TNL+ 2023/03/12,
環境

在中國高鐵上流著淚咳了四小時後，我對燒雜草深痛惡絕——直到我變成農民

在中國高鐵上流著淚咳了四小時後，我對燒雜草深痛惡絕——直到我變成農民
作者提供

我們想讓你知道的是

日前傳出農民焚燒雜草導致兩隻石虎被燒死的事件後，作為鄉下小孩＋三十歲自耕農，我知道一些清理雜草的方式，也請教了各路好朋友有沒有比「燒掉」更好的處理雜草方式，但答案都不盡完美，因此最終我請教了ChatGPT......

日前，南投縣傳出農民焚燒雜草，導致兩隻幼年石虎被燒死，由於石虎是可愛的明星物種，導致事件不僅保育界激憤，也引起鄉民的口誅筆伐。

我正好同時是保育人士、農民兼擅長口誅筆伐的鄉民，看見的面向廣一些，正好掃墓季節也到了，這時期將會有更多焚燒雜草造成的災害，是時候來分享一下自己的見解。

隨著現代社會的發展，農民面臨越來越多的挑戰，處理雜草就是一大問題。因為清理雜草的成本高，人們往往會採取最簡單、最便宜的方式——焚燒。然而，這種行為卻帶來了不少危害，例如空氣污染和破壞野生動物棲地。在文章中，我們將探討焚燒雜草的危害、農民的處境，以及可能採取的改善方式。

這不是一篇單純的環保憤青文、可愛動物文，也不是農民護航文，各位可安心觀看。

燒雜草有何不妥？

我曾在中國東北地區工作，那裡是中國的大糧倉，遍地的玉米、小麥、大豆、高粱等經濟作物，尤其是玉米，雖然單株不好看，然而當一望無際的平原全是玉米時，景象依然蔚為震撼。或許是氣候因素，那邊的糯玉米真可謂軟糯甘甜，比台灣好吃多了，每到收成季節，我每天上班前都要去路邊買一根水煮玉米，下班再買一根，而且要自己帶一包鹽，因為東北人不撒鹽的。

有一天，我遭遇了一個瘋狂的景象。

我如往常買了當季玉米，搭高鐵去四小時車程外的城市，才上車沒多久，突然車內煙霧瀰漫，一陣嗆鼻的刺激令我連連咳嗽，我驚慌地左顧右盼，也顧不得吃玉米了，因為車窗外的一切都在燃燒！大地燒得明如白晝，無邊無際，濃煙四野飄散，估計三國演義的「火焚蜀營七百里」也不過如此，然而同車的乘客卻都很淡定，似乎習以為常。

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