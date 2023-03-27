2008年前，你見過有人吃飯前先拍照嗎？Solution looking for a problem作為創業路徑
我們想讓你知道的是
我們說某些創業家solution looking for a problem，不要忘了，完全撇開技術，很多時人類根本意識不到那個有待解決的問題。我小時候住在寮屋，沒見過抽水馬桶，也意識不到清理便便這個problem。弔詭得很，人類雖然貪得無厭，但同時缺乏想像力，發明家除外。只要習慣了，多麻煩都不是問題。
科技日新月異，每隔一段時間都會出現新的buzzword（時髦術語），然後就有一堆人說要「以buzzword做乜乜物物」。近月ChatGPT帶起全球AI大熱，馬上就出現多個新項目，除了人所共知的AI寫文案和畫圖，還有以AI做財務報表、分析數據、日程助理，反正AI就是「萬能key」，AI作「膽」搭配任何工作，都有人想到並且已經付諸實行。
歷史總是不斷重演，過一陣子就會有人跑出來，指正那些沒有做成的創業者solution looking for a problem（瞬間成為獨角獸那些當然沒有人去指正）。創業導師會說，要避免考慮新的技術可以做到甚麼，那是「當你有一個錘子，甚麼都長得像釘子」，正確的方法是鎖定要解決的問題，然後找出適當的解決方案。
另一種說法更具體：強調技術而不是解法，就代表錯誤使用技術去切入，比如當創業者說「AI秘書」而不是「像你肚裡面蟲子的秘書」，意味著捉錯用神，錯誤把重點放在技術手段。
一切聽起來很合理，好些真材實料，我尊敬的創業導師都提過類似的意見。但是，我想補充另一個觀點。
站在風口豬才能起飛
當世界都在關注AI，ChatGPT是當前最熱搜索詞，作為「站在風口起飛的豬」，如果你不去領關鍵字帶來的紅利，最好你是營銷天才，否則很可能進不了潛在用戶的視野。你的產品或許很好，但別忘了演算法冷酷無情，從不鋤強扶弱，更不會去設定議題。
社交媒體有演算法，物理世界一樣有演算法，不然怎會有「好事不出門，醜事傳千里」的傳統智慧。大眾媒體就是追著社會議題報導，不要忽視buzzword的力量，高估群眾獨立思考的能力。再說，即使有獨立思考，群眾也首先要掌握基本訊息。當我們說創業者拿著錘子找釘子，我們自己又何嘗不是在buzzword出現後才特別關注？搞不好，事實是反過來，不是創業者趕潮流推出產品，而是我們在buzzword出現後才接觸到項目。
專家也許關注AI很久，但相信沒有人能否認，群眾的確是ChatGPT出來後才對AI議論紛紛。設身處地站在創業者的角度看，如果文案寫的是「像你肚裡面蟲子的秘書」會產生甚麼結果？很可能潛在客戶看不見他，投資者發現不到他，更諷刺的是，創業導師也不會指正他，因為根本就不知道這項目存在。
分享一件真人笨事。拙作《區塊鏈社會學：金錢、媒體與民主的再想像》每章之後附有工作坊，書中註明，完成全部五個工作坊的讀者可找我領取證書。這張證書技術上是以NFT實現，但我當時沒有說明，原因正是我也深信要著眼問題本身而非技術，證書才是本質，NFT只是解法。結果呢？完全沒有讀者領取。不隨波逐流的結果搞不好可能是，根本不流。書在2020年中出版，如果當初我的用詞不是「證書」而是「NFT」，乘著其後出現的NFT熱潮，領取證書的反應一定很不一樣。
Buzzword已經過氣還用來包裝產品固然是姍姍來遲的標題黨，但當整個社會都在關心新興技術卻避用對應的buzzword，也不過是「捉到鹿唔識脫角」而已。
時機，才是真正的關鍵。
有雞先定有蛋先
俗語以「先有雞還是先有蛋」來表示難分難解的因果關係，一般人卻不會問「先有problem還是先有solution」。不過，答案可能沒有你想像中那麼清晰。
讓我們玩個思想實驗，問自己：AI生成圖片的solution出現以前，你有「說幾個關鍵字就能用一分鐘生成圖片」這個problem嗎？
