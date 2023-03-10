原是二戰期間為團結泰國而推廣的「國菜」，如今成了全球家喻戶曉的「Pad Thai」
我們想讓你知道的是
「泰式炒河粉」的魔力，就是簡單的食材卻又色香味十足，也是許多外國人認識泰國料理的一道「入門款」，而這道料理其實還跟泰國「國族主義」的建立有非常大的關係。二次大戰期間，當時的掌權者披汶決定從飲食出發，試圖將民眾透過這道「國菜」凝聚在一起，促進整個王國的團結和民族認同感。
有一年假期，我和先生的美國家人前往泰國普吉島（Phuket）旅行，傍晚，當我們走在海邊附近的夜市，先生的表弟和小攤販點了一盤「泰式炒河粉」（Pad Thai），就看老闆在炒鍋中依序放入雞肉、豆腐、豆芽、蛋、花生、河粉並加入調味，快速地翻炒後，一盤色香味十足的炒河粉就與切好的酸橙一併被放入餐盒中，看得吃美式漢堡長大的表弟目瞪口呆，甚至還堅持要給老闆小費。
這就是「泰式炒河粉」的魔力，簡單的食材卻能讓人念念不忘，也是許多外國人認識泰國料理的一道「入門款」，而關於這道飲食的出現，其實是跟泰國「國族主義」的建立有非常大的關係，首先要先從掌權者披汶（Plaek Phibunsongkhram，1897-1964）說起。
是促進王國團結也是保護稻米資源
1932年，披汶在一場軍事政變後擔任國防部長，並在1938年成為總理兼陸軍總司令，手握政權與軍權。二次大戰期間，因擔憂當時還被稱為「暹羅」的泰國如鄰國的柬埔寨、寮國和緬甸落入他國手中，披汶決定從飲食出發，試圖將民眾透過這道「國菜」凝聚在一起，促進整個王國的團結和民族認同感。
除此之外，1938年泰國正逢稻米短缺，鼓勵民眾改吃河粉成為保護國家稻米資源的方法，除了推行「河粉是你的午餐」為國人免費提供河粉餐車，還分送泰式炒河粉食譜，那是道融合花生、豆腐、雞蛋、豆芽、魚露、羅望子、棕櫚糖的美味河粉。由於製作河粉的稻米量僅是未經加工的50%，曬乾後還能保存更長時間，在伴隨禁止銷售中國和其他外國食品的禁令下，除了讓河粉成為國民飲食，也著實讓泰國稻米的儲備有了顯著的成長。
「泰式炒河粉」算是披汶實踐「國族主義」開的第一槍，「泰式炒河粉」原名本是「Gway Teow Pad Thai」，「Gway Teow」是米粉的中文，後則改為「Pad Thai」，「Pad」是「油炸」的意思，「Thai」就是「泰式」，強調「泰」的本位主義不言而喻，而原本是暹羅的國名，也在1939年改名為「泰國」（Thailand），意為「自由之地」。
在1939年到1942年期間，披汶還通過了12項文化命令（12 Cultural Mandates），包括鼓勵吃泰國生產的食物、學習說泰語、尊重泰國國旗和皇家國歌，以及穿西式的褲子和裙子，《Thailand and the Japanese Presence, 1941-45》作者Thamsook Numnonda就寫到，披汶執政下的國家政策就是一場「文化革命」，目的是「灌輸對泰國的熱愛，並激發人們對泰國所有事物的自豪感。」
為何是炒河粉雀屏中選？
至於為何是選擇炒河粉來作為米飯的主食替代品？有一說是說政府為此舉行了全國競賽，而根據《Materializing Thailand》的作者，研究東南亞文化的人類學家Penny Van Esterik的說法，則是披汶因吃了管家做的泰國版河粉，覺得很對他口味，披汶的兒子Nitya Pibulsonggram，也在美國UCLA出版的飲食研究期刊《Gastronomica》一篇論文〈尋找泰式炒河粉〉（Finding Pad Thai）中，向作者Alexandra Greeley表示，在他父親將泰式炒河粉推廣成國菜之前，他的家人就已經在吃這道料理了，但究竟是家庭廚師還是年邁阿姨的手藝，如今已不可考。
若回到1930年代後期泰國經濟較困難的時空背景，便宜、營養又能填飽肚子的泰式炒河粉也的確是絕佳的解方，Esterik在研究中就寫到：「當你將泰式炒河粉與其他麵條種類比較時，它含有大量蛋白質來源。它有雞蛋、花生、蝦、豆腐和豆芽，這些蛋白質含量非常豐富。」
對此Nitya Pibulsonggram也表示，父親認為推廣炒河粉對泰國人具正面效益，因為它非常營養，藉由在河粉中加入豆芽、花生、雞蛋和肉類，可改善泰國人的飲食習慣，讓人們可稍微遠離米飯搭配辣椒醬nam prik，而藉由這些食材的使用，也可幫助泰國本地農夫銷售農作，另外Pibulsonggram也補充，推廣節儉的父親，其實希望泰國人在自家菜園種植蔬菜。
雖說泰式炒河粉是「國族主義」的產物，但從這道料理在全球的推廣程度，實在不得不說這個「河粉政策」成果有目共睹，甚至成為全球泰菜的代言人。在美國華府泰菜集團「Tara Thai」擔任負責人、土生土長的泰國人Nick Srisawat就表示，要如何判斷一間泰國餐廳好壞的方法，就是先品嚐泰式炒河粉。
當然，Srisawat的法則僅適用於泰國以外的國家，因為在泰國，許多餐廳為了不與供應炒河粉的街頭小吃攤競爭，大多不會再提供這道菜，而「Pad Thai」也名符其實地，依舊是大眾用銅板價就能品嚐到最庶民的泰國「國菜」。
延伸閱讀
參考資料
- The Oddly Autocratic Roots of Pad Thai（Atlas Obscura）
- Pad Thai: The Forgotten History Of Thailand’s National Dish（South East Asia Backpacker）
- The History of Pad Thai: How the Amazing Dish Came to Be（Thai Ginger）
- The History of Pad Thai（Asian Inspirations）
- The Origins of Pad Thai（PBS Thai）
- History of pad Thai: how the stir-fried noodle dish was invented by the Thai government（南華早報）
- Finding Pad Thai（Gastronomica）
- Finding Pad Thai | Alexandra Greeley（Gastronomica線上版）
- The Non-Thai Origins of Pad Thai（The Atlantic）
- History of Pad Thai as a Symbol of Nationalism in Thailand:（Story Maps）
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責任編輯：杜晉軒
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