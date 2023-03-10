日本「花粉症」患者常同病相憐，台灣觀光局或可宣傳來趟「避粉之旅」
我們想讓你知道的是
日前記者在東京搭乘計程車時，聽到司機發出吸入鼻水的聲音就問：「是花粉症嗎？我也是。」司機苦笑說：「是啊，去年12月就拿藥吃了，但還是有症狀。」記者感到很訝異說：「12月？是超前部署嗎？」曾聽說日本發生汽車駕駛人因為罹患嚴重花粉症大打噴嚏，瞬間手抓的方向盤亂轉導致撞死人的事故。所以司機可能要先做好準備。
文：楊明珠（中央社駐東京特派員）
隨著疫情趨緩，日本政府即將解除口罩令，但屆時仍會看到很多日本人戴口罩出門，主要是因為「花粉症」。日本每3人或4人當中就有1人罹花粉症，同病相憐者會分享改善症狀法。
日本民間氣象公司Weathernews發訊息指出，今年的花粉飛散量會很多，這讓日本花粉症患者聽得頭皮發麻。該氣象公司1日說，關東地區幾天內隨著強風、氣溫上升，花粉大量飛散，累計飛散數將是去年同期的5倍。此外，有日本電視台報導，岡山縣、廣島縣等12都府縣今年花粉飛散量是這10年來最多的。
這家氣象公司是設置氣球機器人的花粉觀測器觀測花粉飛散量。今年2月1日起的累計花粉飛散數飆升，預估到3月下旬將達顛峰，本季花粉總數將是去年的1.2至1.5倍。
電視台8日報導，未來幾天除了花粉之外，還會有從中國大陸吹來的沙塵暴、細懸浮微粒（PM2.5），對花粉症患者來說，可說是三重打擊。
曾從台灣帶來蜂蜜花粉贈送給日本友人，結果對方看到禮品上寫著大大的「花粉」兩字，感覺很驚訝。日本在春季時，空氣中飄著大量的杉樹、檜樹花粉，很多人受到肉眼看不見的花粉「侵襲」，罹患花粉症，醫學用語是季節性過敏性鼻炎。
花粉症者最痛苦的就是眼睛出現異樣，包括眼睛癢、眼睛充血、流淚。鼻子出現異樣就是常打噴嚏、頻頻流鼻水、鼻塞。此外，身體會感到疲憊，體溫有點高，人會感到煩躁，喉嚨、臉部等不舒服，集中力下降。多年前日媒報導，就連動物園的猴子或寵物狗也罹患花粉症，猴子不斷地揉眼睛。
日前記者在東京搭乘計程車時，聽到司機發出吸入鼻水的聲音就問：「是花粉症嗎？我也是。」司機苦笑說：「是啊，去年12月就拿藥吃了，但還是有症狀。」記者感到很訝異說：「12月？是超前部署嗎？」曾聽說日本發生汽車駕駛人因為罹患嚴重花粉症大打噴嚏，瞬間手抓的方向盤亂轉導致撞死人的事故。所以司機可能要先做好準備。
原本不苟言笑的計程車司機聽到乘客也是花粉症，就開始分享減緩痛苦的「秘方」，說是有人建議他吃含可可（cacao）成分逾90％的巧克力、喝含果寡糖的甜菜茶。
最近電視廣告就常看到花粉症藥物、洗眼睛藥品等商品的介紹。記者初到日本時，還沒罹患花粉症，看到日本友人拿出洗眼睛器洗眼，驚訝到睜大眼睛。這名友人說：「癢到想把眼球挖出來洗。」隨身攜帶一大瓶洗眼睛藥水和器具。
每到春季，很多人打招呼時說的第一句話是：「今天吃藥了沒？」這是指服用對抗花粉症的藥。記得好幾年前，安倍晉三擔任總理大臣（首相），在國會答詢時，國會議員說：「總理，您要想想對策啊，國民當中很多人罹患花粉症，這造成很大的經濟損失。」安倍苦笑著答說：「我今天早上也是吃了藥才來的。」議場揚起笑聲。
每到春季，可看到很多日本人戴口罩、防花粉飛入眼睛的特殊眼鏡，一副全副武裝的模樣。2011年311大地震福島核災後，有歐美媒體播放日本人戴口罩的模樣，報導說：「日本人真傻，還以為戴口罩就能防輻射。」這讓日本的花粉症患者感覺很無奈。
對花粉症患者來說，最喜歡聽到「對花粉症有效」這幾個字。記者曾聽一名因工作旅居東京的台僑建議吃漢方製劑「小青龍湯」，在東京診所看醫師，醫師的處方也是小青龍湯，有一陣子服用了很多小青龍湯，感覺自己都快變「大青龍」了，但痛苦仍未減，最難過的是無法入眠。日本友人還買了一本有關花粉症的書籍贈送，以為有助於減緩痛苦。