我自問，區塊鏈出現前，絕對沒有「發行自己的貨幣」這個需求。互聯網出現前，除了科幻小說家，常人不會有「瞬間把郵件寄到地球另一端」的需求。原因很簡單，那通通超越了一般人的想像。
當我們說某些創業家solution looking for a problem，不要忘了，完全撇開技術，很多時人類根本意識不到那個有待解決的問題。我小時候住在寮屋，沒見過抽水馬桶，也意識不到清理便便這個problem。弔詭得很，人類雖然貪得無厭，但同時缺乏想像力，發明家除外。只要習慣了，多麻煩都不是問題。
很多時的確是有了solution，才會出現一系列的problems。比如說有了輕巧而大容量的存儲，才出現「帶著1000首歌到處走」這個需求。Steve Jobs要不是拿著錘子找釘子，恐怕就不會有 iPod。
毫不誇張的說，甚至連iPhone很大程度上都是solution looking for problems。2008年之前，你聽過有人提出「隨時隨地上網」、「吃飯前先拍照」、「懂得去任何地方」之類的需求麼？
不過，說到solution looking for problems，iPad可謂有過之而無不及。所有我認識的早期iPad買家，包括我自己，起初幾年要麼就是把iPad放著封塵，要麼就是幫蘋果努力找出處於手機和電腦之間，「不倫不類」的iPad到底可以用來幹嘛。幾乎所有iPad的應用場景，都是先有了這片玻璃才被創造出來的。鏡頭快進到今天，我沒有在用iPhone，但iPad我的mimi卻機不離手。
當然，唯有蘋果的營銷、論述和開發能力，才能如此創造需求，我絕非主張大家去學蘋果，否則將會眼高手低，死得很慘。但是，請不要忘了 solution looking for problems 也有成功案例，況且，我們還沒聊到最經典的Post-it 便利貼呢。
麥兜的力量
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臺灣年輕科學家的幕後推手，李長榮教育基金會為優秀青年人才打造走向國際的舞台
我們想讓你知道的是
臺灣的年輕人才值得更多機會與資源，李長榮教育基金會作為一個拋磚引玉的角色，除了舉辦李謀偉科學論壇，讓年輕科學家能和國際頂尖大師進行交流，更辦理多項獎助學金計畫，希望能喚起更多人對人才教育的重視，並共同參與其中。
出於對人才培育的重視，李長榮教育基金會自創立以來，就以推動創新研究思維、促進產業與學術領域的交流互動為核心，開辦各式獎學金計畫與李謀偉科學論壇來幫助年輕世代。其中由李長榮集團總裁李謀偉與李長榮教育基金會董事長楊賽芬所贊助的「李謀偉科學論壇」（Bowei Research Conference, 以下簡稱BRC），更提供了讓年輕科學家能接觸到各國頂尖學者的機會，接受豐沛的知識洗禮。
李謀偉總裁在麻省理工學院求學期間，模塑了自己對於教育、知識傳授形式的想法。在回國後，更對臺灣年輕學子，因為受限於環境、經濟等條件而無法進一步打開國際視野、接觸到更多領先知識，甚至與世界級專家學者進行交流等，感到可惜。因此李謀偉總裁運用自己的資源，透過主辦BRC，將國際頂尖的科學家，帶進臺灣。
最高度期待的科學盛會，BRC李謀偉科學論壇
2023年舉辦的第三屆BRC，邀請到國際間最重量級的學者群來到臺灣，並交由科學諮詢委員會（Scientific Advisory Board, 以下簡稱SAB）負責推薦講者與規劃整個論壇流程。其中，SAB的主席，同時也是國際知名的化學家——Dr. Ehud Keinan，今年已是第二次參加BRC，他在談及論壇的意義，以及自己為此所投入的心力時，非常懇切地表示：「我人生中很大的一部分，都在為了幫助更多年輕科學家、為他們創造機會而努力，我不求取任何回報，只希望能夠為科學界與科學人才，打造一個更有活力的未來。」Dr. Ehud Keinan表示，當初他向李謀偉總裁建議，BRC應該要往更國際化、更高規格的形式發展，立刻獲得總裁的全力支持。
最初在廣邀國際學者參加時，由於是非常新鮮的嘗試，也不為人所知，許多專家學者們都是在再三請託之下才願意來到臺灣，但是經過了兩屆的經營與鑽研，成果逐漸發酵，BRC在國際間打響了名聲。「這些重要的學者，現在都非常樂意來參加論壇，甚至預約了明年（2024年）要再次來訪，這真的是非常令我們感到振奮和感動。」Dr. Ehud Keinan充滿期盼地說道。
