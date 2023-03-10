軍費達歷史新高的「令和大擴軍」，顯示日本防衛省野心與執政黨的內部矛盾
我們想讓你知道的是
日本2023年度扣除國債費用和地方交付稅交付金後的一般財政支出為65兆9939億日圓，創歷史新高。其中最為引人關注的是防衛費，未標注金額上限的「事項要求」費用激增，防衛省的概算要求金額變得缺乏透明性。本文將針對防衛省規模空前的概算要求展開分析探討。
文：谷田邦一
「事項要求」激增的背景原因
2023年度的防衛費概算要求光是已確定部分，就高達5兆5947億日圓。這個數字達到了歷史新高，鑒於戰爭形式已經發生重大變化，防衛省提出了7項加強防衛力量的措施。比如，旨在應對中國「A2/AD（反介入區域拒止）」防衛戰略的「Stand off防衛能力」、旨在消除飛機和導彈等多種空中威脅的「綜合飛彈防衛能力」、有效性在烏克蘭戰爭中得到證明的軍用無人機等「無人裝備防衛能力」，等等。
與往年概算要求的一大區別在於，此次有大量專案是沒有標注金額上限的「事項要求」。近100項未確定的事項要求被算作已確定部分，甚至有傳聞稱最終的如意算盤是「爭取達到6.5兆日圓左右」（政府高官言論）。
圍繞漫天要價後的實際預算，今後到年末這段時間內，防衛省將與財務省和執政黨展開多輪激烈談判。岸田首相提出「5年內從根本上加強防衛力量」的方針，明確表示將在「相當大的程度上增加」防衛費，這相當於給防衛省撐了腰。面對這種防衛費的「特需」，防衛省、國防相關議員、國防軍工產業等各方面的種種盤算錯綜複雜。
除了一些讓人感覺無視「性價比」的過分要求外，針對部分防衛裝備，據說國防相關議員和已故前首相安倍晉三支持者也是各持己見。
在這樣的背景下，防衛問題專家們擔心的是，且不說金額的多少，關鍵是預算談判過程中能否給出明確的判斷。
可能成為爭議焦點的兩個項目
讓我們來看看爭議較大的兩個項目。一是作為Stand off防衛能力關鍵要素的「12式地對艦飛彈（SSM）」升級版。二是作為綜合導彈防衛能力關鍵要素的「神盾戰鬥系統搭載艦」。它們都存在不容忽視的問題。
12式SSM升級版可以將目前國產巡航飛彈近200公里的射程提升5倍以上，即射程超過1000公里，除了陸上發射外，還可以通過艦艇或戰鬥機發射。假如射程提升至1000公里，那麼某些發射地點的射程範圍將覆蓋中國沿海地區和北韓內陸地區。或許這是為了縮小與中國的飛彈實力差距，但如果根本不知道兩國到底存在多大差距，那就無法確定正確的討論方向。
美國國防部2021年發佈的《中國軍力報告》顯示，中國擁有大約1900枚彈道飛彈，大約300枚巡航飛彈，合計擁有超過2000枚陸基中程飛彈（射程500到5500公里）。這些飛彈是阻攔美軍等勢力進入第一島鏈內側的A2/AD戰略的關鍵利器，其中不少還可以搭載核彈頭。順便提一句，美國和日本沒有這種飛彈。一旦發生飛彈交鋒，日本將處於絕對劣勢。
通常來說，射程的提升需要跨越很高的技術門檻。飛彈的可靠性是基於探測攻擊目標，引導進行精準打擊的目標鎖定能力來評判的。
12式的上一代SSM（88式地對艦飛彈），僅憑自身攜帶的探測判定雷達，無法探測到在海平線另一邊航行的敵方艦艇。按照陸上自衛隊官員的說法，「單獨使用的極限距離為距海岸40到50公里」，為了克服其弱點，海上自衛隊的巡邏機會靠近攻擊目標收集對方位置資訊，通過衛星通信手段將資料傳達給飛彈發射部隊。
12式導彈進行了改良，可以在飛行過程中通過全球定位系統（GPS）隨時更新目標資訊進行引導，但要想具備準確命中1000公里外內陸地區攻擊目標的能力，尚有待今後的技術開發。順便提一句，美國戰斧巡弋飛彈的本體上配有被稱作「數位景象匹配裝置」的電子光學感應器，具有主動識別、探測目標的能力。
美軍強大的太空基礎設施體系為其提供了技術支撐，而日本並沒有這種力量。就算日本的國防軍工產業火力全開，恐怕也很難達到戰斧飛彈的能力水準。
