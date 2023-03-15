TNL+ 2023/03/15,
軍事

執迷於刺槍術、開倒車推廣踢正步，軍方守舊派邱國正是否適任國防部長？

執迷於刺槍術、開倒車推廣踢正步，軍方守舊派邱國正是否適任國防部長？
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

邱部長的治軍作為不僅一再影響各界對於軍隊的信心，更讓軍隊內外的有志有心者為之灰心，甚至讓包括西點畢業的菁英軍官在內的無數軍隊中基層人員掛冠求去。在邱部長這樣的治軍作風之下，軍隊不會進步，只會被帶上一灘死水的困境難以自拔。

月前國防部以黃埔建軍在明年即將滿一百周年為由，規畫由陸軍官校官校生在典禮以正步進行分列式。官校訓練影片流出後被質疑與中國解放軍踢正步一模一樣，消息一出引起各界譁然，質疑國防部此舉不僅是開倒車，更是敵我不分。

國防部辯解踢正步是為了「提升官兵榮譽及向心力」。而同一時間有媒體則引述曾發起凱道踢正步活動發起人何啟聖的說法，指出要官校生踢正步就是國防部長邱國正本人的主意，未來將「將推廣全軍」。

日前國防部長邱國正接受立委質詢時更直接表示他不會放棄刺槍術和踢正步，他說：

我當部長可沒有功夫去創新的東西，但原本舊的、有必要維持的，因為訓練是練力、練技、練膽、練心的要語，「我不會放棄」。

軍方守舊派當道讓糟粕重新復活

踢正步造成無謂的精力、時間消耗，對身體健康的負面影響，以及所代表的形式主義根本無助於軍隊進步，已經是軍武界以及許多有軍旅經驗的人們所公認。評論家謝國榮在2021年就為文直言

在中國隨時要武力犯台之際，國軍要恢復踢正步將耗去多少人的青春。當一名軍校生，我寧可多讀書，多訓練體能，多研究戰術與戰略，學習成為一名優秀的戰場指揮官，英勇作戰來保衛台灣。

在科技與知識快速變遷的時代，成為一個富有科技、知識與人文素養的現代化軍人，遠比一個專精於踢正步的軍人，還要更務實、更有意義。

唯有少數仍然執迷於將踢正步跟「軍紀」、「軍威」劃上等號的懷舊者堅持全軍恢復踢正步，不幸的是，看來邱國正部長也是屬於這少數懷舊者的一份子。

回顧過去這些懷舊者以「重振軍魂，凱道踢正步」的名義多次上凱道踢正步的時候，這些懷舊者就試圖鼓動輿論恢復全軍踢正步。當時就有不少觀察者指出軍方內部的守舊派正在策應這些懷舊者，伺機恢復全軍踢正步。從今日國防部不加掩飾的開始恢復官校踢正步，並且可能「推廣全軍」，在在證明當時這些論者所言非虛。

而身為國防部長的邱國正就是軍方守舊派的代表人物，筆者在2021年為文指出「今日軍方主事者的守舊思想，正是讓這些已經步入歷史的事物重新復活的溫床。」如今兩年的時間過去了，之後事態的發展證明邱部長的守舊思維的確嚴重阻礙軍隊，特別是陸軍的進步。

邱國正部長是否能帶領軍事事務革新？

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