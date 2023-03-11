在港德語人教會：能在港當expats是福分，更應關懷沒這樣幸運的港人

近日回港一趟，有機會去德語基督教會聚會。

在港有兩個德語基督教群體，分別是新教和天主教。他們各自梅花間竹地每兩星期聚會一次，都在周日早上，有時亦有聯合聚會。聚會多在山頂德瑞國際學校舉行，有時亦會在銅鑼灣的德國商會。早前德國駐港領館專頁，亦有介紹他們的活動。

首次踏足德瑞學校，感覺新奇。事因我在港在學多年，都讀本地學校，未曾踏足國際學校。

德瑞學校的建築，使我想起幾年前任師範大學講師時，每週到附近的中學觀課，給予當實習老師之學生評語。德瑞校園沒德國的中學般廣大，但對比起香港大部分學校，已是寬廣得多。內裡的德英對照告示，貼在牆上的雙語資訊，使人踏進去，猶如置身日耳曼國度。

那天的崇拜聚會，參與者多是居港德語人士，亦有一個來自紐倫堡基督教青年會（CVJM，即英文YMCA）的交流團，合共約30人出席。牧師前來與我攀談，以及其他聚會者見到我，都馬上講德文。雖然我首次參與，亦是華人面孔，但他們都沒有先用英文問我，反而預設我會德文。聚會的禮儀，都如德國傳統國家教會般，頌唱德文詩歌，用的亦是德國教會出版之詩集，很有在德國之感覺。

圖片來源：Evangelische Gemeinde Deutscher Sprache Hong Kong 在港德語基督教群體

散會後與一些教友傾談，有德國人、奧地利人、瑞士人，亦有一位嫁給德國丈夫的年輕美國女士。他們不少都有年幼子女，都是德瑞學校學生，互相談論子女學習經驗。

身為居德港人，與這些居港德語人交談，可以互相交流在另一個文化的體驗，很有特著。我時常在想，在德港人與在港德人，有那些經歷的異同。相同者，就是大家都在異地生活，需要重新適應；但更多的是相異，例如在港德人多把子女送進學費高昂的國際學校，不需與本地人有交集，但在德港人須把子女送進本地學校，與本地人融入，並用本地語學習。