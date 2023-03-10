習近平罕見點名批評「美國」，中美關係陷入向下螺旋
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如果習近平的點名批判，象徵著中國對美國的「定性」已經向上提升一個台階，那麼，在習近平之後發言的中國新任外長秦剛，則明確指出了雙方關係惡化探底的關鍵。
文：中央社記者朱建陵台北特稿
包含《紐約時報》在內，多家外媒注意到習近平6日在一場政協會議工商企業界小組討論時的講話。習近平在講話中有一小段點名批判「美國」，而不再是「某些國家」，引起廣泛議論。
中共罵人有一定的潛規則，指名道姓、發動多報多刊火力全開、用文革式的語言開罵，那是最高級別，已故台灣前總統李登輝享受過此等殊榮。
其次，是雖然指名道姓，用語狠辣，但並未發動全黨宣傳機器，美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）攀登過這個高點。至於最低層級，不指名道姓，用「某些人」、「某些國家」代替，這樣的例子就太多了。
中國對美國開罵的人及場合很多，外交部發言人在例行記者會上最常見，以中共中央外事委辦公室主任、或外交部長的高度開罵，也是有的。但以習近平總書記、國家主席的中共政壇最高位階，點名「美國」、而不是「某些國家」，確實如外媒引述的觀察家所說，是第一次。
習近平在6日的講話中說，中國「發展的外部環境急劇變化，不確定難預料因素顯著增多，尤其是以美國為首的西方國家對我實施了全方位的遏制、圍堵、打壓，給我國發展帶來前所未有的嚴峻挑戰」。
如果習近平的點名批判，象徵著中國對美國的「定性」已經向上提升一個台階，那麼，在習近平之後發言的中國新任外長秦剛，則明確指出了雙方關係惡化探底的關鍵。
秦剛在之後的一場記者會中說，「美國對華認知和定位出現了嚴重偏差，把中國當成最主要對手和最大地緣政治挑戰」，秦剛並用生動的比喻說：「第一粒鈕扣扣錯了，導致美國對華政策完全脫離了理性健康的正軌」。
秦剛所稱的「第一粒鈕扣」錯誤，指的是美國對中國的認知定性，但橫亙在當前中美關係的主要發展障礙，可能是順之而下的「第二粒鈕扣」。
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在上任後的首次外交政策演講中就已經表明，美國對中國政策的基本框架，是「應該競爭的時候競爭，可以合作的時候合作，必須對抗的時候對抗」，此後美國官員在闡述對中國政策時多依循這個調性。這是「第二粒鈕扣」。
根據美方的邏輯，美、中兩國雖然意識型態立場各異，在一些問題上難免對抗，在另一些問題上難免發生競爭，但這都無礙雙方在彼此有利、可以合作的領域繼續合作，所有問題是分開看待的。但根據中方的邏輯，合作是一種籌碼，是用來交換雙方在對抗、競爭領域的緩和。
這一邏輯差異在運作實踐的結果，中國指責美國不斷汙蔑中國、搞脫鉤斷供、藉口國家安全打壓中國企業、在中國周邊組建各種反華小圈子，這一切的一切，都不是競爭。對美方的邏輯，秦剛在前述同一場記者會中就說，「要中國打不還手，罵不還口，這辦不到」。
在中方看來，如果兩個大國處於激烈競爭甚至對抗狀態，怎麼還能進行合作呢？此外，「競爭」和「對抗」的界限模糊，實際操作中如何區分呢？美方對此的解釋，則是美國尋求與中國的「競爭」，不是「衝突」。
可以想見，雙方的政策邏輯如果不變，美國對中國的對抗認知如果不變，習近平對美國的點名批判可能只是第一步，中美關係陷入向下螺旋是大概率的事。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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菸品陳列不納管加熱菸載具，恐成新興菸品管理破口
我們想讓你知道的是
國健署承諾要處理新興菸品亂象、保護國人健康，但在母法公布之後，各項子法卻草率無章、用詞定義不明，現在加熱菸菸彈與載具又未一致管理，將來稽查恐出現「看得到卻管不到」的問題。
在今年2月15日總統公告「菸害防制法」以來，國健署陸續預告修正多項配套措施，除了「指定菸品健康風險評估審查辦法」之外，還有2月24日同步發布的「販賣菸品場所標示及展示管理辦法」、「菸品尼古丁焦油含量檢測及容器標示辦法」、「菸品資料申報辦法」等，預告期同樣縮減至7天。跨黨派立委也在3月2號的立法院衛環委員會中，再次質疑衛福部如此匆促預告為圖利菸商，並要求應召開全台公聽會、落實本土健康風險評估。立委林為洲甚至於臉書表示，薛瑞元部長已口頭允諾，法案預告期過了還是可陳述意見，他很樂意協助大家送件。
載具不受販賣場所限制 民團憂心成吸睛工具
