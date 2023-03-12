COVID-19疫情源頭爭議：過去曾發生過哪些致命的實驗室洩漏事件？
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致命的病毒從大城市市中心的實驗室裡被釋放出來的事過去曾有過，而當中最危險的一次莫過於天花。一般相信，在1977年徹底絕跡之前，該病毒單在20世紀就奪去了3億人的性命。
近日，美國聲稱COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）最有可能是來自中國政府控制的實驗室，再度引發關於三年前開始的全球大流行疫情源頭的爭論。
2018至2021年間擔任美國疾病控制與預防中心主任的羅伯特．雷德菲爾德博士（Dr Robert Redfield）在周三（3月8日）向美國國會小組表示，他相信COVID-19病毒很可能是中國實驗室意外洩漏的結果。
他的觀點與聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗．雷（Christopher Wray）此前的說法一致。後者曾接受美國電視台《福斯新聞網》（Fox News）訪問表示：「聯邦調查局評估全球大流行疫情源頭已有一段時間，最有可能的是一次潛在的實驗室事件。」
很多科學家都指出，沒有證據顯示病毒是從實驗室洩漏，其他美國政府機構則得出各自不同的結論。
於是，對於疫情爆發的源頭並無共識——即使在美國政府內部也是如此——但是一種病毒要從實驗室裡洩漏出來的難易程度如何？這種事情以前發生過嗎？
致命爆發
是的——致命的病毒從大城市市中心的實驗室裡被釋放出來的事過去曾有過——而當中最危險的一次莫過於天花。
一般相信，在1977年徹底絕跡之前，該病毒單在20世紀就奪去了3億人的性命。
這解釋了為什麼在1978年8月，英國伯明翰大學的40歲醫學攝影師珍妮特．帕克（Janet Parker）忽然確診時，會引起如此大的恐慌。
「那是一種令人聞風喪膽的疾病；當時的恐慌不止於伯明翰，在政府內部以及世界衛生組織（WHO），都對它的出現感到恐慌。」阿利斯泰爾．蓋德斯教授（Prof Alasdair Geddes）說。他在當時疫情爆發時是東伯明翰醫院的傳染病顧問。
天花是傳染性疾病，感染者的死亡率約為三分之一，當時該大學的實驗室正在進行相關實驗。
帕克女士到底是如何染上天花的？這一問題從來沒有得出過完整的答案。
一份政府報告指，病毒的傳播必然是三種途徑之一——透過氣流、人際接觸或者與受污染設備的接觸。
經過一系列的隔離措施，當時除帕克女士以外，唯一染病的就是她的母親。
帕克女士死了，她的母親則從輕微感染中康復，然而這次爆發還是帶走了另外兩條人命。
她77歲的父親弗雷德里克（Frederick）在隔離期間死於疑似是由女兒染病造成壓力而引致的心臟病發；還有亨利．貝德森教授（Prof Henry Bedson），當時伯明翰天花實驗室的主管，在此期間自殺了。
最高安全級別
事件發生後，當局重新評估實驗室再度發生洩漏的風險，同時也採取行動減少存放病毒的地點數量。
1979年的世衛組織協議下，官方存放天花活病毒樣本的地點只剩下美國亞特蘭大的疾病控制中心和俄羅斯新西伯利亞地區的俄羅斯國家病毒和生物技術研究中心。
這些是作為世界最好且最安全的實驗室被選中的，但是它們也出現過令人擔憂的事件。
2014年，美國疾控中心的工作人員沒有恰當地對正在實驗當中的炭疽病菌進行活性削減操作，幾乎將數十人置於險境（最終沒有人染病）。
2019年，俄羅斯國家病毒和生物技術研究中心一次氣爆，炸飛了一幢樓的窗戶，令一名工作人員嚴重燒傷，被送至重症監護病房。不過，當局稱，事件中沒有發生生物污染事件。
致命失誤
