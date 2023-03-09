國民黨批勞保失衡應每年撥補1000億元，民進黨：未來依法調整費率，政府會負最終責任
我們想讓你知道的是
國民黨立院黨團總召曾銘宗說，一年至少要撥補1000億至1500億元，防止勞保黑洞擴大。因此，國民黨團上週提出《勞工保險條例》第69條修正草案，要求每年需撥補1000億元確保勞工權益，呼籲民進黨支持提案。
人口高齡化加上少子女化，導致勞保基金潛藏的債務問題越來越嚴重，行政院長陳建仁日前承諾，明年的公務預算將編列1000億元預算，撥補勞保基金，盡可能彌補財務缺口。對此，國民黨認為應修法每年撥補1000億元，避免勞保失衡情況越來越嚴重。
國民黨立法院黨團今（9）日召開記者會，立委費鴻泰表示，有3個原因造成勞保失衡狀況越來越大，首先是勞保基金的投資績效出現巨幅虧損，再來是人口結構的老化，第3是勞保收入持續減少。其中，第2與第3點高度相關，近年少子化、退休的人又多，支出也就越來越大。
立委鄭正鈐進一步說明，勞保保費收入與支出連續失衡6年，從去（2022）年的投資虧損來看，收益率是-7.45％。
防勞保黑洞擴大，國民黨籲修法每年撥補
針對陳建仁表示，明年政府將編列1000億元撥補勞保基金，費鴻泰質疑：「撥補1年就可以讓勞保基金不破產嗎？」立委謝衣鳳也指出，根據勞保精算評估報告及中央預算總說明，2020年12月31日勞保潛藏債務高達10兆2876億，下年度為10兆8194億，1年以增加5000億元的速度累積，現在可能已經超過11兆。如果不改革勞保財務結構，謝衣鳳認為，每年都應撥補1000億至1500億元，不是一次性撥補1000億元就足夠。
國民黨立院黨團總召曾銘宗說，過去一再強調，一年至少要撥補1000億至1500億元，防止勞保黑洞擴大。因此，國民黨團上週提出《勞工保險條例》第69條修正草案，條文內容指為維持勞保財務穩健，在政府未提出改革方案完成立法前，每年需撥補1000億元確保勞工權益，呼籲民進黨支持提案。
民進黨：未來依法調整費率、撥補挹注現金
民進黨今日同樣召開記者會，立委吳玉琴表示，勞保是世代互助、風險分擔的社會保險，這幾年政府面臨給付的人多、繳費的人少的問題，這不只是台灣，全世界先進國家都面臨高齡化，將勞保年金改革列為重要議題。
吳玉琴指出，勞保年金改革牽涉到1000多萬名勞工，改革的幅度也非常大，無論是要多繳、少領或是增加基金應用收益，都有很多議題要共同討論。吳玉琴說明，未來會依法逐步調整勞保費率，幅度會慢且低，今年有可能調到11％。另外，創造投資收益的部分較難預估，會由勞動部做基金的有效管理，政府的部分就是透過撥補來挹注現金。在行政院長陳建仁的宣示、保證下，政府會負最終責任。
針對國民黨指控，勞保基金失衡的狀況越來越大，立委鄭運鵬表示，國民黨執政時期對勞保基金的補助是0，蔡英文上任後，因為經濟狀況好，才有辦法補助勞保基金。從2020年開始，政府對勞保基金的預算從200億元、220億元、300億元，到今年的年度預算編列450億元，總計已經撥補1170億，再加上特別預算通過後，會再撥補300億，總共是1470億，而總統馬英九的預算卻是0。
國民黨在記者會上也做出回應，費鴻泰指出，之所以馬政府沒有補貼，是因為當時勞保基金的缺口沒有那麼大；如今蔡政府把缺口「越搞越大」，讓他痛批是揮霍無度。
政院：政府會負最後支付責任
行政院今日召開院會後記者會，發言人羅秉成對此回應，受到少子化、高齡化影響，全球各國的年金財政都越來越沈重，台灣也不例外，並強調政府一定會負最後的支付責任，且凝聚改革共識。
羅秉成指出，從2020年起，蔡政府就每年撥補、維持勞保基金流量，上次的報告有說明，維持在近8000億元的流量比較好，這幾年連續撥補1470億再加上特別預算的300億，還可以維持在這個數字。