李謀偉總裁也進一步說明BRC的目標，是希望臺灣年輕學子與世界最頂尖科學家的切磋能夠有更多靈感碰撞，並進一步發展為改善人類生活的關鍵。他補充說明，這樣的靈感碰撞，不是大家規規矩矩坐在會議室中就會出現，所以BRC從地點到議程的安排，都跟一般論壇不一樣，參考了美國戈登論壇的作法，選擇一個遠離都市紛擾的僻靜地點，讓所有與會者可以在這裡充分地放鬆、沈澱思緒。
在議程上，除了研討會之外，也會穿插安排休閒活動的交流時段。「我們邀請所有的學者和學生一起去健行、或騎自行車。在藍天白雲下，所有人都在很輕鬆自在的狀態中，自然而然地互動、談天。這是因為我相信，很多的靈感火花，就是在這個時候迸現。」李謀偉總裁認為這樣的安排，提供年輕學子一個跟大師們素面相見的絕佳機會，更是建立友誼、提高交流延續性的最好方法。
化學如何改變人類的生活，分子工程是科技新未來
第三屆BRC的主題為「The Magic of Chemistry」，議題聚焦在「New Frontier of Molecular Engineering – Electronic & Optical Materials（前瞻分子工程——電子與光學材料）」。針對這次的主題，Dr. Ehud Keinan分享，化學是事物的基礎，是滿足人類生活需求的科技中，最重要的元素。科學家發揮想像力，在自然生物、礦物，甚至化學元素中，找到可以模仿的靈感，再利用科學的方式重新整合這些素材，創造出了令人驚嘆不已的成果。
說到本次與會的科學家，Dr. Ehud Keinan興奮地介紹：「他們都是現今世界上，最重要、最有影響力的科學家。」包括諾貝爾獎、普里斯特利獎章（Priestley Medal）、威爾許獎（Welch Award in Chemistry）、沃爾夫獎（Wolf Prize）的得主們，或者擁有實力角逐這些獎項的科學家。
Dr. Ehud Keinan認為，對於年輕科學家來說，最好的刺激就是近距離的接觸這些大師，認識他們、了解他們的故事和思考的方式，從中獲得關於研究、科學、未來的種種啟發。「這是最高的學習，比起念任何理論，或者坐在課堂中記著一頁又一頁的筆記還要重要，你獲得的不只是知識，還有這個知識的發展過程。」
另外值得一提的是，本屆BRC所邀請的其中兩位學者，在論壇這段時間分別獲得了國際級大獎。科學諮詢委員翁啟惠院士，以醣科學的開創性研究，榮獲以色列化學學會Medicinal Chemistry Section（MCS-ICS）Barry Cohen藥物化學獎；而Jackie Yi-Ru Ying教授，則是成功將奈米科技與技術醫學結合，榮獲費薩爾國王國際科學獎（King Faisal Prize），成為首位獲得此項殊榮的女性科學家，Jackie Yi-Ru Ying教授在得知獲獎消息後，更俏皮地分享：「BRC is my lucky conference！」
多管道促進人才培育，讓世界看見臺灣年輕科學家
「我認為，對學生來說，不需要去要求他們有創意、有想法，因為這些事情並不是可以透過教導或學習而來的。對有志於從事科學的年輕人來說，只需要有自信，對自己正在做的事情與目標有信心。」自從15年前Dr. Ehud Keinan第一次訪問臺灣之後，他便時常因為教學或演講再次來訪。在他眼中，臺灣的學生們充滿了可能性，以及對知識的渴求。這就是為什麼他非常希望透過BRC，將大師們帶到臺灣，讓大師的身教和言教，給予學生們更多正面的鼓勵和刺激。
這樣的想法，和對於促進人才培育，無私挹注資源的李謀偉總裁不謀而合，因此這些年來，除了舉辦BRC，李長榮教育基金會也提供優秀人才更多獎勵管道，例如：優秀學生獎學金、李長榮博士生獎助學金計畫、李長榮碩士生獎助學金計畫等。李謀偉總裁特別提到：「教育是改變一個人的人生、改變一個社會最重要的動力。」這就是為什麼李長榮教育基金會，將持續推動各種研究活動，提供獎項、獎學金，希望幫助臺灣的年經科學家與學子，在研究與學習的道路上，能夠走得更自在、順遂。