另一些高度設防的實驗室，也發生過造成工作人員和附近民眾感染的事件。
在法國，一名科學家被一種設備割傷10年後死亡，令全國收緊相關的安全措施。
那是2019年，33歲的埃米莉．賈梅因（Émilie Jaumain）死亡，因為10年前她曾被暴露於傳染性的普恩蛋白（Prion）之下，該病毒可令牲畜感染狂牛病（BSE）和令人類感染庫賈氏病（CJD）。
儘管當時意識到她有可能被感染，但是醫生卻沒有疫苗或者醫療方法來治療這種病。
中國西北城市蘭州的一個生物製藥廠，則曾因失誤導致超過1萬人感染一種危險的病原體。
當時在製造布魯氏菌病疫苗的廠區，有人使用了過期的消毒劑處理廢氣。
這使得病菌傳播給了附近一家研究機構的工作人員，之後又傳染給了城市內和數千人。
雖然該病很少致命，但卻會產生像流感一樣的症狀，從而導致長期問題——冷戰期間，美國和蘇聯都曾將這種病菌發展成生物武器。
當時數以千計的人需要接受醫療救治，隨後亦獲得賠償。
這些事例絕非罕見，還有很多其他錯誤都曾導致工作人員和附近居民受到實驗室感染。
神秘的洩漏
還有一些事例，是疾病從實驗室裡洩漏出來，但是原因從未得到確定。
2021年，台北一處設施的工作人員在研究病毒期間感染了COVID-19。
調查發現，該實驗室的監管「不夠嚴密」，但是卻從未確認過問題出在哪裡。
有猜測指，原因可能是在實驗室裡吸入了病毒，或者是卸下防護裝備的先後順序出錯導致。
實驗室神秘洩漏的事件肯定是有可能發生的，但這是否就是COVID-19疫情在中國最初爆發進而導致全球大流行的源頭，還是說它是自然地從野生動物傳播到人類身上，仍然未有定論。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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菸品陳列不納管加熱菸載具，恐成新興菸品管理破口
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國健署承諾要處理新興菸品亂象、保護國人健康，但在母法公布之後，各項子法卻草率無章、用詞定義不明，現在加熱菸菸彈與載具又未一致管理，將來稽查恐出現「看得到卻管不到」的問題。
在今年2月15日總統公告「菸害防制法」以來，國健署陸續預告修正多項配套措施，除了「指定菸品健康風險評估審查辦法」之外，還有2月24日同步發布的「販賣菸品場所標示及展示管理辦法」、「菸品尼古丁焦油含量檢測及容器標示辦法」、「菸品資料申報辦法」等，預告期同樣縮減至7天。跨黨派立委也在3月2號的立法院衛環委員會中，再次質疑衛福部如此匆促預告為圖利菸商，並要求應召開全台公聽會、落實本土健康風險評估。立委林為洲甚至於臉書表示，薛瑞元部長已口頭允諾，法案預告期過了還是可陳述意見，他很樂意協助大家送件。
載具不受販賣場所限制 民團憂心成吸睛工具
在「販賣菸品場所標示及展示管理辦法」（下稱「管理辦法」）中，要求業者不能行銷加熱菸之「載具」，但未限制不得行銷「載具品牌」，引起各方譁然。專家示警，國健署承諾要處理新興菸品亂象、保護國人健康，但在母法公布之後，各項子法卻草率無章、用詞定義不明，現在加熱菸菸彈與載具又未一致管理，將來稽查恐出現「看得到卻管不到」的問題。
不同於傳統紙菸，要吸食加熱菸，必須以加熱菸載具搭配菸彈一起使用。菸防法修法期間，國健署就曾因僅將載具視為一般3C產品、不與菸彈共同納入健康風險評估，而飽受各界批評。儘管後來國健署改變立場、納管載具，然預告的「管理辦法」中，仍未將載具菸品納入管理對象。以管理辦法第五條為例，規定「菸品展示，不得以電子螢幕、動畫、移動式背景、聲音、氣味、燈光或其他引人注意之方式為之」，但是因為加熱菸載具不屬於「菸品」，所以並不適用此一條例。
這意味著在新版的菸害防制法正式上路之後，只有販賣菸彈的場所會受到規範，而載具則可以在任何實體店鋪、網路上，以任何手法為其廣告、宣傳、行銷，甚至成為推廣加熱菸的手段和工具。簡而言之，未來超商可直接陳列載具販賣，讓未成年消費者得以輕易接觸、購買。
