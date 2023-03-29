「因為對方違停所以動用私刑」在法律上站得住腳嗎？

有位網友在臉書社團發文控訴，自己和丈夫因為要拿東西給朋友，因此便選擇暫時將車停在人行道上十五分鐘，然而，當她與丈夫返回時卻發現車子的所有車窗玻璃都已經破碎，而車旁還有一個看起來一臉兇狠的男子。之後，兩人立刻詢問砸破車窗者是否就是對方，對方不僅承認，還理直氣壯表示因為兩人違規停車，自己本來就有理由砸車。

儘管網友表示自己有留電話可打電話告知，然而對方依舊以違停為由來合理化自己砸車的行為，而在報警後對方也不願賠償和解，因此決定直接提告毀損罪。

儘管發文網友的車窗確實有被砸破，但她違規停車這點也是事實，依據《道路交通管理處罰條例》第55條的規定，如果你是臨停在橋梁、隧道、人行道、行人穿越道上的話，基本上就是違規，網友自己也有提到有臨停在人行道上十五分鐘，因此，就算有留電話在車上的，行為一樣屬於違規，所以可能還是會有罰單的問題。

對方違規，我就可以私刑砸車嗎？

雖然網友停車在人行道上是違規，但這並不代表看到的人或是被擋到去路的人，就可以直接動用私刑砸車表示懲罰。假如你遇到違規行為影響交通或是行人通行，第一個要做的就是打電話給警察，讓警察到場處理，而不是直接砸車來洩憤，以為這樣就能合理地給對方懲罰。

沒有正當理由就隨便砸破別人車窗的行為，實際上已經觸犯《刑法》規定的毀損罪了。

或許有人會說男子有正當理由，因為車主有違規，所以男子只是在給予警告。然而男子並不是執法人員，假如遇到違規，要做的是應該是報警，而不是自己選擇想要的方式處理。

在《刑法》第354條就有規定，假如你故意去毀棄損壞他人的物品導致不堪使用，就可能會被處兩年以下的有期徒刑，而男子確實是有砸破網友的車窗，而車窗被砸破後也失去它原本的功能，因此男子的行為基本上已經是屬於毀損罪的範疇了。

見義勇為是好事，但你選擇的方式還是要正確，畢竟我們是法治社會，一切可以依法處置便要依法律規定行事，如果只是因為看到違規就一時衝動自行給予懲罰，不僅理由難以服人，更能會有違法疑慮——像是男子砸破車窗的舉動，不只得要面臨後續賠償，還可能會讓自己因此多一條毀損罪，得不償失。

Facebook專頁：黃靖芸律師。生活法律沙龍

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：朱家儀