網路上有許多有關花粉症的資訊，有人說喝茶對花粉症有效，因為茶裡面有兒茶素（catechin）等多酚（ polyphenol ）的抗氧化作用及抗過敏效果。不僅是茶，葡萄酒、可可裡面也富含多酚，據悉可可多酚具有預防過敏發症、惡化的效果。也有人說吃優格可改善花粉症，因為優格含有乳酸菌等，具有提升腸道免疫平衡的效果。
儘管有內科醫師說，飲食習慣的改善或吃特定的食物只能減緩花粉症，無法根治花粉症，但這些飲食可改善花粉症的訊息還是會讓花粉症者帶來救贖的希望。
全球三大食品展之一、亞洲最大食品盛會——2023年東京食品展7至10日在東京舉辦，經濟部國際貿易局與外貿協會徵集136家廠商共組台灣館，面積是第二大參展國。在展場上，可聽到台灣業者推銷說，「喝了這可變聰明」、「吃了這身體會變勇壯」，但就罹花粉症的記者來看，如果介紹「喝了這茶或吃了這食品可改善花粉症」，或許比較吸引人。
日本人口約1億2463萬，如果每3人或4人當中有一人是花粉症患者，市場商機大。
日本之所以杉樹花粉多，主要是第二次世界大戰後，因戰亂成為焦土的日本為了復興，在政府的指導下，大量種植生長速度快的杉樹，這些杉樹被用來當成生活必需品木製用品的材料，也具有森林涵養水分的功能，在大雨來時可防止土石災害。但是沖繩縣二戰後有一段時間受美國統治，沒被日本政府下令大植杉樹。
除了服用藥物、吃一些特定食物、動鼻腔手術等改善花粉症的方法外，有人建議不妨來一場「避粉之旅」。因為沖繩幾乎無花粉，是適合進行避粉之旅的好去處。其實，沖繩也有種植杉樹或檜樹，但僅占沖繩森林面積的約0.3％。此外，多年前，記者到北海道上士幌町採訪時，該町町長就很自豪地說：「我們上士幌沒有花粉，花粉症患者可來此避粉。」
Tags：
菸品陳列不納管加熱菸載具，恐成新興菸品管理破口
我們想讓你知道的是
國健署承諾要處理新興菸品亂象、保護國人健康，但在母法公布之後，各項子法卻草率無章、用詞定義不明，現在加熱菸菸彈與載具又未一致管理，將來稽查恐出現「看得到卻管不到」的問題。
在今年2月15日總統公告「菸害防制法」以來，國健署陸續預告修正多項配套措施，除了「指定菸品健康風險評估審查辦法」之外，還有2月24日同步發布的「販賣菸品場所標示及展示管理辦法」、「菸品尼古丁焦油含量檢測及容器標示辦法」、「菸品資料申報辦法」等，預告期同樣縮減至7天。跨黨派立委也在3月2號的立法院衛環委員會中，再次質疑衛福部如此匆促預告為圖利菸商，並要求應召開全台公聽會、落實本土健康風險評估。立委林為洲甚至於臉書表示，薛瑞元部長已口頭允諾，法案預告期過了還是可陳述意見，他很樂意協助大家送件。
載具不受販賣場所限制 民團憂心成吸睛工具
在「販賣菸品場所標示及展示管理辦法」（下稱「管理辦法」）中，要求業者不能行銷加熱菸之「載具」，但未限制不得行銷「載具品牌」，引起各方譁然。專家示警，國健署承諾要處理新興菸品亂象、保護國人健康，但在母法公布之後，各項子法卻草率無章、用詞定義不明，現在加熱菸菸彈與載具又未一致管理，將來稽查恐出現「看得到卻管不到」的問題。
不同於傳統紙菸，要吸食加熱菸，必須以加熱菸載具搭配菸彈一起使用。菸防法修法期間，國健署就曾因僅將載具視為一般3C產品、不與菸彈共同納入健康風險評估，而飽受各界批評。儘管後來國健署改變立場、納管載具，然預告的「管理辦法」中，仍未將載具菸品納入管理對象。以管理辦法第五條為例，規定「菸品展示，不得以電子螢幕、動畫、移動式背景、聲音、氣味、燈光或其他引人注意之方式為之」，但是因為加熱菸載具不屬於「菸品」，所以並不適用此一條例。
這意味著在新版的菸害防制法正式上路之後，只有販賣菸彈的場所會受到規範，而載具則可以在任何實體店鋪、網路上，以任何手法為其廣告、宣傳、行銷，甚至成為推廣加熱菸的手段和工具。簡而言之，未來超商可直接陳列載具販賣，讓未成年消費者得以輕易接觸、購買。
