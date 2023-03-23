《欲望分子多巴胺》：一旦發現有價值的東西，多巴胺就會叫我們「趕快醒醒，專心去搶」
我們想讓你知道的是
這就是多巴胺的本質，它的功能就是讓我們去搶更多東西，讓未來更有保障。它不在乎我們餓不餓，因為飢餓發生在現在，但多巴胺只看將來，它會說「誰管你餓不餓？去拿甜甜圈就對了。誰知道下一次要隔多久才會看到食物？你現在多吞一個，之後餓死的機率就少一分」。這句話對我們的祖先可是金玉良言，他們隨時都可能餓死。
文：丹尼爾．利伯曼、麥可．隆
求生的機制
安德魯二十多歲，在一家軟體公司上班。他自信外向，是全公司最優秀的業務之一，每天從早到晚都全心投入工作，幾乎不曾休息。安德魯生命中唯一的樂趣就是把妹，至今大概已經跟一百多個女人上過床。話雖如此，他卻一直找不到能夠親密交往的對象，並因此耿耿於懷。他知道要得到長久的幸褔，就還是得找個人定下來，無盡的一夜情只會讓他離幸福愈來愈遠。即便知道這些，他依然繼續把妹。
我們的欲望來自大腦深處的一個古老區域：腹側被蓋區（ventral tegmental area），分泌多巴胺的兩個主要區域之一。這個腦區的細胞就跟大部分的腦細胞一樣，有一條長長的尾巴，它們的尾巴穿過好一段距離，來到前方的依核（nucleus accumbens）。所以這些細胞一旦活化，就會釋放多巴胺到依核，讓我們覺得動力滿滿。科學家把這稱為「中腦邊緣路徑」（mesolimbic pathway），更簡單一點，可以稱之為「多巴胺欲望迴路」，如圖一。
我們演化出這條迴路，是為了促進生存與繁殖，或者說是為了讓我們贏得競爭，獲得食物和性。當你在桌上看到一盤甜甜圈，欲望迴路就會啟動，這跟你的需求無關，只跟演化與維生的優勢有關。也就是說，你想吃甜甜圈的欲望，跟你當時餓不餓根本沒有關係。
這就是多巴胺的本質，它的功能就是讓我們去搶更多東西，讓未來更有保障。它不在乎我們餓不餓，因為飢餓發生在現在，但多巴胺只看將來，它會說「誰管你餓不餓？去拿甜甜圈就對了。誰知道下一次要隔多久才會看到食物？你現在多吞一個，之後餓死的機率就少一分」。這句話對我們的祖先可是金玉良言，他們隨時都可能餓死。
對每個生物個體來說，最重要的事情都是繼續活下去。因此生物演化出多巴胺系統，讓我們全都成為某種程度上的求生狂人。這套系統讓我們不斷掃視四周，尋找可能的食物、遮蔽處、交配機會，以及能讓複製下去的其他資源。我們一旦發現有價值的東西，多巴胺就會開始分泌，叫我們「趕快醒醒，專心去搶那個重要的東西」。這樣的感覺就是渴望，而且經常是帶有興奮的渴望。渴望並不是一種選擇，只是我們對周遭環境的反應。
以剛剛提到的男子為例，他在逛街時聞到漢堡的香味，便走進店裡點了漢堡，雖然他腦中可能還想著其他事情，但多巴胺讓他對漢堡的欲望幾乎壓過一切。這樣的大腦機制，跟我們祖先遇到的狀況幾乎一樣，唯一的差別只是古代沒有漢堡而已。
很久很久以前，我們的祖先走在大草原上，晴空萬里旭日東昇，鳥兒唱出清脆的鳴聲，萬事安然一如往常。祖先心不在焉四處閒逛，忽然在時常經過的角落，看到一排長滿漿果的灌木叢。之前她路過的時候，上面都還沒有漿果，因此目光掃過也不以為意，但漿果的出現讓她開始注意所有細節。她開始全神貫注地掃視這叢灌木，心中一陣興奮：「原來如此，這種深綠色的灌木會結出漿果。很好，未來的食物有著落了。」
是的，她腦中的多巴胺欲望迴路啟動了。
祖先記下了這個長著漿果的地方，從此之後，每當她看到這叢灌木，就會分泌一點多巴胺，提高她的注意力，並讓她帶著一點點興奮，知道這邊有東西可以讓她活下去。她的腦中出現了一項重要的記憶，一項被多巴胺觸動的重要記憶，一項與生死相關的重要記憶。這就是多巴胺的威力。那麼，如果多巴胺失控了呢？
離得夠遠，就殺得下手
法蘭克．赫伯特（Frank Herbert）的科幻小說經典《沙丘》（Dune）裡面有一段情節，是要看看主角能不能抑制當下的動物本能，證明自己是人。老婦人要主角把手伸進黑盒子裡，承受難以想像的痛苦，同時拿一根毒針抵著主角的脖子，如果主角把手抽出來，就刺下毒針結束他的生命。
老婦人說：「你知道動物落入陷阱的時候，會咬斷自己的腿逃走吧？但只有動物才會這麼做。人類會待在陷阱裡，忍痛裝死，這樣才能殺死設下陷阱的人，從此消滅族人的威脅。」
