2023/03/10,
國際

自由之家「2023全球自由報告」：台灣自由度亞洲第2，中國仍是嚴重侵害國

自由之家「2023全球自由報告」：台灣自由度亞洲第2，中國仍是嚴重侵害國
Photo Credit: Freedom House

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自由之家就「政治權利」和「公民自由」對210個國家和地區進行評級，9日在其「2023年全球自由報告」中警告，由於政府升高對媒體攻擊，去年言論自由惡化情況創2005年以來之最。由於記者遭到起訴、新聞審查和媒體被查禁，在評比指標中的「新聞自由」項目中拿到最低分的國家數，從去年的14個倍增為今年的33個。

（中央社）根據美國倡議團體「自由之家」（Freedom House）公布的「2023年全球自由報告」，中國繼續保持全球最嚴重侵害個人自由國家的劣名。台灣的評分與去年持平，繼續名列自由國家，在亞洲僅次於日本。

《日經亞洲》（Nikkei Asia）報導，自由之家就「政治權利」和「公民自由」對210個國家和地區進行評級，9日在其「2023年全球自由報告」中警告，由於政府升高對媒體攻擊，去年言論自由惡化情況創2005年以來之最。

由於記者遭到起訴、新聞審查和媒體被查禁，在評比指標中的「新聞自由」項目中拿到最低分的國家數，從去年的14個倍增為今年的33個。

大洋洲國家索羅門群島與中國簽署備受爭議的安全協議後，政府一方面收緊對公共廣播的管控，同時威脅要驅逐用批判角度進行報導的外國記者，使得該國在言論自由方面的得分下滑最多。

報告指出，自從中國國家主席習近平展開史無前例的第3任期以來，北京政府就對網路和媒體嚴加管控。在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）防疫清零政策將近3年嚴厲封控下，民眾的行動自由受到限制，當局同時增強對民眾進行數位監控。

自由之家指出，中國當局繼續打壓宗教自由，並且對西北部新疆維吾爾自治區的維吾爾人和其他穆斯林少數民族進行迫害。

報告共同作者格羅霍夫斯卡亞（Yana Gorokhovskaia）說：「中國是有關當局實施強迫性種族變遷的21個地區和國家其中之一，包括強迫維吾爾兒童上只用普通話進行教學的寄宿學校，以及強迫少數民族離開家鄉進行重新安置。」

中國在今年報告中維持去年得分，「政治權利」（滿分40分）拿到負2分，「公民自由」（滿分60分）僅11分，總計9分，再度被列為「不自由」國家。

整體而言，相較於50年前，當今全球顯著地更為自由。1973年，評比的148個國家當中有44個被列為「自由」；今天則是195個國家當中有84個被列為「自由」。報告指出，在民主進步階段浮上檯面的許多堅實民主政體從此頂住了沉重的政治、社會和經濟壓力。

根據報告，台灣今年仍獲得94分，與去年持平，包括在「政治權利」項目獲得38分，「公民自由」項目得到56分，持續被列為「自由」國家，在亞洲僅次於獲得96分的日本，排名第2。

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Photo Credit: Freedom House

格羅霍夫斯卡亞說：「我們看到民主衰落蔓延、威權主義放緩的趨勢。」

民眾越來越有意願起而反抗針對個人自由的限制，這從斯里蘭卡前總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）被迫辭職，到遍地開花的中國「白紙運動」都是顯著案例。

格羅霍夫斯卡亞說：「不管政府是否對民眾爭取自由的呼聲作出回應，我們看到人民繼續在振臂高呼。」

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀


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