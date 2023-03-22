《麥凱銷售聖經》：誠實為上，即便有時候誠實的代價很高
我們想讓你知道的是
哈維・麥凱是世界的著名人際關係大師，也是全球五大頂尖演說家之一。麥凱在此書中用詼諧幽默的語言分享他的銷售智慧及實際經驗，十分實用。麥凱教導讀者如何銷售、如何完成業績、如何建立使命感與成就個人事業巔峰。
文：哈維．麥凱（Harvey Mackay）
誠實
如果你為人誠實，其他的都不重要。如果你不誠實，其他的也都不重要。
這句話相當程度地說明了道德是什麼。
已故管理大師彼得．杜拉克說：「至於企業的『道德問題』，我因為不斷重申一句話，讓自己成為不受歡迎人物，那就是根本沒有所謂『企業道德』，只有道德。」
道德在今日受到的關注遠甚於以往任何時候，這在當前企業醜聞層出不窮的情況下，許多人可能難以相信。我們現在要求的道德標準比過去更高也更嚴苛，違背道德的事情也被媒體大肆報導。從事欺騙、暗盤交易等勾當，但卻希望沒有人知道，在二十一世紀是很危險的行徑。一九八○和九○年代不計一切代價賺錢的心態，現在已被視為貪婪、過度、完全錯誤的行為。
許多公司開始採用遠高於平常的道德標準。例如，雷神公司（Raytheon）董事會有一席守德董事，所有違法、棘手的人事問題和道德難題都必須向這位董事報告。漢威（Honeywell）也有專責道德事宜的董事，以便員工更容易發現哪些行為合宜或錯誤。公司無法強制員工具有道德良知，但絕對可以要求他們遵守工作倫理。
企業的銷售團隊和銷售作法，一再被視為公司道德的標竿。
許多人或許都曾面臨職場倫理的兩難，像是公司用品被偷，或目睹同事可疑的行徑等等。若要指引自己做出較佳的道德決定，不妨問自己以下問題：
．這合法嗎？理當如此做，不是嗎？但你會驚訝地發現，竟然有許多人不了解從地方到中央層級的法律。知道什麼是對的還不夠，除非你的行為也循規蹈矩。
．這麼做你會怎麼看自己？問問自己，在特定情況下做或不做某件事，你會如何看你自己？有一次林肯被問到了一個道德問題，他引述了自己有次在印地安納州的教堂聚會中，所聽到的一位老人談話來回答：「做好事讓我感覺良好；做壞事則讓我感覺糟透了。」
．其他人的感受呢？我有自己的私人顧問團可以討論和交換意見。三個臭皮匠勝過一個諸葛亮，尋找值得信賴的朋友和同事，聽聽他們的看法，你需要各種角度的觀點。
．如果你的行為被公諸於世，你會有什麼感受？沒有人希望自己的行為被貼上不好的評價。良心就像嬰兒一樣，它必須先睡得安穩，你才能睡得安穩。如果你不希望同事、家人和朋友知道某件事，那麼這件事一定有可疑之處。
．這種行為合理嗎？它會不會傷害別人？如果你擔心東窗事發，就表示沒有通過測試。
．這件事公平嗎？合乎道德的決定可以保護每個人的最佳利益；如果有疑問，就稱不上合乎道德。
．有權批核的人會允許嗎？你的上司怎麼說？問問某位管理者的意見。麥凱密契爾信封公司採取公開政策，允許員工與管理者討論任何事。
．如果有人對你做同樣的事，你會有什麼感覺？黃金律（Golden Rule）永遠是合宜的標準。
．如果你不做決定，會不會發生不利的事？有時候，不採取行動會對別人造成傷害。
這讓我想起榮登名人堂的高爾夫球好手瓊斯（Bobby Jones）一九二五年在美國公開賽的行徑，他的球桿碰觸草地時，不小心造成他落在深草區的球稍微移動了一下，儘管不可能有人看出那顆球移動過，他仍然堅持罰自己一桿。罰一桿使瓊斯與麥法蘭（Willie MacFarlane）打成平桿數，最後麥法蘭在延長賽中贏得比賽。
高爾夫球員凱特（Tom Kite）在五十三年後的一九七八年，做了同樣的事。自己要求的罰桿讓他以一桿之差，輸掉在北卡羅萊納松林（Pinehurst）球場舉行的名人堂經典賽。記者問兩人為什麼要求罰桿，兩人基本上回答一樣的話：「高爾夫球只能這樣打。」
當道德問題發生在家庭中，也適用同樣的原則。一位母親獲邀到兒子布里安的公寓共進晚餐，在用餐時，這位媽媽注意到布里安的室友珍妮佛長得非常漂亮。
布里安的媽媽長期以來就懷疑布里安和珍妮佛之間的關係。她在晚餐時看到兩人的互動，不禁好奇兩人之間是否有更深入的關係。
布里安看出媽媽的心思，主動說：「我知道妳一定會這麼想，但我跟妳保證珍妮佛和我只是室友。」
一個星期後，珍妮佛對布里安說：「自從伯母來晚餐後，我一直找不到那支漂亮的銀質肉汁杓。你認為會是她拿走的嗎？」布里安說：「我想應該不是，但為了以防萬一，我會寄一封電子郵件問她。」
