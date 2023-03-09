瓦格納集團宣稱已攻占巴赫姆特東部，歐盟緊急商討軍援；地雷遍布烏克蘭影響春播面積減少

（中央社）俄羅斯傭兵組織今天（當地時間8日）宣布攻占烏克蘭東部城鎮巴赫姆特（Bakhmut）「整個東部地區」。歐盟各國防長則將商討搜尋庫存的計畫，將緊急送交基輔價值10億歐元彈藥，並計劃聯合採購更多砲彈供烏。

瓦格納集團宣稱已攻占巴赫姆特東部地區

與克里姆林宮關係密切的傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里戈任（Yevgeny Prigozhin）在一段錄音檔中說：「瓦格納部隊已經攻占巴赫姆特整個東部地區，也就是巴赫姆特卡河以東所有地區。」

俄軍正不惜一切代價奪取巴赫姆特，盼取得逾半年以來戰場首勝，使得烏克蘭守軍面臨日增壓力。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示：「得到巴赫姆特後，他們便可長驅直入。對俄軍來說，從巴赫姆特去烏東頓內次克州（Donetsk）的其他城鎮，將輕而易舉 。」他宣示烏軍將堅守巴赫姆特。

歐盟將商議計畫，緊急供應烏克蘭砲彈

支持烏克蘭的西方國家警告，烏國155公釐砲彈極為短缺，因為烏軍為對抗俄軍日益耗損的攻勢，每天都要發射數千枚此型砲彈。

歐盟國家國防部長在瑞典斯德哥爾摩會見烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）時，將討論三管齊下作法，包括動用10億歐元經費，在數週內將各國庫存砲彈送往基輔；綜合考量歐盟和烏克蘭需求一起下達龐大訂單；同時可能動支歐盟共同基金的另一筆10億歐元資金為烏克蘭採購砲彈。

德國搜查疑涉北溪爆炸案船隻，籲勿遽下結論

連結德國和俄羅斯、經波羅的海海底的北溪1號（Nord Stream 1）和北溪2號（Nord Stream 2）天然氣管去（2022）年遭爆炸破壞，震驚全歐。當時歐洲普遍認為幕後黑手是俄羅斯。《紐約時報》引述美國官員報導，一個親烏克蘭團體可能是爆炸案主謀。報導未指明烏克蘭官方參與其中。

根據《德國第一電視台》（ARD）和《時代週報》（Die Zeit）調查報導，德國檢調人員找到涉案船舶，是由一家烏克蘭人擁有的波蘭公司出面承租，共5男1女將炸藥運到爆炸地點。不過德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）今天警告不可驟下結論，因為這也可能是要嫁禍烏克蘭的「假旗行動」。

聯合國秘書長抵烏，商黑海穀物走廊持續出口

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）的副發言人哈克（Farhan Haq）7日告訴記者，古特瑞斯「現在已在烏克蘭」。他今天會見澤倫斯基後，預定稍後離開烏克蘭。

古特瑞斯會見澤倫斯基是「為了要商討黑海穀物倡議（Black Sea Grain Initiative）的全面效力持續以及相關問題」。這是俄軍全面攻烏後，古特瑞斯第3次到訪。

北約：烏東巴赫姆特未來數日恐陷落俄軍之手

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）今天警告，烏克蘭東部受到戰火嚴重破壞的城市巴赫姆特經數月激戰後，未來數日恐陷落俄軍手中。

《法新社》報導，史托騰伯格在瑞典斯德哥爾摩出席歐洲聯盟國防部長會議的空檔告訴記者：「我們眼看俄羅斯出動了更多部隊和更多武力，也發現俄軍企圖以數量來彌補質量的不足。」

「他們死傷慘重，但另一方面，我們無法排除巴赫姆特在未來數天最終陷落的可能性。」

北約支持烏克蘭，史托騰伯格堅稱：「一樣重要的是必須強調，陷落並不必然代表戰事已屆臨轉捩點。」

他說：「這只凸顯，我們不應低估俄羅斯，我們必須繼續提供烏克蘭支持。」

俄羅斯瓦格納傭兵組織今天宣稱，已攻占巴赫姆特東區。俄、烏兩軍在這座工業城市已激戰多月。

在史托騰伯格作此宣布之前，烏克蘭總統澤倫斯基曾警告，巴赫姆特若是陷落，俄軍將取得進一步深入進攻烏克蘭的「通途大道」。

歐盟各國國防部長正集會商討增加國防生產並將彈藥緊急運交烏克蘭的計畫，因為烏克蘭每天都消耗數千發砲彈。

史托騰伯格說：「現在這已經成了消耗戰，也就是後勤戰。」

地雷遍布農田和現金短缺，烏克蘭春播面積減少

俄羅斯入侵烏克蘭後，在面對布滿地雷的農田和資金短缺的困境下，許多農民今年春季作物種植面積可能會減少，在去年產量和出口下滑後，這可能對全球糧食供應造成進一步打擊。

《路透社》報導，烏克蘭是供應世界市場小麥和玉米的主要出口國，去年由於戰爭導致產量和出口大幅下滑，使得主要大宗商品價格大幅上漲，之後才回穩。

由於包括肥料在內的成本飆升，農民深受其害，加上烏克蘭的出口量能因俄羅斯占領烏克蘭部分地區以及昔日前線附近還有地雷而受到嚴重限制，供應可能會進一步受到擠壓。

農民上週開始種植春季作物，他們的收入也比以前少，因為買家考慮到戰爭帶來的物流成本和風險增加，使農民沒有動力將產量最大化。

大型農業生產商HarvEast執行長斯科爾尼亞科夫（Dmitry Skornyakov）說：「目前種植幾乎所有農作物都會虧損。」

最大的農民組織烏克蘭農業委員會（Ukrainian Agrarian Council）表示，在烏克蘭大部分土地種植作物的農業公司還缺400億荷林夫納（約新台幣330億元）來展開春季播種作業。烏克蘭春播作物主要包括玉米、油籽和蔬菜。

烏克蘭農業委員會副主席馬恰克（Denys Marchuk）預期，肥料密集型的作物玉米種植面積將比去年下降20％，而去年收成面積也減少27％。