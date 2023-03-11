BBC跨國調查：「殺豬盤」愛情陷阱揭秘，職業騙徒如何詐騙數百萬美元？
我們想讓你知道的是
殺豬盤在2017年興起，最初受騙的多為中國受害者，但在近年這類騙局開始走向國際，越來越多身在亞洲其他地區及歐美的人士受騙。隨著中國政府在境內打擊這一騙局，詐騙集團將重心移往在東南亞，尤其集中在柬埔寨、寮國、緬甸、泰國與菲律賓。近期，詐騙網路似乎延伸得更廣，在阿聯與喬治亞發展據點。
突如其來的友善訊息，來自看上去魅力十足又事業成功的陌生人……這樣看似愉快的偶遇，卻可能是「殺豬盤」感情騙局的開始。近年來，全球各地殺豬盤受害者蒙受的損失達到數億美元。
在騙子們光鮮亮麗的人設後，是黑暗的犯罪網路：許多網上詐騙分子其實是人口販賣受害者，被迫在東南亞如監獄般戒備森嚴的園區操作騙局。
BBC國際頻道的調查揭露詐騙園區內部運作，並獨家採訪了一位前詐騙集團老闆，他披露殺豬盤騙徒們誘騙受害者的各種伎倆。
深沉有磁性的嗓音是「曉最」最引以為傲的技能。每當他跟目標受害者通上電話，她們總會聽話，把錢拱手奉上。曉最不願用他的本名受訪，卻很樂意分享他作為前職業騙徒的秘訣。
詐騙受害者在他口中是「豬」，而他的目標是「養豬」、最終「殺豬」，即是與受害者培養信任和感情，引導他們在虛假的加密貨幣投資平台上充值。在最後一步，他將榨乾受害者的每分每毫。
殺豬盤的話術
「萬變不離其宗，殺豬盤都是有一點，就是感情。通過感情，可以讓他相信你。」來自中國的曉最年近三十，幾乎煙不離手。他穿著假冒的古馳睡衣和拖鞋，在柬埔寨金邊一間安全屋裡侃侃而談。
他稱他帶領的詐騙團隊近年來詐騙了數百萬美元，他本人甚至寫了一套殺豬盤的話術，教他的手下們如何一步步誘騙受害者。
「在過程中，一定要跟客戶鋪墊所謂的扎心故事，」曉最說，「女人下意識就很心疼，很想用這所謂的母愛去來關心你。」他常用的一個人設是白手起家、上進溫柔的企業高管卻遭遇前妻的背叛，這讓他贏得了許多女性受害者的同情與信任。
在互通訊息之後，曉最經常給他的詐騙受害者打電話，用聲音來魅惑他們。「在我們這個行業的術語裡，這叫做話療。」
像曉最這樣的網路騙徒在行內被稱為「狗推」。他們經常在約會網站、社群媒體和聊天軟體上找尋獵物。
「我們通常會用的包裝人物都特別帥 、多金，又有責任心，又懂得關心人。」曉最稱，這些人設包裝都能輕易在網上買到，或是直接從網紅的社群媒體上盜取。有時，騙子們還會用人工智慧深偽（deep fake）軟體來與詐騙受害者視訊對話，讓騙局更具說服力。
「我就能讓你視頻的時候，我就是劉德華。嘴型都一樣，有專門這樣的軟體。」
最終，話題會轉移到加密貨幣投資上來。
「進行所謂的造夢，」曉最說，「就比如說，受害人是北京的， 跟受害人說，我想跟你一起在北京生活，北京一套房子要上千萬。那麼，我們現在共同努力來賺這個錢。」
「就是一個騙子，可以改變整個人的人生軌跡」
在2022年1月，一個如出一轍的人設故事打動了身在北京的「Joyce」。當時，35歲的她以為自己在網上認識了一位可靠的伴侶，他稱會從上海搬到北京來與她一起生活。為保護隱私，Joyce以化名受訪。
「他是一個創業青年，然後也是自己孤身一人，」Joyce對BBC說，「當時沒有想過，他是騙子。」
