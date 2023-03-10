喬治亞民眾大規模示威擔心成為下一個烏克蘭，執政黨宣布撤回「外國代理人」法案
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夾在西方和俄羅斯之間，喬治亞人民擔心自己的國家恐將成為下一個烏克蘭。喬治亞在1991年蘇聯解體後就宣告獨立，長期以來一直在公民親歐情緒與強大鄰國俄羅斯的地緣政治目標之間尋求平衡。喬治亞在2022年3月申請加入歐洲聯盟，然而擬議中的外國代理人法案恐將破壞這項雄心壯志。
喬治亞外國代理人提案掀抗議，執政黨撤回
（中央社）喬治亞共和國執政黨「喬治亞之夢」（Georgian Dream）今天（當地時間9日）宣布，將中止爭議性「外國代理人」法案的提案計畫。這項計畫引發了這個高加索國家的大規模抗議行動。
《法新社》報導，喬治亞之夢在網站張貼聲明說，「作為一個對社會上所有人負責的執政黨，我們決定無條件撤回這項我們支持的提案」。
此一立法計畫在這個前蘇聯加盟共和國激起了兩天大規模抗議活動，而這個國家一心要加入歐洲聯盟（EU）和北大西洋公約組織（NATO）。
美國和歐盟都表示，對外國代理人法案感到憂心。批評人士指出，這項法案複製了俄羅斯用以鎮壓公民社會的法律。
「喬治亞之夢」在聲明中說，這項法案「以不利的角度和誤導的方式呈現」；並說，該黨將開始諮詢公眾，以「比較妥當地說明」法案的宗旨。
喬治亞外國代理人法案掀示威潮，與烏克蘭有何相似、爭議影響一次看
喬治亞國會一讀通過帶有濃濃俄國色彩的「外國代理人」法案後，掀起一波示威潮。外媒報導，夾在西方和俄羅斯之間，喬治亞人民擔心自己的國家恐將成為下一個烏克蘭。
美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，喬治亞計劃推出這項備受爭議的法案，引發大規模騷亂，數以千計示威者昨晚齊聚在首都特比利西國會大樓外，揮舞著喬治亞國旗和歐盟旗幟。人權組織譴責這項立法目的在於限制人民基本自由和打壓異己。
喬治亞在1991年蘇聯解體後就宣告獨立，長期以來一直在公民親歐情緒與強大鄰國俄羅斯的地緣政治目標之間尋求平衡。
喬治亞在2022年3月申請加入歐洲聯盟，然而擬議中的外國代理人法案恐將破壞這項雄心壯志。
- 法案內容
人權觀察（Human Rights Watch）歐洲和中亞地區副主任戈吉亞（Giorgi Gogia）說，喬治亞國會目前正在討論兩項法案。
第1項法案將要求非政府組織和印刷、網路和廣播媒體等機構每年若從海外獲得20％或以上資金，就必須註冊為「外國代理人」，否則將面臨9600美元（約新台幣29.5萬元）高額罰款。
第2項則是將「外國影響力代理人」的範圍擴大到個人，對不遵守規定者的處罰將從罰款進一步提高到最高5年徒刑。
戈吉亞說，這些法案內容顯然對喬治亞的人權構成威脅，「試圖邊緣化、詆毀批評國家政策的聲浪，這種威脅是真的。」
- 有哪些國家施行類似法律？
2012年，俄羅斯通過一項法律，要求從事政治活動和接受國外資金的非政府組織和媒體機構必須註冊為外國代理人，並遵守嚴厲的規定和限制，同時允許當局對這些機構採取行動。
自2002年來，俄羅斯盟友白羅斯也祭出具有類似影響的公民法。人權觀察說，白羅斯國會2022年12月通過修正案，使政府得以打擊流亡的政治反對派成員、運動人士和其他批評者，並允許總統剝奪海外白羅斯人的公民身分。
- 誰在背後推動立法？
戈吉亞說，外國代理人法案是由一個脫離喬治亞執政黨「喬治亞之夢」自成一格的派系所提出，完全並公開支持這些法案並為其背書的「喬治亞之夢」在昨天的一讀中，幾乎一致投下贊成票。
歐洲外交關係協會（ECFR）認為，「喬治亞之夢」正在帶領喬治亞走向俄羅斯的勢力範圍。
