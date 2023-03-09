汽車大廠裕隆轉型電動車後正式進軍綠電售電，首座儲能案場2023下半年可投入台電電力交易平台

各大汽車業者搶佔綠電售電領域，裕隆旗下新鑫（Shinshin）在3月8日，宣布成立新鑫電力，正式進軍綠電售電。新鑫電力表示，首座儲能案場2023年下半年可投入台電電力交易平台，目前累計太陽能光電案場建置超過300座，總建置容量達到了100MW（百萬瓦）。

裕隆進軍綠電售電

新鑫公司成立於1987年，為裕隆集團金融事業的版圖。它透過企業資融、商用車及設備租賃，還有能源事業等營運項目，新鑫目前是業務多元的金融公司。其中，新鑫公司在台灣的租賃業中，於企業金融領域市占率第2，商用車領域市佔率第1。

裕隆早就跨入的新能源領域，像是去（2022）年11月16日，新鑫與臺灣土地銀行等7家銀行簽訂授信合約，推動3年期新台幣71億元聯合授信案，將綠能融資案、自有綠能投資減碳量、節電方案等ESG指標納入。

目前，新鑫現階段員工數500人，合併營收較去年同期大幅成長超過50%，不論單月、第三季及上半年均創同期歷史新高，預估全年度營收可望再創高峰。未來新鑫將加強力道，主要面向「2050淨零排放」低碳轉型，全力拓展各類型太陽能案場開發、儲能及售電。

母公司裕隆自2018年布局低碳能源轉，於三義生產基地持續布建太陽能發電設備，逐年提升全廠區綠電發電量與綠電用電佔比。

裕隆汽車規劃2022年達成太陽能發電量，達到1588萬度大於全廠區用電量，2025年完成 20.2MW太陽能發電裝置容量布建。除了積極創能，裕隆2020年已經投入儲能事業，建置1GW/年容量的儲能設備生產線，已累積製造外銷儲能櫃逾1000套。

裕隆攜手鴻海，搶電車、儲能商機

再生能源與科技研究顧問公司InfoLink Consulting報告預計，台灣儲能市場規模在2023年開始將有顯著成長，2025年累積容量將突破1GW/3GWh，到了2030年時，將快速累積成長到20GWh。市場規模達將由2023年的100億元，2026年時增加至200億元，到了2030年進一步成長到2000億元。

檯面上跨入儲能的集團，主要分別是台能旗下的能元科技（E-ONE MOLI ENERG）、台塑旗下的新智能（Formosa Smart Energy Tech Corporation）、以及鴻海的芯量科技（SolidEdge）。根據統計若以全球市場來看，可擴大成1160GWh，面對龐大的儲能市場，同時也考驗各大業者如何快速研發相關技術與開出產線，贏得先機。

其中鴻海在電動車和儲能產業同時發展，最大的夥伴之一就是裕隆。此外，鴻海與裕隆兩大集團合資設立的鴻華先進也預計今年掛牌上市。

目前，鴻華先進成立於2020年11月，目前實收資本額155.76億元，鴻海、裕隆分別持股51%及49%，因股權完全掌握在兩大股東手上，目前並無在外流通未上市股票。

而近日的躍上檯面的能源公司，還包含雲豹能源、泓德能源等均受到市場矚目。日前，台灣經濟部明確指出，隨國土計畫法施行，能源局正研擬太陽光電能源用地白皮書，將太陽光電用地需求納入國土規劃架構下，以利與其他用地調和，預計台灣新能源市場規模將進一步擴大。

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核稿編輯：翁世航