雲發互動 Super 8 引業界之先 結合 Open AI 智慧引擎 推出台灣第一個企業級 ChatGPT 跨渠道 AI 行銷客服平台

2018 年即領台灣業界之先，以「軟體及服務」(SAAS)商業模式與業界 Open API 架構， 協助台灣企業掌握跨社群平台對話式行銷科技的雲發互動科技(no8.ai)，今日宣布推出最新 Super 8 ChatGPT 跨渠道 AI 行銷客服平台。透過內建 OpenAI 最新版本的 GPT-3.5 語言模型，在 Super 8 平 台中即可體驗 ChatGPT 的人工智慧技術。再透過 ChatGPT 整合 Super 8 所擁有的 30 億以上巨量對 話數據，協助行銷與客服人員以提供更加自然、精準的回覆，幫助行銷人員更快地創建各種類型的內 容，全面性提高用戶體驗和滿意度，進而增加銷售量和品牌忠誠度。

Super 8 創辦人兼執行長陳子龍表示:「我們一直對於打造新一代具備 AI 的對話式商務產業發展趨勢 非常專注及看好，因此雲發科技在成立之初，平台設計便以 Open API 的架構方便客戶進行多渠道的整 合。也因此我們可以迅速將 OpenAI 之中的 GPT-3.5 語言模型導入 Super 8 的平台，打造台灣第一個 企業級 ChatGPT 跨渠道 AI 行銷客服平台，直接應用於台灣及全球客戶最常使用的五大即時通訊平台: LINE、Messenger、Instagram、WhatsApp 以及網頁客服對話之中。提供企業將 ChatGPT 應用於行 銷與客服場域之中，賦能企業進而創造組織與業績成長。」

「OpenAI GPT-3.5 語言模型是目前最先進的自然語言處理技術之一，能夠理解自然語言並生成符合上 下文的回覆及內容，在有充沛的資料庫支援下，能有效提高準確性與自然度。Super 8 擁有超過 30 億

條客服行銷對話數據的資料庫以及 Open API 的雙重優勢，因此可以迅速整合 ChatGPT 於 Super 8 的 產品之中，讓我們的客戶可以將最新的 AI 科技應用到客服及行銷場景，開啟 AI 應用在對話式商務的 新時代。」陳子龍補充說明。

雲發科技於過去五年中，成功地協助超過 500 家台灣中大型企業。本次推出的企業級 ChatGPT 跨渠 道 AI 行銷客服平台能幫助行銷及客服人員快速創建出具有創意的文案內容，進而增加銷售量和品牌忠 誠度。Super 8 深信，隨著 AI 技術的普及，導入人工智慧的 SaaS 軟體是企業提高生產力的標準配備， 擁有強大的對話式行銷引擎將成為企業快速增長的重大關鍵。

Super 8 ChatGPT 跨渠道 AI 行銷客服平台即將推出多項強大功能包括:

⚫ 一鍵啟用:在Super8應用市集即刻啟用OpenAI模組，並實現全方位的對話式商務服務。

⚫ 智能建議客服應答:基於ChatGPT3.5的最新版本，引擎能夠理解客戶的需求，並根據上下

文自動提供適當的回答提高客戶服務滿意度。

⚫ 聊天機器人開發工具OpenAI套件整合:為開發人員提供簡單易用的API，可輕鬆地創建和

定制具備 GPT 語言模型的聊天機器人。

⚫ 對話方式生成對話機器人:可以透過對話，以文字描述的方式來生成聊天機器人。

⚫ AI行銷內容生產力工具:依據需求產生圖片與文案，產出各社群支援的訊息格式，包含選項

行卡片、圖文訊息、多頁大圖...等等，提高行銷人員的工作效率。

⚫ 對話摘要、數據分析報告生成:Super8ChatGPT跨渠道AI行銷客服平台支持AI對話數據

分析、自動生成重點摘要和報告產出，可幫助客戶更快了解用戶輪廓和市場脈動，有助於加

速商業決策。

⚫ 多國語言自動翻譯:無論是行銷文案或是客服對話訊息都能支援多種語言的自動翻譯，首波

將支援中、英、日三種語言翻譯，讓客戶在不同國家和地區的市場上更貼近消費者。

⚫ 數據管理後台:企業可以透過數據管理後台輕鬆地對 ChatGPT 進行細微調整。該後台提供 了流暢且獨特的使用者體驗，讓用戶可以輕鬆設定聊天機器人，並監控機器人的表現。透過 利用自身的數據庫，企業更可以對 ChatGPT 進行微調，以提高聊天機器人的表現和準確度。

Super 8 ChatGPT 跨渠道 AI 行銷客服平台現在正在進行免費的 Beta 邀約測試，並提供 LINE、 Messenger、Instagram 及 WhatsApp 跨渠道的 SuperBot 聊天機器人可以免費體驗，有興趣的人士 可以透過以下方式了解更多細節:https://events.no8.io/artificial-intelligence/