2008年前，你見過有人吃飯前先拍照嗎？Solution looking for a problem作為創業路徑

科技日新月異，每隔一段時間都會出現新的buzzword（時髦術語），然後就有一堆人說要「以buzzword做乜乜物物」。近月ChatGPT帶起全球AI大熱，馬上就出現多個新項目，除了人所共知的AI寫文案和畫圖，還有以AI做財務報表、分析數據、日程助理，反正AI就是「萬能key」，AI作「膽」搭配任何工作，都有人想到並且已經付諸實行。

歷史總是不斷重演，過一陣子就會有人跑出來，指正那些沒有做成的創業者solution looking for a problem（瞬間成為獨角獸那些當然沒有人去指正）。創業導師會說，要避免考慮新的技術可以做到甚麼，那是「當你有一個錘子，甚麼都長得像釘子」，正確的方法是鎖定要解決的問題，然後找出適當的解決方案。

另一種說法更具體：強調技術而不是解法，就代表錯誤使用技術去切入，比如當創業者說「AI秘書」而不是「像你肚裡面蟲子的秘書」，意味著捉錯用神，錯誤把重點放在技術手段。

一切聽起來很合理，好些真材實料，我尊敬的創業導師都提過類似的意見。但是，我想補充另一個觀點。

站在風口豬才能起飛

當世界都在關注AI，ChatGPT是當前最熱搜索詞，作為「站在風口起飛的豬」，如果你不去領關鍵字帶來的紅利，最好你是營銷天才，否則很可能進不了潛在用戶的視野。你的產品或許很好，但別忘了演算法冷酷無情，從不鋤強扶弱，更不會去設定議題。

社交媒體有演算法，物理世界一樣有演算法，不然怎會有「好事不出門，醜事傳千里」的傳統智慧。大眾媒體就是追著社會議題報導，不要忽視buzzword的力量，高估群眾獨立思考的能力。再說，即使有獨立思考，群眾也首先要掌握基本訊息。當我們說創業者拿著錘子找釘子，我們自己又何嘗不是在buzzword出現後才特別關注？搞不好，事實是反過來，不是創業者趕潮流推出產品，而是我們在buzzword出現後才接觸到項目。

專家也許關注AI很久，但相信沒有人能否認，群眾的確是ChatGPT出來後才對AI議論紛紛。設身處地站在創業者的角度看，如果文案寫的是「像你肚裡面蟲子的秘書」會產生甚麼結果？很可能潛在客戶看不見他，投資者發現不到他，更諷刺的是，創業導師也不會指正他，因為根本就不知道這項目存在。

分享一件真人笨事。拙作《區塊鏈社會學：金錢、媒體與民主的再想像》每章之後附有工作坊，書中註明，完成全部五個工作坊的讀者可找我領取證書。這張證書技術上是以NFT實現，但我當時沒有說明，原因正是我也深信要著眼問題本身而非技術，證書才是本質，NFT只是解法。結果呢？完全沒有讀者領取。不隨波逐流的結果搞不好可能是，根本不流。書在2020年中出版，如果當初我的用詞不是「證書」而是「NFT」，乘著其後出現的NFT熱潮，領取證書的反應一定很不一樣。

Buzzword已經過氣還用來包裝產品固然是姍姍來遲的標題黨，但當整個社會都在關心新興技術卻避用對應的buzzword，也不過是「捉到鹿唔識脫角」而已。

時機，才是真正的關鍵。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

有雞先定有蛋先

俗語以「先有雞還是先有蛋」來表示難分難解的因果關係，一般人卻不會問「先有problem還是先有solution」。不過，答案可能沒有你想像中那麼清晰。

讓我們玩個思想實驗，問自己：AI生成圖片的solution出現以前，你有「說幾個關鍵字就能用一分鐘生成圖片」這個problem嗎？

我自問，區塊鏈出現前，絕對沒有「發行自己的貨幣」這個需求。互聯網出現前，除了科幻小說家，常人不會有「瞬間把郵件寄到地球另一端」的需求。原因很簡單，那通通超越了一般人的想像。

當我們說某些創業家solution looking for a problem，不要忘了，完全撇開技術，很多時人類根本意識不到那個有待解決的問題。我小時候住在寮屋，沒見過抽水馬桶，也意識不到清理便便這個problem。弔詭得很，人類雖然貪得無厭，但同時缺乏想像力，發明家除外。只要習慣了，多麻煩都不是問題。

很多時的確是有了solution，才會出現一系列的problems。比如說有了輕巧而大容量的存儲，才出現「帶著1000首歌到處走」這個需求。Steve Jobs要不是拿著錘子找釘子，恐怕就不會有 iPod。

毫不誇張的說，甚至連iPhone很大程度上都是solution looking for problems。2008年之前，你聽過有人提出「隨時隨地上網」、「吃飯前先拍照」、「懂得去任何地方」之類的需求麼？

不過，說到solution looking for problems，iPad可謂有過之而無不及。所有我認識的早期iPad買家，包括我自己，起初幾年要麼就是把iPad放著封塵，要麼就是幫蘋果努力找出處於手機和電腦之間，「不倫不類」的iPad到底可以用來幹嘛。幾乎所有iPad的應用場景，都是先有了這片玻璃才被創造出來的。鏡頭快進到今天，我沒有在用iPhone，但iPad我的mimi卻機不離手。

當然，唯有蘋果的營銷、論述和開發能力，才能如此創造需求，我絕非主張大家去學蘋果，否則將會眼高手低，死得很慘。但是，請不要忘了 solution looking for problems 也有成功案例，況且，我們還沒聊到最經典的Post-it 便利貼呢。

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