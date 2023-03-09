中國遊客吹起穿泰國學生制服熱，泰國政府警告「行為不端恐觸法」

根據《曼谷郵報》報導，近期在中國遊客間風行的「制服熱」，恐觸犯《學生制服法》（Student Uniform Act），最高可處以1千泰銖（新台幣880元）的罰款。

中國女星鞠婧禕近期在Instagram上發布其身穿泰國制服的貼文，照片中，鞠婧禕身穿學生制服在曼谷街頭多處留下身影，其制服襯衫上則繡有其姓名的泰文字樣「จวีจิ้งอี 991」，該篇貼文使得中國遊客在泰國旅行時，再度吹起穿中學生制服的風潮。

位於Banglamphu區校服店Sriphan的老闆Yenjit Atsawaprichawong接受泰國媒體《Thaiger》採訪時表示，在COVID-19疫情爆發前，泰國校服在中國遊客間一直是一項熱門體驗，這現象最早來自泰國浪漫喜劇電影《初戀那件小事》，該片講述14歲的女中學生暗戀校內一名風雲人物學長，為追尋愛情努力提升自我的故事。除了少女的情竇初開，《初戀那件小事》背景圍繞著泰國中學的校園生活，片中許多場景呈現中學生的日常，如情人節互相在朋友的制服上貼滿愛心貼紙，反映了泰國獨特的校園文化。

《初戀那件小事》至今在中國仍受到許多人的喜愛，並開啟了來泰國穿著當地中學生制服的流行現象。但在疫情封鎖期間，由電影吹起制服熱潮逐漸平息，直到泰國去年全面開放遊客入境，以及女星貼文加持，在泰國街頭上又再次看見身穿學生制服的中國遊客身影。

Yenjit表示，自從鞠婧禕在Instagram發布貼文後，店裡越來越多中國遊客購買泰國中學生制服，即便遊客拍完照會將制服退回，但到目前為止，退貨對她店裡的收入沒有太大影響。

目前大多數前來購買制服的顧客仍是泰國人居多，但Yenjit還是期待更多的中國顧客的到來。

「我很高興我們的校服在中國很受歡迎，未來會有更多的遊客購買和穿著它們。」

不過，泰國基礎教育委員會（Basic Education Commission）秘書長Amporn Pinasa於週三（8日）透過泰國公共廣播媒體（Thai PBS）表示，如果遊客穿著印有當地學校名字的制服並行為不端，相關學校的管理層有權提起法律訴訟，且該委員會將與外交部、旅遊和體育部等其他機構討論相關措施，以防止遊客間的流行對當地學校帶來任何不利的影響。

泰國知名律師Ratchapol Sirisakorn也在Facebook發文表示，如果遊客沒有學生身份但穿著印有學校名稱的制服，若讓他人產生遊客真的是學生的「誤會」，將可能違反《學生制服法》，最高可處以1千泰銖（新台幣880元）的罰款。

因此，Ratchapon建議遊客若想體驗泰國的制服文化，在制服時僅印上自己的名字就不算違法。同時，遊客不宜在制服印上任何學校的名稱，以免受到法律指控和罰款。

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責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