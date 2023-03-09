【關鍵專訪】工研院智機中心王仁傑：借鏡101阻尼器研發「工具機抑振模組」，成功切入空中巴士供應鏈

隨著科技進步，零件走向精細高密之發展，工具機鍛造要求則日益嚴格。工業技術研究院智慧機械科技中心組長王仁傑於8日在「TIMTOS 2023」工具機展接受《關鍵評論網》專訪指出，「一點點震動都不行」，否則零件產生紋路，就是不合格的產品。我們很難想像：高過一個人、寬似台車的工具機，如何在重力的鍛造下，還要保持極致穩定，做出令空中巴士也買單的「抑振器」。

台灣導入抑振模組，搶空中巴士訂單

目前，台灣機械領域產值超過新台幣100億元，也是著名的工具機大國。多年來經濟部協助業者搶攻國際大廠供應鏈，已經有不錯的成果，例如協助亞太菁英導入工具機抑振模組，切入空中巴士（AIRBUS）市場，進行A320機翼的製造。

要拿到空中巴士的訂單可不容易，它們對於零件有極高的要求，出貨產品不能有一點痕跡，但是大型的工具機要如何避免震動是大學問。工具機無時都在重擊鍛造，震動會影響產品完整度，這一直是各國大廠相當頭痛的問題。

例如：刀具加工時，機械的轉速會有好幾千轉，甚至是上萬轉，頻率非常高。王仁傑說，高頻率的震盪都還比較好處理，但若是大型結構工具機，震動頻率非常低，會引發「結構性低頻」的問題，結構性低頻就像是人在走吊橋，有些腳步、微風產生的振動頻率。

物理上，只要頻率相對就會有共振，如同吊橋、人的腳步頻率吻合，共鳴越大。對照到工具機的結構性低頻，會導致零件精度有誤差而產生痕跡，這對航太產業來說是硬傷，也是一大罩門。

零件的「細紋」問題：工具機要後天補救，還是要打掉重練？

他說：「這些零件要交給波音（The Boeing Company）、空中巴士。它們要求很高，零組件上不能有紋路（Ｍark），要非常光滑。」在過去，只要零組件發現紋路等問題，就必須再加一道工序，將這些瑕疵拋平。

要拋平也不容易，要看這些零組件的大小、材質，或者是質量等，後面的加工工序都要考量在內，像是空中巴士 A320的機底板是否光滑平整。王仁傑還指出，航太產業追求輕量，像是機翼上的工字樑也有同樣的高質要求。

Photo Credit: GettyImages 工人正在製造空中巴士（AIRBUS）。

不過，後續加工會衍生許多成本，所以也在下刀切割的時，試圖將機器力道降低。王仁傑指出：「原本我切一刀切這麼深有低頻問題，我把那個切的深度降再低一點。」切削的力量就變小，也可以抑制低頻所產生的震盪。這些都是「效率問題」。

改變機台在切割的力道，都必須在攤提出成本。王仁傑點出關鍵：「一般加工業者使用者是使用這樣的方式去解決，可是在目前航太可不一樣，它們是要拚加工的效率。」

時間就是成本，在商業上誰比較快就有機會搶得市場，如果今天是小零組件要再進行二次加工是比較快的，可是對照航太產業就不可能。

王仁傑舉例：「你想想看，飛機那個機翅膀多長，機台是五六公尺的縱深、長度，都要走一段時間，而且航太刀具在走的速度是很慢的，不像我們的一般小型刀具在走是一分鐘1、2米的速度在走。」

工具機「長寬高」被框架，重新設計綁手綁腳

如果不要二次加工，有沒有辦法直接在工具機中改設計，降低「結構性低頻」的問題嗎？王仁傑指出，是可以從改結構，回去重新設計、分析，再回來產線上。但是，他說：「我們在設計結構的人很清楚，這牽涉結構剛性、重量等問題，而且要改鋼和鋼的結構容易，但是要針對由機台質量所衍生的自然頻率，非常困難。」

他強調，工具機裡面的輪軸、螺絲等，受力方向不同，力道不一所產生的頻率都不一致。

可以簡單的想像成「筷子」，碰觸到筷子的長寬、任何角度，造成的低頻震動，都會影響到最終產品的精度。工具機的設計者，要克服低頻震動的問題，要從原本的設計圖更改重新製造，也都很難完全克服這些困境，而本次工研院研發的抑振模組，可以從外部處理震動，更有效率地提高精度。

最不好的狀況是，花了許多人力物力改了許久，卻發現自然頻率根本沒什麼動，還有機台誕生時已經有一個大框架，例如大小長寬；相應的介面，沒有辦法更動。王仁傑強調，業者不會因為其中一個的自然頻率，連帶重新設計介面。

過去也有人，不改大結構，試圖在機台裡面一些吸震材料，但是回過頭每一個工具機製作切割敲打，最重要的是要有「剛性」。

他說：「剛性的連接是一個串聯，如果有一個軟質材料夾在中間的時候，會弱化鍛造效果，也就是系統化的剛性最強、最弱不是從最強者決定。例如拳頭和手肘，拳頭很硬，但是手肘關節很弱，整體來說力量就會不足。」

借鑑101研發「工具機抑振模組」，低頻抗震才是關鍵

工研院研發的「工具機抑振模組」，像是避震器。它們可以安裝在工具機之中，主動式的阻尼設計可依據結構振動頻率，透過內建驅動馬達攢聲「相反振頻」，徹底解決機械手臂等加工低頻振動的問題，這相較於過去只能將工具機大卸八塊、更改結構的設計而言，更有效率。

這種抑振原理很像是台北101的阻尼球，地震來時擺盪，阻尼球跟著建築物產生反方向的震盪，利用這個方式去吸收震盪而成的震盤系統，而低頻振動也是同樣的道理。

Photo Credit: GettyImages 台北101中心的避震阻尼器

工具機的條件都被綁死，工研院能做的是在既有的基礎上找到另一個解方。王仁傑回憶，當時工具機抑振模組被帶去韓國實驗，逐一把問題釐清後，在回台打造客製化系統，裝到韓國業者的機台上，解決了低頻的問題。

目前，這一種款新研發「工具機抑振模組」可以應用的產業相當廣泛。王仁傑指出：「不限定任何產業，如果你的所有參數都被綁死了，沒辦法透過很快的去改變效率，你就會需要這樣的設備這樣的一個技術來協助抑制低頻震動。」