國民黨批勞保失衡應每年撥補1000億元，民進黨：未來依法調整費率，政府會負最終責任

人口高齡化加上少子女化，導致勞保基金潛藏的債務問題越來越嚴重，行政院長陳建仁日前承諾，明年的公務預算將編列1000億元預算，撥補勞保基金，盡可能彌補財務缺口。對此，國民黨認為應修法每年撥補1000億元，避免勞保失衡情況越來越嚴重。

國民黨立法院黨團今（9）日召開記者會，立委費鴻泰表示，有3個原因造成勞保失衡狀況越來越大，首先是勞保基金的投資績效出現巨幅虧損，再來是人口結構的老化，第3是勞保收入持續減少。其中，第2與第3點高度相關，近年少子化、退休的人又多，支出也就越來越大。

立委鄭正鈐進一步說明，勞保保費收入與支出連續失衡6年，從去（2022）年的投資虧損來看，收益率是-7.45％。

防勞保黑洞擴大，國民黨籲修法每年撥補

針對陳建仁表示，明年政府將編列1000億元撥補勞保基金，費鴻泰質疑：「撥補1年就可以讓勞保基金不破產嗎？」立委謝衣鳳也指出，根據勞保精算評估報告及中央預算總說明，2020年12月31日勞保潛藏債務高達10兆2876億，下年度為10兆8194億，1年以增加5000億元的速度累積，現在可能已經超過11兆。如果不改革勞保財務結構，謝衣鳳認為，每年都應撥補1000億至1500億元，不是一次性撥補1000億元就足夠。

國民黨立院黨團總召曾銘宗說，過去一再強調，一年至少要撥補1000億至1500億元，防止勞保黑洞擴大。因此，國民黨團上週提出《勞工保險條例》第69條修正草案，條文內容指為維持勞保財務穩健，在政府未提出改革方案完成立法前，每年需撥補1000億元確保勞工權益，呼籲民進黨支持提案。

民進黨：未來依法調整費率、撥補挹注現金

民進黨今日同樣召開記者會，立委吳玉琴表示，勞保是世代互助、風險分擔的社會保險，這幾年政府面臨給付的人多、繳費的人少的問題，這不只是台灣，全世界先進國家都面臨高齡化，將勞保年金改革列為重要議題。

吳玉琴指出，勞保年金改革牽涉到1000多萬名勞工，改革的幅度也非常大，無論是要多繳、少領或是增加基金應用收益，都有很多議題要共同討論。吳玉琴說明，未來會依法逐步調整勞保費率，幅度會慢且低，今年有可能調到11％。另外，創造投資收益的部分較難預估，會由勞動部做基金的有效管理，政府的部分就是透過撥補來挹注現金。在行政院長陳建仁的宣示、保證下，政府會負最終責任。

Photo Credit：中央社 民進黨今日同樣召開記者會，強調勞保基金民進黨執政以來「說到做到」

針對國民黨指控，勞保基金失衡的狀況越來越大，立委鄭運鵬表示，國民黨執政時期對勞保基金的補助是0，蔡英文上任後，因為經濟狀況好，才有辦法補助勞保基金。從2020年開始，政府對勞保基金的預算從200億元、220億元、300億元，到今年的年度預算編列450億元，總計已經撥補1170億，再加上特別預算通過後，會再撥補300億，總共是1470億，而總統馬英九的預算卻是0。

國民黨在記者會上也做出回應，費鴻泰指出，之所以馬政府沒有補貼，是因為當時勞保基金的缺口沒有那麼大；如今蔡政府把缺口「越搞越大」，讓他痛批是揮霍無度。

政院：政府會負最後支付責任

行政院今日召開院會後記者會，發言人羅秉成對此回應，受到少子化、高齡化影響，全球各國的年金財政都越來越沈重，台灣也不例外，並強調政府一定會負最後的支付責任，且凝聚改革共識。

羅秉成指出，從2020年起，蔡政府就每年撥補、維持勞保基金流量，上次的報告有說明，維持在近8000億元的流量比較好，這幾年連續撥補1470億再加上特別預算的300億，還可以維持在這個數字。

針對陳建仁承諾要在公務預算中撥補1000億元，羅秉成說明，如果有歲計剩餘的話，還會加碼撥補，採取這些方式來讓基金維持在8000億元的水位，其他勞保改革建議方案則由勞動部加以盤點、收集意見。

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核稿編輯：翁世航