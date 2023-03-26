看起來像痘痘，帶有起司腐敗味的「粉瘤」需要動手術處理嗎？
我們想讓你知道的是
粉瘤是個很通俗的說法，比較學術一點我們會稱這個為「表皮樣囊腫（epidermoid cyst）」，也有人稱此為皮脂腺囊腫（但後面我們會解釋為何這個稱法並不恰當）。當我們提到粉瘤或表皮樣囊腫，就代表這是個充滿角質的表皮下結節，是毛囊口堵塞的結果。還有，粉瘤與粉刺並不一樣。
文：白映俞醫師
「我摸到腋下這顆有點時間了！本來小小的，」孟欣告訴醫師：「可是最近突然覺得痛痛的，一看，這顆變大了，又好紅，這是不是淋巴結出了問題，我是不是得了癌症啊？」
醫師替孟欣做了檢查，告訴她：「這個不是淋巴結，而是一個發炎的粉瘤，我們可能要先做個引流。」
孟欣還是相當緊張，不太明白什麼是粉瘤。
什麼是粉瘤？
粉瘤是個很通俗的說法，比較學術一點我們會稱這個為「表皮樣囊腫（epidermoid cyst）」，也有人稱此為皮脂腺囊腫（但後面我們會解釋為何這個稱法並不恰當）。
表皮樣囊腫可說是最常見的皮膚良性腫瘤，而且它常常長了很久，長的很慢，甚至是幾年了，好像沒有太大的變化，在臉、脖子、軀幹等處尤其常見，基本上全身各處都可能找到粉瘤的蹤跡。會長粉瘤的族群常常是20多歲到30多歲之間的青年，很少在青春期之前就發現有粉瘤。在男女比來說，男生長粉瘤的比率比女性高了一些。
為什麼會長出粉瘤？
表皮樣囊腫來源於毛囊漏斗部。毛囊漏斗部是毛囊開口於皮膚的表層處，當表皮受到反覆地刺激、摩擦，或因外傷及乾燥帶來傷口，表皮樣細胞於是經由漏斗部往深處潛行進到了漏斗內，形成了囊腫並內襯著複層鱗狀上皮，鱗狀上皮產生的角蛋白因而累積於表皮下層或真皮內，囊腫通過充滿角蛋白的出口與皮膚表面相通。
這樣講有點難懂。白話一點的話，我們可以想像表皮樣囊腫是個位在皮膚表層的球狀囊袋，囊袋的內層會持續分泌角質來塞滿這個囊袋，而囊袋與皮膚表面相通的地方，常常會看到中間會有個像粉刺黑頭那樣的中央深色開口。
所以，當我們提到粉瘤或表皮樣囊腫，就代表這是個充滿角質的表皮下結節，是毛囊口堵塞的結果。
還有，粉瘤與粉刺並不一樣，請看「粉刺和粉瘤到底差在哪裡？又該怎麼辦？醫師來解答」
粉瘤的外觀有什麼特色？
因為表皮樣囊腫很常見，因此當在臉上、脖子、軀幹發現一顆圓鼓鼓的隆起時，你可以先試著用大拇指和食指夾一下這顆隆起，如果它可以被你夾在大拇指與食指之間，代表是皮膚表層的結節，是表皮樣囊腫的機會就很大。
表皮樣囊腫的大小差異很大，小至0.5公分，大至3－5公分，都不少見。通常除了隆起腫塊之外沒有其他症狀，不過，表皮樣囊腫有可能會破裂，在破裂的時候，會看到灰白的濃稠分泌物，甚至像濃稠起司般帶有黃色的膏狀分泌物，而且通常聞起來並不好，會帶有腐敗氣味。
這裡就要說到為什麼我們不應該稱此為「皮脂腺囊腫」，因為但其實粉瘤裡面沒有皮脂腺體本身。雖然也會有真的皮脂腺囊腫，但臨床上遇到皮脂腺囊腫的案例比表皮樣囊腫少很多。皮脂腺囊腫裡面分泌的是用來潤滑皮膚與毛髮的油狀物質，而不是含有許多角質的起司狀分泌物。
表皮樣囊腫發炎感染的時候，就會讓人感覺局部會痛、皮膚發紅、腫腫的。
長出粉瘤，是做錯了什麼嗎？
表皮樣囊腫的發生率很高，絕多數不用什麼特別原因，本來就有機會長出表皮樣囊腫。只有少數患者的表皮樣囊腫則與體顯性遺傳疾病、長期太陽曝曬、或免疫抑制劑的使用有關。
然而由於表皮樣囊腫的致病原因之中，會與皮膚有摩擦、創傷、乾燥有關，平常大家還是要多多照護自己的皮膚健康，減少太乾燥、頻繁抓搔造成的皮膚表皮受損。
怎麼確認是粉瘤？
皮膚上一粒粒的東西很多，請看「老了就會長？皮膚一顆顆沒事嗎？皮膚良性腫瘤圖文解析」，所以究竟你身上、臉上，長的是哪一種，最好還是就醫讓醫師診視。
