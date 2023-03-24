自由基的卑劣行徑令人髮指，我們的身體如何組成抗氧化軍團對付這些暴徒？
我們想讓你知道的是
身體裡沒有對抗自由基的東西嗎？別擔心，其實我們身體中對抗自由基的衛兵還真不少，但工欲善其事，必先利其器，要讓好選手發揮作用，必須靠吃夠、吃對營養素，才有足夠本錢在自由基之役打場勝仗。其實體內有各式的抗氧化酵素、維生素和礦物質各司其職，幾乎可以說是組成一個抗氧化軍團。
氧化壓力是引起體內85％慢性疾病的元兇，自由基過多是身體氧化壓力升高的原因。維持適當的氧化壓力是遠離疾病的基礎，但往往我們只看到已形成的疾病，忽略了疾病形成可能是細胞氧化的結果。
自由基從哪裡來呢？又稱為活性氧化物（Reactive Oxygen Species, ROS）的自由基其實是身體在正常代謝中會產生的物質，有害的外來物質入侵也會促使自由基增加。比如說粒線體在製造能量（ATP）時，因為氧化還原反應進行得如火如荼，在電子轉移的過程中，難免激起一些火花，我們可以將自由基視為這些熱情的火花。又如環境污染、油炸食物、抽菸飲酒等攝入或接觸有害物質，也是產生大量自由基的原因。
那自由基到底怎麼傷害身體的呢？既然都用火花來形容自由基了，可以想像自由基的活性應該很高吧？自由基因為具有一個或以上的不成對電子，為了讓自己得到另外一個電子，穩定自己的活性，會四處搶劫其他分子的電子並占為己有，可說是卑劣的小偷。
被搶劫的分子因為失去電子而性情大變，變成新的自由基，就這樣變成惡性循環，開啟了自由基生成的連鎖反應。這些被搶劫的分子可能是DNA的片段、胺基酸、細胞膜上的脂質，比如說：當自由基攻擊胺基酸之後會產生一種稱為硝化酪胺酸的有害物質，硝化酪胺酸是醫學檢測中常用來測定體內氧化壓力的指標之一。
身體裡沒有對抗自由基的東西嗎？自由基的卑劣行徑令人髮指，該找個厲害的角色好好處置這些暴徒吧？別擔心，其實我們身體中對抗自由基的衛兵還真不少，但工欲善其事，必先利其器，要讓好選手發揮作用，必須靠吃夠、吃對營養素，才有足夠本錢在自由基之役打場勝仗。
其實體內有各式的抗氧化酵素、維生素和礦物質各司其職，幾乎可以說是組成一個抗氧化軍團。
抗氧化酵素
身體每個細胞都像一個小型工廠，裡面進行各式各樣的反應，這些反應也包含了氧化還原，酵素則是負責催化反應進行的角色。體內有許多重要的抗氧化酵素幫助我們代謝自由基，免於氧化傷害。
- SOD（Superoxide dismutase）超氧化物歧化酶
SOD是體內抗氧化的第一道防線，負責催化超氧陰離子代謝成氧氣和過氧化氫的過程，初步代謝掉活性極高的自由基。不過其中的代謝物──過氧化氫依然會對身體造成危害，在SOD的工作完成後，仍需其他酵素接手剩下的任務，分解有害的過氧化氫。
關於SOD還有一件有趣的事，它的活性中心，需要有金屬離子的參與。最常見的活性中心結構含有一個鋅離子和一個銅離子，除此之外，也有中心含錳、鐵、鎳的 SOD。這也是為什麼銅、鋅、錳常跟抗氧化這三個字聯想在一起。缺少這些重要的微量礦物質，SOD可能會失活，進而導致氧化壓力的堆積。
- Catalase 過氧化氫酶
過氧化氫容易裂解而形成羥自由基，因此對身體是有害的。而過氧化氫酶顧名思義是催化過氧化氫分解的酵素，可以使之分解為水和氧氣。過氧化氫酶的結構中心含血基質，由四個鐵離子構成。所以體內缺鐵可能導致過氧化氫分解不順利，使之成為自由基，增加氧化壓力。
- Glutathione Peroxidase（GSHPx） 穀胱甘肽過氧化酶
生物體是由細胞組成的，細胞膜具有保護細胞、穩定細胞內環境、調節物質進出、訊號傳遞等作用。所以說，保護細胞膜的完整性就等於保護細胞不受外在因素破壞。
穀胱甘肽過氧化酶就可以保護細胞膜完整性。它是細胞膜上主要的抗氧化劑，可以直接還原脂質過氧化物，有效減少細胞膜脂質過氧化的問題。保護細胞膜以及修復受損的 DNA，有抑制癌化的作用。穀胱甘肽過氧化酶每分子含有4個硒分子，活性中心是硒半胱胺酸，需要NADPH作為輔酶。這也是為什麼我們常聽到硒可以抗氧化的原因。人體在缺乏硒的狀況下，穀胱甘肽過氧化酶就可能失活，增加細胞承受氧化壓力的風險。