針對新興菸品對未成年者所造成的潛在危害，全國家長會長聯盟理事長黃正銘表示：「我認為這次修法，應該是要以保護未成年的孩子們為前提。我們這一代，或者上一代吸食傳統紙菸的人，基本上會願意去嘗試新興菸品的可能性是比較低的，他們都習慣傳統紙菸了，新興菸品對他們沒有吸引力。但是孩子們不一樣，他們的好奇心、對新事物的新鮮感、同儕之間的誘因，這一切都有可能提高未成年者去嘗試加熱菸、電子煙的可能性。但現在我們的新法完全沒有起到保護、預防的作用，真的很令人憂心。」
日韓不納管加熱菸載具 青少年使用率暴增
以日本為例，2016年，加熱菸載具的使用在日本開始普及。三年後的2019年，日本已經成為全球最大的加熱菸載具市場之一，其中約有20％的吸食者年齡在20歲以下。根據日本醫學研究機構的數據，在2019年，加熱菸載具的使用在青少年之間呈現爆炸性增長，而且日益趨向年輕化，同年有逾1200例因加熱菸載具使用而導致的健康問題，其中不少是青少年。
在韓國，加熱菸載具的普及也帶來了類似的問題。據韓國疾病管理本部的數據，自2018年以來，由於加熱菸載具的使用而導致的健康問題在該國激增，尤其是在青少年中。截至2020年，韓國有約40％的加熱菸載具使用者年齡在20歲以下。韓國疾病管理本部也指出，由於加熱菸載具的健康風險和成癮性，青少年吸食加熱菸載具將導致將來的健康問題。
加熱菸載具管理不同調 可能加重地方違規稽查、業者等各方負擔
菸害防制檢舉項目分11大類，包含販賣菸品之方式、菸品容器之標示、促銷菸品或為菸品廣告、販賣菸品場所標示及展示、營業場所為促銷或營利目的免費供應菸品、未滿18歲吸菸、供應菸品予未滿18歲者、於禁菸場所吸菸、禁菸場所未設置明顯禁菸標示或供應與吸菸有關器物、於非吸菸區吸菸、室外吸菸區標示及設置。在販賣場所稽查上，皆針對「菸品」本身，加熱菸載具卻不受此限，未來可能形成「一(加熱)菸兩制」情形。
根據聯合報報導，菸防法查緝多仰賴縣市衛生局人員來進行，且過去查緝違規情形不普及。董氏基金會主任林清麗表示，如果將載具比照菸品管理，地方衛生局稽查人員即可比照菸品管理來執法，但現在加熱菸跟載具定義不同，執法面更增難度；民眾難以確保購買地點是否合法；網路購物難控管，要限制未成年不能購買更難以落實。
黃正銘理事長更進一步質疑，縮短公告期限、倉促實施新法，如果已成既定事實，那麼政府稽查人員對於稽查的標準、措施，甚至這些菸彈、載具品牌的辨識，都做好訓練了嗎？能真正的從源頭為人民把關嗎？如果載具又不納管，誰知道當它跟菸彈結合後會發生什麼事情？有人能負責嗎？
為民眾健康站出來，菸防團體、朝野立委呼籲政府落實本土菸害管控
有鑒於載具不落實管理，將對青少年身心造成深遠影響，同時加重稽查難度，遺害深重，民間反菸團體屢次向國健署提出建言，卻得不到回應。因此，由170個團體組成的台灣拒菸聯盟也再次呼籲，懇請出身公衛界的行政院陳建仁院長出面阻止，不要讓明明是吸食加熱菸必要元件的載具，被當成單純的3C零件來另外管理。
雖然菸防法配套法令預告期已過，但推動反菸不遺餘力的林為洲委員，日前公開表示將繼續將為大家的陳述意見送進衛福部，同時呼籲政府應立即查緝現在市面上這些未經健康風險評估、違法的新興菸品。除此之外，國健署草擬的健康風險評估漏洞百出且未召集專家討論，他認為衛福部應立即召開北、中、南、東至少四場公聽會，蒐集各方意見作為修法參考。陳椒華立委也在質詢薛瑞元部長時提到，現在的健康風險評估根本是紙上談兵，並且提出要有「本土健康風險評估」的訴求。
新版菸害防制法即將上路，但仍然存在相當多的問題和挑戰。在可見的將來，除了期待政府願意為了保障公眾的健康和利益，繼續強化反菸政策的執行，從立法、稽查、行政措施等多種手段，來限制吸菸的行為，更重要的是，國人也需要更加自覺地保持健康的生活方式，認識吸菸危害的認識，提高警覺性，為自己和他人的健康盡一份力。