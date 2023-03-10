從建立後備軍到廣設防空洞，夾縫中求存的新加坡以6大支柱打造全民國防
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2月15日是新加坡的「全面防衛日」（Total Defense Day），每年的這天全島公眾警報系統就會響起，提醒全民國防的重要。新加坡官方自1984年提出「全民防衛」構想，由軍事防衛、民事防衛、經濟防衛、社會防衛、數位防衛及心理防衛等6大支柱打造防衛體系，以加強全民防衛能力。
（中央社）新加坡作為倚重自由貿易的東南亞蕞爾小國，地處馬六甲海峽南端，戰略位置重要。夾在馬來西亞、印尼等大國之間的新加坡，主要透過軍事、民事、經濟、社會、數位及心理等6大支柱，打造全民防衛體系，並將2月15日訂為「全面防衛日」。
關於選擇2月15日是「全面防衛日」（Total Defense Day），主要是紀念新加坡在1942年2月15日淪落日軍手中，歷經3年多被日軍占領的日子。新加坡自1984年首次舉行全面防衛日，每年到了這天傍晚，全島公眾警報系統就會響起，提醒全民國防的重要。
台海情勢緊張，台灣全民防衛動員準備法修法近期引發議論。事實上，新加坡也有一套行之有年的全民防衛體系。
新加坡地理位置夾在馬來西亞、印尼等大國之間，向來倚賴自由貿易，並透過海、空及網路與全球緊密連結，自然無可避免會遭受全球情勢波及。為此，新加坡於1984年提出「全民防衛」構想，由軍事防衛、民事防衛、經濟防衛、社會防衛、數位防衛及心理防衛等6大支柱打造防衛體系，以加強全民防衛能力。
在軍事防衛方面，核心概念是「一支由常備軍及役男組成強勁、令人敬畏的防衛部隊，且擁有全國支持」。對新加坡而言，不僅要加強嚇阻力，讓潛在侵略者在採取行動前先三思，一旦被攻擊，也一定要有防衛能力；新加坡武裝部隊倚靠國民服役人員補強常備部隊的力量。
對一個國土面積只有700多平方公里、人口500多萬的城市國家來說，打造一支強而有力軍隊絕對是國家政策的重中之重。
新加坡推行徵兵制，年滿18歲的男性公民及永久居民有服役義務，可分配至武裝部隊、民防部隊或警察部隊服役。自1965年獨立以來，國民服役制度（National Service）向來是星國防衛及安全基石。
台灣國防安全研究院特約研究員黃銘仁曾撰文分析新加坡動員制度指出，星國採「平時積蓄與戰時擴張併用式」，男性服完兵役後，納入戰備部隊編管。
也就是說，在新加坡制度下，2年役期屆滿後，即轉為「戰備軍人」（Operationally Ready National Serviceman），進入為期10年的戰備訓練週期，必須完成包括軍事訓練及召回動員演練等項目。每年召集天數不超過40天。
根據NS Matters網站資料，10年戰備訓練週期共分為3階段：維持戰備、提升熟練度、維持熟練度及整合訓練。
戰備訓練週期結束後，即被納入「後備軍人」（MINDEF Reserve），雖然不需被召回訓練，但遇到緊急狀況或發生戰爭時，仍可被動員參與國家服務。
依新加坡憲法規定，總統在國家安全或經濟生活遭逢重大緊急事件威脅時，可宣布全國進入緊急狀態。總統也可依國民服役徵召法令（Enlistment Act）授權動員役男、戰備軍人及常備軍人。
民防方面，新加坡除了在地鐵站、學校、社區中心等地點設有防空設施，民眾家中也有「防空洞」。新加坡1997年通過的民防庇護所法令（Civil Defense Shelter Act）明定，所有新建住宅、建築都必須設有符合規格的室內防空所。
不論是全面防衛日的警報聲、國民服役或家裡的「防空洞」，這些都是新加坡人生活的一部分。儘管新加坡目前未面臨立即衝突危險，但居安思危、隨時保持警惕，絕對是貫徹全民防衛的不二法門，特別是當前世界局勢已經有重大變化，俄羅斯全面入侵烏克蘭也凸顯了戰爭其實沒有那麼遙遠。
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：吳象元
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空氣清淨機也有「能源效率分級」，如何選擇才能省電又享有好空氣？
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日前政府針對空氣清淨機推出「能源效率分級」全新規範，民眾只要認明能源效率標示就可以輕鬆選購，有效清淨空氣的同時又節能省電、守護消費者荷包。