這個智庫還說，喬治亞前總理兼億萬富豪艾萬尼斯維利（Bidzina Ivanishvili）是帶領國家轉向莫斯科的幕後推手。
歐洲外交關係協會說，在俄羅斯轉向市場經濟的動盪過渡時期，在俄生活的艾萬尼斯維利賺進大筆財富，也曾是極具影響力的俄羅斯銀行家團體成員，在1996年支持時任俄國總統葉爾欽（Boris Yeltsin）連任。
- 與烏克蘭有哪些相似之處？
分析人士指出，喬治亞和烏克蘭的處境有些許相似，這兩個前蘇聯加盟共和國都夾在東西方之間。
俄羅斯前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）在2011年表示，俄羅斯若未在2008年入侵喬治亞，北約就會往喬治亞擴張。
歐洲外交關係協會說，2008年的衝突雖然僅持續數天，但這似乎與俄國總統普亭（Vladimir Putin）在2014年和去年入侵烏克蘭有著同樣的復仇野心。
分析報告說：「從這個角度看來，俄羅斯對喬治亞和烏克蘭發動戰爭，似乎是單一帝國計畫的一環。」
- 外國代理人法案將對喬治亞構成何種影響？
這項法案恐對民間社會，尤其是與歐洲有聯繫的非政府組織和新聞機構產生潛在的寒蟬效應，因而受到廣泛批評。
此外，這也將阻礙喬治亞加入歐盟。歐盟昨天發表聲明警告，這項法律將「不符合歐盟的價值觀和標準」，且可能「對我們的關係產生嚴重影響」。
美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）2月表示，「任何投票支持該法案的人」，都可能傷害喬治亞與歐洲和西方的關係。
戈吉亞告訴《CNN》：「喬治亞的國際和雙邊合作夥伴都非常清楚，通過『外國代理人』法案與喬治亞對人權的承諾及志在加入歐盟的願景背道而馳。」
新聞來源
延伸閱讀
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- 護主權、固領土：喬治亞的「反俄情緒」，來自高加索百年衝突
- 【圖輯】喬治亞山谷中的父權村莊，有一群努力活出自己的母親
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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我們想讓你知道的是
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《HERSHEY’S好時》發起喝采女子時刻活動
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不到最後關頭不放棄，替樹木帶來「希望」的醫生
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如同臨床醫生，樹木醫生同樣必須有七年以上臨床經驗，才有報考資格，而在日本取得樹醫執照並非易事。花了十餘年時間，取得執照的詹鳳春回到台灣達成當時與老師許下的承諾——把知識傳回台灣，回家鄉救樹。「樹也在呼吸、吃東西，它用它的方式呈現生命。」她所描述的樹，是個不貪的生物，讓樹回歸自然，用自然的物質醫治樹木，是她的方式。回台灣的這些年，她將被誤診的嘉義美術館鳳凰木起死回生，把得了簇葉病的阿里山櫻花樹救活，詹鳳春站在樹木們能夠活上百年、千年的生命力，能救一顆是一顆，讓回天乏術的瀕死老樹安息，讓一旁的新生小苗延續傳承。
「我對樹從來沒有絕望過，阻礙反而是人」詹鳳春道出多數大眾對樹木一些無法改變的觀念，好比樹木也有公母之分，必須考慮它們的生理特性，所謂「適地適木」，是依據樹木的喜好，找到適合它們的家。帶給樹木們希望的詹鳳春，呼籲也想強調的是「預防勝於治療」，用正確的觀念、環境、土壤來保護樹木們，才是根本的解決之道。
一己之力有限，「守護」瀕危物種是人類共業