某些人天生就比較會壓抑情緒。部分原因，就是每個人的多巴胺受體密度和性質未必相同。多巴胺受體決定多巴胺分泌的時候，大腦會有怎樣的改變，它跟每個人的基因有關。研究人員測量受試者腦中的多巴胺受體密度（包括受體的數量有多少，以及排列得多緊密），比較受體密度與「情緒疏離程度」（emotional detachment）之間的關係。
科學家用受試者有多麼願意分享個人資訊、有多麼願意與他人交往，來測量每個人的疏離程度。結果發現，多巴胺的受體密度，與受試者的情緒疏離程度呈正相關。受體密度高的人，情緒也比較疏離。另一項研究中，疏離程度得分最高的人，認為自己「冷漠、孤傲、容易記恨」；疏離程度最低的人，則認為自己「太愛照顧別人，容易被利用」。
人們的「疏離程度」大部分介於中間，既不冷漠，也不會天天想要照顧別人，而是依環境決定會怎麼做。當目標在我們身邊，近距離直接接觸，或者當我們關注當下，我們腦中的「當下分子」迴路就會啟動，讓我們變得溫暖而重感情。但當目標遠在天邊，當下看不到摸不到，或者當我們進行抽象思考或關注未來，腦中的理性層面就會浮現，讓我們變得不近人情。倫理學的「電車問題」，就清楚顯示這兩種思維都在我們腦中：
失控的列車沿著軌道衝向五名勞工，如果什麼都不做，他們必死無疑。不過軌道旁邊剛好有個路人，只要把他推到軌道上讓列車撞死，列車就會減速，五個勞工就能及時逃脫。是你的話，會把路人推下去嗎？
在這種敘述情境中，大部分的受試者都無法把路人推到軌道上，他們會說即使是為了拯救五個人，也無法親手殺死一個人。他們因為腦中的「當下分子」而產生同理心，壓過多巴胺的理性計算。故事敘述的方式，讓受試者覺得路人就在自己身邊，把他推下軌道的感覺會留在手上。這時候，「當下分子」就會大量分泌，除了最疏離的人以外，幾乎都無法下手推人。
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以引擎創造汽車， Mercedes-Benz 又將如何以 AI 重新定義汽車？
我們想讓你知道的是
AI 人工智慧，正在快速改變你我世界。從客服中心的對答到文章的生成， AI 似乎越來越無所不能。與你我生活息息相關的移動生活同樣沒因此例外， AI 不僅讓座艙內車載資訊系統的語音系統聰明應答，更可逐步取代人類掌握方向盤自動駕駛。巧合的是，積極利用 AI 改變汽車樣貌與功能的，更是 130 多年前發明汽車的 Mercedes-Benz！
從 Siri 、 Chatbot 、 ChatGPT ，到 Bing 搜尋引擎， AI 成為了生活中不可忽視的存在。 AI 發揮分析語言及推測使用者意圖的強項，讓過去需要人類親力親為的服務與對談，成為了 AI 當前最火熱的應用功能。汽車產業中也有相同運用，座艙內的車載資訊系統正是最好例子。透過聲控操作車輛功能，讓駕駛不再需要用手一鍵一鍵地輸入指令，更輕鬆直覺，也更便利安全。但 AI 的強大可不僅於此，透過對圖像能力的處理與深度學習，更一步步實現全自動駕駛願景。
AI 於汽車產業的應用，放諸全球每個汽車品牌都在積極努力。身為汽車的發明者， Mercedes-Benz 曾以內燃機改變了人類的移動方式，以當前的發展趨勢看來， Mercedes-Benz 很有可能要再度運用 AI 科技，改變汽車於人類歷史中的定義。
AI 能帶給車主何等的科技便利？ 以 Mercedes-Benz 的 MBUX 多媒體系統發展來說明
開車時要如何讓旅程更添便利與樂趣？從收音機的發明開始，車廠們從不停止創新。在安全的基礎上，設置更進階的汽車音響、透過衛星訊號的導航系統、利用連網能力引入更多元的功能等。 Mercedes-Benz 於 2018 年推出 MBUX 多媒體系統，更開拓了汽車產業的全新領域。雖然聲控不算是最新的科技，但搭載於當時 A-Class 上的第一代 MBUX 多媒體系統，可以透過 AI 學習，讓駕駛使用如「我覺得冷」的人性化口語，命令車輛聰明自動地調高空調溫度，並結合大尺寸的觸控螢幕與高度個人化設定，達到因人而異的介面風格。此外，亦可發揮 AI 運算與學習能力，分析駕駛愛聽的音樂類別、常去的餐廳等安排建議，直接顯示於介面上。
立基於第一代基礎， 2021 年第二代 MBUX 多媒體系統迎來了更智慧的更新。延續前一代的大尺碼螢幕規格，創造出更大且前所未見的顯示介面。且不僅針對駕駛，更能針對座艙內的每位乘客進行貼心功能。後座乘客也可以直接與 MBUX 語音助理溝通、夜間拿取前方置物箱內物品時副駕駛座室內燈主動開啟等等。針對駕駛部分更是無微不至，駕駛要倒車時系統會自動收起後擋玻璃電動遮陽簾、要調整後視鏡時駕駛只需注視欲調整的後視鏡，就可直接進行控制；不僅如此，更研發出擴增實境抬頭顯示器，讓導航路徑可與前方環境合而為一，駕駛無需低頭觀看地圖。
