看起來像痘痘，帶有起司腐敗味的「粉瘤」需要動手術處理嗎？

文：白映俞醫師

「我摸到腋下這顆有點時間了！本來小小的，」孟欣告訴醫師：「可是最近突然覺得痛痛的，一看，這顆變大了，又好紅，這是不是淋巴結出了問題，我是不是得了癌症啊？」

醫師替孟欣做了檢查，告訴她：「這個不是淋巴結，而是一個發炎的粉瘤，我們可能要先做個引流。」

孟欣還是相當緊張，不太明白什麼是粉瘤。

什麼是粉瘤？

粉瘤是個很通俗的說法，比較學術一點我們會稱這個為「表皮樣囊腫（epidermoid cyst）」，也有人稱此為皮脂腺囊腫（但後面我們會解釋為何這個稱法並不恰當）。

Photo Credit: 照護線上

表皮樣囊腫可說是最常見的皮膚良性腫瘤，而且它常常長了很久，長的很慢，甚至是幾年了，好像沒有太大的變化，在臉、脖子、軀幹等處尤其常見，基本上全身各處都可能找到粉瘤的蹤跡。會長粉瘤的族群常常是20多歲到30多歲之間的青年，很少在青春期之前就發現有粉瘤。在男女比來說，男生長粉瘤的比率比女性高了一些。

為什麼會長出粉瘤？

表皮樣囊腫來源於毛囊漏斗部。毛囊漏斗部是毛囊開口於皮膚的表層處，當表皮受到反覆地刺激、摩擦，或因外傷及乾燥帶來傷口，表皮樣細胞於是經由漏斗部往深處潛行進到了漏斗內，形成了囊腫並內襯著複層鱗狀上皮，鱗狀上皮產生的角蛋白因而累積於表皮下層或真皮內，囊腫通過充滿角蛋白的出口與皮膚表面相通。

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這樣講有點難懂。白話一點的話，我們可以想像表皮樣囊腫是個位在皮膚表層的球狀囊袋，囊袋的內層會持續分泌角質來塞滿這個囊袋，而囊袋與皮膚表面相通的地方，常常會看到中間會有個像粉刺黑頭那樣的中央深色開口。

所以，當我們提到粉瘤或表皮樣囊腫，就代表這是個充滿角質的表皮下結節，是毛囊口堵塞的結果。

還有，粉瘤與粉刺並不一樣，請看「粉刺和粉瘤到底差在哪裡？又該怎麼辦？醫師來解答」

粉瘤的外觀有什麼特色？

因為表皮樣囊腫很常見，因此當在臉上、脖子、軀幹發現一顆圓鼓鼓的隆起時，你可以先試著用大拇指和食指夾一下這顆隆起，如果它可以被你夾在大拇指與食指之間，代表是皮膚表層的結節，是表皮樣囊腫的機會就很大。

表皮樣囊腫的大小差異很大，小至0.5公分，大至3－5公分，都不少見。通常除了隆起腫塊之外沒有其他症狀，不過，表皮樣囊腫有可能會破裂，在破裂的時候，會看到灰白的濃稠分泌物，甚至像濃稠起司般帶有黃色的膏狀分泌物，而且通常聞起來並不好，會帶有腐敗氣味。

這裡就要說到為什麼我們不應該稱此為「皮脂腺囊腫」，因為但其實粉瘤裡面沒有皮脂腺體本身。雖然也會有真的皮脂腺囊腫，但臨床上遇到皮脂腺囊腫的案例比表皮樣囊腫少很多。皮脂腺囊腫裡面分泌的是用來潤滑皮膚與毛髮的油狀物質，而不是含有許多角質的起司狀分泌物。

表皮樣囊腫發炎感染的時候，就會讓人感覺局部會痛、皮膚發紅、腫腫的。

長出粉瘤，是做錯了什麼嗎？

表皮樣囊腫的發生率很高，絕多數不用什麼特別原因，本來就有機會長出表皮樣囊腫。只有少數患者的表皮樣囊腫則與體顯性遺傳疾病、長期太陽曝曬、或免疫抑制劑的使用有關。

然而由於表皮樣囊腫的致病原因之中，會與皮膚有摩擦、創傷、乾燥有關，平常大家還是要多多照護自己的皮膚健康，減少太乾燥、頻繁抓搔造成的皮膚表皮受損。

怎麼確認是粉瘤？

皮膚上一粒粒的東西很多，請看「老了就會長？皮膚一顆顆沒事嗎？皮膚良性腫瘤圖文解析」，所以究竟你身上、臉上，長的是哪一種，最好還是就醫讓醫師診視。

而當醫師會依據病史與身體檢查作出臨床診斷，並與脂肪瘤、粟粒疹、痤瘡等其他皮膚的結節做出鑑別診斷，通常不需要影像學檢查或抽血檢查。

粉瘤需要處理嗎？怎麼處理？

如果你的粉瘤具有以下特色，那就最好趕快跟醫師討論處理方式：

長得很快

長得很大

會痛、會紅、會腫，代表已經發炎了

長在容易摩擦的地方，像是腋下、腹股溝、內衣邊緣

長在不尋常的位置，尤其是腳趾、手指

決定處理方式時，通常要先看表皮樣囊腫當時的狀況。假若並沒有發炎，那麼最直接、最完整的處理方式就是以手術完整切除。唯有手術切除，能完整移除整個囊袋。

Photo Credit: 照護線上

如果表皮樣囊腫很大，且長在臉上、或其他比較影響美觀之處，有人會考慮先打洞引流裡面堆積角質，並且從此洞口破壞囊袋內層，減少囊袋內層持續分泌角蛋白的機會。但因為不是完整切除，此法還是會有較高的復發機會。

假使表皮樣囊腫已經發炎、化膿，且範圍不小，通常醫師會先在發炎的囊腫上做個開口，引流出裡面的膿瘍。等到發炎控制之後，再視狀況。倘若發炎的過程若已經讓囊腫破裂，而且破壞了囊腫的鱗狀上皮內層，那就不會復發，無須後續處理。倘若囊腫沒有破裂，囊袋都還在，那還是要擇期以手術移除。

最後需要提一下，過去大家認為表皮樣囊腫基本上都是良性的，然而後來的研究發現，可能有1％的比率會有變成鱗狀細胞皮膚癌SCC或基底細胞皮膚癌BCC，因此若身上長了有疑慮的皮膚結節，不要自己亂擠，記得還是要就診讓醫師評估。

本文經照護線上授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航