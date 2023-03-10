自由之家「2023全球自由報告」：台灣自由度亞洲第2，中國仍是嚴重侵害國
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自由之家就「政治權利」和「公民自由」對210個國家和地區進行評級，9日在其「2023年全球自由報告」中警告，由於政府升高對媒體攻擊，去年言論自由惡化情況創2005年以來之最。由於記者遭到起訴、新聞審查和媒體被查禁，在評比指標中的「新聞自由」項目中拿到最低分的國家數，從去年的14個倍增為今年的33個。
（中央社）根據美國倡議團體「自由之家」（Freedom House）公布的「2023年全球自由報告」，中國繼續保持全球最嚴重侵害個人自由國家的劣名。台灣的評分與去年持平，繼續名列自由國家，在亞洲僅次於日本。
《日經亞洲》（Nikkei Asia）報導，自由之家就「政治權利」和「公民自由」對210個國家和地區進行評級，9日在其「2023年全球自由報告」中警告，由於政府升高對媒體攻擊，去年言論自由惡化情況創2005年以來之最。
由於記者遭到起訴、新聞審查和媒體被查禁，在評比指標中的「新聞自由」項目中拿到最低分的國家數，從去年的14個倍增為今年的33個。
大洋洲國家索羅門群島與中國簽署備受爭議的安全協議後，政府一方面收緊對公共廣播的管控，同時威脅要驅逐用批判角度進行報導的外國記者，使得該國在言論自由方面的得分下滑最多。
報告指出，自從中國國家主席習近平展開史無前例的第3任期以來，北京政府就對網路和媒體嚴加管控。在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）防疫清零政策將近3年嚴厲封控下，民眾的行動自由受到限制，當局同時增強對民眾進行數位監控。
自由之家指出，中國當局繼續打壓宗教自由，並且對西北部新疆維吾爾自治區的維吾爾人和其他穆斯林少數民族進行迫害。
報告共同作者格羅霍夫斯卡亞（Yana Gorokhovskaia）說：「中國是有關當局實施強迫性種族變遷的21個地區和國家其中之一，包括強迫維吾爾兒童上只用普通話進行教學的寄宿學校，以及強迫少數民族離開家鄉進行重新安置。」
中國在今年報告中維持去年得分，「政治權利」（滿分40分）拿到負2分，「公民自由」（滿分60分）僅11分，總計9分，再度被列為「不自由」國家。
整體而言，相較於50年前，當今全球顯著地更為自由。1973年，評比的148個國家當中有44個被列為「自由」；今天則是195個國家當中有84個被列為「自由」。報告指出，在民主進步階段浮上檯面的許多堅實民主政體從此頂住了沉重的政治、社會和經濟壓力。
根據報告，台灣今年仍獲得94分，與去年持平，包括在「政治權利」項目獲得38分，「公民自由」項目得到56分，持續被列為「自由」國家，在亞洲僅次於獲得96分的日本，排名第2。
格羅霍夫斯卡亞說：「我們看到民主衰落蔓延、威權主義放緩的趨勢。」
民眾越來越有意願起而反抗針對個人自由的限制，這從斯里蘭卡前總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）被迫辭職，到遍地開花的中國「白紙運動」都是顯著案例。
格羅霍夫斯卡亞說：「不管政府是否對民眾爭取自由的呼聲作出回應，我們看到人民繼續在振臂高呼。」
新聞來源
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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專訪谷慕慕®️：看見多元選擇、探索與身體的關係，一起和月經好好相處
我們想讓你知道的是
經歷女性主義運動、同性婚姻合法化等議題洗禮，臺灣社會性別意識普遍抬頭，但在無意識間，許多人仍以特別的眼光看待月經。從幾十年前躲躲閃閃、避而不談，到如今能夠低聲討論，雖然看似有所進展，但谷慕慕®️創辦人陳苑伊與史文妃仍覺得還有一起努力的空間。
青春期時，月經與女孩們初次相見，然後彼此陪伴，每月一次、一次五天，直到下個人生階段來臨之前。儘管月經與生活關係如此緊密，在不少女性生命經驗中，攜帶或使用生理用品卻還是必須遮遮掩掩；在超商購買衛生棉時，店員也會主動將其裝入紙袋，減少可能的尷尬時刻。這些現象不禁令人感到好奇，為何月經需要被特別對待？月經議題又為什麼值得被討論？
因為想讓更多的人了解現象背後的意涵，讓月經議題能被看見、被接受，兩位「資深生理用品控」抱持著無比的熱愛，毅然踏上了創業之路，以行動實踐「改變社會對月經的不正確認知」的初衷。史文妃和陳苑伊兩人於2017年攜手成立品牌「谷慕慕®️ GoMoond®️」，打造臺灣第一件吸血內褲品牌「月亮褲®️」，並長期舉辦月月聚®️、月經狂歡節等活動，以另類多元的方式，結合商業力量推動棉條、月經褲、月經杯等新式生理用品的普及化，建立月經和社會全新的關係。
難以辨認的陷阱：為何我們該要大方談論月經
