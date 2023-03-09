Google 3年挹注3億元推「台灣新聞數位共榮基金」，5月公布徵件辦法

Google推台灣新聞數位共榮基金，3年內挹注3億元

（中央社）Google昨（8）日宣布「智慧台灣計畫」邁入第6年，並推出為台灣新聞業者量身打造的「台灣新聞數位共榮基金」，未來3年內將挹注新台幣3億元協助新聞產業，由數位經濟暨產業發展協會獨立管理，用於支持新聞產業的轉型發展和永續經營。

Google發布新聞稿說明，「台灣新聞數位共榮基金」開放所有台灣新聞媒體申請，凡是產製內容具原創性、符合公眾利益的新聞媒體，每週四都能在開放的辦公時間，向數位經濟暨產業發展協會報名、提案。

數位經濟暨產業發展協會將成立獨立的指導委員會和諮詢委員會，廣納數位轉型、新聞內容和技術方面的專業人才加入，針對媒體提交的方案提供建議；待方案確認後，再由協會審定、核發經費。目前協會規劃每單位每年以申請一個計畫為原則，預計在2023年上半年完成第一輪徵件。

Google台灣總經理林雅芳表示，雖然Google目前面臨大環境的挑戰，但台灣依然是Google的全球重要據點，過去投資台灣的各種計畫都會繼續進行。

林雅芳說，今（2023）年在政府、產業公協會的共同努力下，推出新聞數位共榮基金，和台灣的新聞產業一起度過數位轉型的關鍵時刻、共榮共存。Google將持續把創新的產品和服務帶來台灣，在台灣投資基礎建設和人才培育，運用各種技術與資源幫助台灣數位轉型。

自2018年以來，Google透過新聞倡議計畫，針對報導工具、數位技術、營運策略，提供新聞業不同的培訓課程，已經幫助台灣超過60間媒體的2000名新聞工作者。

Google表示，透過過去2年來和政府、新聞媒體、公協會的持續溝通與討論，Google了解台灣的新聞產業多元、數位經驗不同，需要客製化的解決方案，因此為台灣量身打造共榮基金，協助所有新聞媒體成長，並接受政府和產業的建議，委託中立單位管理共榮基金；原有的新聞倡議計畫仍會持續進行。

「Google智慧台灣計畫」在2018年推出，持續在「擴展在台營運規模」、「貢獻台灣經濟與社會」、「善盡數位平台責任」3大面向深耕，除了啟動硬體研發基地、投資海纜建設，也對外推出培養科技人才的人工智慧（AI）創新研究營、培育數位職能的數位人才探索計畫、支援新創企業的孵創計畫。

此外，Google透過旗下非營利組織Google.org挹注資金，與財團法人均一平台教育基金會合作推動弭平學習資源落差、與台灣事實查核中心推廣數位素養，希望和政府及產學夥伴共同加速台灣發展、邁向亞洲矽谷的願景。

Photo Credit: 中央社 Google於8日宣布推出「台灣新聞數位共榮基金」， 未來3年內將挹注新台幣3億元協助新聞產業，預計在 2023年上半年完成第一輪徵件。

Google 3億新聞數位共榮基金，5月公布辦法開始徵件

（中央社）Google昨天宣布推出台灣新聞數位共榮基金，未來3年內將挹注新台幣3億元協助新聞產業。負責管理基金的數位經濟暨產業發展協會理事長陳正然表示，預計5月對外公布申請辦法並開始徵件，會參考歐盟等其他地區模式。

Google昨天舉辦智慧台灣計畫記者會，宣布「台灣新聞數位共榮基金」將開放所有台灣新聞媒體申請，凡是產製內容具原創性、符合公眾利益的新聞媒體，都能向數位經濟暨產業發展協會報名、提案，目前規劃每單位每年以申請一個計畫為原則。

陳正然說，數位經濟暨產業發展協會將成立獨立的指導委員會和諮詢委員會，先前有徵詢各界意見，針對委員會推薦名單，包括學者專家、數位科技專家、公民團體等，具體名單會在昨天彙整後發出邀請，盡可能讓各界參與。

他說，委員會將參考Google在其他地區例如歐盟做法，依據案件的公益性質，去界定個案規模。例如歐盟鼓勵創新的微小型個案，獎助金額約在5萬歐元（約新台幣162萬元）以下；也有中型個案獎助約10萬歐元，上限不超過30萬歐元；特殊案例可能超過30萬歐元。

陳正然表示，相關規劃未來將提供給委員會參考，根據台灣的推動狀況，決定是否參考這樣的界定方式或進行修正。

對於共榮基金預計何時發出第一筆金額，陳正然回應，最終還是要尊重獨立委員會針對個案進行審查，當然希望盡快發出。不過現階段還要擬定辦法對外說明、設立網站，相關作業至少需要1到2個月時間，希望最快5月對外公布申請辦法並開始徵件。

數位發展部次長李懷仁指出，健全的新聞產業是民主社會的基石。如何隨時提供正確且優質的訊息，是維持台灣民主發展的核心要素。台灣擁有健全的民主體制，在亞洲或全球的自由媒體排行榜都名列前茅，這項成就需要一起守護，其中最關鍵因素是長期自由且優質的新聞產業。

李懷仁強調，新聞產業遇到數位衝擊與轉型的關鍵時刻，不只是零和的競爭，也希望能透過公私部門協力，跨產業共存共榮。數位部樂見Google推出新聞共榮基金，支持新聞有價，期盼其他大型跨境數位平台也能仿效。

針對Google為何不採取媒體分潤機制，Google台灣新聞合作夥伴關係負責人陳漢隆解釋，Google並未使用新聞內容在Google工具上，在讀者搜尋時，Google只展示標題或摘要或圖片，幫助讀者找到內容及導流到各個網站，Google並未從中盈利。昨天除了推出基金，還提供很多不同資源，希望達到永續。

媒體公協會：Google基金細節待揭露，分潤對話應從速

（中央社）Google昨天推出「台灣新聞數位共榮基金」，報業公會與兩大電視媒體公協會對此表示尊重，但認為相關執行細節待揭露，並呼籲政府應針對國際平台付費與合理分潤的根本議題，盡快推動下一階段對話。