【關鍵專訪】工研院智機中心王仁傑：借鏡101阻尼器研發「工具機抑振模組」，成功切入空中巴士供應鏈
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一點點震動都不可以，做為極致精細的工具機，只要內部零件的低頻發生共鳴，就會對零組件造成磨損。工業技術研究院智慧機械科技中心組長王仁傑強調，我們發明客製化的阻尼器，可以安裝在任一工具機之上，讓工藝邁向卓越。
隨著科技進步，零件走向精細高密之發展，工具機鍛造要求則日益嚴格。工業技術研究院智慧機械科技中心組長王仁傑於8日在「TIMTOS 2023」工具機展接受《關鍵評論網》專訪指出，「一點點震動都不行」，否則零件產生紋路，就是不合格的產品。我們很難想像：高過一個人、寬似台車的工具機，如何在重力的鍛造下，還要保持極致穩定，做出令空中巴士也買單的「抑振器」。
台灣導入抑振模組，搶空中巴士訂單
目前，台灣機械領域產值超過新台幣100億元，也是著名的工具機大國。多年來經濟部協助業者搶攻國際大廠供應鏈，已經有不錯的成果，例如協助亞太菁英導入工具機抑振模組，切入空中巴士（AIRBUS）市場，進行A320機翼的製造。
要拿到空中巴士的訂單可不容易，它們對於零件有極高的要求，出貨產品不能有一點痕跡，但是大型的工具機要如何避免震動是大學問。工具機無時都在重擊鍛造，震動會影響產品完整度，這一直是各國大廠相當頭痛的問題。
例如：刀具加工時，機械的轉速會有好幾千轉，甚至是上萬轉，頻率非常高。王仁傑說，高頻率的震盪都還比較好處理，但若是大型結構工具機，震動頻率非常低，會引發「結構性低頻」的問題，結構性低頻就像是人在走吊橋，有些腳步、微風產生的振動頻率。
物理上，只要頻率相對就會有共振，如同吊橋、人的腳步頻率吻合，共鳴越大。對照到工具機的結構性低頻，會導致零件精度有誤差而產生痕跡，這對航太產業來說是硬傷，也是一大罩門。
零件的「細紋」問題：工具機要後天補救，還是要打掉重練？
他說：「這些零件要交給波音（The Boeing Company）、空中巴士。它們要求很高，零組件上不能有紋路（Ｍark），要非常光滑。」在過去，只要零組件發現紋路等問題，就必須再加一道工序，將這些瑕疵拋平。
要拋平也不容易，要看這些零組件的大小、材質，或者是質量等，後面的加工工序都要考量在內，像是空中巴士 A320的機底板是否光滑平整。王仁傑還指出，航太產業追求輕量，像是機翼上的工字樑也有同樣的高質要求。
不過，後續加工會衍生許多成本，所以也在下刀切割的時，試圖將機器力道降低。王仁傑指出：「原本我切一刀切這麼深有低頻問題，我把那個切的深度降再低一點。」切削的力量就變小，也可以抑制低頻所產生的震盪。這些都是「效率問題」。
改變機台在切割的力道，都必須在攤提出成本。王仁傑點出關鍵：「一般加工業者使用者是使用這樣的方式去解決，可是在目前航太可不一樣，它們是要拚加工的效率。」
時間就是成本，在商業上誰比較快就有機會搶得市場，如果今天是小零組件要再進行二次加工是比較快的，可是對照航太產業就不可能。
王仁傑舉例：「你想想看，飛機那個機翅膀多長，機台是五六公尺的縱深、長度，都要走一段時間，而且航太刀具在走的速度是很慢的，不像我們的一般小型刀具在走是一分鐘1、2米的速度在走。」
工具機「長寬高」被框架，重新設計綁手綁腳
如果不要二次加工，有沒有辦法直接在工具機中改設計，降低「結構性低頻」的問題嗎？王仁傑指出，是可以從改結構，回去重新設計、分析，再回來產線上。但是，他說：「我們在設計結構的人很清楚，這牽涉結構剛性、重量等問題，而且要改鋼和鋼的結構容易，但是要針對由機台質量所衍生的自然頻率，非常困難。」
他強調，工具機裡面的輪軸、螺絲等，受力方向不同，力道不一所產生的頻率都不一致。
可以簡單的想像成「筷子」，碰觸到筷子的長寬、任何角度，造成的低頻震動，都會影響到最終產品的精度。工具機的設計者，要克服低頻震動的問題，要從原本的設計圖更改重新製造，也都很難完全克服這些困境，而本次工研院研發的抑振模組，可以從外部處理震動，更有效率地提高精度。
