TNL+ 2023/03/10,
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德男美女：德國人對美國的看法，又愛又恨

德男美女：德國人對美國的看法，又愛又恨
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

美國有現今的國際地位，與德國關係密不可分。要不是德國發動的兩場大戰改變了美國不干預的孤立外交政策，今天的美國也不會是所謂的世界警察，在世界各地都有駐軍，並參與這麼多海外軍事行動。

二十出頭的德國朋友與美國朋友結婚，大家都為他們高興。

這位南德男生，在教會認識美國女生，大家都在樂隊中事奉。男生是機械公司工程學徒，而女生則在南德美軍軍營內教學，服務軍人的年幼子女。這位美國女生出生在軍人家庭，父親是美軍，曾駐紮不同地方，而她的外祖父曾在美軍軍營內擔任牧師，可說一家都與美軍息息相關。

他們戀愛後，兩人的家人都為這雙異國佳偶感高興，很歡迎家庭中多了一位別國成員。男生時帶著女友遊歷德國山水，而女生回美探親，亦多帶著他探覓美利堅的風情。

美國女生從初來時不會說德文，到現在講得十分流利，對德國各地風土瞭如指掌，令人讚嘆。美國人來德，總有徒弟探望師父的感覺。皆因美國的歷史遠比德意志文化短，很多美國人有德裔血統，回到德國，就像回去尋根。美國人總覺得歐洲大陸是美國文化的祖宗，優雅而遠久。聽著英式英文和看著阿加泰姬斯蒂的電影，美國人都覺得是有文化的象徵；而德國的古堡，比起美國迪士尼樂園，更精緻而迷人，有種真實而非人工的美感。

美國有現今的國際地位，與德國關係密不可分。要不是德國發動的兩場大戰改變了美國不干預的孤立外交政策，今天的美國也不會是所謂的世界警察，在世界各地都有駐軍，並參與這麼多海外軍事行動。德國在二戰戰敗後容讓美國駐軍，之後的西德在盟軍佔區誕生，一直到兩德統一後，美軍仍然駐紮中德和南德。要是沒有美軍軍營在德國，女生或許不會來德，也不會認識到男生。一切都是歷史冥冥之中所拉的線。

至於德國人對美國的看法，則又愛又恨。美國的電影、劇集和歌曲，長年流行於德國，電台的英文歌甚至比德文歌播放得多。按Pew Research Center的調查，2002至2021間，德國人對美國的看法驟升驟跌。2002年有60%德國人對美國看法正面，2007年卻跌至30%低點；之後試過回升至64%。到特朗普就任後，正面看法就在三十多巴仙中徘徊，到2021年拜登上任後又升回 59%。可見德國人對美國的看法不完全正面。然而今天不少德國人仍嚮往美國文化，愛到美國旅遊。

無論兩國人如何看對方，這雙德男美女結合，都使兩人的親友都能親嚐令人文化的洗禮，用自己的眼睛親觀真實的對方，而不再只靠電視和電影。那個下午，德男帶著美女，到他們初開始戀愛的小山丘上求婚。女生感動地說，那天正是在這個山丘上，發現自己愛上了你。

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