而在第一代 MBUX 多媒體系統研發不到五年時光內，第三代 MBUX 多媒體系統將於 2023 年問世，啟用 5G 模組，加強即時連線的應用能力。在車輛靜止時，要於車上進行視訊會議、觀看 TikTok 影片或是玩個 Angry Bird 都不成問題。更強大的沈浸式體驗也是第三代 MBUX 多媒體系統的強項，將讚譽為柏林之音 Burmester® 環場音響系統結合環景式內裝照明，讓燈光可隨著音樂節奏改變照明效果，再搭配 Dolby Atmos® 音效科技，打造聲歷其境的環繞音響體驗與體感震動，大幅豐富聽覺體驗。
AI 如何創造安全未來 看看領先的 Mercedes-Benz 怎麼做？
無論是汽車發明前的馬車，或是搭載著內燃機或電動馬達的汽車，駕駛皆是以人為主。車輛上的介面亦應以使用者為導向，盡可能增加駕駛便利性與行車安全。畢竟人非機器，駕駛過程會受到各種身體、心理狀況影響，行車安全也會隨之起伏，而往往意外就是在此分心或失誤中產生。
正因 AI 科技的日新月異，如何能改善行車安全，成為了工程師們的重要課題。透過感應器的資料收集，再結合圖像判斷能力與豐富的大數據，以及 AI 強大的深度學習，讓輔助駕駛科技一步步地朝向「自動駕駛」邁進。也因當前自動駕駛科技的發展火熱，國際汽車工程師協會（ Society of Automotive Engineers，SAE ） 將自動駕駛以自主能力區分，從 Level 0 到 Level 5 區分出六種自動駕駛等級。當前諸多車廠都已達到的 Level 2 ，於定義上仍屬於「輔助」階段，非真正的自動駕駛科技，意味著駕駛不能離開方向盤，駕駛必須時時監督輔助駕駛功能。簡而言之，仍是人為主、科技為輔的階段。
而 Level 3 開始，自動駕駛科技可以適度地接管車輛。當系統要求，駕駛需要立刻接手車輛操控，換言之，駕駛可在某些路況或路段交由車輛自動駕駛； Level 4 則是實踐了高度自動，基本上除了極端的氣候或環境影響外，駕駛不須時時注意方向盤、油門等操控，車子都能執行自駕。如計程車的自駕服務，方向盤或油門踏板可能無須安裝等。而到了 Level 5 ，則是完全交由系統自主操控，在「任何條件」下車輛都能自動駕駛，無需人類操控。
Mercedes-Benz 不僅於 MBUX 多媒體系統中高度結合 AI 科技發展，在自動駕駛輔助上有著領先業界的地位。 2023 年 Mercedes-Benz 成為了全球首家於美國內華達州獲得 Level 3 有條件自動駕駛國際認證的汽車品牌，在特定的路線上與特定條件中，駕駛可以將駕駛任務交由系統來執行。
你以為 Mercedes-Benz 於自動駕駛的領導地位僅此於此嗎？其實不然。 Mercedes-Benz 其實也已成功開發出 Level 4 自動駕駛科技，被德國聯邦汽車運輸管理局核准在斯圖加特機場的 P6 停車場中使用，實踐無人自動停車技術。意指當駕駛開車進入此停車場後，點擊智慧手機應用程式並發送到預先預定的停車位，駕駛就可離開， Level 4 自動停車功能會自動把車輛停妥到指定車位。駕駛再也不用辛苦於停車場中找尋車位，再也不用擔心自己停車技術不佳而無法停好車。一切的停車動作，交給 AI 掌控的 Level 4 自動停車功能即可。
身為汽車發明者 Mercedes-Benz 更要重塑汽車未來樣貌
從過去的汽車發展軌跡可以發現，過去重點以硬體設備為主；而當前或是未來汽車的核心價值，則會奠基在車廠於車內系統的軟體科技水平之上。許多車廠為了迎合此改變，期望透過與其他科技公司合作，串接現有軟體介面，試圖縮短革新的時間，但對於汽車發明者 Mercedes-Benz 而言，更專注於自有系統與架構研發。適度地與 NVIDIA、Google 等 科技大廠聯手開發，目的就是要打造完整的自有科技團隊與生態系。這點或許是品牌的自我高度期許，也或許是身為汽車發明者的責任使然。
AI 正改變人類社會中的各個層面，其中也包含汽車產業。以硬體定義車輛品質的時代已然過去，在使用者體驗上考驗著眾車廠如何以使用者體驗為核心，發展車用軟體系統，以創造消費者於車輛內的全新體驗。未來汽車產業將不會只是傳統製造業，更須引進科技業的核心追求突變。 Mercedes-Benz 近年來的發展路徑，不僅是最佳說明，也為車壇發展開啟了一條明燈。