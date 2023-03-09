數據分析如何讓國民更健康？運動數據公益平台成果展示暨趨勢說明活動一次報你知！

謹訂於2023年3月21日上午9時30分舉辦「運動數據公益推動趨勢分享暨媒合交流會」，敬邀運動健康領域、新創運動科技領域、與其他各領域對共創數據公益有興趣之相關業者先進蒞臨與會。

Photo Credit：財團法人資訊工作策進會

數據公益在臺灣，數據公益推動成果展示暨趨勢說明會！

本活動除了邀請臺灣運動科技教父－相子元教授，分享2023運動科技發展趨勢，透視影響未來台灣運動科技產業發展的關鍵、及資策會分享場館數據串接經驗與數據加值應用外，並邀請首屆「運動健康數據創新加值應用競賽」獲獎團隊、及貝思沛拉棒球學校，都將於現場說明並展示實證成果，幫助與會者激發更多創意與技術能量，促進跨域跨業交流與合作，構建開放共享的運動數據創新應用生態系。

Photo Credit：財團法人資訊工作策進會

無論您是運動健康領域、新創科技領域，還是對於運動數據應用的可能性感到好奇的產業人士，或僅是喜愛運動的一般民眾，都非常歡迎報名參與本活動，以了解最新的運科產業發展方向！

立即點此報名 運動數據公益推動趨勢分享暨媒合交流會

運動數據公益推動趨勢分享暨媒合交流會 活動資訊

【交通指南】

地點：三創生活園區12F Syntrend Show

地址：台北市中正區市民大道三段2號12F

※位於市民大道與金山北路口，光華數位新天地旁

【注意事項】

※本活動免費入場，名額有限，請事先報名參加。

※活動現場採自由入座，依報到順序先後入場。

※因應防疫需要，請參加者全程佩戴口罩。

※因應新冠肺炎疫情影響之不確定性，主辦單位保有隨時修改(如調整為線上形式)及終止活動之權利。

※活動中將進行影像拍攝與紀錄，報名本活動即為同意個人肖像權供主辦單位紀錄及使用。

※如因不可預測之突發因素，主辦單位得保留活動內容之變更權利並公布於本網頁，恕不另行通知。

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