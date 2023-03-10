TNL+ 2023/03/10,
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西巴布亞民族解放軍挾持紐西蘭機師，要求印尼政府承認巴布亞獨立否則不放人

西巴布亞民族解放軍挾持紐西蘭機師，要求印尼政府承認巴布亞獨立否則不放人
西巴布亞獨立運動的支持者｜Photo Credit: GettyImages

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印尼政府軍隊在巴布亞地區一直以來都是沉重且帶有強烈爭議性的角色，因在1969年一場備受爭議、由聯合國進行管制的公投後，巴布亞便被正式併入印尼領土，且雅加達方面在此大舉殺害異議人士，是史上著名的「巴布亞衝突」。

文：Taylor Mei

根據英國《衛報》（the Guardian）報導，上月一名蘇西航空（Susi Air）機師瑪爾坦（Philip Mehrtens）在蘇西航空一輛商務包機降落於偏遠的印尼帕羅機場（Paro Airport）後，遭到武裝組織西巴布亞民族解放軍（West Papua National Liberation Army，TPNPB）狹持。

當時飛機上共有5名乘客，原先預計要去接在印尼帕羅（Paro）地區搭建健康醫療中心的另外15名工程人員。然而，杜嘉（Nduga）地區負責人古強格（Namia Gwijangge）指出，飛機在接送過程中，卻遭到分離主義者首領喀哥亞（Egianus Kogoya）劫持，甚至威脅要殺害這些乘客。

巴布亞衝突帶來的陰影

印尼官方防衛組織表示，他們正包圍帶有兵器、狹持紐西蘭機師的的巴布亞（Papua）保留區，但會避免採取行動以危害到該名機師的性命；巴布亞與巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）座落在同一島嶼上。據《CNN》報導，印尼首席安全部長馬福（Mahfud MD）上週點出，紐西蘭官方要求在拯救來自該國基督城（Christchurch）的機師瑪爾坦的行動中，不應使用任何暴力。

馬福告訴記者：「我們已經掌握到他們的位置，目前解放軍正被包圍，我們會優先考量機師的人身安全，會非常小心。」不過，針對該組織的詳細位置，或印尼官方目前採取的手段，馬福並未提供近一步的解釋。

印尼政府軍隊在巴布亞地區一直以來都是沉重且帶有強烈爭議性的角色，因在1969年一場備受爭議、由聯合國進行管制的公投後，巴布亞便被正式併入印尼領土，且雅加達（Jakarta）方面在此大舉殺害異議人士，是史上著名的「巴布亞衝突」。

近年，在這個自然資源充足卻又貧困的地區，抗爭衝突不斷升溫，分離主義份子更持續要求區域獨立。根據《衛報》報導，西巴布亞民族解放軍為「自由巴布亞運動」（Free Papua Movement）主要推動者，目前被印尼政府視為恐怖主義團體，先前曾表態若印尼政府不承認巴布亞地區的獨立，將不會釋放瑪爾坦，也不會將其軍團撤離部署。

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