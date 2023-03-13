對俄制裁副作用：印度不甩西方繼續買俄羅斯石油，反而削弱美元的全球主導地位
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以美國為首的國際社會對俄羅斯的制裁，已經開始削弱美元幾十年來在國際石油貿易中的主導地位，因為俄羅斯和其最大的海運原油出口國印度的交易，正在以其它貨幣結算。
文：德國之聲中文網（路透社）
印度是世界第三大石油進口國。俄羅斯去（2022）年2月入侵烏克蘭後，隨著歐洲逐漸不再進口俄羅斯石油，印度取代歐洲成為俄羅斯海運石油的最大客戶。與戰前相比，印度對俄羅斯原油的進口增加了16倍，佔印度總石油進口量的三分之一。
去年12月5日，七國集團（G7）、澳洲及歐盟等西方國家，對俄海運石油出口設置每桶60美元價格上限的決定生效。據多位石油貿易和銀行業人士表示，在這之後，印度客戶用非美元貨幣支付了大部分進口的俄羅斯石油，包括用阿聯貨幣迪拉姆，以及最近用俄羅斯盧布。過去三個月，印度向俄羅斯購買的石油總額折合數億美元。
三位瞭解情況的消息人士說，一些設在杜拜的貿易商和俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）及俄羅斯石油公司（Rosneft），正在尋求用非美元貨幣，支付每桶售價超過60美元的某些等級的俄羅斯石油。
這些石油的銷售量在俄羅斯對印度的總銷售量中只佔很小的份額，而且似乎沒有違反制裁。按照去年12月5日生效的七國集團、澳洲及歐盟的協議，如果俄原油價格超過每桶60美元的門檻，將禁止歐盟企業為俄原油運輸提供保險、金融等服務。但三名消息人士以及前俄羅斯及美國經濟官員告訴《路透社》，是三家印度銀行對其中一些交易提供了支持。
美國威爾遜國際學者中心全球研究員、美國國務院前首席經濟學家丹尼爾・安（Daniel Ahn）說，美元的力量難以比擬，但制裁可能會破壞西方國家的金融體系，而且無法達到其目的。他說：「俄羅斯試圖用美元以外的貨幣來交易，並不是對西方制裁的真正威脅。威脅在於西方國家正通過增加另一個行政層，來削弱自己的金融服務競爭力。」
更多制裁，更多替代機制
在美國和英國上個月將位於莫斯科和阿布達比的俄羅斯銀行MTS，列入受到制裁的俄羅斯金融機構名單後，繼續用迪拉姆支付俄羅斯石油可能變得更加困難。消息人士說，MTS曾為一些印度商家用非美元支付石油提供了便利。
儘管如此，一位印度煉油業消息人士認為，「俄羅斯供應商將找到其他銀行來接收付款。」他說，「事實上，政府並沒有要求我們停止購買俄羅斯石油。因此，我們希望，一旦當前的系統受阻，我們能夠找到一個替代的支付機制。」
以美元支付石油本是幾十年來的普遍做法。相比之下，美元在整個國際支付中的份額要小得多，根據支付系統SWIFT一月份的數據，這個比例為40％。
獨立分析師、俄羅斯銀行前顧問亞歷山德拉・普羅科佩科（Alexandra Prokopenko）說，俄羅斯迫切需要與世界其他國家進行貿易，因為它仍然依賴其石油和天然氣收入，所以他們正在嘗試所有的選項。但對於俄羅斯公司來說，美元有可能成為一種 「有毒資產」，因為即使他們沒有違反制裁規定，付款也被阻止或推遲。
中國和西方之間的緊張關係，也正在侵蝕著以美元為主導的全球貿易準則。俄羅斯的貨幣儲備中有很大一部分是人民幣，而中國則減少了美元的持有量。俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）去年9月表示，莫斯科已同意以人民幣和盧布代替美元向中國出售天然氣。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：丁肇九
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一圖看懂 挑選家用寬頻不踩雷！四大重點告訴你！
