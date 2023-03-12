【動畫】《擁有超常技能的異世界流浪美食家》：不只收買使魔們的心，更讓觀眾在深夜裡狂流口水！
我們想讓你知道的是
不靠武力、只靠美食的力量，不只能在劇中收買使魔們的心，更是能讓已經飽腹的觀眾，深夜裡依舊狂流口水！《擁有超常技能的異世界流浪美食家》踏實地療癒了疲於日常生活和厭倦同類型作品觀眾的心，是部貨真價實的「津津有味」之作。
到了異世界，依舊離不開柴米油鹽醬醋茶
很多人都會認為2023年的一月新番很弱、沒有什麼強力的大作，然而在這休生養息的一季裡，卻能吸引到上萬人甘願在深夜裡餓著肚子，也要第一時間收看的作品，絕對當屬這部《擁有超常技能的異世界流浪美食家》了。
儘管都是異世界作品，《擁有超常技能的異世界流浪美食家》與目前大行其道的類型作品不同，主角既不強、也不帥、更沒有後宮佳麗三千的各種倒貼，當然也沒有血海深仇、拯救世界的龐大目的，只有跟使魔們一起四處旅行並煮烹煮各式美食的內容，只是這樣就構成了讓觀眾們忍不住想敲碗再來一集的異世界慢活生活，即使擺在多到氾濫的異世界作品重圍裡，也具有獨樹一幟的風采。
想要料理美食，當然柴米油鹽醬醋茶必不可少，許多異世界作品主角們用盡各種手段想重現的醬料味，本作主角直接自帶「網路超市」的外掛技能，料理時不必受限於異世界的文明發展，可以大大方方直接使用現實的醬料來烹煮食物，味覺文化強勢輸出，向異世界民直傳日本人餐桌上的家鄉味。
小說原著中本就詳盡的講述了各式各樣的醬料與料理法，動畫更是直接獲得了各大調味料廠商的協助，讓這部作品直接化身最強醬料業配動畫，不只大量的食物、料理過中所產生大量的醬料空罐，都會一併勾起觀眾的味覺記憶，讓每集播出時都會掀起主婦與愛做料理人們的討論，產生無數自己動手重現動畫出現的料理挑戰。
不靠武力、只靠美食的力量，不只能在劇中收買使魔們的心，更是能讓已經飽腹的觀眾，深夜裡依舊狂流口水！《擁有超常技能的異世界流浪美食家》踏實地療癒了疲於日常生活和厭倦同類型作品觀眾的心，是部貨真價實的「津津有味」之作。
只用視覺就能挑動人的味蕾
自2006年《夜明前的琉璃色》動畫裡面出現了宛如圓球的高麗菜以後，即使這顆高麗菜並不是作品主要的重點，但後續卻變成廣大網友拿出來再三討論的「經典」，這份風波也導致後續所有動畫製作組，不管是不是跟食物有關的作品，都要格外留心作品當中的食物作畫夠不夠精細，特別是高麗菜，一定要力求完美，這份執著幾乎到了走火入魔的程度。
而既然本作篇名都有「美食」，當然不只在高麗菜，更要在所有食物作畫上下出十二萬分的功夫，光看原畫如此詳細的指定了料理的色彩組成，就能完全理解這光看一眼就能勾起觀眾食慾的破壞力，正是來自對細節的追求。
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2023「Taispo台灣國際運動及健身展」全新升級，讓運動不只是運動
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「台灣國際運動及健身展(TaiSPO)」將於3月22日至25日在台北南港展覽2館舉辦，共有160家企業參展，使用800個攤位。本次展出內容不僅涵蓋多元的運動及健身用品，還有更多運動科技產業進駐，在展覽開始前先由我們帶各位讀者搶先認識優質參展廠商。
傷病纏身難健身，引進新設備造福同路人
核心引力科技是台灣唯一獨家代理美國低傷害TOTAL GYM GTS引力設備的代理商，將不同於傳統的健身設備引進台灣，並提供獨家的高達三十幾種針對引力訓練的健身課程設計，針對台灣想學習引力訓練的教練與開設引力工作室的創業人群，提供每年不定期引力國際教練證照培訓課程。
