2023/04/22,
政治

民調、黨員投票皆贏過費鴻泰，徐巧芯黨內初選勝出將和民進黨許淑華爭立委

民調、黨員投票皆贏過費鴻泰，徐巧芯黨內初選勝出將和民進黨許淑華爭立委
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

去年九合一大選，徐巧芯以松信區最高票順利連任市議員，隨後打著「世代交替」的旗幟，要挑戰已經五連霸的費鴻泰；接下來徐巧芯將面對同樣也喊出世代交替、的民進黨市議員許淑華。

台北市議員徐巧芯與黨內前輩費鴻泰爭奪國民黨台北市第七選區（信義、南松山）立委初選，過程十分激烈，一直到昨（21）日晚上，也就是黨員投票前夕，兩人都還在深夜發布緊急聲明，互控包車載人投票「違約賄選」和「抹黑栽贓」等，今天結果出爐，黨員投票徐巧芯票數763票、費鴻泰為762票，徐巧芯勝出1票。而民調以52%贏過費鴻泰的48%，確定將由徐巧芯代表國民黨出戰2024立委選舉。

「芯費大戰」競爭激烈，終於落幕

去年九合一大選，徐巧芯以松信區最高票順利連任，隨後打著「世代交替」的旗幟，要挑戰已經五連霸的費鴻泰。當時徐巧芯更呼籲黨主席朱立倫初選採取全民調，結果被資深黨員怒批「不講武德、恃寵而驕」，費鴻泰第一時間也喊話「要多為黨想一想」。

在初選登記階段，徐巧芯先是控訴被費鴻泰「退Line里民7群組」，費鴻泰則回擊，「這是我7年前創的里民群組」，反嗆徐巧芯利用離職同仁加入群組，「我們這樣做有錯嗎」。

接著又爆發「助理當暗樁參選」，徐、費各派幕僚登記，企圖影響初選遊戲規則，後來台北市黨部決定將徐、費以外的4人剃除初選資格。

2人在過程中頻頻隔空交火，甚至連在掃街時遇到都曾起衝突，當時費鴻泰在市場掃街，徐巧芯突然闖入，並問費鴻泰為何要對「罷免徐巧芯」按讚，又不斷提議辯論時間，費鴻泰則回應「不要打內戰」後離去，結果徐巧芯追上前時摔倒。

另外徐巧芯後續又指控費鴻泰「包車載人投票」涉嫌賄選，而傳被指控是費助選員的信義區松友里里長張海秋，今也大動作到市議會澄清，表示是給行動不方便的年長者方便，並沒有要求挺費。

費鴻泰後來也反控徐巧芯「簡訊文宣意圖使人不當選」，因為簡訊內容是「立法院有最具戰力的徐巧芯，內閣不分區有資深費鴻泰，會是最好的拍檔與組合」，讓費鴻泰感到很委屈，表示這是年齡歧視、用謠言惡意中傷，更考慮將徐送去黨部考紀會。

徐巧芯黨員投票和民調皆贏，費鴻泰第一時間臉書恭喜

根據國民黨台北市黨部初選辦法規定，第7選區（信義、南松山）立委初選方式，採3成黨員投票、加上7成民調結果來決定提名人選，電話民調部分已於4月16日至18日完成，今日進行黨員投票。

黨員投票今天上午8時開始投票，候選人號次為1號徐巧芯、2號費鴻泰，選舉人數為5680人，至下午4時止，投票人數1537人，12票廢票，投票率27.1%，較上次約31%還低。徐巧芯票數763票、費鴻泰為762票，徐險勝1票。

另外據民調結果，徐巧芯為51.795%，費鴻泰為48.205%，若加上黨員投票，初選結果是徐巧芯為51.266%，費鴻泰48.734%。

消息露出後，費鴻泰隨即在臉書對徐巧芯表達恭喜，並說「任重道遠」。

徐巧芯也隨後在臉書上貼上一張漫畫《灌籃高手》中，原為死對頭的櫻木花道和流川楓互相擊掌的圖片，表達感謝費鴻泰給她肯定，這段時間和團隊一起創造了奇蹟，接下來要請各位年輕世代的好朋友，和她一同作戰。

本區競爭激烈，3天前民進黨的黨內初選民調也剛剛結束，許淑華拿下47.56%支持度，勝過對手洪健益的26.49%，因此徐巧芯接下來將對上同樣是台北市議員的許淑華。

而徐淑華也和徐巧芯喊出極為類似的口號，就是「世代交替，翻轉松信」，兩位都屬於青年世代的議員接下來會如何衝刺明年的立委大選將值得關注。

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核稿編輯：楊士範


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