抗氧化營養素
除了體內本身就會製造的抗氧化酵素外，攝取外源性的抗氧化營養素，也是降低氧化壓力的重要方法。
- 維生素：維生素A、維生素C、維生素E
維生素A是視覺形成、細胞增生和分化的重要推手也是良好的抗氧化維生素；維生素C是生物體中強效的抗氧化劑，可以有效清除活性氧和活性氮，並終止自由基的連鎖反應；維生素E是細胞膜上最主要的抗氧化劑，幫助身體維持正常免疫和生育功能。
- 內生性抗氧化物質：穀胱甘肽、CoQ10
穀胱甘肽是一種由麩胺酸、半胱胺酸和甘胺酸組成的蛋白質，本身就具有很強的抗氧化能力，更是穀胱甘肽過氧化酶的組成分，同時也可以保護其他抗氧化物質，例如：維生素C、E和硫辛酸。
輔酶Q10是能量生成需要的重要輔酵素，同時也是細胞內重要的抗氧化劑，能量生成的地方在粒線體內，這也是輔酶Q10存量最多的地方，在電子傳遞和氧化磷酸化的過程中，氧化還原反應激烈，輔酶Q10便作為抗氧化劑，保護粒線體免於自由基侵害，破壞身體重要的生化反應進行。
- 植化素：類胡蘿蔔素（β-胡蘿蔔素、葉黃素、玉米黃素、茄紅素）、類黃酮（花青素、槲皮素、兒茶素）
多吃蔬菜水果、天天五蔬果這些陳腔濫調我們都聽膩了，除了幫助消化、促進排便順暢，天然蔬果中的植化素更是擁有其他食物都無法比擬的優點。研究發現不同的植化素可以為特定身體組織帶來不同的貢獻，八九不離十的是它們幾乎都有抗氧化或抗發炎的特色。
眼睛是我們的靈魂之窗，長時間接觸3C產品等於讓眼睛長期暴露於自由基的傷害下，無論是藍光或紫外光都會傷害眼睛，加速水晶體老化。號稱黃斑部色素的葉黃素和玉米黃素是天然的抗氧化劑，有抵抗自由基傷害的作用，他們都是植物中得天獨厚的營養素，我們可以從地瓜葉、南瓜、菠菜等深綠色、橘黃色蔬果中攝取。
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臺灣年輕科學家的幕後推手，李長榮教育基金會為優秀青年人才打造走向國際的舞台
我們想讓你知道的是
臺灣的年輕人才值得更多機會與資源，李長榮教育基金會作為一個拋磚引玉的角色，除了舉辦李謀偉科學論壇，讓年輕科學家能和國際頂尖大師進行交流，更辦理多項獎助學金計畫，希望能喚起更多人對人才教育的重視，並共同參與其中。
出於對人才培育的重視，李長榮教育基金會自創立以來，就以推動創新研究思維、促進產業與學術領域的交流互動為核心，開辦各式獎學金計畫與李謀偉科學論壇來幫助年輕世代。其中由李長榮集團總裁李謀偉與李長榮教育基金會董事長楊賽芬所贊助的「李謀偉科學論壇」（Bowei Research Conference, 以下簡稱BRC），更提供了讓年輕科學家能接觸到各國頂尖學者的機會，接受豐沛的知識洗禮。
李謀偉總裁在麻省理工學院求學期間，模塑了自己對於教育、知識傳授形式的想法。在回國後，更對臺灣年輕學子，因為受限於環境、經濟等條件而無法進一步打開國際視野、接觸到更多領先知識，甚至與世界級專家學者進行交流等，感到可惜。因此李謀偉總裁運用自己的資源，透過主辦BRC，將國際頂尖的科學家，帶進臺灣。
最高度期待的科學盛會，BRC李謀偉科學論壇
2023年舉辦的第三屆BRC，邀請到國際間最重量級的學者群來到臺灣，並交由科學諮詢委員會（Scientific Advisory Board, 以下簡稱SAB）負責推薦講者與規劃整個論壇流程。其中，SAB的主席，同時也是國際知名的化學家——Dr. Ehud Keinan，今年已是第二次參加BRC，他在談及論壇的意義，以及自己為此所投入的心力時，非常懇切地表示：「我人生中很大的一部分，都在為了幫助更多年輕科學家、為他們創造機會而努力，我不求取任何回報，只希望能夠為科學界與科學人才，打造一個更有活力的未來。」Dr. Ehud Keinan表示，當初他向李謀偉總裁建議，BRC應該要往更國際化、更高規格的形式發展，立刻獲得總裁的全力支持。
