稱香港反送中是「暴動」，政協委員甄子丹接棒成龍宣傳「中國好故事」
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香港動作片演員甄子丹日前宣傳新戲時提到，2019年的香港反送中運動不是抗議，而是暴動，結果引起網友巨大反彈，發起連署，要求奧斯卡取消邀請他做頒獎嘉賓的決定。旅居台灣的香港媒體人曾志豪怎麼看甄子丹的這番表態？
文：曾志豪（香港媒體人，曾任職香港電台，擔任時事諷刺節目《頭條新聞》主持人。目前旅居台灣）
我覺得應該先解釋一下，這位號稱宇宙最強的丹爺，究竟發生什麼事？首先，大家別誤會，他接受GQ訪問時，表面是宣傳新戲角色，但實際，他是要宣傳他的全新身份﹕「愛國宇宙最強」。這個愛國身份才是他未來最重要的角色，最能賺錢的身份。
甄子丹今年已經接棒成龍，擔任全國政協委員的身份，代表中央把新一代「香港藝人說好中共故事」的角色，交到他手上。所以，他最重要的任務，除了宣傳新戲，便是宣傳「中國好故事」。
所以形容香港2019是暴動，根本是角色設定的基本對白，就像反派一定要唸的台詞，只是比較遺憾，一個在美國長大、英語流利的他，一張嘴說出的話，卻和躲在國內圍牆整天看央視抖音的韭菜小粉紅無異。
說實在的，如果他能理直氣壯大聲說，美國的黑人運動、國內的白髪運動、白紙運動都是「暴動」的話，我就比較相信他的「正義」了。他只懂或者只敢批評落於政治鬥爭下風的「2019運動」，卻不敢用同樣標準去評價其他運動，只顯示他的弱小。
他另一個對白，便是西方媒體：CNN、BBC沒有報導真實的中國，然後很自豪地說「你們都沒有去中國看看，而我就生活在那裡。」這又是非常典型的「小粉紅」思維。就是在西方自由的言論環境批評西方媒體，卻不敢在中國的輿論管制中批評中國的媒體。
而且，他又有什麼資格說看到過「真正」的中國了？他看見過徐州鐵鏈女嗎？他看到過取不出血汗錢的河南市民嗎？他看到疫情期間被圍封到跳樓的居民嗎？他沒有看到，看到也不敢出手援助。
同樣都是「動作」明星，我想起了另一位的好萊塢明星，飾演蝙蝠俠的克里斯蒂安・貝爾（Christian Bale）。2011年，他去山東臨沂師古村試圖看望異議人士陳光誠，最後被保安趕走。他一個外國人，看到的反而是更真實的中國；而且人家看到還做到，出手相助，未竟其功，至少表示了一個人道關懷的俠義心腸。
我們這位丹爺呢？號稱宇宙最強的肌肉，只懂拍攝打日本人的民族英雄故事，卻不敢對活在水深火熱中的中國人民，他最深愛的祖國的人民，發聲相救。他只是一個秀肌肉的大塊頭，和中國的「俠」沒有半毛錢關係。「俠以武犯禁」，卻未見「俠以武舐共」。
甄子丹也只能用這種民族自豪的雞血為自己滑落的人氣澆花，他只能不停賣弄「中國人不是東亞病夫」的囈語，去填補中國人蒼白的民族自卑。但他這麼愛國，去什麼奧斯卡呢？一個高度政治化又對中國不友善的頒獎禮，去來作甚？
或許，他自恃可以出席西方盛宴，便能和國內的吳京戰狼，分庭抗禮。可惜，中國最信任的永遠是自己人，吳京代表的戰狼愛國，雖遠必誅，體現「主動出擊」的氣勢，還流浪到地球，代表中國人拯救全人類，這才是真正宇宙最強。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：丁肇九
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