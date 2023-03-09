Google 3年挹注3億元推「台灣新聞數位共榮基金」，5月公布徵件辦法
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唐鳳在立法院受訪時表示，樂見Google提出數位轉型共榮方案，數位部也支持新聞有價。她也證實，Meta也有研擬相關方案，不過這部分時程還是要由Meta對外說明。數位部昨天透過新聞稿指出，很高興媒體跟平台完成第一輪談話後，Google展現誠意設立基金，展現對話的初步成果，同時盼望其他大型跨境數位平台跟進仿效。
Google推台灣新聞數位共榮基金，3年內挹注3億元
（中央社）Google昨（8）日宣布「智慧台灣計畫」邁入第6年，並推出為台灣新聞業者量身打造的「台灣新聞數位共榮基金」，未來3年內將挹注新台幣3億元協助新聞產業，由數位經濟暨產業發展協會獨立管理，用於支持新聞產業的轉型發展和永續經營。
Google發布新聞稿說明，「台灣新聞數位共榮基金」開放所有台灣新聞媒體申請，凡是產製內容具原創性、符合公眾利益的新聞媒體，每週四都能在開放的辦公時間，向數位經濟暨產業發展協會報名、提案。
數位經濟暨產業發展協會將成立獨立的指導委員會和諮詢委員會，廣納數位轉型、新聞內容和技術方面的專業人才加入，針對媒體提交的方案提供建議；待方案確認後，再由協會審定、核發經費。目前協會規劃每單位每年以申請一個計畫為原則，預計在2023年上半年完成第一輪徵件。
Google台灣總經理林雅芳表示，雖然Google目前面臨大環境的挑戰，但台灣依然是Google的全球重要據點，過去投資台灣的各種計畫都會繼續進行。
林雅芳說，今（2023）年在政府、產業公協會的共同努力下，推出新聞數位共榮基金，和台灣的新聞產業一起度過數位轉型的關鍵時刻、共榮共存。Google將持續把創新的產品和服務帶來台灣，在台灣投資基礎建設和人才培育，運用各種技術與資源幫助台灣數位轉型。
自2018年以來，Google透過新聞倡議計畫，針對報導工具、數位技術、營運策略，提供新聞業不同的培訓課程，已經幫助台灣超過60間媒體的2000名新聞工作者。
Google表示，透過過去2年來和政府、新聞媒體、公協會的持續溝通與討論，Google了解台灣的新聞產業多元、數位經驗不同，需要客製化的解決方案，因此為台灣量身打造共榮基金，協助所有新聞媒體成長，並接受政府和產業的建議，委託中立單位管理共榮基金；原有的新聞倡議計畫仍會持續進行。
「Google智慧台灣計畫」在2018年推出，持續在「擴展在台營運規模」、「貢獻台灣經濟與社會」、「善盡數位平台責任」3大面向深耕，除了啟動硬體研發基地、投資海纜建設，也對外推出培養科技人才的人工智慧（AI）創新研究營、培育數位職能的數位人才探索計畫、支援新創企業的孵創計畫。
此外，Google透過旗下非營利組織Google.org挹注資金，與財團法人均一平台教育基金會合作推動弭平學習資源落差、與台灣事實查核中心推廣數位素養，希望和政府及產學夥伴共同加速台灣發展、邁向亞洲矽谷的願景。
Google 3億新聞數位共榮基金，5月公布辦法開始徵件
（中央社）Google昨天宣布推出台灣新聞數位共榮基金，未來3年內將挹注新台幣3億元協助新聞產業。負責管理基金的數位經濟暨產業發展協會理事長陳正然表示，預計5月對外公布申請辦法並開始徵件，會參考歐盟等其他地區模式。
Google昨天舉辦智慧台灣計畫記者會，宣布「台灣新聞數位共榮基金」將開放所有台灣新聞媒體申請，凡是產製內容具原創性、符合公眾利益的新聞媒體，都能向數位經濟暨產業發展協會報名、提案，目前規劃每單位每年以申請一個計畫為原則。
陳正然說，數位經濟暨產業發展協會將成立獨立的指導委員會和諮詢委員會，先前有徵詢各界意見，針對委員會推薦名單，包括學者專家、數位科技專家、公民團體等，具體名單會在昨天彙整後發出邀請，盡可能讓各界參與。
他說，委員會將參考Google在其他地區例如歐盟做法，依據案件的公益性質，去界定個案規模。例如歐盟鼓勵創新的微小型個案，獎助金額約在5萬歐元（約新台幣162萬元）以下；也有中型個案獎助約10萬歐元，上限不超過30萬歐元；特殊案例可能超過30萬歐元。
陳正然表示，相關規劃未來將提供給委員會參考，根據台灣的推動狀況，決定是否參考這樣的界定方式或進行修正。
對於共榮基金預計何時發出第一筆金額，陳正然回應，最終還是要尊重獨立委員會針對個案進行審查，當然希望盡快發出。不過現階段還要擬定辦法對外說明、設立網站，相關作業至少需要1到2個月時間，希望最快5月對外公布申請辦法並開始徵件。
數位發展部次長李懷仁指出，健全的新聞產業是民主社會的基石。如何隨時提供正確且優質的訊息，是維持台灣民主發展的核心要素。台灣擁有健全的民主體制，在亞洲或全球的自由媒體排行榜都名列前茅，這項成就需要一起守護，其中最關鍵因素是長期自由且優質的新聞產業。
李懷仁強調，新聞產業遇到數位衝擊與轉型的關鍵時刻，不只是零和的競爭，也希望能透過公私部門協力，跨產業共存共榮。數位部樂見Google推出新聞共榮基金，支持新聞有價，期盼其他大型跨境數位平台也能仿效。
