2023/03/10,
政治

3/10起兩岸恢復10直航點：華航擬優先復飛廣州、深圳，工商協進會盼放寬專業人士來台

3/10起兩岸恢復10直航點：華航擬優先復飛廣州、深圳，工商協進會盼放寬專業人士來台
圖為台北松山機場內的長 榮航空（後）與中華航空（前）班機。Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

陸委會昨天宣布，今天起恢復南京、廣州、杭州、武漢、重慶、深圳、福州、青島、寧波、鄭州等10個空運客運航點。總統府昨天表示，推動疫後健康有序的兩岸交流是既定政策，相關機關將持續就恢復各層面交流，進行評估及規劃。

兩岸恢復10定期航點，華航擬優先復飛廣州深圳

（中央社）陸委會宣布恢復兩岸空運客運10個定期航班航點，10日起實施。中華航空昨（9）日表示，擬優先復飛廣州、深圳，長榮航空將先評估市場需求。

兩岸客運航點原本共61個（台灣10個、中國大陸51個），受COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情影響，2020年開始，中國大陸方面大幅縮減到目前只有北京、上海、廈門、成都4個。

陸委會昨天宣布，今天起恢復南京、廣州、杭州、武漢、重慶、深圳、福州、青島、寧波、鄭州等10個空運客運航點。

華航表示，將依最新政策規範，綜合評估市場動態、營運規劃等作業，安排兩岸航班，擬優先復飛廣州、深圳航點，並視旅運需求滾動調整航班規劃。

長榮航空說，將依相關主管機關公布新增的飛航航點，評估市場需求後，新增航點及航班數。

華航兩岸航線目前飛航北京、上海浦東、成都及廈門，並持續因應市場增班，上海航線包含桃園、松山、高雄往返，每週26班，已恢復至疫情前水準；另外3月26日夏季班表起，CI201/202也將恢復為松山-虹橋起降，加上桃園-北京每週7班；桃園-廈門每週7班、高雄-廈門每週3班；桃園-成都每週2班，兩岸航線將達每週45班。

長榮及立榮航空兩岸航班也持續增班，3月26日起，桃園-北京每天1班、桃園-成都每週2班、松山-廈門每週3班，上海航線每週將達27班，包括桃園-浦東每週15班、松山-浦東每週3班、松山-虹橋每週6班、高雄-浦東每週3班。

陸委會：兩岸10定期航班航點 3/10恢復
Photo Credit: 中央社
陸委會9日宣布將恢復兩岸空運客運航點，深圳、廣州等10個定期航班航點自10日起開放，另規劃13個包機航點，相關執行細節另行公布。圖為一架班機午後從台北松山機場啟航，飛過台北市區上空。

兩岸恢復10直航點，總統府：健康有序交流是既定政策

（中央社）陸委會宣布恢復兩岸空運客運10個定期航班航點，10日起實施。總統府昨天表示，推動疫後健康有序的兩岸交流是既定政策，相關機關將持續就恢復各層面交流，進行評估及規劃。

兩岸客運航點原本共61個（台灣10個、中國大陸51個），受COVID-19疫情影響，2020年開始，中國大陸方面大幅縮減到目前只有北京、上海、廈門、成都4個。

陸委會昨天宣布，明天起恢復南京、廣州、杭州、武漢、重慶、深圳、福州、青島、寧波、鄭州等10個空運客運航點。

總統府發言人林聿禪晚間表示，推動疫後健康有序的兩岸交流是既定政策，維持台海和平穩定是兩岸共同責任，也是所有人的共同期待。

她說，相關機關將就包括恢復兩岸空運客運航點等各層面交流，持續進行評估及規劃。

兩岸恢復10個直航點，國台辦：陸委會規劃符合需要

（中央社）陸委會宣布恢復兩岸10個直航點後，中國大陸國台辦發言人馬曉光昨晚說，陸委會相關規劃「符合全面恢復兩岸空運客運直航的需要」，希望台方盡快推動兩岸海空直航及「小三通」全面正常化。

中國大陸國務院台灣事務辦公室9日晚間以發言人馬曉光答記者問名義發表書面回應。

馬曉光表示，陸方注意到，在2月1日大陸方面提出優先恢復廣州等16個兩岸直航航點建議後，台灣陸委會昨天公布「恢復兩岸空運客運航點之規劃」，符合全面恢復兩岸空運客運直航的需要。

他說，「要和平、要發展、要交流、要合作」是兩岸民眾共同心聲，兩岸直航航點復航有利於兩岸人員往來、促進交流交往。

馬曉光表示，希望台灣方面順應民意，盡快推動兩岸空中直航、海上直航及「小三通」全面正常化，增進兩岸民眾福祉。

陸委會9日下午宣布恢復深圳、廣州、南京、重慶、杭州、福州、青島、武漢、寧波、鄭州等10個兩岸定期航班航點，3月10日起開放；另規劃瀋陽、無錫、海口等13個包機航點，執行細節待公布。

工商協進會盼放寬專業人士來台

對於兩岸恢復10直航點，工商協進會昨日晚間以新聞稿做出回應。《中央社》報導，工商協進會表示，樂見政府恢復兩岸空運客運航點規劃，也希望進一步放寬入境相關措施，以利兩岸經貿交流與人員往來正常化。

工商協進會指出，中國大陸是台灣最大貿易夥伴，也是台灣海外投資最多、最集中的地區；許多台灣民眾在大陸創業、工作與生活，在兩岸疫情趨緩後，便捷的兩岸交通更是廣大台商的急切需求。

陸委會宣布兩岸3/10起恢復10定期航班航點
Photo Credit: 中央社
陸委會副主委詹志宏9日下午宣布，在風險可控、業 者營運量能等各方評估下，依商務交流旅運優先、台 商密集地區等原則，優先規劃開放深圳、廣州、南 京、重慶、杭州、福州、青島、武漢、寧波、鄭州等10個定期航班航點，自10日起實施。

陸委會：開放陸客來台旅遊關鍵在對岸

（中央社）陸委會副主委詹志宏昨天在例行記者會上表示，開放陸客來台旅遊的關鍵點，在於中國大陸解除陸客來台自由行、團客禁令。

陸委會昨天宣布恢復兩岸空運客運10個定期航班航點，今天起實施；另規劃13個包機航點，執行細節待公布。

詹志宏指出，兩岸COVID-19疫情趨緩，仍不能忽略疫情可能隨時有新變化。推動兩岸健康有序交流恢復，逐步放寬是趨勢；同時持續滾動式檢討兩岸人員往來相關討論。

他強調，關於陸客來台觀光部分，開放關鍵仍在於中國大陸願意把來台自由行、團客禁令打開。港澳人士自由行從2月20日開放以來，截至3月5日計有5萬多人申請。

中國大陸文化和旅遊部在2019年7月31日宣布，暫停大陸旅客到台灣自由行。陸委會主委邱太三8日在立法院答詢時說，先前陸方開放20個國家地區的旅遊，沒包括台灣。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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