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現代人對於網路十分依賴，再加上疫情多年影響也讓我們的生活高度數位化，並加速家用寬頻的升級，面對國內家用寬頻業者眾多本篇文章針對趨勢深度分析，並提供四大重點作為消費者的選購參考。
大家都知道，生命的三要素是「陽光、空氣與水」，不過對於現代人來說，「網路」的重要性應該可以被列入第四要素吧？而近幾年因為疫情影響，避免接觸的關係，大家待在家裡的時間變長，而上班、學習與娛樂都改為線上化，再加上家中連網設備愈來愈多，寬頻網路更已成為「居家標配」！依據 NCC 統計，2022年國內家用寬頻上網總戶數已突破 650 萬大關 ，且因為寬頻資費有感降價可輕鬆負擔，有更多家庭選擇下載速度 101M 以上的高速寬頻方案，甚至有更多人「直上」下載速度 301M 以上的超高速網路規格。
也因為目前市面上家用寬頻服務的選擇琳瑯滿目，相信該如何選擇最符合自己需求，且具經濟效益的品牌，也成為一個令人頭痛的問題～先別急著搶止痛藥，本篇的一圖看懂單元這不就來幫忙了嗎？接下來的內容就來為大家快速整理「挑選家用寬頻的四個關鍵重點」，看完包準不會選錯！
家用寬頻挑選重點一：網路穩定度
根據 2022 年 12 月EOL東方線上消費者研究集團針對台灣民眾對家用寬頻網路使用行為與滿意度的調查，家用寬頻用戶選擇服務時最重視「網路速度」，網速快慢直接影響使用體驗，從家用寬頻用戶網速的變動比例來看，採用 100M 以下方案的用戶數較去年明顯遞減，並轉移至 101M 以上甚至 301M 以上的高速寬頻方案，而這也與使用者經常使用的網路應用需求相關，包括觀看影音、下載檔案、連網遊戲、線上會議、遠距教學與即時通訊與社群應用等；除此之外，家用寬頻的資費近幾年也持續走低，尤其高速服務的價格相較過去大幅下降，像是中華電信 HiNet 光世代服務去年中推出的 500M / 250M 資費方案就打出千元左右的超優惠價格，也吸引眾多用戶升級。
當然，也因為更多人青睞高速網路方案，挑選寬頻服務前也必須了解家用寬頻業者過往提供的網路品質，除了下載/上傳速度的方案多元選擇之外，網路的穩定性都是重要指標，包括家中同時有多人、多裝置使用時是否會有網速不佳、不穩定的情況，另外在尖峰時段、天候不佳時是否會有網路延遲、斷線的狀況，也是許多使用者關心的重點。
除此之外，近幾年大家使用網路的需求和過去有所不同，其中最為明顯的就是除了下載速度，也同樣需要充足的上傳速度，像是分享大型檔案，或是大量上傳照片影音到社群平台，以及進行遠端會議或是進行視訊通話，以及手機開啟雲端備份功能…等，都是選擇家用寬頻方案的重要關鍵之一。也因為看到消費者對於上傳頻寬的需求，中華電信 HiNet 光世代的資費方案都提供更為充足的上傳頻寬，以主打的高速方案 500M 下載方案來說，就搭配了 250M 的上傳頻寬，1G 下載方案更是提供 600M 上傳的規格，對比第四台有線電視的網路方案，500M 與 1G 下載方案都僅搭配 50M 的上傳規格，相對較為不足。另外值得一提的是，中華電信 HiNet 光世代在今年也將 300M 下載方案的上傳頻寬由原本的 100M，不加價直接升級至 150M，更能滿足使用者的需求。
家用寬頻挑選重點二：Wi-Fi 無線網路整合
相較於過去的家用寬頻多半以有線直連電腦使用，現今連網設備更為多元，且大多支援 Wi-Fi 無線連結，因此反而更重視無線網路連線品質。目前的家用寬頻業者，本身提供的數據機都有 Wi-Fi 功能，但大多效能一般，因此部分消費者會自行採購市售產品來擴充家中 Wi-Fi 上網涵蓋，但對許多不擅長科技產品的人來說就會十分麻煩，也因此今年可以看到更多家用寬頻業者從善如流，直接提供用戶 Wi-Fi 無線上網方案，並採用「以租代購」的方式提供無線路由器的安裝與維護服務，在選購家用寬頻服務時，不妨可以留意各家提供的服務內容。
