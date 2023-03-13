對俄制裁副作用：印度不甩西方繼續買俄羅斯石油，反而削弱美元的全球主導地位

文：德國之聲中文網（路透社）

印度是世界第三大石油進口國。俄羅斯去（2022）年2月入侵烏克蘭後，隨著歐洲逐漸不再進口俄羅斯石油，印度取代歐洲成為俄羅斯海運石油的最大客戶。與戰前相比，印度對俄羅斯原油的進口增加了16倍，佔印度總石油進口量的三分之一。

去年12月5日，七國集團（G7）、澳洲及歐盟等西方國家，對俄海運石油出口設置每桶60美元價格上限的決定生效。據多位石油貿易和銀行業人士表示，在這之後，印度客戶用非美元貨幣支付了大部分進口的俄羅斯石油，包括用阿聯貨幣迪拉姆，以及最近用俄羅斯盧布。過去三個月，印度向俄羅斯購買的石油總額折合數億美元。

三位瞭解情況的消息人士說，一些設在杜拜的貿易商和俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）及俄羅斯石油公司（Rosneft），正在尋求用非美元貨幣，支付每桶售價超過60美元的某些等級的俄羅斯石油。

這些石油的銷售量在俄羅斯對印度的總銷售量中只佔很小的份額，而且似乎沒有違反制裁。按照去年12月5日生效的七國集團、澳洲及歐盟的協議，如果俄原油價格超過每桶60美元的門檻，將禁止歐盟企業為俄原油運輸提供保險、金融等服務。但三名消息人士以及前俄羅斯及美國經濟官員告訴《路透社》，是三家印度銀行對其中一些交易提供了支持。

美國威爾遜國際學者中心全球研究員、美國國務院前首席經濟學家丹尼爾・安（Daniel Ahn）說，美元的力量難以比擬，但制裁可能會破壞西方國家的金融體系，而且無法達到其目的。他說：「俄羅斯試圖用美元以外的貨幣來交易，並不是對西方制裁的真正威脅。威脅在於西方國家正通過增加另一個行政層，來削弱自己的金融服務競爭力。」

更多制裁，更多替代機制

在美國和英國上個月將位於莫斯科和阿布達比的俄羅斯銀行MTS，列入受到制裁的俄羅斯金融機構名單後，繼續用迪拉姆支付俄羅斯石油可能變得更加困難。消息人士說，MTS曾為一些印度商家用非美元支付石油提供了便利。

儘管如此，一位印度煉油業消息人士認為，「俄羅斯供應商將找到其他銀行來接收付款。」他說，「事實上，政府並沒有要求我們停止購買俄羅斯石油。因此，我們希望，一旦當前的系統受阻，我們能夠找到一個替代的支付機制。」

以美元支付石油本是幾十年來的普遍做法。相比之下，美元在整個國際支付中的份額要小得多，根據支付系統SWIFT一月份的數據，這個比例為40％。

獨立分析師、俄羅斯銀行前顧問亞歷山德拉・普羅科佩科（Alexandra Prokopenko）說，俄羅斯迫切需要與世界其他國家進行貿易，因為它仍然依賴其石油和天然氣收入，所以他們正在嘗試所有的選項。但對於俄羅斯公司來說，美元有可能成為一種 「有毒資產」，因為即使他們沒有違反制裁規定，付款也被阻止或推遲。

中國和西方之間的緊張關係，也正在侵蝕著以美元為主導的全球貿易準則。俄羅斯的貨幣儲備中有很大一部分是人民幣，而中國則減少了美元的持有量。俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）去年9月表示，莫斯科已同意以人民幣和盧布代替美元向中國出售天然氣。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：丁肇九