針對新興菸品對未成年者所造成的潛在危害，全國家長會長聯盟理事長黃正銘表示：「我認為這次修法，應該是要以保護未成年的孩子們為前提。我們這一代，或者上一代吸食傳統紙菸的人，基本上會願意去嘗試新興菸品的可能性是比較低的，他們都習慣傳統紙菸了，新興菸品對他們沒有吸引力。但是孩子們不一樣，他們的好奇心、對新事物的新鮮感、同儕之間的誘因，這一切都有可能提高未成年者去嘗試加熱菸、電子煙的可能性。但現在我們的新法完全沒有起到保護、預防的作用，真的很令人憂心。」
日韓不納管加熱菸載具 青少年使用率暴增
以日本為例，2016年，加熱菸載具的使用在日本開始普及。三年後的2019年，日本已經成為全球最大的加熱菸載具市場之一，其中約有20％的吸食者年齡在20歲以下。根據日本醫學研究機構的數據，在2019年，加熱菸載具的使用在青少年之間呈現爆炸性增長，而且日益趨向年輕化，同年有逾1200例因加熱菸載具使用而導致的健康問題，其中不少是青少年。
在韓國，加熱菸載具的普及也帶來了類似的問題。據韓國疾病管理本部的數據，自2018年以來，由於加熱菸載具的使用而導致的健康問題在該國激增，尤其是在青少年中。截至2020年，韓國有約40％的加熱菸載具使用者年齡在20歲以下。韓國疾病管理本部也指出，由於加熱菸載具的健康風險和成癮性，青少年吸食加熱菸載具將導致將來的健康問題。
加熱菸載具管理不同調 可能加重地方違規稽查、業者等各方負擔
菸害防制檢舉項目分11大類，包含販賣菸品之方式、菸品容器之標示、促銷菸品或為菸品廣告、販賣菸品場所標示及展示、營業場所為促銷或營利目的免費供應菸品、未滿18歲吸菸、供應菸品予未滿18歲者、於禁菸場所吸菸、禁菸場所未設置明顯禁菸標示或供應與吸菸有關器物、於非吸菸區吸菸、室外吸菸區標示及設置。在販賣場所稽查上，皆針對「菸品」本身，加熱菸載具卻不受此限，未來可能形成「一(加熱)菸兩制」情形。
根據聯合報報導，菸防法查緝多仰賴縣市衛生局人員來進行，且過去查緝違規情形不普及。董氏基金會主任林清麗表示，如果將載具比照菸品管理，地方衛生局稽查人員即可比照菸品管理來執法，但現在加熱菸跟載具定義不同，執法面更增難度；民眾難以確保購買地點是否合法；網路購物難控管，要限制未成年不能購買更難以落實。
黃正銘理事長更進一步質疑，縮短公告期限、倉促實施新法，如果已成既定事實，那麼政府稽查人員對於稽查的標準、措施，甚至這些菸彈、載具品牌的辨識，都做好訓練了嗎？能真正的從源頭為人民把關嗎？如果載具又不納管，誰知道當它跟菸彈結合後會發生什麼事情？有人能負責嗎？
為民眾健康站出來，菸防團體、朝野立委呼籲政府落實本土菸害管控
有鑒於載具不落實管理，將對青少年身心造成深遠影響，同時加重稽查難度，遺害深重，民間反菸團體屢次向國健署提出建言，卻得不到回應。因此，由170個團體組成的台灣拒菸聯盟也再次呼籲，懇請出身公衛界的行政院陳建仁院長出面阻止，不要讓明明是吸食加熱菸必要元件的載具，被當成單純的3C零件來另外管理。
雖然菸防法配套法令預告期已過，但推動反菸不遺餘力的林為洲委員，日前公開表示將繼續將為大家的陳述意見送進衛福部，同時呼籲政府應立即查緝現在市面上這些未經健康風險評估、違法的新興菸品。除此之外，國健署草擬的健康風險評估漏洞百出且未召集專家討論，他認為衛福部應立即召開北、中、南、東至少四場公聽會，蒐集各方意見作為修法參考。陳椒華立委也在質詢薛瑞元部長時提到，現在的健康風險評估根本是紙上談兵，並且提出要有「本土健康風險評估」的訴求。
新版菸害防制法即將上路，但仍然存在相當多的問題和挑戰。在可見的將來，除了期待政府願意為了保障公眾的健康和利益，繼續強化反菸政策的執行，從立法、稽查、行政措施等多種手段，來限制吸菸的行為，更重要的是，國人也需要更加自覺地保持健康的生活方式，認識吸菸危害的認識，提高警覺性，為自己和他人的健康盡一份力。