《土產物語》：東京缺乏代表性土產的問題浮上檯面，「東京芭娜娜」趁勢崛起
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人手一袋土產曾幾何時變成了旅遊的習慣？買土產莫非是東亞國家獨有的風氣？如今廣受歡迎的日本土產又是怎麼發展起來的？一部以「土產」為主題的日本近代史專著，揭開不為人知的產業祕辛與軼聞趣事。
文：鈴木勇一郎
長年缺席的東京土產代表
在近年土產的變遷中，「東京芭娜娜」巧妙地趁勢崛起，搖身一變成為代表東京的土產。但它其實誕生於平成三年，是十分晚近的商品。
本書主要著眼的是地方的名勝與觀光景點，而東京也是江戶時代以來便聚集許多觀光客的大型觀光都市。直至近年為止，東京有人形燒、草加煎餅、雷粔籹「三大土產」，但這三種商品很難說是出類拔萃的名產。
其實早在很久之前，東京缺乏代表性土產的問題便已經浮上檯面。
昭和十年四月，東京土產品協會成立，發起人是當時帝國飯店的常務董事犬丸徹三、東京市內老店的店主以及國際觀光局的相關人士。他們曾「試著問路人東京土產是什麼，每個人聽了都面有難色」，因而十分感嘆──東京市民對東京的代表性名產竟然也一問三不知。
因此，協會為了「統一宣傳東京名產」，便在東京商工會議所內設置辦公室，負責執行下列業務：
- 研究、改良東京名產，提升其評價。
- 宣傳、介紹名產。
- 計劃設立名產館。
- 舉辦研究會、品評會、座談會、新產品發表販售會、試吃會等活動。
這一連串活動其實是鎖定原訂於昭和十五年東京舉辦奧運及萬國博覽會時赴日的外國觀光客，同時也準備向來自全國各地的觀光客積極宣傳東京名產。
觀光會館計畫與地方特產店
東京土產品協會於昭和十一年七月在丸之內大廈開設東京商品館，第三章曾提到，丸之內大廈內有各府縣的許多物產展示所，而東京商品館扮演的角色便是東京的物產展示所。
這間商品館有不少遊客參觀，還在昭和十二年四月具體擬定了於京橋一丁目獨立興建觀光會館的計畫，目標是集結供應全國各地名產料理的餐廳、東京與各地的名產販賣所與觀光協會辦公室，成立東京觀光的大本營。
然而由於實施戰時體制，這項計畫最終並未實現。戰後的昭和二十九年，位於東京車站八重洲出口的國際觀光會館落成，館內有各地觀光協會辦公室與地方特產店，可以說重現了當年規劃的觀光會館。
戰前預計興建的觀光會館最鮮明的特色在於強力宣傳東京的名產，而戰後進駐國際觀光會館的觀光協會則隨著東京車站的二度開發，大部分已遷移至有樂町的東京交通會館。
兼具現代性與普遍性的都市
雖然採取了種種措施，但當時具有東京特色的土產仍然只有淺草海苔、佃煮等少數商品。東京明明是首都，受到消費者矚目的土產卻多是包包、鞋子、文具、雜貨等看不出在地特色的商品。
自江戶時代起，東京就吸引了許多來自全國各地的觀光客。然而，明治時期以降造訪東京的旅客，多半是為了參觀首都的政府機關、企業等西洋風格建築物，以及接觸書籍、服裝等流行尖端的商品。
也就是說，比起地區色彩與特殊性，東京的商品更偏向強調近代流行尖端的特色，大眾對東京土產的需求自然也是兼具現代性與普遍性的商品，因此與傳統的觀光都市京都、宮島或伊勢相比，東京較難出現特色鮮明的名產。
直到戰後，這樣的狀況基本上仍未曾改變。舉例來說，在國鐵改制成JR的昭和六十二年，於東京站超越草加煎餅與雷粔籹奪下銷售冠軍的土產是「東京chou bien」。這是一種用泡芙皮包裹紅豆餡做成的點心，如今仍在上野車站內販賣，但筆者也是直到最近才聽聞。
