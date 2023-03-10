原是二戰期間為團結泰國而推廣的「國菜」，如今成了全球家喻戶曉的「Pad Thai」

有一年假期，我和先生的美國家人前往泰國普吉島（Phuket）旅行，傍晚，當我們走在海邊附近的夜市，先生的表弟和小攤販點了一盤「泰式炒河粉」（Pad Thai），就看老闆在炒鍋中依序放入雞肉、豆腐、豆芽、蛋、花生、河粉並加入調味，快速地翻炒後，一盤色香味十足的炒河粉就與切好的酸橙一併被放入餐盒中，看得吃美式漢堡長大的表弟目瞪口呆，甚至還堅持要給老闆小費。

這就是「泰式炒河粉」的魔力，簡單的食材卻能讓人念念不忘，也是許多外國人認識泰國料理的一道「入門款」，而關於這道飲食的出現，其實是跟泰國「國族主義」的建立有非常大的關係，首先要先從掌權者 披汶（ Plaek Phibunsongkhram，1897-1964）說起。

是促進王國團結也是保護稻米資源

1932年，披汶在一場軍事政變後擔任國防部長，並在1938年成為 總理兼陸軍總司令，手握政權與軍權。二次大戰期間，因擔憂當時還被稱為「暹羅」的泰國如 鄰國的柬埔寨、寮國和緬甸落入他國手中，披汶決定從飲食出發，試圖將民眾透過這道「國菜」凝聚在一起， 促進整個王國的團結和民族認同感。

除此之外，1938年泰國正逢稻米短缺，鼓勵民眾改吃河粉成為保護國家 稻米資源的方法 ， 除了推行「河粉 是你的午餐 」為 國人免費提供河粉餐車，還分送泰式炒河粉食譜， 那是道融合花生、豆腐、雞蛋、豆芽、魚露、羅望子、棕櫚糖的美味河粉。 由於製作河粉的稻米量僅是未經加工的50%，曬乾後還能保存更長時間，在伴隨禁止銷售中國和其他外國食品的禁令下，除了讓河粉成為國民飲食，也著實讓泰國稻米的儲備有了顯著的成長。

「泰式炒河粉」算是 披汶實踐「國族主義」開的第一槍， 「泰式炒河粉」 原名本是「Gway Teow Pad Thai」，「Gway Teow」是米粉的中文，後則改為「Pad Thai」，「Pad」是「油炸」的意思，「Thai」就是「泰式」，強調「泰」的本位主義不言而喻 ，而原本是 暹羅的國名，也在1939年改名為「泰國」（Thailand），意為「自由之地」。

在1939年到1942年期間，披汶還通過了12項文化命令（12 Cultural Mandates），包括 鼓勵吃泰國生產的食物、學習說泰語、尊重泰國國旗和皇家國歌，以及穿西式的褲子和裙子， 《 Thailand and the Japanese Presence, 1941-45 》作者 Thamsook Numnonda就寫到， 披汶執政下的國家政策就是一場 「文化革命」，目的是「 灌輸對泰國的熱愛，並激發人們對泰國所有事物的自豪感。」

Photo Credit： Wikipedia 披汶統治期間公布的了12項文化命令（12 Cultural Mandates），包括規範泰國人的衣著。

為何是炒河粉雀屏中選？

至於為何是選擇炒 河粉來作為米飯的主食替代品？有一說是 說政府為此舉行了全國競賽，而根據《 Materializing Thailand》的作者，研究東南亞文化的人類學家Penny Van Esterik的說法，則是披汶因吃了管家做的泰國版河粉，覺得很對他口味，披汶的兒子 Nitya Pibulsonggram ，也在美國UCLA出版的飲食研究期刊《 Gastronomica 》一篇論文〈尋找泰式炒河粉〉（ Finding Pad Thai ）中， 向作者Alexandra Greeley表示，在他父親將泰式炒河粉推廣成國菜之前，他的家人就已經在吃這道料理了，但究竟是 家庭廚師 還是年邁阿姨的手藝，如今已不可考。

Photo Credit: shutterstock/ 達志影像 翻炒中的泰式河粉

若回到1930年代後期泰國經濟較困難的時空背景，便宜、營養又能填飽肚子的泰式炒河粉也的確是絕佳的解方， Esterik在研究中就寫到：「當你將泰式炒河粉與其他麵條種類比較時，它含有大量蛋白質來源。它有雞蛋、花生、蝦、豆腐和豆芽，這些蛋白質含量非常豐富。」

對此 Nitya Pibulsonggram也表示，父親認為推廣炒河粉對泰國人具正面效益，因為它非常營養，藉由在河粉中加入豆芽、花生、雞蛋和肉類，可改善泰國人的飲食習慣，讓人們可稍微遠離米飯搭配辣椒醬nam prik，而藉由這些食材的使用，也可幫助泰國本地農夫銷售農作，另外Pibulsonggram也補充，推廣節儉的父親，其實希望泰國人在自家菜園種植蔬菜。

Photo Credit: shutterstock/ 達志影像 固定有豆腐、蛋、豆芽的泰式炒河粉（主食通常會是雞肉或蝦），具有相當豐富的蛋白質。

雖說泰式炒河粉 是「國族主義」的產物，但從這道料理在全球的推廣程度，實在不得不說這個「河粉政策」成果有目共睹，甚至成為全球泰菜的代言人。 在美國華府泰菜集團「Tara Thai」擔任負責人、土生土長的泰國人 Nick Srisawat就表示，要如何判斷一間泰國餐廳好壞的方法，就是先品嚐泰式炒河粉。

當然，Srisawat的法則僅適用於泰國以外的國家，因為在泰國，許多餐廳為了不與供應炒河粉的街頭小吃攤競爭，大多不會再提供這道菜，而「Pad Thai」也名符其實地，依舊是大眾用銅板價就能品嚐到最庶民的泰國「國菜」。

Photo Credit: shutterstock/ 達志影像 被稱為「曼谷最好的泰式炒河粉」的Thipsamai餐館。

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參考資料

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責任編輯：杜晉軒