最初在廣邀國際學者參加時，由於是非常新鮮的嘗試，也不為人所知，許多專家學者們都是在再三請託之下才願意來到臺灣，但是經過了兩屆的經營與鑽研，成果逐漸發酵，BRC在國際間打響了名聲。「這些重要的學者，現在都非常樂意來參加論壇，甚至預約了明年（2024年）要再次來訪，這真的是非常令我們感到振奮和感動。」Dr. Ehud Keinan充滿期盼地說道。
李謀偉總裁也進一步說明BRC的目標，是希望臺灣年輕學子與世界最頂尖科學家的切磋能夠有更多靈感碰撞，並進一步發展為改善人類生活的關鍵。他補充說明，這樣的靈感碰撞，不是大家規規矩矩坐在會議室中就會出現，所以BRC從地點到議程的安排，都跟一般論壇不一樣，參考了美國戈登論壇的作法，選擇一個遠離都市紛擾的僻靜地點，讓所有與會者可以在這裡充分地放鬆、沈澱思緒。
在議程上，除了研討會之外，也會穿插安排休閒活動的交流時段。「我們邀請所有的學者和學生一起去健行、或騎自行車。在藍天白雲下，所有人都在很輕鬆自在的狀態中，自然而然地互動、談天。這是因為我相信，很多的靈感火花，就是在這個時候迸現。」李謀偉總裁認為這樣的安排，提供年輕學子一個跟大師們素面相見的絕佳機會，更是建立友誼、提高交流延續性的最好方法。
化學如何改變人類的生活，分子工程是科技新未來
第三屆BRC的主題為「The Magic of Chemistry」，議題聚焦在「New Frontier of Molecular Engineering – Electronic & Optical Materials（前瞻分子工程——電子與光學材料）」。針對這次的主題，Dr. Ehud Keinan分享，化學是事物的基礎，是滿足人類生活需求的科技中，最重要的元素。科學家發揮想像力，在自然生物、礦物，甚至化學元素中，找到可以模仿的靈感，再利用科學的方式重新整合這些素材，創造出了令人驚嘆不已的成果。
說到本次與會的科學家，Dr. Ehud Keinan興奮地介紹：「他們都是現今世界上，最重要、最有影響力的科學家。」包括諾貝爾獎、普里斯特利獎章（Priestley Medal）、威爾許獎（Welch Award in Chemistry）、沃爾夫獎（Wolf Prize）的得主們，或者擁有實力角逐這些獎項的科學家。
Dr. Ehud Keinan認為，對於年輕科學家來說，最好的刺激就是近距離的接觸這些大師，認識他們、了解他們的故事和思考的方式，從中獲得關於研究、科學、未來的種種啟發。「這是最高的學習，比起念任何理論，或者坐在課堂中記著一頁又一頁的筆記還要重要，你獲得的不只是知識，還有這個知識的發展過程。」
另外值得一提的是，本屆BRC所邀請的其中兩位學者，在論壇這段時間分別獲得了國際級大獎。科學諮詢委員翁啟惠院士，以醣科學的開創性研究，榮獲以色列化學學會Medicinal Chemistry Section（MCS-ICS）Barry Cohen藥物化學獎；而Jackie Yi-Ru Ying教授，則是成功將奈米科技與技術醫學結合，榮獲費薩爾國王國際科學獎（King Faisal Prize），成為首位獲得此項殊榮的女性科學家，Jackie Yi-Ru Ying教授在得知獲獎消息後，更俏皮地分享：「BRC is my lucky conference！」
多管道促進人才培育，讓世界看見臺灣年輕科學家
「我認為，對學生來說，不需要去要求他們有創意、有想法，因為這些事情並不是可以透過教導或學習而來的。對有志於從事科學的年輕人來說，只需要有自信，對自己正在做的事情與目標有信心。」自從15年前Dr. Ehud Keinan第一次訪問臺灣之後，他便時常因為教學或演講再次來訪。在他眼中，臺灣的學生們充滿了可能性，以及對知識的渴求。這就是為什麼他非常希望透過BRC，將大師們帶到臺灣，讓大師的身教和言教，給予學生們更多正面的鼓勵和刺激。
這樣的想法，和對於促進人才培育，無私挹注資源的李謀偉總裁不謀而合，因此這些年來，除了舉辦BRC，李長榮教育基金會也提供優秀人才更多獎勵管道，例如：優秀學生獎學金、李長榮博士生獎助學金計畫、李長榮碩士生獎助學金計畫等。李謀偉總裁特別提到：「教育是改變一個人的人生、改變一個社會最重要的動力。」這就是為什麼李長榮教育基金會，將持續推動各種研究活動，提供獎項、獎學金，希望幫助臺灣的年經科學家與學子，在研究與學習的道路上，能夠走得更自在、順遂。