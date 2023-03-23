《每個人都能打造線上課！》：眾多追蹤、訂閱者當中僅約2％會下單，想推銷課程還能怎麼做？

文：露西・格里菲斯（Lucy Griffiths）

第七章 如何建立你的受眾

一開始進入網路世界時，不確定有沒有人想聽我說些什麼，有一百人追蹤訂閱我的IG或YouTube似乎是很重要的時刻。

擁有追蹤者和訂閱者不代表利潤，但建立受眾有助於在你的領域裡建立權威、信譽及客戶。不過請記住網路世界冷酷無情的事實：九八％的人不會購買你的產品。真的！

這個令人震驚的統計數字，正是你想販售線上產品，就必須培養受眾的理由。社群媒體瀏覽者越了解你，越有可能向他們銷售課程和線上產品。

當然，一些企業的消費者超過二％，總會有例外和某些產品被壓抑的需求，但平均來說，會購買你產品的受眾大約就是二％。

不過網路銷售不只是坐在座位上，盯著銷售頁面，希望有人「點擊」購買，還有一些更基本的東西經常被忽略，你必須擁有正確的受眾。

目標受眾裡是否有狂熱粉絲至關重要，我的合作對象裡有受眾稀少，卻賣出上千堂的；也有受眾超多，卻沒有賣出幾堂的。除非你對著目標客戶說話，否則你的訊息就無法傳達。這就是研究受眾是誰，和理想客戶對話如此重要的原因。你的訊息越精準，越容易和理想客戶建立關係，他們就越有可能購買你的產品。

那麼，在網路世界到底要如何培養受眾？早在二○○七年，當時社群媒體還是新鮮事，在Healthy Bliss工作的友人珍妮佛於推特（Twitter）上就已經擁有數十萬名粉絲，還記得我坐在她在泰國的海濱別墅裡，敬畏地看著她搭著社群媒體的浪潮，即使睡覺都還能有收入。

我辭去曼谷的記者工作，想和珍妮佛一樣，多生活，少工作，所以到印度想弄清一切，但在電視新聞的老闆卻要求我派駐中國進行報導。

當我試圖在印度尋找自我時，無意中走進一間修行屋，希望能遇到《享受吧！一個人的旅行》（Eat Pray Love）時刻，然後遇到名叫阿瑪的信仰治療師。她冥想一陣子，然後給我一張紙條，上面寫著：「去北京。」我告訴老闆，他說：「妳看，上帝也希望妳去北京。」

所以我去了，當時中國向全世界敞開大門，正在舉行奧運，那是一個令人瞠目結舌又敬畏的國家，但是我可以用來窺探世界的社群媒體變少了，錯過搭乘那波浪潮的獨特機會。

時間快轉到幾年後，我還在中國工作，用黑莓機（BlackBerry）發送訊息給紐約和倫敦的老闆。

我的同事——才華洋溢的攝影師大衛．古騰費爾德（David Guttenfelder）買了iPhone，當他在北韓的鐵幕後，拿著手機拍照，並分享到IG上，追蹤者喜愛他在這個專制國家拍攝的特寫和個人照片，這些照片也在以視覺為主導的社群媒體上大紅大紫。時間再快轉幾年，古騰費爾德的IG追蹤者已經超過一百萬人。

珍妮佛和古騰費爾德都是「早期採用者」，在平台流行前就接受，較早進入社群媒體平台，有助於快速培養受眾。你現在要如何建立受眾？不管演算法和馬克．祖克柏（Mark Zuckerberg）做了什麼？

在本章中將聽到企業家非凡的成長故事，例如艾洛伊斯．海德（Eloise Head）和她在抖音上的品牌Fitwaffle，或是Clubhouse的瑪雅．里亞茲（Mayah Riaz），她們將分享培養受眾與社群媒體影響力的方式，因為兩人都是早期就投入其中。

我也會分享一些對銷售課程有效的策略，還有成功企業家的個案研究，幫助你建立受眾、銷售課程。我們將著眼於所有社群媒體策略和受眾建立策略，包括播客、YouTube等社群媒體。你或許覺得它們都很有趣，但有些人卻覺得很恐怖，重點在於，記住社群媒體不必做所有事情，事實上正好相反。

一開始，從一個或兩個平台開始。這有點違反直覺，和你最初想做的事相反，但我保證少即是多。專注在你的內容，深入又專注於一個領域能幫助你成功，不要試圖包山包海。

從最小的分享開始建立受眾

我知道在社群媒體上出鏡會讓你害怕受到攻擊，誰知道人們會說什麼或想什麼？或許會有人寫下討厭的評論，還是如果二十年前的老同學看到你的臉書直播，或是十五年前的同事看到在LinkedIn上關於你生意的貼文。這是信念的改變，會讓人不舒服，而且剛開始，到北韓度假的想法可能更有吸引力。

我在一開始創業時，很害怕做銷售。我記得自己坐在那裡，盯著「發表」鍵一整天，最終才鼓起勇氣分享。或許你已經錄製一段影片，後來又認為不夠好，因此所有的努力和可能都留在書桌上，一無是處。恐懼、完美主義、焦慮壓倒一切，讓這些珍貴的靈感和教育都消失在網路的下水道中。

不一定要這樣，你不必躲起來，可以用適合自己的方式建立受眾，只要踏出這一步，願意承認如果不採取行動，你的夢想就無法前進，你想邊睡覺邊賺錢的欲望，會成為口中「擁有也不錯」的那些東西，就像你想中樂透或想開法拉利（Ferrari）跑車。因此如果你想在睡覺時獲得經常性收入，這就是你的警鐘，是時候離開舒適區，該是你發光的時刻了！

沒錯，一開始會覺得尷尬和討厭，但是你出鏡越多次，這件事就會越容易。很快你就能分享自己的故事，聯繫並建立你的影響力。你還在等什麼？我們開始吧！

你不必分享生活中的私密細節，透露內心深處的黑暗祕密，但人們想了解你，你需要持續分享引人入勝的內容，即使你寧可看Netflix。你可以從這些事情開始分享：

分享能激勵你的商業英雄。

分享曾激勵或感動你的書籍。

分享生意的幕後酸甜苦辣。

敘述改變人生的經驗。

告訴我們你對成功的看法。

分享課程中的痛點，以及解決的方式。

分享你的課程如何節省人們的時間和金錢。

擬定受眾建立計畫