騙子謊稱有內線交易情報，引導Joyce往一個虛假的投資平台充錢，還主動替她注入額外「資金」。從平台帳面上看，Joyce似乎獲得了高額利潤。在她耗盡儲蓄後，騙子鼓動她向銀行借貸以及申請網貸。
「現在回想起來，那個時候的狀態，簡直是太瘋狂了，真的就已經麻木了，已經好像不是錢一樣的，就是數字。」
Joyce注意到不妥、想從「投資帳戶」中取款時，她才發現根本無法取現。
她總共損失了接近80萬人民幣，其中大半是借款。
「那是我第一次看到父親哭……家人就覺得，你真是太愚蠢， 一點防範的意識都沒有，」Joyce回憶道，「我那個時候就崩潰了，我大哭。」
如果Joyce無法償還債務，中國的社會信用評分系統會把她列為失信人，這將嚴重影響她生活的方方面面。為了償還債務，Joyce做多份兼職工作，其中包括在網上直播古典舞。
「好好的一個人生，就是一個騙子，可以改變整個人的人生軌跡的。」
殺豬盤在2017年興起，最初受騙的多為中國受害者，但在近年這類騙局開始走向國際，越來越多身在亞洲其他地區及歐美的人士受騙。
隨著中國政府在境內打擊這一騙局，詐騙集團將重心移往在東南亞，尤其集中在柬埔寨、寮國、緬甸、泰國與菲律賓。近期，詐騙網路似乎延伸得更廣，在阿聯與喬治亞發展據點。
曉最曾參與管理的詐騙集團位於柬埔寨海濱城市西港。西港一望無際的潔白沙灘曾是遊客趨之若鶩的目的地，不過近年來，以賭場為主的大量房地產開發項目充斥了整座城市。詐騙集團以賭場作為掩護，逐漸在西港聚集。
在西港，曉最管理過一個40人的詐騙團隊，其中包括了被迫行騙的人口販賣受害者。
「我買過人，也賣過人，」曉最氣定神閒地說。他稱，人口販賣在當地的網上詐騙行業十分常見。
通宵達旦的詐騙與暴力威脅
當「弟弟」（化名）得知自己的售價是兩萬美元時，他感覺自己像是貨架上待售的商品。
「他們是當著我的面買賣的……你加我減這樣，」弟弟回憶說。
今年30歲的弟弟此前在中國的一家網咖工作。2022年1月，因聽信熟人介紹一份遊戲業的高薪工作，他決定離鄉背井去打工。當時他沒想到的是，他會被販運到西港一座守衛森嚴的賭場園區，被迫在網上誘騙他人。
BBC在弟弟被困期間與他取得聯繫，他每日秘密錄下他在詐騙園區中的生活狀態。
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一圖看懂 挑選家用寬頻不踩雷！四大重點告訴你！
我們想讓你知道的是
現代人對於網路十分依賴，再加上疫情多年影響也讓我們的生活高度數位化，並加速家用寬頻的升級，面對國內家用寬頻業者眾多本篇文章針對趨勢深度分析，並提供四大重點作為消費者的選購參考。
大家都知道，生命的三要素是「陽光、空氣與水」，不過對於現代人來說，「網路」的重要性應該可以被列入第四要素吧？而近幾年因為疫情影響，避免接觸的關係，大家待在家裡的時間變長，而上班、學習與娛樂都改為線上化，再加上家中連網設備愈來愈多，寬頻網路更已成為「居家標配」！依據 NCC 統計，2022年國內家用寬頻上網總戶數已突破 650 萬大關 ，且因為寬頻資費有感降價可輕鬆負擔，有更多家庭選擇下載速度 101M 以上的高速寬頻方案，甚至有更多人「直上」下載速度 301M 以上的超高速網路規格。
也因為目前市面上家用寬頻服務的選擇琳瑯滿目，相信該如何選擇最符合自己需求，且具經濟效益的品牌，也成為一個令人頭痛的問題～先別急著搶止痛藥，本篇的一圖看懂單元這不就來幫忙了嗎？接下來的內容就來為大家快速整理「挑選家用寬頻的四個關鍵重點」，看完包準不會選錯！