以中華電信推出的「Wi-Fi 全屋通」為例，就針對 HiNet 光世代用戶提供家用 Wi-Fi 服務，可依家中環境佈建無線上網環境，並由專業工程師到府施工安裝，完全不用自己動手，全屋通的設備具備Mesh Wi-Fi 網狀網路架構，更能滿足家中空間坪數或跨樓層透天厝的使用需求佈建！而「Wi-Fi 全屋通」對於消費者來說，更能享有三大優勢：
- 訊號品質超穩定：用戶免動手，專業工程師到府安裝，搭配優質 Wi-Fi 5、Wi-Fi 6 規格無線路由器，提供最穩定的收訊品質與網速表現。
- 屋內漫遊超涵蓋：透過便利的「網狀網路」(Mesh Network) 架構來進行訊號延伸 ，擴充家中網路訊號，且全屋單一網路名稱不用擔心切換路由器會斷線，也能依實際收訊需要加設Wi-Fi路由器，建構高涵蓋室內無線網路環境。
- 專業守護超安心：透過月租方式租用設備（部份光世代方案資費已內含全屋通服務費用），沒有設備採購成本與維護問題，有問題直接撥打電話尋找客服，就能協助排除問題無後顧之憂。
家用寬頻挑選重點三：對國外連線頻寬
網際網路可以打破國家彊界的限制，有不少消費者仰賴的網路服務也都是直接連結國外伺服器，因此選擇家用寬頻服務時，業者是否提供充足的國外連線頻寬也是一大重點，像是骨幹網路容量、互連或海底電纜的頻寬是否有保留餘裕度等，若是網路建設整備度不夠充份，很容易發生用戶連線不穩、網速緩慢卡頓，甚至是斷線的狀況。
在眾多網路服務供應商中，中華電信 HiNet 一直以來就是其中提供國外頻寬最大的業者，根據財團法人台灣網路資訊中心 TWNIC 2023 年第1次發佈的數據統計，中華電信 HiNet 國外互連總頻寬達 3,828,790 Mbps 高居所有業者之冠，而國外連線頻寬排名前五的國家如美國、日本、中國…等地區，中華電信 HiNet 都擁有直接連結的骨幹網路，因此能提供最佳的網路連線品質。
家用寬頻挑選重點四：客戶服務
除了網路品質，家用寬頻業者提供的客戶服務品質也是消費者在意的重點之一，評估服務指標包括客服的即時回應速度，以及障礙申告的排除效率…等。此外，其他有關的服務也包括了家用寬頻業者提供的加值服務，以及消費者對於品牌本身的信賴度…等，都是重要指標。
根據東方線上2022.12發布「2022年消費者網路使用行為與滿意度調查」指出，中華電信 HiNet 光世代也成為目前高速寬頻網路業者中，在網路穩定度、上傳速度、下載速度、客戶服務、加值服務、網路安全服務、信賴度、障礙解決速度、整體滿意度、網路體驗最佳品牌、推薦度、購買行動率、品牌擁護率等 13 項指標均領先其他品牌的業者，甚至相距第二名業者更勝出 10% 以上，獲得「大滿貫」的佳績。
小結
隨著台灣進入「超高速網路時代」，有更多人希望升級家中的寬頻網路，但除了最基本的「網路速度」需求，對於家用寬頻業者的選擇也應從更多面向考量，而本篇文章為大家整理的四個關鍵更是不可忽略的重中之重～其中「網路穩定度」不但是其中的首要條件，更是家用寬頻業者提供服務的「基本功」，另外還有與下載速度同樣重要的上傳速度，更是有意升級寬頻方案者必須注意的重點。
此外，除了家用寬頻的穩定性，面對現代人經常使用的行動裝置、筆電或是家中的智慧家電都採用無線連網方式，也意味著我們更需要重視 Wi-Fi 環境建置的問題，尤其家中使用者眾、空間較大較複雜，甚至多樓層時，更需要安裝多部 Mesh Wi-Fi 設備來改善涵蓋，因此會建議大家選擇提供Wi-Fi的專業服務的家用寬頻業者，透過更為完整的解決方案也能為我們減少初期採購、設定與後續維護的問題。
另外還有許多關係到家用寬頻使用體驗的細節，像是除了充足的國內互連頻寬，想要享受網路無遠弗屆、來自世界各地的豐富資訊內容，更需要穩定且足夠的「對國外連線頻寬」，才能真正地「暢行無阻」。當然，家用寬頻業者的「客戶服務」品質也相當重要，當用戶發生問題時，客服的反應速度與障礙排除更是一大重點，其次就是加值服務的多元性－像是整合影音娛樂、遊戲或是其他生活服務，為消費者帶來更方便省心的生活。
現在就到中華電信網路門市一探究竟：傳送門