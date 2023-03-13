A330空中加油運輸機：北約戰鬥機的守護天使，未來現身台海也不意外

自從去年俄羅斯發動侵略烏克蘭的戰爭以來，隸屬北約的「多國多用途空中加油運輸機隊」的A330空中加油運輸機，便扮演起北約戰鬥機守護天使的角色。從愛沙尼亞到保加利亞範圍達2500公里的天空，都能看到這款空中巴士多功能加油機的身影。他們被賦予的任務，是守衛北約東部會員國領空的安全，防止俄羅斯空天軍將戰火帶出烏克蘭的空域。

事實上從2007年8月17日開始，普亭為了恢復往日蘇聯的榮光，便重啟Tu-95、Tu-22以及Tu-160等戰略轟炸機的海外遠程巡弋任務。俄羅斯的戰略轟炸機除了出現在北海與波羅的海的上空外，還飛往古巴及委內瑞拉等拉丁美洲左派國家，挑戰美國的後花園。2015年起，俄羅斯還以打擊恐怖主義的名義派轟炸機進軍敘利亞，並時常與轟炸伊斯蘭國的美軍戰機發生摩擦。

北約盟國一年365天，每天24小時執行空中巡邏（Air Policing）任務，與俄羅斯轟炸機甚至於戰鬥機在空中遭遇早已習以為常。俄羅斯對烏克蘭開戰以後，北約時時刻刻保持30架飛機守護東歐盟國的空域，這些飛機有戰鬥機也有偵察機。過去美國空軍靠15架KC-135空中加油機為大西洋兩岸聯軍飛機服務的態勢，已無法因應全新的東歐戰略態勢。

目前「多國多用途空中加油運輸機隊」成軍於2020年，目前共有A330空中加油運輸機7架，參與國包括德國、荷蘭、比利時、挪威、盧森堡還有捷克。與以C-17運輸機為主力的「北約戰略空運部隊」不同的是，多國多用途空中加油運輸機隊沒有美國參加，講好聽點是想減輕美國的壓力，難聽點是歐洲不希望有美國太過度的介入。

事實上當此一構想在2012年被提出時，有荷蘭、比利時、法國、希臘、西班牙、匈牙利、盧森堡、波蘭、葡萄牙和挪威參與，規模比現在還要更為浩大。起初多功能加油運輸機隊的服務對象是歐盟而非北約，採用A330而非KC-135或KC-46的原因也是要與美軍分道揚鑣。不過受到俄羅斯的侵略野心影響，只能採取繼續接受北約指揮，但排除美國參與的折衷手段。

Friday,️ 7️⃣ 🇳🇱cabin attendants👩‍✈️officially received their wing, meaning they are officially ready for air service in our ✈️

🥳1st time ever @Kon_Luchtmacht installed military cabin attendants straight from the civil market.

Recruted @summacollege ➡️ military trained ➡️ #MMU 🏁 pic.twitter.com/4vMNnexav0 — Multinational Multirole Tanker Transport Unit (@A330_MMU) March 6, 2023

歐洲自主的象徵

目前「多國多用途空中加油運輸機隊」由後勤支援採購局指揮，同樣由後勤採購局指揮的單位還包括戰略空運部隊及空中預警機隊，後者以14架E-3A為主力。現有的七架A330多用途空中加油運輸機，分別有四架部署於荷蘭恩荷芬空軍基地(Eindhoven Airbase)，另外3架在德國科隆－波恩空軍基地（Koln-Bonn Airbase）。

空中加油機具有提升戰機遠程打擊能力，乃至於偵察機遠程偵蒐能力，甚至於電戰機遠程干擾能力的能力，具有不可小看的戰略地位。無論多國多用途空中加油運輸機隊是否屬於北約指揮，A330的引進都代表歐洲國家將比過往更獨立執行空中作戰任務的能力。意即從技術角度出發，歐盟國家不必等美國反應過來，就能自行因應俄羅斯的輕舉妄動。