抵制椰子農場剝削「猴子勞工」，德國食品公司宣布不再購買泰國椰奶

據《衛報》與《Axios》報導,德國料理包公司HelloFresh表示不會再向泰國訂購椰奶來作為產品食材,以回應善待動物組織(People for the Ethical Treatment of Animals,以下簡稱PETA)發起的抵制運動,該組織指控泰國的椰子農場以「猴子勞工」作為採摘椰子的勞動力。

「我們不容忍供應鏈中存在著任何形式的動物虐待,出於謹慎考慮,我們將不會再從泰國訂購椰奶。」HelloFresh表示。

在PETA發起運動後,多家公司已經停止從被指控使用猴子進行強迫勞動的泰國供應商處訂購椰奶,包含沃爾瑪、好市多、塔吉特(Target)和克羅格(The Kroger Company)在內的大型食品零售商。HelloFresh表示,該公司不會購買任何來自泰國的椰奶。

PETA自2019年開始調查涉嫌剝削動物的行為,該組織發現許多泰國農場使用猴子勞工作為採集椰子的勞動力,並將這些猴子被綁架、拴住和鞭打的畫面記錄下來。該組織也隨之推動零售商和品牌商停止銷售使用猴子所採摘的椰子而製成的椰奶。該組織在2022年發布第三次調查結果,表示農場內被拴住的猴子被迫長時間爬樹和採摘椰子,虐待猴子的行為依然十分猖獗,要求食品商停止從泰國採購椰奶,轉而從其他不使用猴子勞動力生產椰奶的地方採購,如多米尼加、印度、斯里蘭卡、越南和菲律賓等國。

泰國政府則是否認了所有PETA的指控,聲稱在現今椰子產業中幾乎沒有此用以猴子摘採椰子的傳統作法,由於規模大,椰子農反而依賴於人工和機械。泰國政府於2022年12月的世界椰子論壇期間的一篇新聞稿表示,該國所有椰子加工過程都沒有虐待動物(猴子),且整個生產過程都是可追溯的。

農業部則表示,2021年泰國總共出口236323公噸椰奶,價值128億泰銖(新台幣112.5億),同時農業部也開始向農場頒發證明該農場沒有猴子勞工的證書,以回應外界對虐待動物的擔憂。

牛津布魯克斯大學人類學教授兼牛津野生動物貿易研究小組組長Vincent Nijman曾做過泰國獼猴勞動力的相關研究,他指出以獼猴採摘椰子的做法主要分布於泰國南部,其品種包含北方和南方的豬尾獼猴(pig-tailed macaques),現今北方豬尾獼猴在國際自然保護聯盟(International Union for Conservation of Nature)的紅色名錄(red list)中被列為易危物種,南方豬尾獼猴則為瀕危物種。

Nijman一項最新研究則發現,在整體數量銳減的情況下,也難以滿足為採摘椰子而飼養的豬尾獼猴的數量。這些猴子很可能是在滿足當地消費的小型農場,而不是生產用於大量出口的椰子的農場。

「根據所有收穫的椰子總數量來看,由猴子採摘的椰子總數量可能很小,絕大多數椰子和椰子產品並非來自那些使用猴子勞動力的農場。」Nijmanu表示,並補充中國是泰國椰子主要的出口市場。

對於HelloFresh停止從泰國採購椰奶的決定,PETA高級副總理Jason Baker表示:「HelloFresh的決定將保護猴子在椰子貿易的過程中免遭綁架、拴鍊和鞭打,該公司正在幫助PETA使猴子遠離泰國椰子產業和政府的使用與虐待。」

責任編輯:歐穎慈

核稿編輯:杜晉軒