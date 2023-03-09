2023/03/09,
國際

僑委會：中國海外警察服務站不只監控海外移民，還發動統戰試圖影響傳統僑社友台立場

僑委會：中國海外警察服務站不只監控海外移民，還發動統戰試圖影響傳統僑社友台立場
僑委會委員長徐佳青（圖）列席報告業務概況。Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

中國海外警察服務站不僅監控其海外移民、誘使其國人返國，近期也發生滲透友我僑界、影響我僑務的情事，如去（2022）年4月巴黎華語文學習中心網站遭駭，經法國警方調查，攻擊來源就是中國海外警察站。

中國近年在海外設置警察服務站，遭到外國高度戒備，僑務委員會委員長徐佳青今（9）日於立法院表示，去年4月中國海外警察服務站對我在法國巴黎設置的華語文學習中心網站遭駭客攻擊，我國已經向法國警方報案，也請駐法國代表處協輔華語文學習中心進行資安提升。

中國海外警察服務站不僅監控其海外移民、誘使其犯罪國人返國，近期更傳出影響我國僑務，僑委會委員長徐佳青今日於立法院外交國防委員會報告時表示，中共海外統戰未曾停歇，不僅透過軍事威脅經貿阻礙等壓力，在僑務工作上也遇到類似的統戰手法，中共試圖影響傳統僑社友台立場，近年來更設置中國海外警察服務站，以服務其僑民為名義，其實策動誘犯中國人返國，並監控海外中國移民。

徐佳青說，中國海外警察服務站雖然針對中國民眾，但也影響傳統僑社，近期在法國華語文學習中心有類似受到網路攻擊的事件，足以證實中共滲透友我僑界、影響我僑務的情事。

徐佳青表示，去年4月接獲法國巴黎書硯藝術文化學校的華語文學習中心網站和臉書受到駭客攻擊，在第一時間已請學校透過程序先到巴黎警察局報案，循線追查發現是來自中國海外警察服務站發動的攻擊，已請駐法國代表處協輔華語文學習中心進行資安提升。

因應中國海外警察服務站威脅，徐佳青表示，僑委會去年起會同國安會、陸委會定期交換資訊，徐佳青強調，法國華語文學習中心遭駭後，目前尚未接獲其他案例。

外交部發言人劉永健今日表示，西方國家對中國海外警察服務站皆有所警覺，我國僑民對中國海外機關做法也都高度警覺，目前對我僑務目前沒有太大影響。

根據總部位於西班牙的非政府組織「保護衛士」（Safeguard Defenders），截至2022年，中國海外警察服務站增加至102間，一共分散在53個國家，包括許多歐洲國家、美加、中南美洲都有設立。

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