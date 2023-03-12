【動畫】《擁有超常技能的異世界流浪美食家》：不只收買使魔們的心，更讓觀眾在深夜裡狂流口水！

到了異世界，依舊離不開柴米油鹽醬醋茶

很多人都會認為2023年的一月新番很弱、沒有什麼強力的大作，然而在這休生養息的一季裡，卻能吸引到上萬人甘願在深夜裡餓著肚子，也要第一時間收看的作品，絕對當屬這部《擁有超常技能的異世界流浪美食家》了。

圖片來源：《擁有超常技能的異世界流浪美食家》

儘管都是異世界作品，《擁有超常技能的異世界流浪美食家》與目前大行其道的類型作品不同，主角既不強、也不帥、更沒有後宮佳麗三千的各種倒貼，當然也沒有血海深仇、拯救世界的龐大目的，只有跟使魔們一起四處旅行並煮烹煮各式美食的內容，只是這樣就構成了讓觀眾們忍不住想敲碗再來一集的異世界慢活生活，即使擺在多到氾濫的異世界作品重圍裡，也具有獨樹一幟的風采。

想要料理美食，當然柴米油鹽醬醋茶必不可少，許多異世界作品主角們用盡各種手段想重現的醬料味，本作主角直接自帶「網路超市」的外掛技能，料理時不必受限於異世界的文明發展，可以大大方方直接使用現實的醬料來烹煮食物，味覺文化強勢輸出，向異世界民直傳日本人餐桌上的家鄉味。

圖片來源：《擁有超常技能的異世界流浪美食家》

小說原著中本就詳盡的講述了各式各樣的醬料與料理法，動畫更是直接獲得了各大調味料廠商的協助，讓這部作品直接化身最強醬料業配動畫，不只大量的食物、料理過中所產生大量的醬料空罐，都會一併勾起觀眾的味覺記憶，讓每集播出時都會掀起主婦與愛做料理人們的討論，產生無數自己動手重現動畫出現的料理挑戰。

不靠武力、只靠美食的力量，不只能在劇中收買使魔們的心，更是能讓已經飽腹的觀眾，深夜裡依舊狂流口水！《擁有超常技能的異世界流浪美食家》踏實地療癒了疲於日常生活和厭倦同類型作品觀眾的心，是部貨真價實的「津津有味」之作。

圖片來源：《擁有超常技能的異世界流浪美食家》

圖片來源：《擁有超常技能的異世界流浪美食家》

只用視覺就能挑動人的味蕾

自2006年《夜明前的琉璃色》動畫裡面出現了宛如圓球的高麗菜以後，即使這顆高麗菜並不是作品主要的重點，但後續卻變成廣大網友拿出來再三討論的「經典」，這份風波也導致後續所有動畫製作組，不管是不是跟食物有關的作品，都要格外留心作品當中的食物作畫夠不夠精細，特別是高麗菜，一定要力求完美，這份執著幾乎到了走火入魔的程度。

而既然本作篇名都有「美食」，當然不只在高麗菜，更要在所有食物作畫上下出十二萬分的功夫，光看原畫如此詳細的指定了料理的色彩組成，就能完全理解這光看一眼就能勾起觀眾食慾的破壞力，正是來自對細節的追求。