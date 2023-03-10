【經典賽】大谷翔平二刀流投打俱佳，日本8比1勝中國；台灣今戰義大利，江少慶扛先發
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大谷翔平昨（9）日在世界棒球經典賽（WBC）二刀流出賽投打俱佳，主投4局無失分且貢獻2分打點，率日本8比1擊敗中國隊，拿下本屆賽事首勝。台灣方面在首戰吞敗後，今天與義大利隊交手沒有退路，台灣隊將派出投手江少慶先發，義大利隊先發投手是卡斯塔蘭尼（Ryan Castellani）。
經典賽大谷翔平投4局無失分、2安2打點，日本8比1勝中國
（中央社）大谷翔平昨（9）日在世界棒球經典賽（WBC）二刀流出賽投打俱佳，主投4局無失分且貢獻2分打點，率日本8比1擊敗中國隊，拿下本屆賽事首勝。
第5屆經典賽參賽的20個國家隊伍分成A、B、C、D 4組，分別在台灣台中、日本東京、美國亞利桑那州、美國佛羅里達州爭取晉級機會。各組取前2名晉級八強淘汰賽，淘汰賽採單淘汰制，勝者可晉級四強、冠軍戰。
大谷翔平昨天擔任先發投手兼第3棒指定打擊，展現二刀流丰采，主投前3局都讓中國3上3下，直到4局上才被楊晉擊出一支一壘安打。總計他投4局49球，當中有32顆好球，送出5次三振，時速100英里（161公里）速球連發。
打擊方面，大谷4打數2安打，獲得兩次保送，貢獻2分打點，堪稱投打兼備。
日本隊首局即展開攻勢，日裔美籍效力美國職棒大聯盟MLB聖路易紅雀隊的努特巴爾（Lars Nootbaar）首打席第一球就擊出一壘安打，接著中國隊先發投手王翔連續送出3次保送，日本隊兵不血刃先下一城。
沉寂兩局之後，日本4局下攻勢再起，中國一壘手曹杰失誤，努特巴爾上壘，並藉近藤健介的右外野一壘安打上到三壘；接下來大谷把一記變速球扛到左外野打到全壘打牆反彈形成二壘打，送回壘上兩位跑者，日本3比0領先。
讀賣巨人投手戶鄉翔征5上接替大谷登板，連續賞給中國隊3張老K（三振），威風八面，卻在6局上被梁培轟出左外野陽春彈，中國追成1比3。
來到7局下，效力橫濱DeNA海灣之星的牧秀悟轟出日本隊本屆第一支紅不讓，將球順勢扛出右外野全壘打牆外，比數拉開到4比1。
日本8下攻勢大爆發，大谷先敲一壘安打，接著山田哲人、甲斐拓也分別擊出帶有打點的安打，加上滿壘保送擠回分數，一口氣灌進4分，比賽大勢底定。終場日本就以8比1勝出。
日本下一場將在台灣時間明天晚間6時遭遇韓國。韓國今以7比8爆冷敗給澳洲，若再輸球，晉級之路恐受阻。中國則將於明天上午11時與捷克交手。
大谷翔平闊別5年重登日本球場獲熱烈歡迎，隊友讚：特別的天才
（中央社）大谷翔平9日在世界棒球經典賽（WBC）首戰率日本8比1擊敗中國隊，他在東京巨蛋球場獲得英雄式的歡迎，有球迷說大谷是創造歷史的偉大球員，「所有小孩都想跟大谷一樣」。
日本9日在東京對上中國，大谷翔平擔任先發投手兼第3棒指定打擊，展現二刀流丰采，主投前3局都讓中國3上3下，直到4局上才被楊晉擊出一支一壘安打。總計他投4局49球，當中有32顆好球，送出5次三振，時速100英里（161公里）速球連發。
打擊方面，大谷翔平4打數2安打，獲得兩次保送，貢獻2分打點，堪稱投打兼備。
大谷翔平2017年因傷放棄出賽，這次是他首度參加經典賽，也是他自5年前加入美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使後，首次在東京出賽，他也沒讓現場4萬多名球迷失望。
比賽開始前幾個鐘頭，現場群眾愈來愈興奮，球迷排隊購買寫著日本球員名字的球衣。
25歲辦公室職員宮下（Ami Miyashita，譯音）告訴《法新社》，大谷翔平是她的最愛。她說大谷翔平「真的很受歡迎，每個人都敬佩他……他是創造歷史的偉大球員，他個性很好，而且很可愛」。
23歲棒球迷白水（Hotaru Shiromizu，譯音）花了約80美元（約新台幣2500元）入場，他頭戴日本隊球帽，身穿洛杉磯天使的球衣，一邊用翻譯應用程式（App）告訴《美聯社》：「他（大谷翔平）是傳奇球員，但他不只是個好球員。」