家用寬頻挑選重點一：網路穩定度
根據 2022 年 12 月EOL東方線上消費者研究集團針對台灣民眾對家用寬頻網路使用行為與滿意度的調查，家用寬頻用戶選擇服務時最重視「網路速度」，網速快慢直接影響使用體驗，從家用寬頻用戶網速的變動比例來看，採用 100M 以下方案的用戶數較去年明顯遞減，並轉移至 101M 以上甚至 301M 以上的高速寬頻方案，而這也與使用者經常使用的網路應用需求相關，包括觀看影音、下載檔案、連網遊戲、線上會議、遠距教學與即時通訊與社群應用等；除此之外，家用寬頻的資費近幾年也持續走低，尤其高速服務的價格相較過去大幅下降，像是中華電信 HiNet 光世代服務去年中推出的 500M / 250M 資費方案就打出千元左右的超優惠價格，也吸引眾多用戶升級。
當然，也因為更多人青睞高速網路方案，挑選寬頻服務前也必須了解家用寬頻業者過往提供的網路品質，除了下載/上傳速度的方案多元選擇之外，網路的穩定性都是重要指標，包括家中同時有多人、多裝置使用時是否會有網速不佳、不穩定的情況，另外在尖峰時段、天候不佳時是否會有網路延遲、斷線的狀況，也是許多使用者關心的重點。
除此之外，近幾年大家使用網路的需求和過去有所不同，其中最為明顯的就是除了下載速度，也同樣需要充足的上傳速度，像是分享大型檔案，或是大量上傳照片影音到社群平台，以及進行遠端會議或是進行視訊通話，以及手機開啟雲端備份功能…等，都是選擇家用寬頻方案的重要關鍵之一。也因為看到消費者對於上傳頻寬的需求，中華電信 HiNet 光世代的資費方案都提供更為充足的上傳頻寬，以主打的高速方案 500M 下載方案來說，就搭配了 250M 的上傳頻寬，1G 下載方案更是提供 600M 上傳的規格，對比第四台有線電視的網路方案，500M 與 1G 下載方案都僅搭配 50M 的上傳規格，相對較為不足。另外值得一提的是，中華電信 HiNet 光世代在今年也將 300M 下載方案的上傳頻寬由原本的 100M，不加價直接升級至 150M，更能滿足使用者的需求。
家用寬頻挑選重點二：Wi-Fi 無線網路整合
相較於過去的家用寬頻多半以有線直連電腦使用，現今連網設備更為多元，且大多支援 Wi-Fi 無線連結，因此反而更重視無線網路連線品質。目前的家用寬頻業者，本身提供的數據機都有 Wi-Fi 功能，但大多效能一般，因此部分消費者會自行採購市售產品來擴充家中 Wi-Fi 上網涵蓋，但對許多不擅長科技產品的人來說就會十分麻煩，也因此今年可以看到更多家用寬頻業者從善如流，直接提供用戶 Wi-Fi 無線上網方案，並採用「以租代購」的方式提供無線路由器的安裝與維護服務，在選購家用寬頻服務時，不妨可以留意各家提供的服務內容。
以中華電信推出的「Wi-Fi 全屋通」為例，就針對 HiNet 光世代用戶提供家用 Wi-Fi 服務，可依家中環境佈建無線上網環境，並由專業工程師到府施工安裝，完全不用自己動手，全屋通的設備具備Mesh Wi-Fi 網狀網路架構，更能滿足家中空間坪數或跨樓層透天厝的使用需求佈建！而「Wi-Fi 全屋通」對於消費者來說，更能享有三大優勢：
- 訊號品質超穩定：用戶免動手，專業工程師到府安裝，搭配優質 Wi-Fi 5、Wi-Fi 6 規格無線路由器，提供最穩定的收訊品質與網速表現。
