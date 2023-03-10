風電廠商達德能源行賄雲林縣議會2600萬，潘姓執行長被收押，議長沈宗隆200萬交保
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達德集團於2020年準備在雲林縣設立風機發電，期間因地方人士反對，向縣政府申請相關公文、建照、使照時亦不如預期順利，達德集團為排除困難，透過下包廠商、白手套，先確定行賄金額，以工程款夾帶賄款方式交付逾新台幣2600萬元，對象不分黨派。
達德集團在雲林縣設立風機發電，期間因地方反對，尋求議長沈宗隆及部分議員支持，以工程款夾帶賄款方式，交付逾2600萬元；檢方8日同步搜索縣議會、廠商業者辦公室、議長的住處等21個地點，並約談沈宗隆、議員王又民等人到案說明，向法院聲請羈押5人。最後達德公司潘姓執行長1人被收押，其他人則都交保，其中沈宗隆以200萬元交保。
雲林地檢署追查匯款，沈宗隆200萬交保
雲林地檢署今天發布新聞稿，指出達德集團於2020年準備在雲林縣設立風機發電，期間因地方人士、雲林縣議會部分議員反對，向雲林縣政府申請相關公文、建照、使照時亦不如預期順利，達德集團為排除困難，尋求議長及部分議員支持。
檢方表示，經長時間調查蒐證後，發現達德集團透過下包廠商、白手套，先確定行賄金額，再把行賄金加入工程款內，以工程款夾帶賄款方式交付逾新台幣2600萬元，對象不分黨派，總共給沈宗隆及議員王又民、許留賓、黃文祥等人，協助達德集團取得相關公文。
檢方也指出，原本不好追查，但辦案人員發現工程追加金額與工程現況不成比例，進一步追查通聯、帳冊等資料，涉案相關人員始坦承行賄與收賄。
檢方指出，沈宗隆等人身為議員，對雲縣府有質詢和監督權力，施壓縣府官員，甚至修改自治條例法規，讓達德集團取得相關建造等；8日同步對達德集團及其下包商、雲林縣議會、沈宗隆等人住處及服務處共計21個地點執行搜索。
檢方表示，許留賓、黃文祥及達德集團王姓董事長等5人，依違反《貪污治罪條例》、《商業會計法》等罪嫌，以100萬至15萬元不等交保候傳；另外約談沈宗隆、王又民等人，認有串供之虞，向法院聲請羈押。
雲林地院今天凌晨開羈押庭，裁定議長沈宗隆200萬元交保並限制出境、議員王又民50萬元交保、鍾姓包商100萬元交保，全案僅達德公司潘姓執行長1人被收押，其妻6萬交保，王又民的游姓祕書（潘妻的姊姊）無保請回。
《聯合報》報導，對此，雲林地院庭長王子榮今天早上說明指出，法官訊問後，認為潘正綱有羈押的原因及必要性，係因潘在法庭的證訴和證據吻合，法官擔心如不予以羈押，相關證人的說法恐有遭受其他共犯汀染，所以裁定羈押並限制通訊。
至於沈宗隆、鍾慶郎、王又民、游滿紅參與犯行部分，法官考量案情及檢察官所提之事證，相關當事人有犯嫌，且檢方卷內的其他相關證據，也相對穩固，致認為只要具保即可確保日後的後續作為，所以不需要羈押。
《三立新聞》報導，雲林縣議長沈宗隆綽號黑龍，地方實力堅強，從土庫鎮代會主席、土庫鎮長到縣議員，在政壇十多年，為人四海、交友廣闊。早期他和前縣長張榮味在雲林各雄霸一方，年輕時2人並不合睦還相爭不下；不過隨著歲月過去，過去的恩怨情仇變為合作，立委張嘉郡競選立委時，多次看到沈宗隆幫其站台。
達德集團和雲林縣政府表示配合調查
涉案的達德集團也發表最新聲明表示，達德能源在台耕耘20年，向來秉持所有開發流程絕對合法。並指出集團王前董事長已於去年卸任，針對本次檢調調查，達德能源尊重亦將全力配合。
雲林縣政府也針對雲檢偵辦達德集團行賄案件發布聲明表示，已向檢調說明，縣府尊重司法決不護短，將會全力配合檢調調查，杜絕不法情事；由於案件尚在調查階段，基於偵查不公開原則，相關細節不便評論。
經濟部和法務部成立「打擊妨害綠能犯罪聯繫平台」，不影響風場進度
經濟部昨天晚間發布新聞稿指出，由於此案已進入偵查階段，尊重司法單位調查；但為防制綠能產業犯罪，法務部已針對妨害綠能產業發展相關犯罪成立督導小組，並成立「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台」，由經濟部與法務部合作加強偵辦。
經濟部說明，這個聯繫平台集結產、官、學相關單位，共同合作維護綠能產業發展及打擊犯罪。若有類似情事，可向「經濟部企業服務廉政平台」反映，藉此排除外部勢力的不當干預，使國家重大建設能夠如期如質完成。
經濟部能源局稍早表示，個別事件不影響風場進度及政策規劃；負責達德離岸風電工程的天豐新能源則說，正和當局合作調查，尚待進一步釐清。
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核稿編輯：翁世航
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穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
我們想讓你知道的是
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
從學校教育到未來職場，聯合國「永續發展目標SDGs」已成趨勢關鍵詞，永續發展共有17大項目標（註1），涵蓋環境、經濟、社會等面向，其實已經融入許多教育課程的設計，校園年度宣導的重點計畫，甚至成立永續相關研究中心與系所，以培育未來企業所需的ESG永續人才。
回顧近年全球歷經的肺炎疫情、極端氣候、通膨怪獸、能源危機等災難，讓人們更專注、更急迫面對世界的面貌與真相，需要肩負這個世代挑戰與達成永續目標的，正是我們的下一代：暖世代—成長於全球暖化、環境劇烈變遷的一代。他們從小戴著口罩抵抗病毒與空污，需要在擁擠的城市尋找遮蔽酷暑寒冬的屋簷，人類壯闊的文明發展將是「債留子孫」還是「永續未來」，其實，都取決我們每日的選擇！
《2222－未來選擇地》給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會
「永續發展目標SDGs」聽起來很艱深？如果我們說「一個200年後未來人的故事」你也許可以聽聽看！《2222-未來選擇地》是台灣首個原創永續概念展，於2023年1月6日－4月5日在台北華山1914園區展出，你可以在這裡參與永續美學的策展，觀賞跨界藝術與科幻故事的創作，透過沉浸式體驗，與未來人並肩前行穿越200年後的未來，守護最後的生機，捕捉污染機械獸，透過思考與選擇協助改變未來人的世界。
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
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▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
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