空氣清淨機已是多數家庭的標配家電之一，隨著市場需求擴大，各家廠商更推出主打不同功能的產品，反倒讓民眾在挑選空氣清淨機時，難以有一套準則。
為了幫助民眾輕鬆辨別高能源效率的家電產品，日前政府公告於2023年1月1日開始實施空氣清淨機的「能源效率分級」政策；也就是說，未來民眾在選購空氣清淨機時，如同選購冰箱、冷氣等家電一樣，只要選有標示能源分級的空氣清淨機產品，表示有經過政府認可實驗室的測試，達到國內電器能源標準。
1級對比5級用電量約1/3，唯有符合規範才是節能又省電
空氣清淨機的能源效率分級方式，是依照CASR值/操作功率（CASR/W）公式計算作為判斷基準，能源效率值越高，表示產品的年耗電量越低、越節能省電。
「能源效率分級」共為1~5等級，1級的能源效率需在0.169以上，而5級為0.057以上、低於0.085。簡單來講，等級數字越小代表越節能，若以1級與5級的基準對比，1級能源效率是5級能源效率的將近3倍（296%）；換句話說，如果是相同清淨能力的機種，1級對比5級的用電量大約只要1/3，電費也等同節省了1/3，不過實際省電情形依照機器體積大小、額定消耗功率及使用環境等而定哦！
空氣清淨機能源效率分級基準表
|能源效率等級
|能源效率
CASR/W（Dust）
（cmm/w）
|待機功率（w）
|1級
|0.169以上
|1.產品不具備無線聯網功能≤1.00
2.產品具備無線聯網功能≤2.00
|2級
|0.141以上，低於0.169
|3級
|0.113以上，低於0.141
|4級
|0.085以上，低於0.113
|5級
|0.057以上，低於0.085
*參考資料來源：經濟部能源局公告
空氣清淨機能源效率分級怎麼看？關鍵就在於CASR值
話說回來，CASR值是什麼呢？它與常見標示在空氣清淨機產品上的CADR值有何差異？CADR值是由美國家電製造商協會（AHAM）所制定，指的是清淨空氣輸出率（Clean Air Delivery Rate），以一小時為單位計算輸出的乾淨空氣為多少立方公尺（單位：m³/h），也是過往判斷空氣清淨機效能最具指標性的數值。至於CASR值，則是由中華民國國家標準（CNS）所制定，CASR指的是潔淨空氣提供率（Cleaning Air Supply Rate），為每分鐘能輸出多少立方公尺乾淨空氣的功率（單位：m³/min）、也就是所謂的換氣效率。
CASR非唯一選購標準，還必須依照環境條件評估
不過，在挑選空氣清淨機時，無論是CADR值或CASR值，都不是唯一的選購標準，還必須考慮噪音、空間大小、擺放位置、使用習慣、環境空氣品質等問題。
另一方面，在相同CASR值下的兩台機器，也會受到濾網的好壞而影響到輸出「空氣的品質」簡稱「氣質」，因此除了前面提及的能源效率（CASR/W）、最適合室內坪數，其他像是濾網濾除功效、耗材、馬達等內在因素也得考慮進去，購買前依使用環境審慎評估，才能挑到最符合需求的機種。
Coway綠淨力 Green HEPA抑制病毒首選，為呼吸健康嚴格把關
近年疫情襲捲全球，空氣清淨機除了必備強淨化力，濾網還必須搭載各種抑制病毒技術，才能讓使用者安心呼吸新鮮空氣。Coway空氣清淨機獨家綠淨力Green HEPA過濾技術，經過專業實驗室（長庚大學新興病毒研究中心）測試證實能有效抑制冠狀病毒（229E）、A型／B型流感病毒活性達99.99%，並能濾除PM 2.5、過敏原、異味等空氣危機，皆能達到99.97%的高效率，除了減少室內交叉感染的機會外，機器運轉聲超低分貝的特點，也是不擾眠的首選之一。
Coway的四道過濾技術，包含了前置水洗濾網，可以預先攔阻毛髮、灰塵、花粉…等大體積污染物；第二道的強禦濾網能針對不同環境需求客製化選購（特定機款可加購甲醛/加強除臭/黃塵/超微塵強禦濾網），加強空氣防護；第三道蜂巢式活性碳除臭濾網，可以吸附微塵、異味與揮發性有機化合物，達到最有效的除臭效果，加上最後一道獨家專利，綠淨力Green HEPA濾網完美淨化空氣，為全家人的呼吸健康嚴格把關。
Coway全系列機種皆獲一級能效標準，享有好空氣、省電也省荷包
Coway擁有專業抑制空氣中病毒的技術外，今年全系列機款不僅符合政府的能效標準，更是達到1級能效的高節能效率，超低耗不用怕電費破表，省電又符合規範。此外，Coway提供的產品線相當完整，無論是外租、小資族（5~10坪）、小家庭（10~20坪）到大空間（18~25坪），商辦/共享空間/健身房/寵物異味需求，各種類型的居住空間，都能找到符合需求的機型。在這個物價飛漲的年代，為居家空間帶來好空氣、環境節能，同時讓消費者感到安心也省下荷包。