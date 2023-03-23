《欲望分子多巴胺》：一旦發現有價值的東西，多巴胺就會叫我們「趕快醒醒，專心去搶」

文：丹尼爾．利伯曼、麥可．隆

求生的機制

安德魯二十多歲，在一家軟體公司上班。他自信外向，是全公司最優秀的業務之一，每天從早到晚都全心投入工作，幾乎不曾休息。安德魯生命中唯一的樂趣就是把妹，至今大概已經跟一百多個女人上過床。話雖如此，他卻一直找不到能夠親密交往的對象，並因此耿耿於懷。他知道要得到長久的幸褔，就還是得找個人定下來，無盡的一夜情只會讓他離幸福愈來愈遠。即便知道這些，他依然繼續把妹。

我們的欲望來自大腦深處的一個古老區域：腹側被蓋區（ventral tegmental area），分泌多巴胺的兩個主要區域之一。這個腦區的細胞就跟大部分的腦細胞一樣，有一條長長的尾巴，它們的尾巴穿過好一段距離，來到前方的依核（nucleus accumbens）。所以這些細胞一旦活化，就會釋放多巴胺到依核，讓我們覺得動力滿滿。科學家把這稱為「中腦邊緣路徑」（mesolimbic pathway），更簡單一點，可以稱之為「多巴胺欲望迴路」，如圖一。

我們演化出這條迴路，是為了促進生存與繁殖，或者說是為了讓我們贏得競爭，獲得食物和性。當你在桌上看到一盤甜甜圈，欲望迴路就會啟動，這跟你的需求無關，只跟演化與維生的優勢有關。也就是說，你想吃甜甜圈的欲望，跟你當時餓不餓根本沒有關係。

這就是多巴胺的本質，它的功能就是讓我們去搶更多東西，讓未來更有保障。它不在乎我們餓不餓，因為飢餓發生在現在，但多巴胺只看將來，它會說「誰管你餓不餓？去拿甜甜圈就對了。誰知道下一次要隔多久才會看到食物？你現在多吞一個，之後餓死的機率就少一分」。這句話對我們的祖先可是金玉良言，他們隨時都可能餓死。

對每個生物個體來說，最重要的事情都是繼續活下去。因此生物演化出多巴胺系統，讓我們全都成為某種程度上的求生狂人。這套系統讓我們不斷掃視四周，尋找可能的食物、遮蔽處、交配機會，以及能讓複製下去的其他資源。我們一旦發現有價值的東西，多巴胺就會開始分泌，叫我們「趕快醒醒，專心去搶那個重要的東西」。這樣的感覺就是渴望，而且經常是帶有興奮的渴望。渴望並不是一種選擇，只是我們對周遭環境的反應。

以剛剛提到的男子為例，他在逛街時聞到漢堡的香味，便走進店裡點了漢堡，雖然他腦中可能還想著其他事情，但多巴胺讓他對漢堡的欲望幾乎壓過一切。這樣的大腦機制，跟我們祖先遇到的狀況幾乎一樣，唯一的差別只是古代沒有漢堡而已。

很久很久以前，我們的祖先走在大草原上，晴空萬里旭日東昇，鳥兒唱出清脆的鳴聲，萬事安然一如往常。祖先心不在焉四處閒逛，忽然在時常經過的角落，看到一排長滿漿果的灌木叢。之前她路過的時候，上面都還沒有漿果，因此目光掃過也不以為意，但漿果的出現讓她開始注意所有細節。她開始全神貫注地掃視這叢灌木，心中一陣興奮：「原來如此，這種深綠色的灌木會結出漿果。很好，未來的食物有著落了。」

是的，她腦中的多巴胺欲望迴路啟動了。

祖先記下了這個長著漿果的地方，從此之後，每當她看到這叢灌木，就會分泌一點多巴胺，提高她的注意力，並讓她帶著一點點興奮，知道這邊有東西可以讓她活下去。她的腦中出現了一項重要的記憶，一項被多巴胺觸動的重要記憶，一項與生死相關的重要記憶。這就是多巴胺的威力。那麼，如果多巴胺失控了呢？

離得夠遠，就殺得下手

法蘭克．赫伯特（Frank Herbert）的科幻小說經典《沙丘》（Dune）裡面有一段情節，是要看看主角能不能抑制當下的動物本能，證明自己是人。老婦人要主角把手伸進黑盒子裡，承受難以想像的痛苦，同時拿一根毒針抵著主角的脖子，如果主角把手抽出來，就刺下毒針結束他的生命。

老婦人說：「你知道動物落入陷阱的時候，會咬斷自己的腿逃走吧？但只有動物才會這麼做。人類會待在陷阱裡，忍痛裝死，這樣才能殺死設下陷阱的人，從此消滅族人的威脅。」

某些人天生就比較會壓抑情緒。部分原因，就是每個人的多巴胺受體密度和性質未必相同。多巴胺受體決定多巴胺分泌的時候，大腦會有怎樣的改變，它跟每個人的基因有關。研究人員測量受試者腦中的多巴胺受體密度（包括受體的數量有多少，以及排列得多緊密），比較受體密度與「情緒疏離程度」（emotional detachment）之間的關係。

科學家用受試者有多麼願意分享個人資訊、有多麼願意與他人交往，來測量每個人的疏離程度。結果發現，多巴胺的受體密度，與受試者的情緒疏離程度呈正相關。受體密度高的人，情緒也比較疏離。另一項研究中，疏離程度得分最高的人，認為自己「冷漠、孤傲、容易記恨」；疏離程度最低的人，則認為自己「太愛照顧別人，容易被利用」。

人們的「疏離程度」大部分介於中間，既不冷漠，也不會天天想要照顧別人，而是依環境決定會怎麼做。當目標在我們身邊，近距離直接接觸，或者當我們關注當下，我們腦中的「當下分子」迴路就會啟動，讓我們變得溫暖而重感情。但當目標遠在天邊，當下看不到摸不到，或者當我們進行抽象思考或關注未來，腦中的理性層面就會浮現，讓我們變得不近人情。倫理學的「電車問題」，就清楚顯示這兩種思維都在我們腦中：

失控的列車沿著軌道衝向五名勞工，如果什麼都不做，他們必死無疑。不過軌道旁邊剛好有個路人，只要把他推到軌道上讓列車撞死，列車就會減速，五個勞工就能及時逃脫。是你的話，會把路人推下去嗎？

在這種敘述情境中，大部分的受試者都無法把路人推到軌道上，他們會說即使是為了拯救五個人，也無法親手殺死一個人。他們因為腦中的「當下分子」而產生同理心，壓過多巴胺的理性計算。故事敘述的方式，讓受試者覺得路人就在自己身邊，把他推下軌道的感覺會留在手上。這時候，「當下分子」就會大量分泌，除了最疏離的人以外，幾乎都無法下手推人。