深入人跡罕至的山區，長年以來持續尋覓飄忽不定的黑熊蹤跡，黑熊研究者黃美秀，以研究者角度來說，吃力不討好的「熊」之路，或許是她的冥冥註定。出生環境的性格養成到求學時候接觸各式物種的歷程，她很清楚自己想在山上做著受人敬重的工作，「研究者」是她過濾後的不二選項。
只不過，自然界物種之廣，既危險又難以親近的熊是怎麼讓黃美秀「找到自己想守護的，堅持到底」？原來是美國讀博士之際，教授指定她研究「熊」，附帶條件還有——台灣熊瀕臨絕種，妳必須回台灣。形容自己被遣送回台的黃美秀說：「徒步背三十公斤重裝、一星期沒洗澡、吃喝拉撒都在山上，⋯⋯」三年來她在玉山國家公園裡，徒步三天才能抵達的研究地點，捕捉繫放了十五隻黑熊，她說一半以上不是斷指就是斷掌，更別提誤觸陷阱自行扯斷手腳，引起敗血症而死亡的個體，捨不得也很不甘的她想守護台灣黑熊，並讓牠們從瀕危名單中移除。
「知道價值才會想去捍衛，而非做個隔岸觀火的人」黃美秀深切地表示，台灣教育需要扎根，尤其鄉土教育。認識台灣的原生、野生物種，起碼做到拒買、拒賣、拒吃，人類可以做的事太多，「有錢出錢有力出力，你就不會變得很無力」守護牠們的方式從來都不會少。
對海洋的「熱情」不滅，成就從來都不用在自己
四面環海的台灣，長期遭到忽視的海洋保育，絕非喊喊口號能成功。2005年加入黑潮海洋文教基金會的董事張卉君，面對未知的海洋和無法預料的航程，她親身感受著海洋的韻律、節奏，並用實際行動表達自己對海洋的熱情。
「因為從海洋中感受美，所以知道什麼是美，當你意識到，就想改變不美的一切，我想成為介入的人。」提及「倡議」，口說是一回事，付諸實踐又是另一回事，非一朝一夕的倡議之路，她表示不用馬上看到成功，位移一點點，都是成功。張卉君的樂觀源自沒有任何悲觀的權利，不把希望寄託他人，是個貨真價實的行動者。樂觀看待的她繼續說：「在議題裡頭夠久，你會看到變化，就不會輕易覺得沮喪。」她唯有期許人們在各種選擇上「思考」，思考人與自然之間，思考自己為何而選，真心認同、在乎，才有意義。
加入黑潮至今，明白不論任何倡議都需要長時間的「溝通」，不斷地來回推進、傳達的過程裡，偶然回頭你會看得見世界的改變。海洋帶給她的美，她用滿滿的實踐熱忱反映在「成就無需在我」的未來世代，延續、傳承、堆疊，向前一哩是一哩，她將成為下個世代人的肩頭。
「改變」從自己做起，不論是男是女都要精益求精
替陽剛氣息中的棒球世界，帶來改變的台灣第一位女主審，劉柏君主審之路的坎坷非三言兩語能道盡。世界上不論是在不同國家、宗教信仰、職場領域等，男女間的不平等依舊不少，而那些試圖改變的人所付出的努力，不過是為了爭取平等對待。
憶起報考裁判講習受到的不平等對待，現在的劉柏君已是坦然地說：「實習時，男生站5場可以站主審，我統計過我站了150場，才站到主審。」不斷被灌輸著「沒有女生在當裁判」、「有裁判站就好」、「女生摸到球會衰」、「女生坐過的椅子不能坐」⋯⋯等性別刻板印象，她強調：「基本上我是三個好球才拉三振，四個壞球保送，不會因為我執法有什麼差別。」劉柏君認知裡的性別平等，是男女都很自在地做自己，不因性別而有不同對待。回想一路上被潑的冷水，場上的酸言酸語，她只覺得不為什麼，單純為了志向所在——就是想做這工作。
用堅定不移的信念與行動，她改變了球場上先入為主的觀念，她更期許也期待台灣能夠有裁判學校。「不教而殺謂之虐」讓裁判們追求卓越，讓台灣裁判提升自我素質，讓以此為志業的人們，沒有性別之分，是劉柏君對台灣棒球運動的願景。
四位「女子」默默耕耘的前提是沒有想刻意強調，也沒有想因為自己做了什麼而獲得風光頭銜，她們的故事象徵希望、守護、熱情、與改變的精神，正呼應《HERSHEY’S好時》一直以來替女性發聲的品牌力量，我們看見詹鳳春、黃美秀、張卉君、劉柏君持續在捍衛的事情，都是讓台灣環境、生物、自然和社會變得更加和諧。
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