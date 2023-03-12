【圖表分析】國人持續討論房價、物價，藍綠選民社群誰扮演關鍵角色？
我們想讓你知道的是
公共政策、法案修法，多仰賴政府提出多元的說帖，但民生與經濟議題則不同，例如討論蛋價時，臉書上各方的發文量遠超過選舉事件支持者互相動員產生的發文量。當更多人普遍有能力對事件與議題發起討論，也會降低政治工作者對議題的掌握度。
文：蕭雅云、周子筠（皮爾森大數據中心）
九合一地方選舉後，陸續發生中國禁運台灣產品、兵役延長、蛋價及物價的討論。其中中國禁運台灣產品，是選後第一個較有影響力的公共議題，數據規模甚至逼近蔣萬安及高虹安選前一週的數據。
兵役延長在蔡英文總統記者會後，總統的影響力擴大了關注的群體，國人陸續分享從軍經驗，關注義務役薪資提升與精實訓練。發文量成長5倍、輿論數據規模成長8倍。
從上圖可以看到，國人持續討論物價與房價，維持一定的發文量。根據過往觀察，物價的公共討論一般在每年元旦都會受到特別關注，物價議題影響力在元旦時超過房價；房價則因台灣不動產生態發展，早已形成自己的社群，固定都有關注買房、利息補貼等議題。
近來雞蛋供給不足成為即時事件，且在國會裡延伸形成衝突，蛋價與物價的討論量一反常態，一度超越房價的討論，甚至逼近中國禁運台灣產品數據規模的92%。
去年，全球一起經歷升息、全國一同面對飛彈飛越台灣，各國智庫推演台海的事態發展。今年，國人在中國禁運台灣產品時，關注台灣經濟及產業發展，在政府推出兵役延長政策，聚焦軍隊薪餉及訓練措施後，馬上迎接物價的討論。
發文數高代表民眾有能力發動討論，公眾溝通路徑走向多元
公共政策、法案修法，如公投第三接收站、食品安全檢測，及最新的全民防衛動員準備法，政府或政治工作者，相對擁有更多的資訊進行公眾溝通，多仰賴政府提出多元的說帖，提供各界評判政策利弊，由於民眾較難有足以和相關背景人士匹敵的知識經驗，產生大量議論的難度較高，因此整體發文量相對少。
民生與經濟議題則不同，討論蛋價時，臉書上各方產生的發文量，遠超過選舉事件支持者互相動員產生的發文量。當更多人普遍有能力對事件與議題發起討論，亦即公眾溝通走向多元的同時，也會降低政治工作者對議題的掌握度。
蛋價議題中親國民黨陣營觀點，更容易影響選民看法
台灣議題的討論結構，除了親國民黨與親民進黨的選民社群，是積極的議題參與者，在具社會影響力事件中，如柬埔寨詐騙案，中間選民社群的影響力數據，通常可以占到30%左右，而且無獨有偶。房價議題討論結構組成即是如此，除了中間選民外，甚至有近二成的房市社群參與其中，議題討論成熟而蓬勃。
物價與蛋價議題中，親國民黨選民社群影響力數據占比51%，親民進黨選民社群占比31%，顯示親國民黨陣營，提出的論述較具影響力，13%的中間選民社群，在蛋價議題中，更容易接收到親國民黨陣營主張的觀點。
數據分析的其中一項本質是猜測，藉由觀測資料的特性，評估議題的討論規模是否動搖、如何動搖未有明確想法的選民，試圖找出集體溝通的前提，才能走入民心。物價與房價是日常生活的每一天，此時浮上檯面，意味著劍指生活壓力。若今年沒有更清晰的內政經濟政策視野，將會影響到各界對於政黨與總統候選人執政能力的評價。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：朱家儀
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菸品陳列不納管加熱菸載具，恐成新興菸品管理破口
我們想讓你知道的是
國健署承諾要處理新興菸品亂象、保護國人健康，但在母法公布之後，各項子法卻草率無章、用詞定義不明，現在加熱菸菸彈與載具又未一致管理，將來稽查恐出現「看得到卻管不到」的問題。
在今年2月15日總統公告「菸害防制法」以來，國健署陸續預告修正多項配套措施，除了「指定菸品健康風險評估審查辦法」之外，還有2月24日同步發布的「販賣菸品場所標示及展示管理辦法」、「菸品尼古丁焦油含量檢測及容器標示辦法」、「菸品資料申報辦法」等，預告期同樣縮減至7天。跨黨派立委也在3月2號的立法院衛環委員會中，再次質疑衛福部如此匆促預告為圖利菸商，並要求應召開全台公聽會、落實本土健康風險評估。立委林為洲甚至於臉書表示，薛瑞元部長已口頭允諾，法案預告期過了還是可陳述意見，他很樂意協助大家送件。
載具不受販賣場所限制 民團憂心成吸睛工具
在「販賣菸品場所標示及展示管理辦法」（下稱「管理辦法」）中，要求業者不能行銷加熱菸之「載具」，但未限制不得行銷「載具品牌」，引起各方譁然。專家示警，國健署承諾要處理新興菸品亂象、保護國人健康，但在母法公布之後，各項子法卻草率無章、用詞定義不明，現在加熱菸菸彈與載具又未一致管理，將來稽查恐出現「看得到卻管不到」的問題。
