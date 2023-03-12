【圖表分析】國人持續討論房價、物價，藍綠選民社群誰扮演關鍵角色？

文：蕭雅云、周子筠（皮爾森大數據中心）

九合一地方選舉後，陸續發生中國禁運台灣產品、兵役延長、蛋價及物價的討論。其中中國禁運台灣產品，是選後第一個較有影響力的公共議題，數據規模甚至逼近蔣萬安及高虹安選前一週的數據。

兵役延長在蔡英文總統記者會後，總統的影響力擴大了關注的群體，國人陸續分享從軍經驗，關注義務役薪資提升與精實訓練。發文量成長5倍、輿論數據規模成長8倍。

Photo Credit: 皮爾森數據 近期事件規模比較

從上圖可以看到，國人持續討論物價與房價，維持一定的發文量。根據過往觀察，物價的公共討論一般在每年元旦都會受到特別關注，物價議題影響力在元旦時超過房價；房價則因台灣不動產生態發展，早已形成自己的社群，固定都有關注買房、利息補貼等議題。

近來雞蛋供給不足成為即時事件，且在國會裡延伸形成衝突，蛋價與物價的討論量一反常態，一度超越房價的討論，甚至逼近中國禁運台灣產品數據規模的92%。

去年，全球一起經歷升息、全國一同面對飛彈飛越台灣，各國智庫推演台海的事態發展。今年，國人在中國禁運台灣產品時，關注台灣經濟及產業發展，在政府推出兵役延長政策，聚焦軍隊薪餉及訓練措施後，馬上迎接物價的討論。

Photo Credit: 皮爾森數據 房價物價議題發文量及影響力分數

發文數高代表民眾有能力發動討論，公眾溝通路徑走向多元

公共政策、法案修法，如公投第三接收站、食品安全檢測，及最新的全民防衛動員準備法，政府或政治工作者，相對擁有更多的資訊進行公眾溝通，多仰賴政府提出多元的說帖，提供各界評判政策利弊，由於民眾較難有足以和相關背景人士匹敵的知識經驗，產生大量議論的難度較高，因此整體發文量相對少。

民生與經濟議題則不同，討論蛋價時，臉書上各方產生的發文量，遠超過選舉事件支持者互相動員產生的發文量。當更多人普遍有能力對事件與議題發起討論，亦即公眾溝通走向多元的同時，也會降低政治工作者對議題的掌握度。

蛋價議題中親國民黨陣營觀點，更容易影響選民看法

台灣議題的討論結構，除了親國民黨與親民進黨的選民社群，是積極的議題參與者，在具社會影響力事件中，如柬埔寨詐騙案，中間選民社群的影響力數據，通常可以占到30%左右，而且無獨有偶。房價議題討論結構組成即是如此，除了中間選民外，甚至有近二成的房市社群參與其中，議題討論成熟而蓬勃。

Photo Credit: 皮爾森數據 房價物價議題社群結構

物價與蛋價議題中，親國民黨選民社群影響力數據占比51%，親民進黨選民社群占比31%，顯示親國民黨陣營，提出的論述較具影響力，13%的中間選民社群，在蛋價議題中，更容易接收到親國民黨陣營主張的觀點。

數據分析的其中一項本質是猜測，藉由觀測資料的特性，評估議題的討論規模是否動搖、如何動搖未有明確想法的選民，試圖找出集體溝通的前提，才能走入民心。物價與房價是日常生活的每一天，此時浮上檯面，意味著劍指生活壓力。若今年沒有更清晰的內政經濟政策視野，將會影響到各界對於政黨與總統候選人執政能力的評價。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：朱家儀