於是，他寫了：「親愛的媽媽，我不是說妳『真的』從我這裡拿了那支肉汁杓，但事實是，自從那天妳來晚餐後，它就不見了。愛妳的布里安！」
幾天後，布里安收到母親寄來的電子郵件，寫道：「親愛的兒子，我不是說你『真的』跟珍妮佛上床，我也不是說你『真的』沒有跟珍妮佛上床。但事實是，如果珍妮佛睡在自己的床上，她現在應該已經找到那支肉汁杓了。愛你的媽媽！」
麥凱箴言
誠實為上，但有時候誠實會讓你獲得很高的報償。
快課一分鐘26｜整備好你的心智
發亮的鞋子和漿挺的領子在應徵銷售工作時，仍能留下鮮明的印象。但真正重要的還是衣領以上的東西。在應徵銷售工作時，最需要裝備的是你的心智。要盡量蒐集應徵公司的一切資料，並且了解其立即需求。仔細準備你的面談內容，就像你熨西裝外套一樣用心。
- 談對方關心的事物。這家公司的執行長在近日發表的文章、股東會報告或公開演講中，強調了哪些訊息？把一些重要的專業術語和觀念，自然而然地加入你的談話中。
- 對衰退中的事業或市場提供解決之道。你是否有可行的方案可以矯治弱點？你在頭三個月可以達成哪些可信的承諾？公司都喜歡可以快速做出重大貢獻的業務員。
- 展現你在團隊銷售中的成功經驗。在大公司裡，銷售說明的工作往往由團隊分擔。展現你知道如何利用專家來達成一樁複雜的交易。突顯你有能力以低調方式支援別人成功達成任務。今日，所有人事精簡的組織都比以往更重視團隊合作。
- 展現你的熱情。在面談開始之前，先讓自己專注在一份列出五到十項的「亮點」清單上。而且做好心理準備，一旦談話冷卻時，就把話題帶回到這些主題上。例如，它們可能是這家公司使用的行話，或某個新產品線相關的專業術語。身為業務員，人們會從你有無能力保持談話不冷場，來評判你。
- 在熱烈的氣氛中結束談話。面談結束後，立即寄出謝函。再次展現你的熱情，並且強調你隨時隨地充滿活力。
書籍介紹
本文摘錄自《麥凱銷售聖經：人人都能發掘自我潛能，成為銷售精英》，時報出版
作者：哈維．麥凱（Harvey Mackay）
譯者：吳國欽
- momo網路書店
- Readmoo讀墨電子書
- Pubu電子書城結帳時輸入TNL83，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用）
- 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。
Tags：
穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
我們想讓你知道的是
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
從學校教育到未來職場，聯合國「永續發展目標SDGs」已成趨勢關鍵詞，永續發展共有17大項目標（註1），涵蓋環境、經濟、社會等面向，其實已經融入許多教育課程的設計，校園年度宣導的重點計畫，甚至成立永續相關研究中心與系所，以培育未來企業所需的ESG永續人才。
回顧近年全球歷經的肺炎疫情、極端氣候、通膨怪獸、能源危機等災難，讓人們更專注、更急迫面對世界的面貌與真相，需要肩負這個世代挑戰與達成永續目標的，正是我們的下一代：暖世代—成長於全球暖化、環境劇烈變遷的一代。他們從小戴著口罩抵抗病毒與空污，需要在擁擠的城市尋找遮蔽酷暑寒冬的屋簷，人類壯闊的文明發展將是「債留子孫」還是「永續未來」，其實，都取決我們每日的選擇！
《2222－未來選擇地》給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會
「永續發展目標SDGs」聽起來很艱深？如果我們說「一個200年後未來人的故事」你也許可以聽聽看！《2222-未來選擇地》是台灣首個原創永續概念展，於2023年1月6日－4月5日在台北華山1914園區展出，你可以在這裡參與永續美學的策展，觀賞跨界藝術與科幻故事的創作，透過沉浸式體驗，與未來人並肩前行穿越200年後的未來，守護最後的生機，捕捉污染機械獸，透過思考與選擇協助改變未來人的世界。
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
▶親子、旅遊部落客展覽開箱推薦
- 小妞的生活旅程 ：適合親子共賞的互動式永續展覽，教育意義十足
- 艾麗絲愛旅行：台北展覽親子、師生看展新選擇！跟未來人一起成為改變歷史的關鍵
- 小胖盈的花椒人蔘：台北展覽推薦：搭乘時光機到2222年的世界吧！科幻永續主題展，互動沉浸式體驗反思生活方式
▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
責任編輯：Anita
核稿編輯：Joanna