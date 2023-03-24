2023/03/24,
歷史

《土產物語》：東京缺乏代表性土產的問題浮上檯面，「東京芭娜娜」趁勢崛起

《土產物語》：東京缺乏代表性土產的問題浮上檯面，「東京芭娜娜」趁勢崛起
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

人手一袋土產曾幾何時變成了旅遊的習慣？買土產莫非是東亞國家獨有的風氣？如今廣受歡迎的日本土產又是怎麼發展起來的？一部以「土產」為主題的日本近代史專著，揭開不為人知的產業祕辛與軼聞趣事。

文：鈴木勇一郎

長年缺席的東京土產代表

在近年土產的變遷中，「東京芭娜娜」巧妙地趁勢崛起，搖身一變成為代表東京的土產。但它其實誕生於平成三年，是十分晚近的商品。

本書主要著眼的是地方的名勝與觀光景點，而東京也是江戶時代以來便聚集許多觀光客的大型觀光都市。直至近年為止，東京有人形燒、草加煎餅、雷粔籹「三大土產」，但這三種商品很難說是出類拔萃的名產。

其實早在很久之前，東京缺乏代表性土產的問題便已經浮上檯面。

昭和十年四月，東京土產品協會成立，發起人是當時帝國飯店的常務董事犬丸徹三、東京市內老店的店主以及國際觀光局的相關人士。他們曾「試著問路人東京土產是什麼，每個人聽了都面有難色」，因而十分感嘆──東京市民對東京的代表性名產竟然也一問三不知。

因此，協會為了「統一宣傳東京名產」，便在東京商工會議所內設置辦公室，負責執行下列業務：

  1. 研究、改良東京名產，提升其評價。
  2. 宣傳、介紹名產。
  3. 計劃設立名產館。
  4. 舉辦研究會、品評會、座談會、新產品發表販售會、試吃會等活動。

這一連串活動其實是鎖定原訂於昭和十五年東京舉辦奧運及萬國博覽會時赴日的外國觀光客，同時也準備向來自全國各地的觀光客積極宣傳東京名產。

觀光會館計畫與地方特產店

東京土產品協會於昭和十一年七月在丸之內大廈開設東京商品館，第三章曾提到，丸之內大廈內有各府縣的許多物產展示所，而東京商品館扮演的角色便是東京的物產展示所。

這間商品館有不少遊客參觀，還在昭和十二年四月具體擬定了於京橋一丁目獨立興建觀光會館的計畫，目標是集結供應全國各地名產料理的餐廳、東京與各地的名產販賣所與觀光協會辦公室，成立東京觀光的大本營。

然而由於實施戰時體制，這項計畫最終並未實現。戰後的昭和二十九年，位於東京車站八重洲出口的國際觀光會館落成，館內有各地觀光協會辦公室與地方特產店，可以說重現了當年規劃的觀光會館。

戰前預計興建的觀光會館最鮮明的特色在於強力宣傳東京的名產，而戰後進駐國際觀光會館的觀光協會則隨著東京車站的二度開發，大部分已遷移至有樂町的東京交通會館。

兼具現代性與普遍性的都市

雖然採取了種種措施，但當時具有東京特色的土產仍然只有淺草海苔、佃煮等少數商品。東京明明是首都，受到消費者矚目的土產卻多是包包、鞋子、文具、雜貨等看不出在地特色的商品。

自江戶時代起，東京就吸引了許多來自全國各地的觀光客。然而，明治時期以降造訪東京的旅客，多半是為了參觀首都的政府機關、企業等西洋風格建築物，以及接觸書籍、服裝等流行尖端的商品。

也就是說，比起地區色彩與特殊性，東京的商品更偏向強調近代流行尖端的特色，大眾對東京土產的需求自然也是兼具現代性與普遍性的商品，因此與傳統的觀光都市京都、宮島或伊勢相比，東京較難出現特色鮮明的名產。

直到戰後，這樣的狀況基本上仍未曾改變。舉例來說，在國鐵改制成JR的昭和六十二年，於東京站超越草加煎餅與雷粔籹奪下銷售冠軍的土產是「東京chou bien」。這是一種用泡芙皮包裹紅豆餡做成的點心，如今仍在上野車站內販賣，但筆者也是直到最近才聽聞。

除此之外，還有「東京戚風」、「東京土生土長」、「東京Bon Loire」、「東京煎餅」等「東京銘菓」，當時的紀行作家山口文憲不但記錄下這些商品，還批評其「盡是些聽都沒聽過的牌子」，可以看出這些點心都不是擁有高知名度的「東京名產」。

配合東京車站與羽田機場的發展

至於東京芭娜娜則遠比傳統土產和這些「東京銘菓」更新穎，很快便躋身東京土產之列。製造商GRAPESTONE創業於昭和五十三年，過去的公司名稱是日本咖啡食器中心，主要業務是販賣咖啡豆與碗盤餐具，後來才開始製造與販賣西洋點心，亦即其本身生產名產點心的時間並不長。

平成三年十一月，GRAPESTONE推出東京芭娜娜後，剛開始的年營業額為十億日圓左右，短短幾年後便翻了三倍突破三十億日圓，超越草加煎餅與雷粔籹等傳統東京土產。

東京芭娜娜剛推出時，只在GRAPESTONE於東京百貨公司的專櫃「葡萄樹」與「銀葡萄」販賣，隔年才進駐羽田機場販售，再過一年則在東京車站站內設櫃，之後以首都圈車站、機場、高速公路服務區為中心逐漸拓展銷售點。到了平成二十一年，光是東京車站站內便有八個直營銷售點，可以看出東京芭娜娜特別注重東京車站的銷售業務。

東京車站原本只是東海道―山陽新幹線的終點站，在推出東京芭娜娜的平成三年，東北―上越新幹線也直通東京站，接著是平成四年山形新幹線通車，平成九年秋田新幹線、長野新幹線也一一通車，加上現有的路線持續延伸，其作為東京交通總站的向心力於是飛躍性地提升。

同時羽田機場也開始發展，隨著海上擴建計畫的推進不斷增建擴張，平成五年新航廈完工，十六年第二航廈完工。此外旅客也不斷大幅成長，平成初期一年的運量約為兩千萬人次，近年則已達到七千萬人次。尤其國際線航廈也已啟用，今後運量想必會持續成長。

在這樣的背景下，進入二十一世紀後，東京芭娜娜的年銷售額遂一舉突破了七十億日圓大關。

香蕉與「芭娜娜」

東京並不產香蕉，那麼為何東京名產會使用香蕉來製作呢？

香蕉不僅是老少咸宜的水果，「在老一輩眼裡更有一種懷舊的親切感」，這些都是相當重要的因素。此外，製造商也由當時的知名作家吉本芭娜娜身上得到靈感，想出了「東京芭娜娜」這個擬人化的商品名稱。


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