鄧燕娥返港探李卓人後被捕，涉國安法勾結外力罪
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已解散的「職工盟」秘書長李卓人的妻子鄧燕娥，涉嫌違反「勾結境外勢力危害國家安全」等罪，週四被警方拘捕。鄧燕娥於2021年9月離開香港前往英國，但早前回港。《明報》報導稱，鄧燕娥昨日是到赤柱監獄探望李卓人後被帶走。
文：德國之聲中文版
親北京的《文匯報》週四報導稱，香港警方國安處人員昨日（9日）中午12時許在港島赤柱監獄外拘捕一名中年女子，據瞭解這名女子是已解散的「職工盟」秘書長李卓人的妻子鄧燕娥。
鄧燕娥與李卓人於1985年結婚，二人於1990年七月創立職工盟，由李卓人擔任秘書長，鄧燕娥也曾任職工盟總幹事。該組織曾經是香港最大的工會組織之一。
《香港01》報導稱，李卓人於2019年參與8.18流水集會、8.31集會，又於2020年參與六四集會，以及在2021年元旦在立法會旁海邊放寫有「釋放政治犯」的氫氣球，被警方拘捕及控告多項罪名，前後多宗案件的刑期累計共20個月。
《文匯報》稱，鄧燕娥於2021年9月離開香港前往英國，但早前「秘密回港」，這次是涉嫌違反「勾結境外勢力危害國家安全」等罪名被警方拘捕。 《明報》報導稱，鄧燕娥週四是到赤柱監獄探望李卓人後被帶走。
香港國安法實施後的兩年多來，大批反對派人士被捕入獄，不少政治及公民組織宣佈解散，成立已31年的勞工組織「職工盟」也已於2021年10月宣佈解散。
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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