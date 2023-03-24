自由基的卑劣行徑令人髮指，我們的身體如何組成抗氧化軍團對付這些暴徒？

氧化壓力是引起體內85％慢性疾病的元兇，自由基過多是身體氧化壓力升高的原因。維持適當的氧化壓力是遠離疾病的基礎，但往往我們只看到已形成的疾病，忽略了疾病形成可能是細胞氧化的結果。

自由基從哪裡來呢？又稱為活性氧化物（Reactive Oxygen Species, ROS）的自由基其實是身體在正常代謝中會產生的物質，有害的外來物質入侵也會促使自由基增加。比如說粒線體在製造能量（ATP）時，因為氧化還原反應進行得如火如荼，在電子轉移的過程中，難免激起一些火花，我們可以將自由基視為這些熱情的火花。又如環境污染、油炸食物、抽菸飲酒等攝入或接觸有害物質，也是產生大量自由基的原因。

那自由基到底怎麼傷害身體的呢？既然都用火花來形容自由基了，可以想像自由基的活性應該很高吧？自由基因為具有一個或以上的不成對電子，為了讓自己得到另外一個電子，穩定自己的活性，會四處搶劫其他分子的電子並占為己有，可說是卑劣的小偷。

被搶劫的分子因為失去電子而性情大變，變成新的自由基，就這樣變成惡性循環，開啟了自由基生成的連鎖反應。這些被搶劫的分子可能是DNA的片段、胺基酸、細胞膜上的脂質，比如說：當自由基攻擊胺基酸之後會產生一種稱為硝化酪胺酸的有害物質，硝化酪胺酸是醫學檢測中常用來測定體內氧化壓力的指標之一。

身體裡沒有對抗自由基的東西嗎？自由基的卑劣行徑令人髮指，該找個厲害的角色好好處置這些暴徒吧？別擔心，其實我們身體中對抗自由基的衛兵還真不少，但工欲善其事，必先利其器，要讓好選手發揮作用，必須靠吃夠、吃對營養素，才有足夠本錢在自由基之役打場勝仗。

其實體內有各式的抗氧化酵素、維生素和礦物質各司其職，幾乎可以說是組成一個抗氧化軍團。

抗氧化酵素

身體每個細胞都像一個小型工廠，裡面進行各式各樣的反應，這些反應也包含了氧化還原，酵素則是負責催化反應進行的角色。體內有許多重要的抗氧化酵素幫助我們代謝自由基，免於氧化傷害。

SOD（Superoxide dismutase）超氧化物歧化酶

SOD是體內抗氧化的第一道防線，負責催化超氧陰離子代謝成氧氣和過氧化氫的過程，初步代謝掉活性極高的自由基。不過其中的代謝物──過氧化氫依然會對身體造成危害，在SOD的工作完成後，仍需其他酵素接手剩下的任務，分解有害的過氧化氫。

關於SOD還有一件有趣的事，它的活性中心，需要有金屬離子的參與。最常見的活性中心結構含有一個鋅離子和一個銅離子，除此之外，也有中心含錳、鐵、鎳的 SOD。這也是為什麼銅、鋅、錳常跟抗氧化這三個字聯想在一起。缺少這些重要的微量礦物質，SOD可能會失活，進而導致氧化壓力的堆積。

Catalase 過氧化氫酶

過氧化氫容易裂解而形成羥自由基，因此對身體是有害的。而過氧化氫酶顧名思義是催化過氧化氫分解的酵素，可以使之分解為水和氧氣。過氧化氫酶的結構中心含血基質，由四個鐵離子構成。所以體內缺鐵可能導致過氧化氫分解不順利，使之成為自由基，增加氧化壓力。

Glutathione Peroxidase（GSHPx） 穀胱甘肽過氧化酶

生物體是由細胞組成的，細胞膜具有保護細胞、穩定細胞內環境、調節物質進出、訊號傳遞等作用。所以說，保護細胞膜的完整性就等於保護細胞不受外在因素破壞。

穀胱甘肽過氧化酶就可以保護細胞膜完整性。它是細胞膜上主要的抗氧化劑，可以直接還原脂質過氧化物，有效減少細胞膜脂質過氧化的問題。保護細胞膜以及修復受損的 DNA，有抑制癌化的作用。穀胱甘肽過氧化酶每分子含有4個硒分子，活性中心是硒半胱胺酸，需要NADPH作為輔酶。這也是為什麼我們常聽到硒可以抗氧化的原因。人體在缺乏硒的狀況下，穀胱甘肽過氧化酶就可能失活，增加細胞承受氧化壓力的風險。

抗氧化營養素

除了體內本身就會製造的抗氧化酵素外，攝取外源性的抗氧化營養素，也是降低氧化壓力的重要方法。

維生素：維生素A、維生素C、維生素E

維生素A是視覺形成、細胞增生和分化的重要推手也是良好的抗氧化維生素；維生素C是生物體中強效的抗氧化劑，可以有效清除活性氧和活性氮，並終止自由基的連鎖反應；維生素E是細胞膜上最主要的抗氧化劑，幫助身體維持正常免疫和生育功能。

內生性抗氧化物質：穀胱甘肽、CoQ10

穀胱甘肽是一種由麩胺酸、半胱胺酸和甘胺酸組成的蛋白質，本身就具有很強的抗氧化能力，更是穀胱甘肽過氧化酶的組成分，同時也可以保護其他抗氧化物質，例如：維生素C、E和硫辛酸。

輔酶Q10是能量生成需要的重要輔酵素，同時也是細胞內重要的抗氧化劑，能量生成的地方在粒線體內，這也是輔酶Q10存量最多的地方，在電子傳遞和氧化磷酸化的過程中，氧化還原反應激烈，輔酶Q10便作為抗氧化劑，保護粒線體免於自由基侵害，破壞身體重要的生化反應進行。

植化素：類胡蘿蔔素（β-胡蘿蔔素、葉黃素、玉米黃素、茄紅素）、類黃酮（花青素、槲皮素、兒茶素）

多吃蔬菜水果、天天五蔬果這些陳腔濫調我們都聽膩了，除了幫助消化、促進排便順暢，天然蔬果中的植化素更是擁有其他食物都無法比擬的優點。研究發現不同的植化素可以為特定身體組織帶來不同的貢獻，八九不離十的是它們幾乎都有抗氧化或抗發炎的特色。

眼睛是我們的靈魂之窗，長時間接觸3C產品等於讓眼睛長期暴露於自由基的傷害下，無論是藍光或紫外光都會傷害眼睛，加速水晶體老化。號稱黃斑部色素的葉黃素和玉米黃素是天然的抗氧化劑，有抵抗自由基傷害的作用，他們都是植物中得天獨厚的營養素，我們可以從地瓜葉、南瓜、菠菜等深綠色、橘黃色蔬果中攝取。