和很多不擅運動的人一樣，核心引力科技創辦人Sasha曾經嘗試了各種時下流行的健身房課程，但大部分都覺得太困難不適合，直到她偶然接觸Total Gym的課程後，被多變的課程和有趣的內容吸引，其中最特別的器材ELEVATE Encompass，是一台100公斤以上的全功能健身機械，其中最大特色是可直立摺疊收納，一台就可以開始授課，非常適合小型工作室或租金壓力較大的城市健身房。對Sasha而言，能夠讓一個討厭健身運動、有舊傷的人堅持下去，甚至可以透過強度不小的健身恢復健康，是一件非常不可思議的事情。所以回台後Sasha決定將Total Gym引進台灣，讓更多民眾瞭解如何找出適合自己的健身器材，同時也幫助健身房優化設備，讓整個健身產業跨出更大一步。
你我都能當「管」長 轉型打造雙贏
「現在各行各業都有數轉型的需求，健身產業也不例外。早期賣課程得靠業務推銷，櫃台也需要配置輪班人員以維持營運，消耗大量人力與時間成本，並且消費者也不喜歡被騷擾。」FITBUTLER健身管 的CEO陳暐翔說。
FITBUTLER健身管 把痛點轉化成甜蜜點，透過提供客户後台管理系統及打造專屬APP，從會員管理、會籍方案、數據報表、自助門禁系統到體測數據等，整合前後端一條龍服務，為營運者與消費者雙方提供更便利的運動健身環境。
除了會員制度透明化，FITBUTLER健身管 也打破以往需要綁年約、買固定堂數的消費方式，推出「月訂閱制」模式供業者使用，以迎合現代更具彈性的消費傾向。「我們持續關注國外健身產業趨勢，並將值得學習的地方內化到系統與服務上，希望能成為台灣健身業的推動者。」
FITBUTLER健身管目前已與全台灣近百家健身房、工作室合作，服務超過六十個台灣本土和國際級連鎖健身品牌。
高中死黨赴日奇想，要成為健身夥伴們的好夥伴
運動完的飲食，比運動還重要，「JUMKICK」是少數開發乳清蛋白的台灣本土企業，目前在全台各大運動中心、民營健身房設置專屬販賣機，讓民眾便於取用，而這樣的創新，來自兩個高中就認識的老朋友。
「大學畢業的時候我們去日本玩，對他們的自動販賣機文化很感興趣，後來就跟我們的運動習慣做結合，想研發補充體能用的飲品。」負責人邱政惟笑說：「一開始很土法煉鋼，直接買一台販賣機來研究，想起來很瘋狂。」
在外健身要準備高蛋白飲品是一件挺麻煩的事，但JUMKICK的販賣機只需行動支付或嗶卡，等待約20秒就能取得一杯適當份量的飲品，對於健身族來說相當方便。
目前JUMKICK的機器已遍佈台灣各大運動中心與健身房，富有設計感的外觀讓機台自帶高級感，完整的官網介紹、檢驗報告與保險資料讓客戶很安心，「其實JUMKICK 2017年才成立，但我們想讓消費者知道我們的經營決心跟用心，而且機台已經更新到第三代，可以透過遠端控制做到最快的故障排除，JUMKICK會盡全力為客戶做到最好，並立志成為健身房標配。」
台灣國際運動及健身展(TaiSPO)，產業菁英要讓台灣看見不一樣
至於想帶給參展民眾什麼樣的體驗，健身管希望能透過現場的軟體展示、模組互動，讓創新服務推向全世界。JUMKICK則預計會推一台機器到展場，「利用20秒的時間沖泡、洗滌，我相信看到的人都會覺得這個超級方便，花幾十塊就可以搞定，要讓大家更實際體驗到補充高蛋白並不困難。」而核心引力科技希望將Total Gym的主要產品ELEVATE Encompass帶到現場，期待讓所有愛好運動的人，認識這台適合更多人使用的健身設備，開啟自己健康的大門。
今年台灣國際運動及健身展首度籌組「運動科技」專區，配合行政院「台灣運動×科技行動計畫」，聯手新創業者，建立亞太運動科技的國際據點，同時為了讓民眾有最好的沈浸式動態體驗，展中也規劃有動靜串聯的週邊活動，如產業論壇、戶外運動休閒體驗區OutdoorTaipei、數位運動網紅擂台賽等，預計用完整的運動產品線吸引國際買主，讓台灣的運動科技產業持續領先世界，將台灣打造為運動科技王國。
★了解更多台灣國際運動及健身展資訊：https://www.taispo.com.tw/zh-tw/index.html