在中國高鐵上流著淚咳了四小時後，我對燒雜草深痛惡絕——直到我變成農民
我們想讓你知道的是
日前傳出農民焚燒雜草導致兩隻石虎被燒死的事件後，作為鄉下小孩＋三十歲自耕農，我知道一些清理雜草的方式，也請教了各路好朋友有沒有比「燒掉」更好的處理雜草方式，但答案都不盡完美，因此最終我請教了ChatGPT......
日前，南投縣傳出農民焚燒雜草，導致兩隻幼年石虎被燒死，由於石虎是可愛的明星物種，導致事件不僅保育界激憤，也引起鄉民的口誅筆伐。
我正好同時是保育人士、農民兼擅長口誅筆伐的鄉民，看見的面向廣一些，正好掃墓季節也到了，這時期將會有更多焚燒雜草造成的災害，是時候來分享一下自己的見解。
隨著現代社會的發展，農民面臨越來越多的挑戰，處理雜草就是一大問題。因為清理雜草的成本高，人們往往會採取最簡單、最便宜的方式——焚燒。然而，這種行為卻帶來了不少危害，例如空氣污染和破壞野生動物棲地。在文章中，我們將探討焚燒雜草的危害、農民的處境，以及可能採取的改善方式。
這不是一篇單純的環保憤青文、可愛動物文，也不是農民護航文，各位可安心觀看。
燒雜草有何不妥？
我曾在中國東北地區工作，那裡是中國的大糧倉，遍地的玉米、小麥、大豆、高粱等經濟作物，尤其是玉米，雖然單株不好看，然而當一望無際的平原全是玉米時，景象依然蔚為震撼。或許是氣候因素，那邊的糯玉米真可謂軟糯甘甜，比台灣好吃多了，每到收成季節，我每天上班前都要去路邊買一根水煮玉米，下班再買一根，而且要自己帶一包鹽，因為東北人不撒鹽的。
有一天，我遭遇了一個瘋狂的景象。
我如往常買了當季玉米，搭高鐵去四小時車程外的城市，才上車沒多久，突然車內煙霧瀰漫，一陣嗆鼻的刺激令我連連咳嗽，我驚慌地左顧右盼，也顧不得吃玉米了，因為車窗外的一切都在燃燒！大地燒得明如白晝，無邊無際，濃煙四野飄散，估計三國演義的「火焚蜀營七百里」也不過如此，然而同車的乘客卻都很淡定，似乎習以為常。
Tags：
穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
我們想讓你知道的是
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
從學校教育到未來職場，聯合國「永續發展目標SDGs」已成趨勢關鍵詞，永續發展共有17大項目標（註1），涵蓋環境、經濟、社會等面向，其實已經融入許多教育課程的設計，校園年度宣導的重點計畫，甚至成立永續相關研究中心與系所，以培育未來企業所需的ESG永續人才。
回顧近年全球歷經的肺炎疫情、極端氣候、通膨怪獸、能源危機等災難，讓人們更專注、更急迫面對世界的面貌與真相，需要肩負這個世代挑戰與達成永續目標的，正是我們的下一代：暖世代—成長於全球暖化、環境劇烈變遷的一代。他們從小戴著口罩抵抗病毒與空污，需要在擁擠的城市尋找遮蔽酷暑寒冬的屋簷，人類壯闊的文明發展將是「債留子孫」還是「永續未來」，其實，都取決我們每日的選擇！
《2222－未來選擇地》給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會
「永續發展目標SDGs」聽起來很艱深？如果我們說「一個200年後未來人的故事」你也許可以聽聽看！《2222-未來選擇地》是台灣首個原創永續概念展，於2023年1月6日－4月5日在台北華山1914園區展出，你可以在這裡參與永續美學的策展，觀賞跨界藝術與科幻故事的創作，透過沉浸式體驗，與未來人並肩前行穿越200年後的未來，守護最後的生機，捕捉污染機械獸，透過思考與選擇協助改變未來人的世界。
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
▶親子、旅遊部落客展覽開箱推薦
- 小妞的生活旅程 ：適合親子共賞的互動式永續展覽，教育意義十足
- 艾麗絲愛旅行：台北展覽親子、師生看展新選擇！跟未來人一起成為改變歷史的關鍵
- 小胖盈的花椒人蔘：台北展覽推薦：搭乘時光機到2222年的世界吧！科幻永續主題展，互動沉浸式體驗反思生活方式
▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
責任編輯：Anita
核稿編輯：Joanna