「他的抱負、他的成就，對所有日本人都有正面影響。……所有小孩都想跟大谷一樣。」
大谷翔平的隊友也對他的表現印象深刻。
日裔美籍效力MLB聖路易紅雀的努特巴爾（Lars Nootbaar）說，大谷翔平猶如「電子遊戲」一般的存在，「每次我看他上場，都得掐自己一下」，以確認所見屬實。
努特巴爾說，「那跟我看過的都不一樣」，「他是個特別的天才」。
本屆經典賽參賽的20個國家隊伍分成A、B、C、D共4組，分別在台灣台中、日本東京、美國亞利桑那州、美國佛羅里達州爭取晉級機會。
日本、韓國、澳洲、中國、捷克同屬B組。據大谷翔平透露，10日日本對戰韓國一役的先發是達比修有。
經典賽台灣吞敗教練許銘傑自責，戰義大利「第2任投手更重要」
（中央社）世界棒球經典賽台灣隊前天與巴拿馬交手，投手群失分過多種下敗因，台灣隊投手教練許銘傑表示「沒有怪任何人，某些地方我做的不夠」，對義大利隊比賽，點出第2任投手比先發更重要。
世界棒球經典賽台灣隊前天預賽首戰與巴拿馬隊交手，投手群總計投出9次四死球、失掉12分（11分責失分），是比賽後半段難以追回分數的原因。
台灣隊投手教練許銘傑表示，前天的調度主要是自己和總教練林岳平的討論，牛棚教練王建民主要協助牛棚投手熱身，許銘傑也把責任扛起：「我覺得調度的成分比較大，昨天輸球沒有怪任何人，某些地方我做的不夠。」
至於比賽後半段比數已經被拉開，為什麼還是讓終結者宋家豪登板，許銘傑解釋，宋家豪7局時就說要熱身，當下的場面加上考慮宋家豪已經熱身，讓他登板體驗一下氛圍，球員本人有意願想丟、加上台灣隊今天輪空沒有比賽，所以才讓宋家豪登板。
對於今天先發投手，許銘傑表示，由總教練公布，對於今天對手義大利隊的掌握，許銘傑則提到，義大利隊左打、右打分配比較平均，先發完的第2任投手人選要更詳細準確的分析，因為投球數限制，第2任投手有時會比先發更重要，至於危機拆彈組的安排方式，教練團會再做更詳細的討論和分析。
經典賽台灣戰義大利沒退路，江少慶扛先發重任
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一圖看懂 挑選家用寬頻不踩雷！四大重點告訴你！
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家用寬頻挑選重點一：網路穩定度
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當然，也因為更多人青睞高速網路方案，挑選寬頻服務前也必須了解家用寬頻業者過往提供的網路品質，除了下載/上傳速度的方案多元選擇之外，網路的穩定性都是重要指標，包括家中同時有多人、多裝置使用時是否會有網速不佳、不穩定的情況，另外在尖峰時段、天候不佳時是否會有網路延遲、斷線的狀況，也是許多使用者關心的重點。
除此之外，近幾年大家使用網路的需求和過去有所不同，其中最為明顯的就是除了下載速度，也同樣需要充足的上傳速度，像是分享大型檔案，或是大量上傳照片影音到社群平台，以及進行遠端會議或是進行視訊通話，以及手機開啟雲端備份功能…等，都是選擇家用寬頻方案的重要關鍵之一。也因為看到消費者對於上傳頻寬的需求，中華電信 HiNet 光世代的資費方案都提供更為充足的上傳頻寬，以主打的高速方案 500M 下載方案來說，就搭配了 250M 的上傳頻寬，1G 下載方案更是提供 600M 上傳的規格，對比第四台有線電視的網路方案，500M 與 1G 下載方案都僅搭配 50M 的上傳規格，相對較為不足。另外值得一提的是，中華電信 HiNet 光世代在今年也將 300M 下載方案的上傳頻寬由原本的 100M，不加價直接升級至 150M，更能滿足使用者的需求。
家用寬頻挑選重點二：Wi-Fi 無線網路整合
相較於過去的家用寬頻多半以有線直連電腦使用，現今連網設備更為多元，且大多支援 Wi-Fi 無線連結，因此反而更重視無線網路連線品質。目前的家用寬頻業者，本身提供的數據機都有 Wi-Fi 功能，但大多效能一般，因此部分消費者會自行採購市售產品來擴充家中 Wi-Fi 上網涵蓋，但對許多不擅長科技產品的人來說就會十分麻煩，也因此今年可以看到更多家用寬頻業者從善如流，直接提供用戶 Wi-Fi 無線上網方案，並採用「以租代購」的方式提供無線路由器的安裝與維護服務，在選購家用寬頻服務時，不妨可以留意各家提供的服務內容。