在「販賣菸品場所標示及展示管理辦法」（下稱「管理辦法」）中，要求業者不能行銷加熱菸之「載具」，但未限制不得行銷「載具品牌」，引起各方譁然。專家示警，國健署承諾要處理新興菸品亂象、保護國人健康，但在母法公布之後，各項子法卻草率無章、用詞定義不明，現在加熱菸菸彈與載具又未一致管理，將來稽查恐出現「看得到卻管不到」的問題。
不同於傳統紙菸，要吸食加熱菸，必須以加熱菸載具搭配菸彈一起使用。菸防法修法期間，國健署就曾因僅將載具視為一般3C產品、不與菸彈共同納入健康風險評估，而飽受各界批評。儘管後來國健署改變立場、納管載具，然預告的「管理辦法」中，仍未將載具菸品納入管理對象。以管理辦法第五條為例，規定「菸品展示，不得以電子螢幕、動畫、移動式背景、聲音、氣味、燈光或其他引人注意之方式為之」，但是因為加熱菸載具不屬於「菸品」，所以並不適用此一條例。
這意味著在新版的菸害防制法正式上路之後，只有販賣菸彈的場所會受到規範，而載具則可以在任何實體店鋪、網路上，以任何手法為其廣告、宣傳、行銷，甚至成為推廣加熱菸的手段和工具。簡而言之，未來超商可直接陳列載具販賣，讓未成年消費者得以輕易接觸、購買。
針對新興菸品對未成年者所造成的潛在危害，全國家長會長聯盟理事長黃正銘表示：「我認為這次修法，應該是要以保護未成年的孩子們為前提。我們這一代，或者上一代吸食傳統紙菸的人，基本上會願意去嘗試新興菸品的可能性是比較低的，他們都習慣傳統紙菸了，新興菸品對他們沒有吸引力。但是孩子們不一樣，他們的好奇心、對新事物的新鮮感、同儕之間的誘因，這一切都有可能提高未成年者去嘗試加熱菸、電子煙的可能性。但現在我們的新法完全沒有起到保護、預防的作用，真的很令人憂心。」
日韓不納管加熱菸載具 青少年使用率暴增
以日本為例，2016年，加熱菸載具的使用在日本開始普及。三年後的2019年，日本已經成為全球最大的加熱菸載具市場之一，其中約有20％的吸食者年齡在20歲以下。根據日本醫學研究機構的數據，在2019年，加熱菸載具的使用在青少年之間呈現爆炸性增長，而且日益趨向年輕化，同年有逾1200例因加熱菸載具使用而導致的健康問題，其中不少是青少年。
在韓國，加熱菸載具的普及也帶來了類似的問題。據韓國疾病管理本部的數據，自2018年以來，由於加熱菸載具的使用而導致的健康問題在該國激增，尤其是在青少年中。截至2020年，韓國有約40％的加熱菸載具使用者年齡在20歲以下。韓國疾病管理本部也指出，由於加熱菸載具的健康風險和成癮性，青少年吸食加熱菸載具將導致將來的健康問題。
加熱菸載具管理不同調 可能加重地方違規稽查、業者等各方負擔
菸害防制檢舉項目分11大類，包含販賣菸品之方式、菸品容器之標示、促銷菸品或為菸品廣告、販賣菸品場所標示及展示、營業場所為促銷或營利目的免費供應菸品、未滿18歲吸菸、供應菸品予未滿18歲者、於禁菸場所吸菸、禁菸場所未設置明顯禁菸標示或供應與吸菸有關器物、於非吸菸區吸菸、室外吸菸區標示及設置。在販賣場所稽查上，皆針對「菸品」本身，加熱菸載具卻不受此限，未來可能形成「一(加熱)菸兩制」情形。
根據聯合報報導，菸防法查緝多仰賴縣市衛生局人員來進行，且過去查緝違規情形不普及。董氏基金會主任林清麗表示，如果將載具比照菸品管理，地方衛生局稽查人員即可比照菸品管理來執法，但現在加熱菸跟載具定義不同，執法面更增難度；民眾難以確保購買地點是否合法；網路購物難控管，要限制未成年不能購買更難以落實。
黃正銘理事長更進一步質疑，縮短公告期限、倉促實施新法，如果已成既定事實，那麼政府稽查人員對於稽查的標準、措施，甚至這些菸彈、載具品牌的辨識，都做好訓練了嗎？能真正的從源頭為人民把關嗎？如果載具又不納管，誰知道當它跟菸彈結合後會發生什麼事情？有人能負責嗎？
為民眾健康站出來，菸防團體、朝野立委呼籲政府落實本土菸害管控
有鑒於載具不落實管理，將對青少年身心造成深遠影響，同時加重稽查難度，遺害深重，民間反菸團體屢次向國健署提出建言，卻得不到回應。因此，由170個團體組成的台灣拒菸聯盟也再次呼籲，懇請出身公衛界的行政院陳建仁院長出面阻止，不要讓明明是吸食加熱菸必要元件的載具，被當成單純的3C零件來另外管理。
雖然菸防法配套法令預告期已過，但推動反菸不遺餘力的林為洲委員，日前公開表示將繼續將為大家的陳述意見送進衛福部，同時呼籲政府應立即查緝現在市面上這些未經健康風險評估、違法的新興菸品。除此之外，國健署草擬的健康風險評估漏洞百出且未召集專家討論，他認為衛福部應立即召開北、中、南、東至少四場公聽會，蒐集各方意見作為修法參考。陳椒華立委也在質詢薛瑞元部長時提到，現在的健康風險評估根本是紙上談兵，並且提出要有「本土健康風險評估」的訴求。
新版菸害防制法即將上路，但仍然存在相當多的問題和挑戰。在可見的將來，除了期待政府願意為了保障公眾的健康和利益，繼續強化反菸政策的執行，從立法、稽查、行政措施等多種手段，來限制吸菸的行為，更重要的是，國人也需要更加自覺地保持健康的生活方式，認識吸菸危害的認識，提高警覺性，為自己和他人的健康盡一份力。