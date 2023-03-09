2023/03/09,
政治

美國去台化、白宮毀滅台灣計畫？外交部警告：中國操作「疑美論」接近選前會愈多

美國去台化、白宮毀滅台灣計畫？外交部警告：中國操作「疑美論」接近選前會愈多
外交部北美司司長徐佑典。Photo Credit: 關鍵評論網 Abby Huang 攝

我們想讓你知道的是

外交部今（9）日指出，對美國事務的錯假訊息操作無所不在，且遍及我國對美事務的「多項領域」，像是本月初特定媒體散播「美國在台協會發布通知信，可能會展開台灣撤僑計畫」，實為考量土耳其大地震後，提醒美國在台僑民平時做好應變災害準備，是惡意的假訊息操作。

近來國內特定媒體散播關於美國去台化、白宮有毀滅台灣計畫等錯假訊息，外交部表示，「疑美論」的論述涉及我國對美事務的「多項領域」，而且趨勢並未減緩，將隨著選舉日的到來日益增加，提醒國人要特別注意。

外交部北美司司長徐佑典今（9）日於外交部例行新聞會表示，去（2022）年開始發現媒體有心製造傳遞有關美國新聞事件的錯假訊息，包括台積電投資美國是去台化、掏空台灣，台灣學人計畫是美國官員進駐我部門、將干涉我國內政，美國政要來台是強力推銷波音客機、美國軍售台灣火山布雷系統將讓台灣成為地雷島等，徐佑典表示，這些言論是對岸與我國特定媒體或有心人士一搭一唱，藉機貶抑美國友人對台灣的支持，醜化力挺台灣的美國重量級政要。

外交部注意到，這樣的趨勢並未減緩，反而隨著我國選舉日益接近而增加，試圖透過散播外交部行政不中立、疑美論等影響我國政府對美工作，藉機分化台美關係，並弱化台灣民眾對美國的信任。

外交部表示，對美國事務的錯假訊息操作無所不在，且遍及我國對美事務的「多項領域」，用意在弱化台美情誼。外交部舉例，本月初特定媒體散播「美國在台協會發布通知信，可能會展開台灣撤僑計畫」之錯假訊息，實為考量土耳其大地震後，提醒美國在台僑民平時做好應變災害準備；另外今年2月間，國內政黨特定人士引述美國網路推文，指白宮內部有毀滅台灣計畫，該人士引述所謂「美國華府著名主持人」其實隸屬俄羅斯國營媒體Radio Sputnik、長期擔任俄羅斯官方宣傳工具，美國在台協會也發文澄清，強調拜登總統曾親自投票支持《台灣關係法》，美國對台的承諾堅若磐石。

外交部陣中強調，近年台美關係堅實且持續深化，雙方互信良好、溝通順暢，提醒國人務必注意消息來源的可靠性，不要隨意轉傳或輕信謠言。

媒體報導蔡英文「說服」麥卡錫不要來台，涉外人士：總統過境與議長來台沒有關聯

美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）證實將在加州與我總統蔡英文見面，針對蔡英文過境美國等相關安排，外交部表示會依照慣例進行，各單位正在進行溝通與籌備，相關行程規劃會在定案後適時對外說明。

而英國《金融時報》指蔡英文「說服」（convince）麥卡錫在加州見面而不是台北，以避免中國軍事回應，不具名涉外人士強調，蔡英文過境行程如果定案是雙方協調結果，並不是因第三國「指指點點」所導致的結果，強調任何形式、任何場域都希望有互動，如果有機會去見面或到台灣來都歡迎交流，我方「沒有任何偏好」。

加州會面後麥卡錫是否再來台，涉外人士表示，總統過境行程與議長來台之間沒有關聯，蔡總統如過境美國與美方人士見面，不代表麥卡錫議長之後不能訪台。

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核稿編輯：翁世航


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