以中華電信推出的「Wi-Fi 全屋通」為例，就針對 HiNet 光世代用戶提供家用 Wi-Fi 服務，可依家中環境佈建無線上網環境，並由專業工程師到府施工安裝，完全不用自己動手，全屋通的設備具備Mesh Wi-Fi 網狀網路架構，更能滿足家中空間坪數或跨樓層透天厝的使用需求佈建！而「Wi-Fi 全屋通」對於消費者來說，更能享有三大優勢：
- 訊號品質超穩定：用戶免動手，專業工程師到府安裝，搭配優質 Wi-Fi 5、Wi-Fi 6 規格無線路由器，提供最穩定的收訊品質與網速表現。
- 屋內漫遊超涵蓋：透過便利的「網狀網路」(Mesh Network) 架構來進行訊號延伸 ，擴充家中網路訊號，且全屋單一網路名稱不用擔心切換路由器會斷線，也能依實際收訊需要加設Wi-Fi路由器，建構高涵蓋室內無線網路環境。
- 專業守護超安心：透過月租方式租用設備（部份光世代方案資費已內含全屋通服務費用），沒有設備採購成本與維護問題，有問題直接撥打電話尋找客服，就能協助排除問題無後顧之憂。
家用寬頻挑選重點三：對國外連線頻寬
網際網路可以打破國家彊界的限制，有不少消費者仰賴的網路服務也都是直接連結國外伺服器，因此選擇家用寬頻服務時，業者是否提供充足的國外連線頻寬也是一大重點，像是骨幹網路容量、互連或海底電纜的頻寬是否有保留餘裕度等，若是網路建設整備度不夠充份，很容易發生用戶連線不穩、網速緩慢卡頓，甚至是斷線的狀況。
在眾多網路服務供應商中，中華電信 HiNet 一直以來就是其中提供國外頻寬最大的業者，根據財團法人台灣網路資訊中心 TWNIC 2023 年第1次發佈的數據統計，中華電信 HiNet 國外互連總頻寬達 3,828,790 Mbps 高居所有業者之冠，而國外連線頻寬排名前五的國家如美國、日本、中國…等地區，中華電信 HiNet 都擁有直接連結的骨幹網路，因此能提供最佳的網路連線品質。
家用寬頻挑選重點四：客戶服務
除了網路品質，家用寬頻業者提供的客戶服務品質也是消費者在意的重點之一，評估服務指標包括客服的即時回應速度，以及障礙申告的排除效率…等。此外，其他有關的服務也包括了家用寬頻業者提供的加值服務，以及消費者對於品牌本身的信賴度…等，都是重要指標。
根據東方線上2022.12發布「2022年消費者網路使用行為與滿意度調查」指出，中華電信 HiNet 光世代也成為目前高速寬頻網路業者中，在網路穩定度、上傳速度、下載速度、客戶服務、加值服務、網路安全服務、信賴度、障礙解決速度、整體滿意度、網路體驗最佳品牌、推薦度、購買行動率、品牌擁護率等 13 項指標均領先其他品牌的業者，甚至相距第二名業者更勝出 10% 以上，獲得「大滿貫」的佳績。
小結
隨著台灣進入「超高速網路時代」，有更多人希望升級家中的寬頻網路，但除了最基本的「網路速度」需求，對於家用寬頻業者的選擇也應從更多面向考量，而本篇文章為大家整理的四個關鍵更是不可忽略的重中之重～其中「網路穩定度」不但是其中的首要條件，更是家用寬頻業者提供服務的「基本功」，另外還有與下載速度同樣重要的上傳速度，更是有意升級寬頻方案者必須注意的重點。
此外，除了家用寬頻的穩定性，面對現代人經常使用的行動裝置、筆電或是家中的智慧家電都採用無線連網方式，也意味著我們更需要重視 Wi-Fi 環境建置的問題，尤其家中使用者眾、空間較大較複雜，甚至多樓層時，更需要安裝多部 Mesh Wi-Fi 設備來改善涵蓋，因此會建議大家選擇提供Wi-Fi的專業服務的家用寬頻業者，透過更為完整的解決方案也能為我們減少初期採購、設定與後續維護的問題。
另外還有許多關係到家用寬頻使用體驗的細節，像是除了充足的國內互連頻寬，想要享受網路無遠弗屆、來自世界各地的豐富資訊內容，更需要穩定且足夠的「對國外連線頻寬」，才能真正地「暢行無阻」。當然，家用寬頻業者的「客戶服務」品質也相當重要，當用戶發生問題時，客服的反應速度與障礙排除更是一大重點，其次就是加值服務的多元性－像是整合影音娛樂、遊戲或是其他生活服務，為消費者帶來更方便省心的生活。
現在就到中華電信網路門市一探究竟：傳送門