針對Google為何不採取媒體分潤機制，Google台灣新聞合作夥伴關係負責人陳漢隆解釋，Google並未使用新聞內容在Google工具上，在讀者搜尋時，Google只展示標題或摘要或圖片，幫助讀者找到內容及導流到各個網站，Google並未從中盈利。昨天除了推出基金，還提供很多不同資源，希望達到永續。
媒體公協會：Google基金細節待揭露，分潤對話應從速
（中央社）Google昨天推出「台灣新聞數位共榮基金」，報業公會與兩大電視媒體公協會對此表示尊重，但認為相關執行細節待揭露，並呼籲政府應針對國際平台付費與合理分潤的根本議題，盡快推動下一階段對話。
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跟著全家友善食光，響應環保也照顧荷包！
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全家便利商店，自1988年從日本來台深耕至今，在版圖小巧的台灣開拓龐大的市場需求，除了全家一直以來不斷為商品推陳出新、呼應消費者需求。2023年起提出「便利永續，你也+1」的ESG概念，邀請消費者從日常中一同透過日常有意識的選擇，讓永續行動可以簡單又便利！在節能、商品、店舖、物流、總部營運等各面向，提供消費者更多元響應永續生活的選擇，回饋社會的行動皆成績斐然。
身為資深便利商店族，你一定對這樣的畫面不陌生：下班後走進全家便利商店，正思索著今日晚餐要吃什麼，此時發現喜歡的便當，還有一直想嘗試的新口味麵包，剛好被貼上了「友善食光」七折優惠貼紙，雖然不曉得打折的原因，但會覺得今天真幸運！
以科技輔助，降低剩食浪費
其實這項友善食光的優惠，是全家便利商店自2019年，為解決超商剩食問題所提出的服務，參考了日本超商針對即期品做的促銷方式，結合數位技術——「時控條碼」與「時間定價」機制。店員在刷條碼時，系統可以自動讀取商品的效期，並設定鮮食商品到期的前七小時給予折扣，也就是傍晚五點後，當日到期的商品，會直接以七折優惠的方式售出，不但能吸引消費者主動購買即期商品，也同時降低商品的廢棄量。
由於這樣的機制既能減少食物浪費，又能替消費者省荷包，推出之後，立刻大受好評。隨著市場的需求擴大，以及科技系統的進步，2021年全家更在APP推出了「友善食光地圖」，想要購買特定商品的民眾，只要拿起手機，就能查詢各家分店的友善食光商品與數量，也可以依常去的店家名稱，或是喜歡的品項來搜尋分店庫存。不過超商人潮與商品的流動性大，每次更新不一定即時，數量雖可作為參考，但最終還需以店家的現場狀況為準。
2022年友善食光服務，更擴展到「AI鮮食訂購系統」，從食品銷售的上、中、下游多方單位著手，利用過去商品在各店的銷售、庫存、廢棄量等數據，以及其他可能會影響銷售的因素，如氣溫、店鋪人流數等納入AI計算，預測鮮食的需求量，提供給負責進貨的店長作為參考。這不但大大減少訂購的作業時間，也讓每家分店在下單進貨時，能更加精準，減少進貨可能產生的浪費，以及賣不完造成的廢棄。
- 查詢友善食光地圖：https://bit.ly/3CViuLc
友善環境也落實社會責任
在全家的大力推廣下，友善食光服務已使每月平均減少的剩食達到370公噸，若依官方公告的一噸廢棄物所產生的碳排量來換算，相當於每月為地球減少了120公噸碳排量。這樣以科技結合零售產業，達到友善環境的服務，也讓全家在2022年，陸續獲得《數位時代》創新商務的最佳產品創新獎、第18屆《遠見雜誌》企業社會責任獎，以及《哈佛商業評論》數位轉型獎、ESG特別獎與卓越營運轉型獎。
其中值得一提的是，全家便利商店為《遠見雜誌》歷屆企業社會責任獎中，首次獲獎的零售通路品牌，評審團表示，全家以活用科技，設計出減少浪費食物的方式，除了能降低超商剩食問題，更能帶動其他業者投入，促進產業變革，相當具有長期發展的潛力。
從簡單的日常消費支持環保
為了吸引更多人參與，全家推出「作伙呷友善，全家齊種樹」活動，在活動期間，只要是全家會員，每購買一項友善食光商品，就可以獲得積分，當全台會員共同累積滿200萬積分，全家與基金會就會種下1000棵樹。想為環保盡一份力的人們，除了可以透過購買友善食光商品，來減少食物廢棄、降低碳排放之外，也能以日常消費來響應植樹活動。
去年首次的植樹活動，因為大家的踴躍參與，目標積分很快就達標，而全家也已在基隆潮境公園，種下了1000株樹苗。第二次的種樹活動，則是選擇在宜蘭「壯圍沙丘生態園區」附近沙丘進行，此區由於臨海、植被不足，常有大量風吹砂、海水倒灌的問題，因此希望能透過種植海岸林，達到攔截飛沙、防止淹水，以及防風的功能。
第三波的友善食光種樹活動，目前仍持續進行中，同樣是只要在活動期間內，購買任一份友善食光商品，就可以獲得一積分，當全體會員集滿1700萬積分，全家便利商店即會再繼續種植1000棵樹，將這份愛護地球的善意，持續傳遞下去。
下次要買東西之前，不妨先打開全家App點選「友善食光」，看看鄰近的店家，有沒有喜歡的友善食光商品，讓你在填飽肚子之餘，也能順手支持環保。
- 一起挺友善集章趣：https://bit.ly/3F8sqBA
- 集章時間：111/10/19 - 112/3/21