最不好的狀況是，花了許多人力物力改了許久，卻發現自然頻率根本沒什麼動，還有機台誕生時已經有一個大框架，例如大小長寬；相應的介面，沒有辦法更動。王仁傑強調，業者不會因為其中一個的自然頻率，連帶重新設計介面。
過去也有人，不改大結構，試圖在機台裡面一些吸震材料，但是回過頭每一個工具機製作切割敲打，最重要的是要有「剛性」。
他說：「剛性的連接是一個串聯，如果有一個軟質材料夾在中間的時候，會弱化鍛造效果，也就是系統化的剛性最強、最弱不是從最強者決定。例如拳頭和手肘，拳頭很硬，但是手肘關節很弱，整體來說力量就會不足。」
借鑑101研發「工具機抑振模組」，低頻抗震才是關鍵
工研院研發的「工具機抑振模組」，像是避震器。它們可以安裝在工具機之中，主動式的阻尼設計可依據結構振動頻率，透過內建驅動馬達攢聲「相反振頻」，徹底解決機械手臂等加工低頻振動的問題，這相較於過去只能將工具機大卸八塊、更改結構的設計而言，更有效率。
這種抑振原理很像是台北101的阻尼球，地震來時擺盪，阻尼球跟著建築物產生反方向的震盪，利用這個方式去吸收震盪而成的震盤系統，而低頻振動也是同樣的道理。
工具機的條件都被綁死，工研院能做的是在既有的基礎上找到另一個解方。王仁傑回憶，當時工具機抑振模組被帶去韓國實驗，逐一把問題釐清後，在回台打造客製化系統，裝到韓國業者的機台上，解決了低頻的問題。
目前，這一種款新研發「工具機抑振模組」可以應用的產業相當廣泛。王仁傑指出：「不限定任何產業，如果你的所有參數都被綁死了，沒辦法透過很快的去改變效率，你就會需要這樣的設備這樣的一個技術來協助抑制低頻震動。」
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菸品陳列不納管加熱菸載具，恐成新興菸品管理破口
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國健署承諾要處理新興菸品亂象、保護國人健康，但在母法公布之後，各項子法卻草率無章、用詞定義不明，現在加熱菸菸彈與載具又未一致管理，將來稽查恐出現「看得到卻管不到」的問題。
在今年2月15日總統公告「菸害防制法」以來，國健署陸續預告修正多項配套措施，除了「指定菸品健康風險評估審查辦法」之外，還有2月24日同步發布的「販賣菸品場所標示及展示管理辦法」、「菸品尼古丁焦油含量檢測及容器標示辦法」、「菸品資料申報辦法」等，預告期同樣縮減至7天。跨黨派立委也在3月2號的立法院衛環委員會中，再次質疑衛福部如此匆促預告為圖利菸商，並要求應召開全台公聽會、落實本土健康風險評估。立委林為洲甚至於臉書表示，薛瑞元部長已口頭允諾，法案預告期過了還是可陳述意見，他很樂意協助大家送件。
載具不受販賣場所限制 民團憂心成吸睛工具
在「販賣菸品場所標示及展示管理辦法」（下稱「管理辦法」）中，要求業者不能行銷加熱菸之「載具」，但未限制不得行銷「載具品牌」，引起各方譁然。專家示警，國健署承諾要處理新興菸品亂象、保護國人健康，但在母法公布之後，各項子法卻草率無章、用詞定義不明，現在加熱菸菸彈與載具又未一致管理，將來稽查恐出現「看得到卻管不到」的問題。
不同於傳統紙菸，要吸食加熱菸，必須以加熱菸載具搭配菸彈一起使用。菸防法修法期間，國健署就曾因僅將載具視為一般3C產品、不與菸彈共同納入健康風險評估，而飽受各界批評。儘管後來國健署改變立場、納管載具，然預告的「管理辦法」中，仍未將載具菸品納入管理對象。以管理辦法第五條為例，規定「菸品展示，不得以電子螢幕、動畫、移動式背景、聲音、氣味、燈光或其他引人注意之方式為之」，但是因為加熱菸載具不屬於「菸品」，所以並不適用此一條例。
這意味著在新版的菸害防制法正式上路之後，只有販賣菸彈的場所會受到規範，而載具則可以在任何實體店鋪、網路上，以任何手法為其廣告、宣傳、行銷，甚至成為推廣加熱菸的手段和工具。簡而言之，未來超商可直接陳列載具販賣，讓未成年消費者得以輕易接觸、購買。