防衛省到底打算如何精準命中1000公里外的目標呢？巡邏機或預警機不能入侵敵對國的空域。如果只是放飛出去，就會產生碰撞非軍事目標的風險。在野黨和部分媒體抨擊相關技術開發活動是在謀求「違反憲法的敵方基地攻擊能力」，但實際上，即使作為針對中國和北韓的威懾力量都讓人感到心裡有些不安。
不斷膨脹的建造費
另一個讓人擔憂的問題，是海上自衛隊的神盾戰鬥系統搭載艦。建造這種艦艇，說穿了就是放棄引入陸基神盾飛彈攔截系統之後的替代方案。
據稱，該艦艇將承擔全年365天、每天24小時不間斷監控任務，目的是攔截北韓發射的飛彈。2020年已經召開內閣會議敲定要建造兩艘。按照已經公佈的設想，標準排水量約為2萬噸，全長不超過210公尺，寬度不超40公尺。和海上自衛隊最新的摩耶級驅逐艦相比，排水量達到2倍以上，全長也多了40公尺。
此前日本已經和美國企業簽訂採購合約，購買用於陸基神盾的「SPY7」大型雷達，放棄部署陸基神盾系統後，苦於如何使用「SPY7」，想到可用於艦載，於是計畫開始發生了變化。除了「雷達耗電量極大」（海上自衛隊官員言論）外，由於需要長時間部署在日本海負責飛彈預警，必須為船員提供寬敞的居住空間，所以船體變得更加龐大了。
起初給它的定位是專門用於攔截北韓飛彈的海上平臺，後來逐漸胃口變大，開始期待為其搭載12式SSM升級版，甚至應對中俄的高超音速武器。於是，建造費用不斷膨脹，不禁讓人擔心最終恐怕會超過引入陸基神盾的費用（約4000億日圓）。
圍繞SPY7艦的對立格局
比成本更致命的問題是，最終能否確保與美國海軍系統的相容性。SPY7原本是為了防範將來的高超音速飛彈等武器攻擊美國本土，由洛克希德・馬丁公司，基於部署在阿拉斯加州的遠端識別雷達（LRDR）的新一代技術研發而成，並沒有設想過艦載用途。
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專訪谷慕慕®️：看見多元選擇、探索與身體的關係，一起和月經好好相處
我們想讓你知道的是
經歷女性主義運動、同性婚姻合法化等議題洗禮，臺灣社會性別意識普遍抬頭，但在無意識間，許多人仍以特別的眼光看待月經。從幾十年前躲躲閃閃、避而不談，到如今能夠低聲討論，雖然看似有所進展，但谷慕慕®️創辦人陳苑伊與史文妃仍覺得還有一起努力的空間。
青春期時，月經與女孩們初次相見，然後彼此陪伴，每月一次、一次五天，直到下個人生階段來臨之前。儘管月經與生活關係如此緊密，在不少女性生命經驗中，攜帶或使用生理用品卻還是必須遮遮掩掩；在超商購買衛生棉時，店員也會主動將其裝入紙袋，減少可能的尷尬時刻。這些現象不禁令人感到好奇，為何月經需要被特別對待？月經議題又為什麼值得被討論？
因為想讓更多的人了解現象背後的意涵，讓月經議題能被看見、被接受，兩位「資深生理用品控」抱持著無比的熱愛，毅然踏上了創業之路，以行動實踐「改變社會對月經的不正確認知」的初衷。史文妃和陳苑伊兩人於2017年攜手成立品牌「谷慕慕®️ GoMoond®️」，打造臺灣第一件吸血內褲品牌「月亮褲®️」，並長期舉辦月月聚®️、月經狂歡節等活動，以另類多元的方式，結合商業力量推動棉條、月經褲、月經杯等新式生理用品的普及化，建立月經和社會全新的關係。
難以辨認的陷阱：為何我們該要大方談論月經
訪談開頭，谷慕慕®️創辦人史文妃和我們先分享發生於《來去子宮！青春期初經寶典～從零開始跟月經相處》一書出版過程的小故事。
以下是書中某句話編輯前後的內容比較：
▌編輯前：去看婦產科不用緊張或是害羞，就跟去看耳鼻喉科一樣自然。
▌編輯後：去看婦產科不用緊張，就像去看耳鼻喉科一樣。
「在最終校稿的時候，這句話讓我腦袋裡的警鈴大響。」史文妃說，「我們原本寫了『害羞』跟『自然』，但寫出這個詞彙就意味著我已經預設去看婦產科是『該害羞且不自然』的。」
有發現嗎？故事巧妙地呈現出外在環境如何影響人們的認知、改變我們看待事情的觀點。僅僅是兩個詞彙的差異，文字解讀出來的意涵卻完全不同，還可能對尚未建構正確認知的青少年造成莫大的影響。
類比文章開頭提及的現象觀察，日常中我們對月經的特別對待，是否也可能在不知不覺間造成類似的影響？谷慕慕®️共同創辦人陳苑伊也表示她有相似的經驗。她說過去自己也認同店員提供紙袋是貼心的舉動，「直到我上高中，看見同學們光明正大的談論月經經驗、分享生理用品之後，我才意識到問題，然後開始改變想法。」陳苑伊說，「生理用品就跟衛生紙一樣，既然你不認為『衛生紙用來擦屁股很髒，所以需要把它裝（隱藏）起來』，那為何接經血的生理用品需要紙袋包裝？」。