除此之外，還有「東京戚風」、「東京土生土長」、「東京Bon Loire」、「東京煎餅」等「東京銘菓」，當時的紀行作家山口文憲不但記錄下這些商品，還批評其「盡是些聽都沒聽過的牌子」，可以看出這些點心都不是擁有高知名度的「東京名產」。
配合東京車站與羽田機場的發展
至於東京芭娜娜則遠比傳統土產和這些「東京銘菓」更新穎，很快便躋身東京土產之列。製造商GRAPESTONE創業於昭和五十三年，過去的公司名稱是日本咖啡食器中心，主要業務是販賣咖啡豆與碗盤餐具，後來才開始製造與販賣西洋點心，亦即其本身生產名產點心的時間並不長。
平成三年十一月，GRAPESTONE推出東京芭娜娜後，剛開始的年營業額為十億日圓左右，短短幾年後便翻了三倍突破三十億日圓，超越草加煎餅與雷粔籹等傳統東京土產。
東京芭娜娜剛推出時，只在GRAPESTONE於東京百貨公司的專櫃「葡萄樹」與「銀葡萄」販賣，隔年才進駐羽田機場販售，再過一年則在東京車站站內設櫃，之後以首都圈車站、機場、高速公路服務區為中心逐漸拓展銷售點。到了平成二十一年，光是東京車站站內便有八個直營銷售點，可以看出東京芭娜娜特別注重東京車站的銷售業務。
東京車站原本只是東海道―山陽新幹線的終點站，在推出東京芭娜娜的平成三年，東北―上越新幹線也直通東京站，接著是平成四年山形新幹線通車，平成九年秋田新幹線、長野新幹線也一一通車，加上現有的路線持續延伸，其作為東京交通總站的向心力於是飛躍性地提升。
同時羽田機場也開始發展，隨著海上擴建計畫的推進不斷增建擴張，平成五年新航廈完工，十六年第二航廈完工。此外旅客也不斷大幅成長，平成初期一年的運量約為兩千萬人次，近年則已達到七千萬人次。尤其國際線航廈也已啟用，今後運量想必會持續成長。
在這樣的背景下，進入二十一世紀後，東京芭娜娜的年銷售額遂一舉突破了七十億日圓大關。
香蕉與「芭娜娜」
東京並不產香蕉，那麼為何東京名產會使用香蕉來製作呢？
香蕉不僅是老少咸宜的水果，「在老一輩眼裡更有一種懷舊的親切感」，這些都是相當重要的因素。此外，製造商也由當時的知名作家吉本芭娜娜身上得到靈感，想出了「東京芭娜娜」這個擬人化的商品名稱。
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中底科技BOOST再創新：一圖看懂adidas Ultraboost Light史上最輕盈腳感
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BOOST科技邁入十周年，adidas推出Ultraboost系列優勢大成之作──Ultraboost Light，以史上最輕的腳感為靈感，傳遞極致（ULTRA）舒適的理念，提供能量回饋的舒適感受。
在口罩禁令正式放寬的後疫情時代，對於喜歡運動的人而言，一雙舒適美觀的運動鞋絕對是生活中的必備單品。不過，想要找到一雙簡約、有型又兼具功能性的運動跑鞋，卻沒有想像中容易。巧的是，近期adidas為慶祝BOOST科技邁入十周年，推出一雙無論外觀還是性能都堪稱年度經典的鞋款──Ultraboost Light。
十年淬鍊，成就史上最輕盈腳感
進入正題之前，我們不能忽略adidas獨創的BOOST科技，這個為全球運動跑鞋中底帶來的巨大影響，以及經典跑鞋系列「Ultraboost」一次又一次迭代的蛻變過程。
十年前，adidas以發泡微球與TPU材料合成的創新技術，開發出一顆顆外型近似爆米香的科技材質「BOOST」；經由特殊熱壓技術處理後，一顆顆橢圓討喜的BOOST聚合成特殊的能量膠囊的中底材質，當足部一觸地，數百顆BOOST能量膠囊立即引爆能量， 賦予了跑鞋前所未見的回彈腳感。