針對新興菸品對未成年者所造成的潛在危害，全國家長會長聯盟理事長黃正銘表示：「我認為這次修法，應該是要以保護未成年的孩子們為前提。我們這一代，或者上一代吸食傳統紙菸的人，基本上會願意去嘗試新興菸品的可能性是比較低的，他們都習慣傳統紙菸了，新興菸品對他們沒有吸引力。但是孩子們不一樣，他們的好奇心、對新事物的新鮮感、同儕之間的誘因，這一切都有可能提高未成年者去嘗試加熱菸、電子煙的可能性。但現在我們的新法完全沒有起到保護、預防的作用，真的很令人憂心。」
日韓不納管加熱菸載具 青少年使用率暴增
以日本為例，2016年，加熱菸載具的使用在日本開始普及。三年後的2019年，日本已經成為全球最大的加熱菸載具市場之一，其中約有20％的吸食者年齡在20歲以下。根據日本醫學研究機構的數據，在2019年，加熱菸載具的使用在青少年之間呈現爆炸性增長，而且日益趨向年輕化，同年有逾1200例因加熱菸載具使用而導致的健康問題，其中不少是青少年。
在韓國，加熱菸載具的普及也帶來了類似的問題。據韓國疾病管理本部的數據，自2018年以來，由於加熱菸載具的使用而導致的健康問題在該國激增，尤其是在青少年中。截至2020年，韓國有約40％的加熱菸載具使用者年齡在20歲以下。韓國疾病管理本部也指出，由於加熱菸載具的健康風險和成癮性，青少年吸食加熱菸載具將導致將來的健康問題。
加熱菸載具管理不同調 可能加重地方違規稽查、業者等各方負擔
菸害防制檢舉項目分11大類，包含販賣菸品之方式、菸品容器之標示、促銷菸品或為菸品廣告、販賣菸品場所標示及展示、營業場所為促銷或營利目的免費供應菸品、未滿18歲吸菸、供應菸品予未滿18歲者、於禁菸場所吸菸、禁菸場所未設置明顯禁菸標示或供應與吸菸有關器物、於非吸菸區吸菸、室外吸菸區標示及設置。在販賣場所稽查上，皆針對「菸品」本身，加熱菸載具卻不受此限，未來可能形成「一(加熱)菸兩制」情形。
根據聯合報報導，菸防法查緝多仰賴縣市衛生局人員來進行，且過去查緝違規情形不普及。董氏基金會主任林清麗表示，如果將載具比照菸品管理，地方衛生局稽查人員即可比照菸品管理來執法，但現在加熱菸跟載具定義不同，執法面更增難度；民眾難以確保購買地點是否合法；網路購物難控管，要限制未成年不能購買更難以落實。
黃正銘理事長更進一步質疑，縮短公告期限、倉促實施新法，如果已成既定事實，那麼政府稽查人員對於稽查的標準、措施，甚至這些菸彈、載具品牌的辨識，都做好訓練了嗎？能真正的從源頭為人民把關嗎？如果載具又不納管，誰知道當它跟菸彈結合後會發生什麼事情？有人能負責嗎？
為民眾健康站出來，菸防團體、朝野立委呼籲政府落實本土菸害管控
有鑒於載具不落實管理，將對青少年身心造成深遠影響，同時加重稽查難度，遺害深重，民間反菸團體屢次向國健署提出建言，卻得不到回應。因此，由170個團體組成的台灣拒菸聯盟也再次呼籲，懇請出身公衛界的行政院陳建仁院長出面阻止，不要讓明明是吸食加熱菸必要元件的載具，被當成單純的3C零件來另外管理。
雖然菸防法配套法令預告期已過，但推動反菸不遺餘力的林為洲委員，日前公開表示將繼續將為大家的陳述意見送進衛福部，同時呼籲政府應立即查緝現在市面上這些未經健康風險評估、違法的新興菸品。除此之外，國健署草擬的健康風險評估漏洞百出且未召集專家討論，他認為衛福部應立即召開北、中、南、東至少四場公聽會，蒐集各方意見作為修法參考。陳椒華立委也在質詢薛瑞元部長時提到，現在的健康風險評估根本是紙上談兵，並且提出要有「本土健康風險評估」的訴求。
新版菸害防制法即將上路，但仍然存在相當多的問題和挑戰。在可見的將來，除了期待政府願意為了保障公眾的健康和利益，繼續強化反菸政策的執行，從立法、稽查、行政措施等多種手段，來限制吸菸的行為，更重要的是，國人也需要更加自覺地保持健康的生活方式，認識吸菸危害的認識，提高警覺性，為自己和他人的健康盡一份力。