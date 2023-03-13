A330空中加油運輸機：北約戰鬥機的守護天使，未來現身台海也不意外
我們想讓你知道的是
事實上A330多用途空中加油運輸機能投入的戰場，並不是只有歐洲而已。2021年的阿富汗撤軍，還有去年德國空軍來亞洲執行的「疾速太平洋」行動都能見到A330的身影，因此未來如果台海周邊有事，我們看到北約的A330也不用太意外。
自從去年俄羅斯發動侵略烏克蘭的戰爭以來，隸屬北約的「多國多用途空中加油運輸機隊」的A330空中加油運輸機，便扮演起北約戰鬥機守護天使的角色。從愛沙尼亞到保加利亞範圍達2500公里的天空，都能看到這款空中巴士多功能加油機的身影。他們被賦予的任務，是守衛北約東部會員國領空的安全，防止俄羅斯空天軍將戰火帶出烏克蘭的空域。
事實上從2007年8月17日開始，普亭為了恢復往日蘇聯的榮光，便重啟Tu-95、Tu-22以及Tu-160等戰略轟炸機的海外遠程巡弋任務。俄羅斯的戰略轟炸機除了出現在北海與波羅的海的上空外，還飛往古巴及委內瑞拉等拉丁美洲左派國家，挑戰美國的後花園。2015年起，俄羅斯還以打擊恐怖主義的名義派轟炸機進軍敘利亞，並時常與轟炸伊斯蘭國的美軍戰機發生摩擦。
北約盟國一年365天，每天24小時執行空中巡邏（Air Policing）任務，與俄羅斯轟炸機甚至於戰鬥機在空中遭遇早已習以為常。俄羅斯對烏克蘭開戰以後，北約時時刻刻保持30架飛機守護東歐盟國的空域，這些飛機有戰鬥機也有偵察機。過去美國空軍靠15架KC-135空中加油機為大西洋兩岸聯軍飛機服務的態勢，已無法因應全新的東歐戰略態勢。
目前「多國多用途空中加油運輸機隊」成軍於2020年，目前共有A330空中加油運輸機7架，參與國包括德國、荷蘭、比利時、挪威、盧森堡還有捷克。與以C-17運輸機為主力的「北約戰略空運部隊」不同的是，多國多用途空中加油運輸機隊沒有美國參加，講好聽點是想減輕美國的壓力，難聽點是歐洲不希望有美國太過度的介入。
事實上當此一構想在2012年被提出時，有荷蘭、比利時、法國、希臘、西班牙、匈牙利、盧森堡、波蘭、葡萄牙和挪威參與，規模比現在還要更為浩大。起初多功能加油運輸機隊的服務對象是歐盟而非北約，採用A330而非KC-135或KC-46的原因也是要與美軍分道揚鑣。不過受到俄羅斯的侵略野心影響，只能採取繼續接受北約指揮，但排除美國參與的折衷手段。
歐洲自主的象徵
目前「多國多用途空中加油運輸機隊」由後勤支援採購局指揮，同樣由後勤採購局指揮的單位還包括戰略空運部隊及空中預警機隊，後者以14架E-3A為主力。現有的七架A330多用途空中加油運輸機，分別有四架部署於荷蘭恩荷芬空軍基地(Eindhoven Airbase)，另外3架在德國科隆－波恩空軍基地（Koln-Bonn Airbase）。
空中加油機具有提升戰機遠程打擊能力，乃至於偵察機遠程偵蒐能力，甚至於電戰機遠程干擾能力的能力，具有不可小看的戰略地位。無論多國多用途空中加油運輸機隊是否屬於北約指揮，A330的引進都代表歐洲國家將比過往更獨立執行空中作戰任務的能力。意即從技術角度出發，歐盟國家不必等美國反應過來，就能自行因應俄羅斯的輕舉妄動。
Tags：
搶佔下一代互聯網先機！「Web3.0快速上手基礎課程」免費開放，即刻構建虛擬網路生態系
我們想讓你知道的是
近年區塊鏈技術逐漸成熟，以其為核心的「Web3.0」正蓄勢待發地準備再次掀起新一波的數位浪潮。為協助企業用戶搶佔Web3.0先機，AWS推出免費課程「Web3.0快速上手基礎課程」，幫助所有客戶銜接全新的互聯網時代。