- 2013年，首款Boost科技跑鞋「Energy Boost」問世。革命性的科技材質「BOOST」一推出，連帶影響了整體製鞋產業製作工藝的轉變，讓這「能量膠囊」材質在極短的時間內掀起中底革命。
- 2015年，adidas引入Primeknit針織鞋面技術，打造出流線型跑鞋外觀；其中以Ultraboost OG／Ultraboost Triple White為代表，簡約百搭的前衛外型也在當時掀起一波跑鞋熱潮，更有好萊塢大明星愛穿加持。
- 2016年，Ultraboost首次結合「Continental ™馬牌橡膠大底」，搭配鞋領編織技術的更新，讓Ultraboost倚靠著「抓地力」、「耐磨性」及穿戴時的「完整包覆性」再次攀上跑鞋顛峰。
- 2019年，「Primeknit 360度針織鞋面」及「Torsion Spring創新抗扭轉系統」兩大創新技術賦予跑者更完整的包覆與支撐，讓Ultraboost再次迎來足部腳感的全方位進化。
- 2021年，BOOST技術又迎來巨大突破，中底顆粒含量增幅26%，結合最新L.E.P.抗扭轉系統給予使用者超勁感受，又一次顛覆了跑者對彈性能量的想像。
中底科技boost再創新：永續減碳更環保、輕量30%更舒適
歷經十年淬鍊，adidas始終站在時代尖端創造又突破，一步一步推進跑鞋科技的歷史足跡，成就無數年度潮流經典──2023年Ultraboost革命進化，史上最輕、最環保的Ultraboost Light問世。
要被譽為潮流經典跑鞋，俐落百搭的外觀、舒適耐穿的實用性缺一不可。首先，觀察成鞋的基礎科技及數據表現：Ultraboost Light使用了比過去BOOST顆粒輕量30%的「Light BOOST」顆粒製成跑鞋中底，不只將鞋全重降低近10%（尺寸UK8.5 Ultraboost 22-333g；Ultraboost Light 299g），回彈性能也增加4%，並較前代減少整整10%的碳足跡。這些數字不只意味著BOOST科技再上一層樓，更體現了adidas的品牌永續價值，為Ultraboost Light的「Light」賦予了低碳永續的特殊意義。
接著回到大家最關心的舒適度與實用性。這次adidas特意針對過去Ultraboost系列跑鞋的缺點進行優化，鞋面選擇延展性佳、透氣的Primeknit+針織網布，加強編織結構的支撐性、提升鞋面彈性，讓跑步時腳部能夠伸展，如襪子般易穿脫而不壓腳背；而Ultraboost系列一貫使用的Continental™馬牌輪胎大底也依然保留，但特別的是，adidas這次透過左右豆莢式的排列，提供多方向抓地性、減輕穿著負擔；L.E.P抗扭系統也全面更新，從X型換成U型片，提供鞋身更好的穩定度及回彈性能。
最後，我們來看看它的外觀及配色。這次的Ultraboost Light鞋身承繼過去幾代Ultraboost白底的簡約風格，配上鮮明的橘紅色及淡藍色兩色線條點綴，搭著側面顯眼的三條黑線，整體外觀十分出色，搭配日常穿搭也非常適合。由船隻圓潤身形發想設計的中底線條也加強整體鞋身的協調感，強調出單品的存在感與圓融百搭的特質。
一代經典Ultraboost Light，年度必備的風格單品
adidas推出的「Ultraboost Light」跑鞋新經典，它完美傳承BOOST科技極輕超彈的材質特色，又以船隻圓潤的幾何形狀設計，實現輕巧舒適的穿戴感受。無論外觀還是性能，Ultraboost Light絕對可以說是難得一遇的複合性單品，不管你是追求舒適腳感的運動愛好者、還是尋找蒐藏價值與穿搭單品的典藏主義者，都能在上腳後獲得最大的滿足。