而當醫師會依據病史與身體檢查作出臨床診斷，並與脂肪瘤、粟粒疹、痤瘡等其他皮膚的結節做出鑑別診斷，通常不需要影像學檢查或抽血檢查。
粉瘤需要處理嗎？怎麼處理？
如果你的粉瘤具有以下特色，那就最好趕快跟醫師討論處理方式：
- 長得很快
- 長得很大
- 會痛、會紅、會腫，代表已經發炎了
- 長在容易摩擦的地方，像是腋下、腹股溝、內衣邊緣
- 長在不尋常的位置，尤其是腳趾、手指
決定處理方式時，通常要先看表皮樣囊腫當時的狀況。假若並沒有發炎，那麼最直接、最完整的處理方式就是以手術完整切除。唯有手術切除，能完整移除整個囊袋。
如果表皮樣囊腫很大，且長在臉上、或其他比較影響美觀之處，有人會考慮先打洞引流裡面堆積角質，並且從此洞口破壞囊袋內層，減少囊袋內層持續分泌角蛋白的機會。但因為不是完整切除，此法還是會有較高的復發機會。
假使表皮樣囊腫已經發炎、化膿，且範圍不小，通常醫師會先在發炎的囊腫上做個開口，引流出裡面的膿瘍。等到發炎控制之後，再視狀況。倘若發炎的過程若已經讓囊腫破裂，而且破壞了囊腫的鱗狀上皮內層，那就不會復發，無須後續處理。倘若囊腫沒有破裂，囊袋都還在，那還是要擇期以手術移除。
最後需要提一下，過去大家認為表皮樣囊腫基本上都是良性的，然而後來的研究發現，可能有1％的比率會有變成鱗狀細胞皮膚癌SCC或基底細胞皮膚癌BCC，因此若身上長了有疑慮的皮膚結節，不要自己亂擠，記得還是要就診讓醫師評估。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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臺灣年輕科學家的幕後推手，李長榮教育基金會為優秀青年人才打造走向國際的舞台
我們想讓你知道的是
臺灣的年輕人才值得更多機會與資源，李長榮教育基金會作為一個拋磚引玉的角色，除了舉辦李謀偉科學論壇，讓年輕科學家能和國際頂尖大師進行交流，更辦理多項獎助學金計畫，希望能喚起更多人對人才教育的重視，並共同參與其中。
出於對人才培育的重視，李長榮教育基金會自創立以來，就以推動創新研究思維、促進產業與學術領域的交流互動為核心，開辦各式獎學金計畫與李謀偉科學論壇來幫助年輕世代。其中由李長榮集團總裁李謀偉與李長榮教育基金會董事長楊賽芬所贊助的「李謀偉科學論壇」（Bowei Research Conference, 以下簡稱BRC），更提供了讓年輕科學家能接觸到各國頂尖學者的機會，接受豐沛的知識洗禮。
李謀偉總裁在麻省理工學院求學期間，模塑了自己對於教育、知識傳授形式的想法。在回國後，更對臺灣年輕學子，因為受限於環境、經濟等條件而無法進一步打開國際視野、接觸到更多領先知識，甚至與世界級專家學者進行交流等，感到可惜。因此李謀偉總裁運用自己的資源，透過主辦BRC，將國際頂尖的科學家，帶進臺灣。
最高度期待的科學盛會，BRC李謀偉科學論壇
2023年舉辦的第三屆BRC，邀請到國際間最重量級的學者群來到臺灣，並交由科學諮詢委員會（Scientific Advisory Board, 以下簡稱SAB）負責推薦講者與規劃整個論壇流程。其中，SAB的主席，同時也是國際知名的化學家——Dr. Ehud Keinan，今年已是第二次參加BRC，他在談及論壇的意義，以及自己為此所投入的心力時，非常懇切地表示：「我人生中很大的一部分，都在為了幫助更多年輕科學家、為他們創造機會而努力，我不求取任何回報，只希望能夠為科學界與科學人才，打造一個更有活力的未來。」Dr. Ehud Keinan表示，當初他向李謀偉總裁建議，BRC應該要往更國際化、更高規格的形式發展，立刻獲得總裁的全力支持。
最初在廣邀國際學者參加時，由於是非常新鮮的嘗試，也不為人所知，許多專家學者們都是在再三請託之下才願意來到臺灣，但是經過了兩屆的經營與鑽研，成果逐漸發酵，BRC在國際間打響了名聲。「這些重要的學者，現在都非常樂意來參加論壇，甚至預約了明年（2024年）要再次來訪，這真的是非常令我們感到振奮和感動。」Dr. Ehud Keinan充滿期盼地說道。