過去幾年，5G與人工智慧（AI）的發展，為全球產業掀起一波競爭激烈的數位轉型熱潮，而區塊鏈、元宇宙也後來居上，成為近年熱門的產業關鍵字。其中，以區塊鏈技術為核心的「Web3.0」潛伏於看似平靜的市場中，以構建去中心化虛擬網路生態系願景及DeFi、Game fi等新型態應用服務，蓄勢待發地準備掀起新一波的數位浪潮。
不過，企業入圈Web3.0前還有不少困難需要克服，除了區塊鏈、人工智慧、AR／VR等技術尚在發展中，公司內部的系統整合、人才短缺及儲存／營運維護成本控制等基本問題也有待解決。幸運的是，近年來不只運算技術突飛猛進，雲端技術及服務同樣發達。Amazon Web Services（AWS）提供的多樣性雲端應用服務含括了近乎所有企業可能遭遇的困難 ，幫助企業將焦點從「技術」層面回到「思維」層面，專注於如何參與去中心化的Web3.0世界。
STEP1－立即註冊 AWS 新帳號，STEP2－填寫表單免費探索Web3.0的無限可能！
匯集先驅，洞察趨勢：深入Web3.0現況，掌握最佳實踐方案
顯而易見，Web3.0的浪潮正在積蓄力量。在這前浪退去、後浪翻湧的關鍵時刻，採取行動、探索技術趨勢就是企業搶佔先機的唯一方法。為確保用戶自由使用和鏈接資產，Web3.0架構圍繞資料庫、開源驗證、數據儲存交換等概念核心展開。因此，區塊鏈上將不斷產生各種資訊數據，企業如何應用雲端服務來蒐集資訊、分析數據、提高應用效率，並達成優化產品服務的最終目的，也就成為Web3.0浪潮中企業脫穎而出的關鍵。
此次AWS免費推出的Web3.0快速上手基礎課程含括「區塊鏈金融趨勢」、「Web3.0敏捷上鏈服務」、「Web3.0入圈指南」、「Web3.0新創之路」與「元宇宙雲端服務」五大課程。內容涉及國際投資、新創、DeFi／GameFi、NFT 及VR／AR內容創建等，一次匯集圈內最精闢的趨勢與座談討論，帶領參與者由下而上快速建構Web3.0和元宇宙的基礎概念。
|課程
|主題
|課程一
|區塊鏈金融趨勢分享
|課程二
|AWS 如何協助客戶打造 Web3.0 敏捷上鏈服務
|課程三
|實戰！ Web2.0 企業前進 Web3.0 的最佳入圈指南
|課程四
|Web3.0 的新創出海之路
|課程五
|多重元宇宙在雲端
STEP1－立即註冊 AWS 新帳號，STEP2－深度認識Web3.0與元宇宙基礎概念！
免費報名「AWS Web3.0 快速上手基礎課程」，註冊折扣加碼送！
若想在產業迭代、技術革新的未來市場中脫穎而出，成為開拓藍海商機、改寫產業運作規則的領先者，那您絕對不能錯過這次簡短卻精華的「AWS Web3.0 快速上手基礎課程」。AWS已經準備好從Web2.0進入Web3.0及元宇宙的最佳實踐方案及建議，也提供多元的Web3.0應用場景等待您的體驗。除此之外，也建議您於活動前免費註冊AWS帳號，搭配服務試用獲得最佳的課程體驗；若您是2023年後註冊AWS帳號的新用戶，還可額外獲得25美元的限量AWS服務折扣碼（送完爲止）。
STEP1－立即註冊 AWS 新帳號，STEP2－學習Ｗeb3.0概念精華、領取服務折扣！
AWS Web3.0 快速上手基礎課程 活動詳細資訊
開放時間：即日起至2023/3/31截止。
課程形式：凡註冊申請AWS用戶，填寫頁面表單後即可免費線上觀看內容。
優惠：2023年後註冊AWS帳號的新用戶，還可額外獲得25美元的限量AWS服務折扣碼（送完爲止）
報名連結：立即填寫表單，獲得AWS Web3.0 快速上手基礎課程。
授課語言：中文