不同於傳統紙菸，要吸食加熱菸，必須以加熱菸載具搭配菸彈一起使用。菸防法修法期間，國健署就曾因僅將載具視為一般3C產品、不與菸彈共同納入健康風險評估，而飽受各界批評。儘管後來國健署改變立場、納管載具，然預告的「管理辦法」中，仍未將載具菸品納入管理對象。以管理辦法第五條為例，規定「菸品展示，不得以電子螢幕、動畫、移動式背景、聲音、氣味、燈光或其他引人注意之方式為之」，但是因為加熱菸載具不屬於「菸品」，所以並不適用此一條例。
這意味著在新版的菸害防制法正式上路之後，只有販賣菸彈的場所會受到規範，而載具則可以在任何實體店鋪、網路上，以任何手法為其廣告、宣傳、行銷，甚至成為推廣加熱菸的手段和工具。簡而言之，未來超商可直接陳列載具販賣，讓未成年消費者得以輕易接觸、購買。
針對新興菸品對未成年者所造成的潛在危害，全國家長會長聯盟理事長黃正銘表示：「我認為這次修法，應該是要以保護未成年的孩子們為前提。我們這一代，或者上一代吸食傳統紙菸的人，基本上會願意去嘗試新興菸品的可能性是比較低的，他們都習慣傳統紙菸了，新興菸品對他們沒有吸引力。但是孩子們不一樣，他們的好奇心、對新事物的新鮮感、同儕之間的誘因，這一切都有可能提高未成年者去嘗試加熱菸、電子煙的可能性。但現在我們的新法完全沒有起到保護、預防的作用，真的很令人憂心。」
日韓不納管加熱菸載具 青少年使用率暴增
以日本為例，2016年，加熱菸載具的使用在日本開始普及。三年後的2019年，日本已經成為全球最大的加熱菸載具市場之一，其中約有20％的吸食者年齡在20歲以下。根據日本醫學研究機構的數據，在2019年，加熱菸載具的使用在青少年之間呈現爆炸性增長，而且日益趨向年輕化，同年有逾1200例因加熱菸載具使用而導致的健康問題，其中不少是青少年。
在韓國，加熱菸載具的普及也帶來了類似的問題。據韓國疾病管理本部的數據，自2018年以來，由於加熱菸載具的使用而導致的健康問題在該國激增，尤其是在青少年中。截至2020年，韓國有約40％的加熱菸載具使用者年齡在20歲以下。韓國疾病管理本部也指出，由於加熱菸載具的健康風險和成癮性，青少年吸食加熱菸載具將導致將來的健康問題。
加熱菸載具管理不同調 可能加重地方違規稽查、業者等各方負擔
菸害防制檢舉項目分11大類，包含販賣菸品之方式、菸品容器之標示、促銷菸品或為菸品廣告、販賣菸品場所標示及展示、營業場所為促銷或營利目的免費供應菸品、未滿18歲吸菸、供應菸品予未滿18歲者、於禁菸場所吸菸、禁菸場所未設置明顯禁菸標示或供應與吸菸有關器物、於非吸菸區吸菸、室外吸菸區標示及設置。在販賣場所稽查上，皆針對「菸品」本身，加熱菸載具卻不受此限，未來可能形成「一(加熱)菸兩制」情形。
根據聯合報報導，菸防法查緝多仰賴縣市衛生局人員來進行，且過去查緝違規情形不普及。董氏基金會主任林清麗表示，如果將載具比照菸品管理，地方衛生局稽查人員即可比照菸品管理來執法，但現在加熱菸跟載具定義不同，執法面更增難度；民眾難以確保購買地點是否合法；網路購物難控管，要限制未成年不能購買更難以落實。
黃正銘理事長更進一步質疑，縮短公告期限、倉促實施新法，如果已成既定事實，那麼政府稽查人員對於稽查的標準、措施，甚至這些菸彈、載具品牌的辨識，都做好訓練了嗎？能真正的從源頭為人民把關嗎？如果載具又不納管，誰知道當它跟菸彈結合後會發生什麼事情？有人能負責嗎？
為民眾健康站出來，菸防團體、朝野立委呼籲政府落實本土菸害管控
有鑒於載具不落實管理，將對青少年身心造成深遠影響，同時加重稽查難度，遺害深重，民間反菸團體屢次向國健署提出建言，卻得不到回應。因此，由170個團體組成的台灣拒菸聯盟也再次呼籲，懇請出身公衛界的行政院陳建仁院長出面阻止，不要讓明明是吸食加熱菸必要元件的載具，被當成單純的3C零件來另外管理。
雖然菸防法配套法令預告期已過，但推動反菸不遺餘力的林為洲委員，日前公開表示將繼續將為大家的陳述意見送進衛福部，同時呼籲政府應立即查緝現在市面上這些未經健康風險評估、違法的新興菸品。除此之外，國健署草擬的健康風險評估漏洞百出且未召集專家討論，他認為衛福部應立即召開北、中、南、東至少四場公聽會，蒐集各方意見作為修法參考。陳椒華立委也在質詢薛瑞元部長時提到，現在的健康風險評估根本是紙上談兵，並且提出要有「本土健康風險評估」的訴求。
新版菸害防制法即將上路，但仍然存在相當多的問題和挑戰。在可見的將來，除了期待政府願意為了保障公眾的健康和利益，繼續強化反菸政策的執行，從立法、稽查、行政措施等多種手段，來限制吸菸的行為，更重要的是，國人也需要更加自覺地保持健康的生活方式，認識吸菸危害的認識，提高警覺性，為自己和他人的健康盡一份力。