李謀偉總裁也進一步說明BRC的目標，是希望臺灣年輕學子與世界最頂尖科學家的切磋能夠有更多靈感碰撞，並進一步發展為改善人類生活的關鍵。他補充說明，這樣的靈感碰撞，不是大家規規矩矩坐在會議室中就會出現，所以BRC從地點到議程的安排，都跟一般論壇不一樣，參考了美國戈登論壇的作法，選擇一個遠離都市紛擾的僻靜地點，讓所有與會者可以在這裡充分地放鬆、沈澱思緒。
在議程上，除了研討會之外，也會穿插安排休閒活動的交流時段。「我們邀請所有的學者和學生一起去健行、或騎自行車。在藍天白雲下，所有人都在很輕鬆自在的狀態中，自然而然地互動、談天。這是因為我相信，很多的靈感火花，就是在這個時候迸現。」李謀偉總裁認為這樣的安排，提供年輕學子一個跟大師們素面相見的絕佳機會，更是建立友誼、提高交流延續性的最好方法。
化學如何改變人類的生活，分子工程是科技新未來
第三屆BRC的主題為「The Magic of Chemistry」，議題聚焦在「New Frontier of Molecular Engineering – Electronic & Optical Materials（前瞻分子工程——電子與光學材料）」。針對這次的主題，Dr. Ehud Keinan分享，化學是事物的基礎，是滿足人類生活需求的科技中，最重要的元素。科學家發揮想像力，在自然生物、礦物，甚至化學元素中，找到可以模仿的靈感，再利用科學的方式重新整合這些素材，創造出了令人驚嘆不已的成果。
說到本次與會的科學家，Dr. Ehud Keinan興奮地介紹：「他們都是現今世界上，最重要、最有影響力的科學家。」包括諾貝爾獎、普里斯特利獎章（Priestley Medal）、威爾許獎（Welch Award in Chemistry）、沃爾夫獎（Wolf Prize）的得主們，或者擁有實力角逐這些獎項的科學家。
Dr. Ehud Keinan認為，對於年輕科學家來說，最好的刺激就是近距離的接觸這些大師，認識他們、了解他們的故事和思考的方式，從中獲得關於研究、科學、未來的種種啟發。「這是最高的學習，比起念任何理論，或者坐在課堂中記著一頁又一頁的筆記還要重要，你獲得的不只是知識，還有這個知識的發展過程。」
另外值得一提的是，本屆BRC所邀請的其中兩位學者，在論壇這段時間分別獲得了國際級大獎。科學諮詢委員翁啟惠院士，以醣科學的開創性研究，榮獲以色列化學學會Medicinal Chemistry Section（MCS-ICS）Barry Cohen藥物化學獎；而Jackie Yi-Ru Ying教授，則是成功將奈米科技與技術醫學結合，榮獲費薩爾國王國際科學獎（King Faisal Prize），成為首位獲得此項殊榮的女性科學家，Jackie Yi-Ru Ying教授在得知獲獎消息後，更俏皮地分享：「BRC is my lucky conference！」
多管道促進人才培育，讓世界看見臺灣年輕科學家
「我認為，對學生來說，不需要去要求他們有創意、有想法，因為這些事情並不是可以透過教導或學習而來的。對有志於從事科學的年輕人來說，只需要有自信，對自己正在做的事情與目標有信心。」自從15年前Dr. Ehud Keinan第一次訪問臺灣之後，他便時常因為教學或演講再次來訪。在他眼中，臺灣的學生們充滿了可能性，以及對知識的渴求。這就是為什麼他非常希望透過BRC，將大師們帶到臺灣，讓大師的身教和言教，給予學生們更多正面的鼓勵和刺激。
這樣的想法，和對於促進人才培育，無私挹注資源的李謀偉總裁不謀而合，因此這些年來，除了舉辦BRC，李長榮教育基金會也提供優秀人才更多獎勵管道，例如：優秀學生獎學金、李長榮博士生獎助學金計畫、李長榮碩士生獎助學金計畫等。李謀偉總裁特別提到：「教育是改變一個人的人生、改變一個社會最重要的動力。」這就是為什麼李長榮教育基金會，將持續推動各種研究活動，提供獎項、獎學金，希望幫助臺灣的年經科學家與學子，在研究與學習的道路上，能夠走得更自在、順遂。