訪談開頭，谷慕慕®️創辦人史文妃和我們先分享發生於《來去子宮！青春期初經寶典～從零開始跟月經相處》一書出版過程的小故事。
以下是書中某句話編輯前後的內容比較：
▌編輯前：去看婦產科不用緊張或是害羞，就跟去看耳鼻喉科一樣自然。
▌編輯後：去看婦產科不用緊張，就像去看耳鼻喉科一樣。
「在最終校稿的時候，這句話讓我腦袋裡的警鈴大響。」史文妃說，「我們原本寫了『害羞』跟『自然』，但寫出這個詞彙就意味著我已經預設去看婦產科是『該害羞且不自然』的。」
有發現嗎？故事巧妙地呈現出外在環境如何影響人們的認知、改變我們看待事情的觀點。僅僅是兩個詞彙的差異，文字解讀出來的意涵卻完全不同，還可能對尚未建構正確認知的青少年造成莫大的影響。
類比文章開頭提及的現象觀察，日常中我們對月經的特別對待，是否也可能在不知不覺間造成類似的影響？谷慕慕®️共同創辦人陳苑伊也表示她有相似的經驗。她說過去自己也認同店員提供紙袋是貼心的舉動，「直到我上高中，看見同學們光明正大的談論月經經驗、分享生理用品之後，我才意識到問題，然後開始改變想法。」陳苑伊說，「生理用品就跟衛生紙一樣，既然你不認為『衛生紙用來擦屁股很髒，所以需要把它裝（隱藏）起來』，那為何接經血的生理用品需要紙袋包裝？」。
在過去，社會已經對月經產生非常多奇奇怪怪的迷思及謬誤，如果我們持續隱匿，這些不理解只會日益加深。儘管是校園健康教育非常普及的現代，開章段落中看似貼心、實則壓抑的舉動，仍在無意識中引導女孩們用更加低調、安靜的方式，孤獨地尋找與月經和平相處的方法──不只會加深大家對月經的既定印象，讓月經議題越來越彆扭，因此錯過認識衛生棉條、月經杯、月經褲、月經碟片等多元生理用品的機會，甚至忽略覺察身體真正需求的機會，最終受到影響的，還是每一個生活其中的女性。
掌握身體主動權，一起擁抱「月經豐盛」
「之前與我們合作月經議題漫畫的繪師說了一句話，我覺得深受啟發。」史文妃說，「他說：月經應該要夠『普通』，普通到沒人會用特別的眼光看待它。」不過，谷慕慕®️的兩位創辦人一致認為不該止步於此，月經更應該變成一件幸福的事情。「如果只是普通，議題的討論就結束了，所以我們才聯想到『月經豐盛』的概念。」史文妃答道。
相對於「月經貧窮」聚焦於經濟及社會制度，討論經濟負擔對女性產生的身心靈危害；月經豐盛是強調在基本的平等之上，讓女性掌握選擇權，配合不同的生活需要，選擇不同生理用品，享受跟月經相處的舒適時光，例如有人喜歡月經來時特別有創造力的感受、或喜歡生理期間被家人關心照護的溫暖……「就像吃東西一樣」陳苑伊巧妙地比喻，「你不是只要不餓肚子就好，你還是會想要追求美食、想要選擇異國料理還是中式台菜，享受『選擇』跟『進食』的過程。用月經知識拓展對於經期體驗的豐富樣貌，也讓多元的生理用品協助我們突破阻礙、擁有想要的生活，這就是我們想呈現的月經豐盛。」
通俗精妙的譬喻，恰到好處地詮釋了個體獲得選擇權以後，提升生活品質富足感的過程，更讓人聯想到社會學名詞──「賦權（Empowerment）」，為月經豐盛的概念再添上了些理論色彩。但她們也不希望把議題詮釋得過於複雜，因為每個人的身體都是特別的。她們想傳達的核心理念依然是「幫助每個女性，找到跟月經怡然自得的相處關係。」史文妃解釋說，「無論是使用衛生棉條、月經杯、衛生棉還是月經褲都沒關係，每個人有每個人的想法，但重要的是你清楚了解你擁有這些選擇，能夠回到自己身體的需求，去作出最後的決定。」
這個理念也如基因般，深刻地影響著谷慕慕®️的品牌發展。不管是產品廣告還是月月聚®️、月經狂歡節等月經議題推廣活動，谷慕慕都是採取「看見多元」的角度，讓每一個接觸、參與的人們多認識一點看待月經的不同方式；甚至連選擇以月亮褲®️品牌的月經褲切入臺灣的生理用品市場，其實也是為了推廣產品所帶來的生活變革。「我們知道臺灣市場是不習慣置入型生理用品的，」陳苑伊解釋道，「而月經褲不像是棉條或月經杯那樣是單選題，月經 褲本身既可以單穿取代任何一種生理用品，同時也可以和其他生理用品相互搭配。」進可攻、退可守的產品定位，也再度回應谷慕慕®️的品牌理念，創造出最自然、舒適的選擇空間，讓女性與月經和諧相處，豐富月經期間身心靈的感受。
從今天開始，和月經重新和解
從多年來的月經議題推廣，到如今創業推出月亮褲®️品牌、出版月經議題書籍，一路走來，兩人也漸漸明白，月經議題的溝通並不是當下就會產生效果。但是，她們仍然相信「開啟對話」本身就是種下種子的機會，「願意提出問題，就代表他對這個議題真的存有疑惑。而我們的任務就是不帶立場地好好回答每個人的疑問，降低他人對未知事物的焦慮，進而讓對方理解，就不會抱持著恐懼跟誤解。」史文妃說，「但你自己需要什麼、你想要什麼，這些問題終究要回到自己慢慢思考、嘗試，這也是為什麼我們每次的訪談、對話都很用力，都當第一次，因為每一次都很珍貴。」
從人們談論月經的語彙、社會看待月經的視角，再到個人處理經血的方式，其實月經不單是女性的事，而是每一個人生命中的必修課；女性理解月經是為了自我察覺、更加自信地面對身體，男性認識月經則是為了學習如何尊重與同理他人。最後我們也會發現，其實月經豐盛談的不只是生理用品的選擇，也是社會汙名與月經的和解，成就一個包容、友善的社會的必經之路。