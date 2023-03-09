長榮航勤阻止員工加入企業工會，桃園市勞動局下最後通牒，3/22前會限期改善還是兩敗俱傷？
我們想讓你知道的是
今年元旦長榮航勤爆發員工「集體請假潮」後，雖薪資勞動條件有改善，但長勤員工想依法加入工會、行使會員權益卻連連被阻。自1月18日委請桃市府勞動局送交入會申請書以來，就遇到改章程、改會員表格，及無批准員工入會，會員人數卻暴增還馬上宣布舉辦會員代表選舉等明顯「阻撓」入會的奇怪手段。一個正常的工會，歡迎員工加入都來不及了，為何長勤工會一擋再擋？
自今（2023）年元旦長榮航勤（以下簡稱長勤）員工發起依法休假不出勤、不加班的「集體請假潮」後，雖長勤資方釋出善意，每人補發年終獎金4萬元、加薪5000元且連續假期旺日期間出勤薪資比照臨時工。但這次事件也令長勤員工意識到「團結」以及「主動爭取權益」的重要性。桃園市政府勞動局也曾針對「集體請假潮」做出說明：「勞資雙方對於年終獎金發放如有爭議，依《勞資爭議處理法》第5條，勞方當事人可由『工會』向勞動局提起勞資爭議調解。」
因此在「集體請假潮」落幕後，長勤員工發起連署要求加入「長榮航勤企業工會」（以下簡稱長勤工會）。
然2個多月以來，欲加入工會的3百多位長勤員工（長勤員工總數約1800人）卻不得其門而入。
始終封閉的工會大門
1月16日，民進黨籍立法委員鄭運鵬協同勞動部及桃園市政府勞動局官員在立法院召開協調會，要求長勤不得阻擋員工加入工會。
1月18日桃市府以公文形式代交將近400份的入會申請書予長勤工會。
但長勤工會在這段期間不僅沒有審核連署員工的入會申請，還在2月9日公告新的入會申請書版本，並在2月16日召開理事會，新增章程原先沒有的入會要件。
甚至桃市府在3月3日召開入會爭議協調會時，長勤工會也沒有派人出席，僅委託「長榮航空關係企業工會」（以下簡稱長關工）代表出席。會中長關工代表在接受提問時，皆以「沒有獲得授權」等字句來拒答問題，顯見長勤工會沒有面對基層的誠意。
神秘爆增的會員人數
長勤工會成立以來，一直只有33名會員，理事長還由公司主管擔任。
但在長勤工會企圖阻擋員工入會期間，據桃園市產業總工會（以下簡稱桃產總）觀察發現，長勤工會的會員人數卻突然從33人暴增至109人，工會還突然宣佈要召開第二屆會員大會第一次會議並辦理會員代表選舉。
如此著急於基層員工入會前辦理代表選舉，桃產總認為，其目的顯然是要讓工會可以持續由資方人馬把持，剝奪基層員工行使調整工時、休時、例假日等同意權，以及讓勞方推派代表參加職工福利金、退休金委員會、勞資會議等的權利。
管不動的長榮航勤
作為工會主管機關，桃園市長張善政曾承諾：「會積極協助長勤員工加入工會」，桃市府也於官網發出訊息公告，列舉對長勤工會要求改善的內容：
- 1月7日函請長勤工會依《工會法》第31條，在年度決算後30日內提供工會理事監事名冊、會員入出會名冊及會務運作等工會運作資料備查。
- 1月12日函請長勤工會儘速建立透明化入會管道，提供欲加入工會員工入會資訊，並要求工會主動聯繫申請入會的代表
- 1月13日接受長勤員工入會陳情，立即函文要求長勤工會於文到3日內，將受理入會情形函復勞動局。後續倘查工會有違法拒絕會員入會之情事，將依《工會法》第43條規定予以警告或令其限期改善；若屆期仍未改善，亦得撤免其理事、監事、理事長或監事會召集人。
但2個多月過去了，不論是依法行使加入工會的權益、還是請求公權力介入幫忙，長勤員工始終求助無門。
「限期改善」還是「兩敗俱傷」？
今（9）日，長勤員工於桃園市政府前，協同桃產總、長榮航空企業工會，召開記者會陳情，在記者會最後，桃園市政府勞動局勞資關係科的張哲航科長突然現身下樓與會。
張科長在會中說明，昨日已發函令長勤工會停止召開會員大會及會員代表選舉，且發文向工會重申應依章程審查員工的入會申請，並限期於3月22日前改善。此外，如長勤工會屆期仍未改善，將依《工會法》第37條第2項規定聲請法院解散工會。
雖依據《工會法》第47條，身為主管機關的桃園市勞動局有權勒令長勤工會停辦會員大會等業務、將工會幹部予以免職，並重新指定人選來召集會議，甚至能解散違法情節嚴重的工會，但工會該是保障員工福祉的最後一道防線，長榮航空企業工會顧問周聖凱表示，所以長勤員工其實也不願長勤工會走到解散這一步，因為重組工會更曠日費時。且長勤員工不像2019年發動史上最長罷工的長榮航空空服員，還有「職業工會」這個選項可以加入。
台灣專職的航勤公司只有3家，分別為桃園航勤、臺灣航勤及長榮航勤。新成立的星宇航空沒有委託這之中任何一家公司辦理自家航勤業務，而是自行成立航勤「部門」，也因此星宇的航勤員工直接是「航空公司」的一員，享有一般大眾所認知的航空公司員工會有的如「員工機票」等福利。
桃園航勤及臺灣航勤都有自己的工會，且運作正常，沒有阻擋員工入會的怪事、也會幫忙爭取員工福利，因此這些公司的員工沒有另外加入「職業工會」的必要；而長榮集團一直以來最諱莫如深的一點便是「不讓員工加入工會」，這種種因素加總，造成航勤工作人員沒有另外成立「職業工會」。所以長勤員工若想與資方有一個可以共同討輪勞資爭議的名份與空間，唯有加入公司原有的「長勤工會」不可。
期望3月22日前能看見長勤工會「限期改善」，而不是執意違法兩敗俱傷。
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核稿編輯：翁世航
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我們想讓你知道的是
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