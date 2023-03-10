【經典賽】大谷翔平二刀流投打俱佳，日本8比1勝中國；台灣今戰義大利，江少慶扛先發

經典賽大谷翔平投4局無失分、2安2打點，日本8比1勝中國

（中央社）大谷翔平昨（9）日在世界棒球經典賽（WBC）二刀流出賽投打俱佳，主投4局無失分且貢獻2分打點，率日本8比1擊敗中國隊，拿下本屆賽事首勝。

第5屆經典賽參賽的20個國家隊伍分成A、B、C、D 4組，分別在台灣台中、日本東京、美國亞利桑那州、美國佛羅里達州爭取晉級機會。各組取前2名晉級八強淘汰賽，淘汰賽採單淘汰制，勝者可晉級四強、冠軍戰。

大谷翔平昨天擔任先發投手兼第3棒指定打擊，展現二刀流丰采，主投前3局都讓中國3上3下，直到4局上才被楊晉擊出一支一壘安打。總計他投4局49球，當中有32顆好球，送出5次三振，時速100英里（161公里）速球連發。

A perfect start to Shohei Ohtani's #WorldBaseballClassic campaign. pic.twitter.com/iz6Xv91Esl — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 9, 2023

打擊方面，大谷4打數2安打，獲得兩次保送，貢獻2分打點，堪稱投打兼備。

日本隊首局即展開攻勢，日裔美籍效力美國職棒大聯盟MLB聖路易紅雀隊的努特巴爾（Lars Nootbaar）首打席第一球就擊出一壘安打，接著中國隊先發投手王翔連續送出3次保送，日本隊兵不血刃先下一城。

沉寂兩局之後，日本4局下攻勢再起，中國一壘手曹杰失誤，努特巴爾上壘，並藉近藤健介的右外野一壘安打上到三壘；接下來大谷把一記變速球扛到左外野打到全壘打牆反彈形成二壘打，送回壘上兩位跑者，日本3比0領先。

The man of the hour delivers. #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/FdxlclAOO1 — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 9, 2023

讀賣巨人投手戶鄉翔征5上接替大谷登板，連續賞給中國隊3張老K（三振），威風八面，卻在6局上被梁培轟出左外野陽春彈，中國追成1比3。

來到7局下，效力橫濱DeNA海灣之星的牧秀悟轟出日本隊本屆第一支紅不讓，將球順勢扛出右外野全壘打牆外，比數拉開到4比1。

日本8下攻勢大爆發，大谷先敲一壘安打，接著山田哲人、甲斐拓也分別擊出帶有打點的安打，加上滿壘保送擠回分數，一口氣灌進4分，比賽大勢底定。終場日本就以8比1勝出。

日本下一場將在台灣時間明天晚間6時遭遇韓國。韓國今以7比8爆冷敗給澳洲，若再輸球，晉級之路恐受阻。中國則將於明天上午11時與捷克交手。

大谷翔平闊別5年重登日本球場獲熱烈歡迎，隊友讚：特別的天才

（中央社）大谷翔平9日在世界棒球經典賽（WBC）首戰率日本8比1擊敗中國隊，他在東京巨蛋球場獲得英雄式的歡迎，有球迷說大谷是創造歷史的偉大球員，「所有小孩都想跟大谷一樣」。

日本9日在東京對上中國，大谷翔平擔任先發投手兼第3棒指定打擊，展現二刀流丰采，主投前3局都讓中國3上3下，直到4局上才被楊晉擊出一支一壘安打。總計他投4局49球，當中有32顆好球，送出5次三振，時速100英里（161公里）速球連發。

打擊方面，大谷翔平4打數2安打，獲得兩次保送，貢獻2分打點，堪稱投打兼備。

大谷翔平2017年因傷放棄出賽，這次是他首度參加經典賽，也是他自5年前加入美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使後，首次在東京出賽，他也沒讓現場4萬多名球迷失望。

比賽開始前幾個鐘頭，現場群眾愈來愈興奮，球迷排隊購買寫著日本球員名字的球衣。

25歲辦公室職員宮下（Ami Miyashita，譯音）告訴《法新社》，大谷翔平是她的最愛。她說大谷翔平「真的很受歡迎，每個人都敬佩他……他是創造歷史的偉大球員，他個性很好，而且很可愛」。

23歲棒球迷白水（Hotaru Shiromizu，譯音）花了約80美元（約新台幣2500元）入場，他頭戴日本隊球帽，身穿洛杉磯天使的球衣，一邊用翻譯應用程式（App）告訴《美聯社》：「他（大谷翔平）是傳奇球員，但他不只是個好球員。」

「他的抱負、他的成就，對所有日本人都有正面影響。……所有小孩都想跟大谷一樣。」

大谷翔平的隊友也對他的表現印象深刻。

日裔美籍效力MLB聖路易紅雀的努特巴爾（Lars Nootbaar）說，大谷翔平猶如「電子遊戲」一般的存在，「每次我看他上場，都得掐自己一下」，以確認所見屬實。

努特巴爾說，「那跟我看過的都不一樣」，「他是個特別的天才」。

本屆經典賽參賽的20個國家隊伍分成A、B、C、D共4組，分別在台灣台中、日本東京、美國亞利桑那州、美國佛羅里達州爭取晉級機會。

日本、韓國、澳洲、中國、捷克同屬B組。據大谷翔平透露，10日日本對戰韓國一役的先發是達比修有。

經典賽台灣吞敗教練許銘傑自責，戰義大利「第2任投手更重要」

（中央社）世界棒球經典賽台灣隊前天與巴拿馬交手，投手群失分過多種下敗因，台灣隊投手教練許銘傑表示「沒有怪任何人，某些地方我做的不夠」，對義大利隊比賽，點出第2任投手比先發更重要。

世界棒球經典賽台灣隊前天預賽首戰與巴拿馬隊交手，投手群總計投出9次四死球、失掉12分（11分責失分），是比賽後半段難以追回分數的原因。

台灣隊投手教練許銘傑表示，前天的調度主要是自己和總教練林岳平的討論，牛棚教練王建民主要協助牛棚投手熱身，許銘傑也把責任扛起：「我覺得調度的成分比較大，昨天輸球沒有怪任何人，某些地方我做的不夠。」

至於比賽後半段比數已經被拉開，為什麼還是讓終結者宋家豪登板，許銘傑解釋，宋家豪7局時就說要熱身，當下的場面加上考慮宋家豪已經熱身，讓他登板體驗一下氛圍，球員本人有意願想丟、加上台灣隊今天輪空沒有比賽，所以才讓宋家豪登板。

對於今天先發投手，許銘傑表示，由總教練公布，對於今天對手義大利隊的掌握，許銘傑則提到，義大利隊左打、右打分配比較平均，先發完的第2任投手人選要更詳細準確的分析，因為投球數限制，第2任投手有時會比先發更重要，至於危機拆彈組的安排方式，教練團會再做更詳細的討論和分析。

Photo Credit: 中央社 世界棒球經典賽台灣隊預賽首戰投手群失分過多種下敗因，被問起4局讓投手陳冠偉接替登板理由，投手教練許銘傑（左）9日表示，是覺得陳冠偉的變化球能壓制打者，盼換他上場能把傷害降到最低；他的角色在熱身賽都有演練過，會換他上去就是相信他。

經典賽台灣戰義大利沒退路，江少慶扛先發重任