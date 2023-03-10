2023/03/10,
印太

美國情報總監海恩斯：中國不想開戰，但若無法和平統一就會動武

美國情報總監海恩斯：中國不想開戰，但若無法和平統一就會動武
2022年7月27日，台灣軍方展開為期一周的實彈射擊演習，全軍參演。軍人駕駛CM-25裝甲車穿過街道，模擬中國人民解放軍侵台｜Photo Credit: GettyImages

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美國情報總監海恩斯（Avril Haines）於全球威脅聽證會答覆議員質詢時表示，根據評估，中國並不想開戰，即使在台灣議題，中國寧可採取和平手段，而非使用武力實現統一。但她也指出，儘管如此，中國仍致力於實現統一，這是一大挑戰。

（中央社）美國情報總監海恩斯（Avril Haines）今（10）日指出，不認為中國想要開戰，即使在台灣議題，中國更願意透過和平手段而非使用武力實現統一。儘管如此，若中國相信和平統一不是選項，就可能真正嘗試透過軍事手段達成。

海恩斯今天出席聯邦眾議院情報委員會關於全球威脅聽證會答覆議員質詢時表示，根據評估，中國並不想開戰，即使在台灣議題，中國寧可採取和平手段，而非使用武力實現統一。

但她也指出，儘管如此，中國仍致力於實現統一，這是一大挑戰。中國清楚表明統一勢在必行。若中國相信和平統一並非選項，就可能真正嘗試透過軍事手段達成，中國確實在為這種可能做準備。

至於台海衝突的經濟影響，海恩斯指出，任何衝突都可能產生巨大經濟影響，美國財政部、商務部等部門已經對此進行研究，特別是半導體中斷帶來的影響。研究表明若台灣半導體生產中斷，將對全球經濟產生巨大衝擊，台灣生產的晶片幾乎存在於世界各地的所有電子設備中。

同樣出席聽證會的美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）也贊同海恩斯的說法指出，目前沒有看到中國做出決定入侵台灣的證據。但他永遠不會低估中國現任領導層在這方面的野心或決心。

伯恩斯指出，沒有人比中國國家主席習近平更關注俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）在烏克蘭的經驗，也認為習近平在某種程度上已經清楚了解，西方能夠在多大程度上維持團結並吸收短期經濟成本，以對俄羅斯施加更大的長期經濟成本。這是習近平在走出COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）清零、試圖恢復中國經濟成長、融入全球經濟過程中必須權衡的，這也影響中國決定是否向俄羅斯提供致命設備的決定。

習近平6日在一場政協會議工商企業界小組討論時的講話罕見直接點名批評美國，指責「以美國為首的西方國家對我實施了全方位的遏制、圍堵、打壓，給我國發展帶來前所未有的嚴峻挑戰」。

海恩斯在證詞上提到，這是至今為止最公開、最直接的批評，可能反映出北京對美中關係悲觀情緒升高，以及習近平對中國經濟發展軌跡與自主技術創新的擔憂擴大，並將這些問題歸咎於美國。

儘管如此，海恩斯指出，北京仍然認為防止緊張局勢升高並與美國保持穩定關係，符合中國最大利益。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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