針對陳建仁承諾要在公務預算中撥補1000億元，羅秉成說明，如果有歲計剩餘的話，還會加碼撥補，採取這些方式來讓基金維持在8000億元的水位，其他勞保改革建議方案則由勞動部加以盤點、收集意見。
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：翁世航
Tags：
搶佔下一代互聯網先機！「Web3.0快速上手基礎課程」免費開放，即刻構建虛擬網路生態系
我們想讓你知道的是
近年區塊鏈技術逐漸成熟，以其為核心的「Web3.0」正蓄勢待發地準備再次掀起新一波的數位浪潮。為協助企業用戶搶佔Web3.0先機，AWS推出免費課程「Web3.0快速上手基礎課程」，幫助所有客戶銜接全新的互聯網時代。
過去幾年，5G與人工智慧（AI）的發展，為全球產業掀起一波競爭激烈的數位轉型熱潮，而區塊鏈、元宇宙也後來居上，成為近年熱門的產業關鍵字。其中，以區塊鏈技術為核心的「Web3.0」潛伏於看似平靜的市場中，以構建去中心化虛擬網路生態系願景及DeFi、Game fi等新型態應用服務，蓄勢待發地準備掀起新一波的數位浪潮。
不過，企業入圈Web3.0前還有不少困難需要克服，除了區塊鏈、人工智慧、AR／VR等技術尚在發展中，公司內部的系統整合、人才短缺及儲存／營運維護成本控制等基本問題也有待解決。幸運的是，近年來不只運算技術突飛猛進，雲端技術及服務同樣發達。Amazon Web Services（AWS）提供的多樣性雲端應用服務含括了近乎所有企業可能遭遇的困難 ，幫助企業將焦點從「技術」層面回到「思維」層面，專注於如何參與去中心化的Web3.0世界。
匯集先驅，洞察趨勢：深入Web3.0現況，掌握最佳實踐方案
顯而易見，Web3.0的浪潮正在積蓄力量。在這前浪退去、後浪翻湧的關鍵時刻，採取行動、探索技術趨勢就是企業搶佔先機的唯一方法。為確保用戶自由使用和鏈接資產，Web3.0架構圍繞資料庫、開源驗證、數據儲存交換等概念核心展開。因此，區塊鏈上將不斷產生各種資訊數據，企業如何應用雲端服務來蒐集資訊、分析數據、提高應用效率，並達成優化產品服務的最終目的，也就成為Web3.0浪潮中企業脫穎而出的關鍵。
此次AWS免費推出的Web3.0快速上手基礎課程含括「區塊鏈金融趨勢」、「Web3.0敏捷上鏈服務」、「Web3.0入圈指南」、「Web3.0新創之路」與「元宇宙雲端服務」五大課程。內容涉及國際投資、新創、DeFi／GameFi、NFT 及VR／AR內容創建等，一次匯集圈內最精闢的趨勢與座談討論，帶領參與者由下而上快速建構Web3.0和元宇宙的基礎概念。
|課程
|主題
|課程一
|區塊鏈金融趨勢分享
|課程二
|AWS 如何協助客戶打造 Web3.0 敏捷上鏈服務
|課程三
|實戰！ Web2.0 企業前進 Web3.0 的最佳入圈指南
|課程四
|Web3.0 的新創出海之路
|課程五
|多重元宇宙在雲端
免費報名「AWS Web3.0 快速上手基礎課程」，註冊折扣加碼送！
若想在產業迭代、技術革新的未來市場中脫穎而出，成為開拓藍海商機、改寫產業運作規則的領先者，那您絕對不能錯過這次簡短卻精華的「AWS Web3.0 快速上手基礎課程」。AWS已經準備好從Web2.0進入Web3.0及元宇宙的最佳實踐方案及建議，也提供多元的Web3.0應用場景等待您的體驗。除此之外，也建議您於活動前免費註冊AWS帳號，搭配服務試用獲得最佳的課程體驗；若您是2023年後註冊AWS帳號的新用戶，還可額外獲得25美元的限量AWS服務折扣碼（送完爲止）。
AWS Web3.0 快速上手基礎課程 活動詳細資訊
開放時間：即日起至2023/3/31截止。
課程形式：凡註冊申請AWS用戶，填寫頁面表單後即可免費線上觀看內容。
優惠：2023年後註冊AWS帳號的新用戶，還可額外獲得25美元的限量AWS服務折扣碼（送完爲止）
報名連結：立即填寫表單，獲得AWS Web3.0 快速上手基礎課程。
授課語言：中文