- 屋內漫遊超涵蓋：透過便利的「網狀網路」(Mesh Network) 架構來進行訊號延伸 ，擴充家中網路訊號，且全屋單一網路名稱不用擔心切換路由器會斷線，也能依實際收訊需要加設Wi-Fi路由器，建構高涵蓋室內無線網路環境。
- 專業守護超安心：透過月租方式租用設備（部份光世代方案資費已內含全屋通服務費用），沒有設備採購成本與維護問題，有問題直接撥打電話尋找客服，就能協助排除問題無後顧之憂。
家用寬頻挑選重點三：對國外連線頻寬
網際網路可以打破國家彊界的限制，有不少消費者仰賴的網路服務也都是直接連結國外伺服器，因此選擇家用寬頻服務時，業者是否提供充足的國外連線頻寬也是一大重點，像是骨幹網路容量、互連或海底電纜的頻寬是否有保留餘裕度等，若是網路建設整備度不夠充份，很容易發生用戶連線不穩、網速緩慢卡頓，甚至是斷線的狀況。
在眾多網路服務供應商中，中華電信 HiNet 一直以來就是其中提供國外頻寬最大的業者，根據財團法人台灣網路資訊中心 TWNIC 2023 年第1次發佈的數據統計，中華電信 HiNet 國外互連總頻寬達 3,828,790 Mbps 高居所有業者之冠，而國外連線頻寬排名前五的國家如美國、日本、中國…等地區，中華電信 HiNet 都擁有直接連結的骨幹網路，因此能提供最佳的網路連線品質。
家用寬頻挑選重點四：客戶服務
除了網路品質，家用寬頻業者提供的客戶服務品質也是消費者在意的重點之一，評估服務指標包括客服的即時回應速度，以及障礙申告的排除效率…等。此外，其他有關的服務也包括了家用寬頻業者提供的加值服務，以及消費者對於品牌本身的信賴度…等，都是重要指標。
根據東方線上2022.12發布「2022年消費者網路使用行為與滿意度調查」指出，中華電信 HiNet 光世代也成為目前高速寬頻網路業者中，在網路穩定度、上傳速度、下載速度、客戶服務、加值服務、網路安全服務、信賴度、障礙解決速度、整體滿意度、網路體驗最佳品牌、推薦度、購買行動率、品牌擁護率等 13 項指標均領先其他品牌的業者，甚至相距第二名業者更勝出 10% 以上，獲得「大滿貫」的佳績。
小結
隨著台灣進入「超高速網路時代」，有更多人希望升級家中的寬頻網路，但除了最基本的「網路速度」需求，對於家用寬頻業者的選擇也應從更多面向考量，而本篇文章為大家整理的四個關鍵更是不可忽略的重中之重～其中「網路穩定度」不但是其中的首要條件，更是家用寬頻業者提供服務的「基本功」，另外還有與下載速度同樣重要的上傳速度，更是有意升級寬頻方案者必須注意的重點。
此外，除了家用寬頻的穩定性，面對現代人經常使用的行動裝置、筆電或是家中的智慧家電都採用無線連網方式，也意味著我們更需要重視 Wi-Fi 環境建置的問題，尤其家中使用者眾、空間較大較複雜，甚至多樓層時，更需要安裝多部 Mesh Wi-Fi 設備來改善涵蓋，因此會建議大家選擇提供Wi-Fi的專業服務的家用寬頻業者，透過更為完整的解決方案也能為我們減少初期採購、設定與後續維護的問題。
另外還有許多關係到家用寬頻使用體驗的細節，像是除了充足的國內互連頻寬，想要享受網路無遠弗屆、來自世界各地的豐富資訊內容，更需要穩定且足夠的「對國外連線頻寬」，才能真正地「暢行無阻」。當然，家用寬頻業者的「客戶服務」品質也相當重要，當用戶發生問題時，客服的反應速度與障礙排除更是一大重點，其次就是加值服務的多元性－像是整合影音娛樂、遊戲或是其他生活服務，為消費者帶來更方便省心的生活。
現在就到中華電信網路門市一探究竟：傳送門