在過去，社會已經對月經產生非常多奇奇怪怪的迷思及謬誤，如果我們持續隱匿，這些不理解只會日益加深。儘管是校園健康教育非常普及的現代，開章段落中看似貼心、實則壓抑的舉動，仍在無意識中引導女孩們用更加低調、安靜的方式，孤獨地尋找與月經和平相處的方法──不只會加深大家對月經的既定印象，讓月經議題越來越彆扭，因此錯過認識衛生棉條、月經杯、月經褲、月經碟片等多元生理用品的機會，甚至忽略覺察身體真正需求的機會，最終受到影響的，還是每一個生活其中的女性。
掌握身體主動權，一起擁抱「月經豐盛」
「之前與我們合作月經議題漫畫的繪師說了一句話，我覺得深受啟發。」史文妃說，「他說：月經應該要夠『普通』，普通到沒人會用特別的眼光看待它。」不過，谷慕慕®️的兩位創辦人一致認為不該止步於此，月經更應該變成一件幸福的事情。「如果只是普通，議題的討論就結束了，所以我們才聯想到『月經豐盛』的概念。」史文妃答道。
相對於「月經貧窮」聚焦於經濟及社會制度，討論經濟負擔對女性產生的身心靈危害；月經豐盛是強調在基本的平等之上，讓女性掌握選擇權，配合不同的生活需要，選擇不同生理用品，享受跟月經相處的舒適時光，例如有人喜歡月經來時特別有創造力的感受、或喜歡生理期間被家人關心照護的溫暖……「就像吃東西一樣」陳苑伊巧妙地比喻，「你不是只要不餓肚子就好，你還是會想要追求美食、想要選擇異國料理還是中式台菜，享受『選擇』跟『進食』的過程。用月經知識拓展對於經期體驗的豐富樣貌，也讓多元的生理用品協助我們突破阻礙、擁有想要的生活，這就是我們想呈現的月經豐盛。」
通俗精妙的譬喻，恰到好處地詮釋了個體獲得選擇權以後，提升生活品質富足感的過程，更讓人聯想到社會學名詞──「賦權（Empowerment）」，為月經豐盛的概念再添上了些理論色彩。但她們也不希望把議題詮釋得過於複雜，因為每個人的身體都是特別的。她們想傳達的核心理念依然是「幫助每個女性，找到跟月經怡然自得的相處關係。」史文妃解釋說，「無論是使用衛生棉條、月經杯、衛生棉還是月經褲都沒關係，每個人有每個人的想法，但重要的是你清楚了解你擁有這些選擇，能夠回到自己身體的需求，去作出最後的決定。」
這個理念也如基因般，深刻地影響著谷慕慕®️的品牌發展。不管是產品廣告還是月月聚®️、月經狂歡節等月經議題推廣活動，谷慕慕都是採取「看見多元」的角度，讓每一個接觸、參與的人們多認識一點看待月經的不同方式；甚至連選擇以月亮褲®️品牌的月經褲切入臺灣的生理用品市場，其實也是為了推廣產品所帶來的生活變革。「我們知道臺灣市場是不習慣置入型生理用品的，」陳苑伊解釋道，「而月經褲不像是棉條或月經杯那樣是單選題，月經 褲本身既可以單穿取代任何一種生理用品，同時也可以和其他生理用品相互搭配。」進可攻、退可守的產品定位，也再度回應谷慕慕®️的品牌理念，創造出最自然、舒適的選擇空間，讓女性與月經和諧相處，豐富月經期間身心靈的感受。
從今天開始，和月經重新和解
從多年來的月經議題推廣，到如今創業推出月亮褲®️品牌、出版月經議題書籍，一路走來，兩人也漸漸明白，月經議題的溝通並不是當下就會產生效果。但是，她們仍然相信「開啟對話」本身就是種下種子的機會，「願意提出問題，就代表他對這個議題真的存有疑惑。而我們的任務就是不帶立場地好好回答每個人的疑問，降低他人對未知事物的焦慮，進而讓對方理解，就不會抱持著恐懼跟誤解。」史文妃說，「但你自己需要什麼、你想要什麼，這些問題終究要回到自己慢慢思考、嘗試，這也是為什麼我們每次的訪談、對話都很用力，都當第一次，因為每一次都很珍貴。」
從人們談論月經的語彙、社會看待月經的視角，再到個人處理經血的方式，其實月經不單是女性的事，而是每一個人生命中的必修課；女性理解月經是為了自我察覺、更加自信地面對身體，男性認識月經則是為了學習如何尊重與同理他人。最後我們也會發現，其實月經豐盛談的不只是生理用品的選擇，也是社會汙名與月經的和解，成就一個包容、友善的社會的必經之路。