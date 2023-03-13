黑道高調辦春酒踩到政府地雷？邱顯智：放任鴻聲國際等黑幫「火藥庫」才是台灣治安嚴重漏洞

竹聯幫明仁會日前在萬豪酒店舉辦春酒，請來170名旗袍辣妹列隊迎賓引起關注。對此內政部長林右昌上週表態，此事踩到政府紅線地雷，「警方一定會讓囂張行徑付出代價」；隨即在警政署的指揮下各地方的警察局便開始加強查緝，日夜大規模臨檢酒店等，甚至因此讓高雄某業者取消黑幫的春酒訂單。

不過對此立委邱顯智不以為然，今（13）日他召開記者會指出，如未根除黑道的「火藥庫」，只是讓黑道不能高調辦春酒，這對保障人民的安居生活並無實質幫助；他並揭露「鴻聲國際有限公司」，在販售容易改造的模擬槍與走私管制槍械，造成台灣治安嚴重漏洞，呼籲警政署應積極採取手段，阻斷幫派槍枝子彈供輸。

黑道春酒排場大，警方高層稱「踩紅線」加強查緝臨檢

竹聯幫旭仁會、明仁會及天道盟太陽聯盟近日接連在五星級飯店舉辦春酒，不僅跑車、旗袍辣妹比排場，影片在網路上流傳，頗有炫耀意外；警政署對此大感不滿，下令掃蕩黑幫，並通報各縣市警察局，要求拿出手段「最好想辦法取消黑幫春酒」，甚至列為警局長KPI績效。

《聯合報》報導，鼓山分局警方得知4月初竹聯幫南部成員也將在鼓山區婚宴場所辦百桌春酒；連日針對幫派組織賴以維生的活動營業處所及轄內酒吧、遊藝場等聲色治安場所執行擴大臨檢掃蕩，同時也在大型宴會場所周邊設置路檢點，針對過濾來往人車、抄登備查。

警方還對婚宴會館的業者曉以大義，勸說業者要共同承擔社會責任，配合政府淨化治安決心以符合國人期盼，以免「沾黑」日後被民眾嫌惡，影響後續生意，業者勉予同意配合將該場百桌春酒退單。

另外竹聯幫「竹堂」堂口原訂昨晚在台北市中山區知名中餐廳舉辦春酒宴，預計席開40桌；台北市警方得知後緊急透過管道勸阻施壓，竹堂臨時決定取消、延期。

邱顯智揭「鴻聲公司」是黑槍來源

邱顯智上週就提出質疑，表示黑幫平時販毒、詐騙、囚禁人民，動輒用暴力手段對付民眾，「難道沒有踩到政府的地雷跟紅線？」邱顯智質疑，黑道高調辦春酒，「為什麼就突然踩到政府地雷了？」難道高調辦春酒讓政府沒面子，「只要低調犯罪就沒問題？」邱顯智直言，若政府對組織犯罪的態度是這樣，「就很有問題了。」

邱顯智今天也揭露，台灣黑槍與子彈的來源，指向「鴻聲國際有限公司」，該公司由政二代民進黨前立委梁牧養的兒女經營，不乏販售易改造之模擬槍與走私管制槍械，造成台灣治安嚴重漏洞。

邱顯智舉例，該公司手經手土耳其Zoraki模擬槍的進口，從2009年至2022年8月底間，該款槍改造後涉及刑事案件可能達到約210件。邱顯智表示，在2020年《槍砲管制條例》修法，加嚴對模擬槍管制，涉及製造、販賣、運輸或轉讓罰款從50萬元以下提高至250萬元，然而該公司轉往空氣槍產業，引入易於改造的PPK玩具槍。經媒體查證警政署資料，2年來鴻聲公司申請進口PPK玩具1500把。

根據《鏡週刊》的報導，近2年國內不少重大槍擊案歹徒都使用俗稱「大黑星」的中國製PPK改造手槍犯案，包括南投草屯康建生技公司4死槍擊案、天道盟濟公會八里分會長林文章遭槍殺都是。PPK雖是空氣槍，但只要簡單改造就能成為殺傷力極強的真槍，其由中國山東解放軍制式槍廠「軍星集團」旗下「華東氣槍廠」生產製造。

華東氣槍廠積極向德國、美國玩具槍業者推銷，每把售價110美元。但申請認證授權時，被德國審查機構發現太容易改造拒絕進口。這批PPK空氣槍合法引進台灣。警方去年就在新北市三重區「槍天堂」模型槍店，搜出十多把改造好的PPK手槍。

邱顯智並指鴻聲公司還取得台灣獨家經銷PAK空包彈的原廠Ozkursan授權，也涉入台南88槍刑案；刑事局去年破獲史上最大宗十萬發子彈，在警方調查其監聽譯文當中，就提及梁家人與集團犯嫌名義開設模型店，並以「疑似將改造槍枝存放於倉儲」與「非申報10萬彈藥」的監聽紀錄在案。

根據104人力銀行網頁上幾乎全遮蔽的資訊，「鴻聲國際有限公司」自稱主要是國際貿易為主 ，進口模型、文教、育樂用品。另外可從台灣公司網上發現，公司代表人為「梁梅瑛」，去年還曾以無黨籍參選屏東縣議員，競選總部成立時還有前總統陳水扁幫忙站台。

根據判決書也可看到鴻聲公司近年來因為進口槍枝經常和中央和地方主管機關產生爭議，進口的槍枝被警方查獲，認定為禁運的槍砲種類，遭到警方沒收罰款，鴻聲不滿而提起告訴，不過都遭到法院駁回。

立委：警政署應可勒令鴻聲停業

邱顯智表示，黑道猖狂的理由，不外乎金流與火藥庫作後盾，作為警政署查緝重點的非法槍枝，帳面上2021年與2022年非法槍皆有遞減，槍擊案也有減少，但黑幫仍高調行事，令人不解



邱顯智指出，在在法律規範上，在2020年修訂《槍砲彈藥刀械管制條例》，不分槍枝類型，加重刑罰最低本刑5年以上有期徒刑和最高罰鍰250萬元。另外現行《槍砲刀械管制條例》規定，「其情節重大者，得併命其停止營業或勒令停業。」且有《社會秩序法》也規定「製造、運輸、販賣、貯存易燃、易爆或其他危險物品」、「製造、運輸、販賣、攜帶或公然陳列經主管機關公告查禁之器械者」，其情節重大或再次違反者，處或併處停止營業或勒令歇業。他質疑既然有規範，「為何遇到鴻聲公司就轉彎？」