台灣對歐盟投資「比例非常低」，為什麼還要簽訂BIA？學者：政治、經貿上的考量都有
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涉外人士認為，從經貿角度來看，台歐盟早就該簽署經貿協定，遲遲不簽可見歐盟有比較多的政治考慮；涉外人士指出，台灣與美國、加拿大也都啟動貿易與投資協議的談判，這些國家也都有一中政策，涉外人士呼籲歐盟不要自我侷限，要擺脫一中政策的牽絆思維。
台灣與歐盟長年討論簽訂台歐雙邊投資協定（以下簡稱BIA），但談判過程緩慢，歐洲議會8日舉辦促進台灣與歐盟關係研討會（EU-Taiwan: Partners in a Changing World），針對台灣與歐盟洽簽BIA進行討論，歐洲對外事務部（EEAS）亞太總司總司長維綱（Gunnar Wiegand）於會中表示，台灣投資環境穩定、台歐之間並不需要BIA，不過涉外人士指出，這樣的說法不真確。
歐盟對外事務部亞太總司總司長維綱指出，歐盟是台灣最大的投資夥伴，對台有超過400億歐元的投資，台灣也是歐盟第12大的貿易夥伴，不過另一方面，台灣的外國直接投資（FDI）僅佔歐盟的2%，比例「非常之低」（extremely low）。
維綱直言，需要洽簽BIA是針對投資環境不穩定的國家，為保障歐洲投資者才須洽簽投資協定，但是台灣的投資環境很好，他認為台灣要求洽簽BIA的原因可能是「政治因素」。
維綱說，歐盟雖然需要台灣的半導體投資，但同時台歐往來必須堅守一中原則，強調台海現況不該改變。
針對維綱的意見，涉外人士今日表示，這樣的說法並不真確，許多與歐盟簽署自由貿易協定（FTA）或BIA的國家，經濟上比台灣跟歐盟的關係「更不密切」、投資更少，但都與歐盟簽署FTA或BIA，維綱的講法並不成立。
目前全球投資秩序的建立，大多數仍為國與國間的雙邊投資協定（BIT/BIA）或自由貿易協定（FTA） 中之投資專章規定。BIT/BIA之主要規範目的在於保障投資者之投資環境， FTA規範內容則包含貿易與投資，包括關稅減少、市場開放等，投資僅為章節之一，涵蓋較廣。
涉外人士認為，從經貿角度來看，台歐盟早就該簽署FTA，遲遲不簽可見歐盟有比較多的政治考慮，「我們不能假裝沒有政治問題，而是說知道有外在限制，如何有空間讓台歐盟（簽訂協議）繼續往前走？」
涉外人士指出，台灣與美國正在洽談「21世紀貿易倡議」，和加拿大也啟動「投資促進及保障協議」（FIPA）的談判，這些國家也都有一中政策，但和台灣洽簽協議顯然不違反一中政策，涉外人士認為，是歐盟不要自我侷限，要擺脫一中政策的牽絆思維。
台經院國際處區域經濟研究小組主任許峻賓指出，投資協定包括投資保障與爭端解決，歐盟來台灣投資從2016年大幅增加，主要是在離岸風電、再生能源等領域，很多廠商來台投資，可以想見廠商的投資在進行的過程中一些爭端容易產生，投資協定如果能包含投資保障的相關條文，或爭端解決機制的規範，對台歐雙方都是有保障。
台灣力求與歐盟簽署BIA，許峻賓認為「政治、經貿上的考量都有」，就經貿的角度來看，任何一個經濟體都有權利去跟任何對手經濟體討論，彼此想在哪些議題領域簽署雙邊協定，比如跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）已經對數位貿易有規範，但CPTPP的成員國紐西蘭、新加坡與智利三國仍簽訂「數位經濟夥伴協議」，許峻賓認為就是這些國家對某些議題有進階需求。
至於為什麼歐盟官方表示不需要與台灣簽訂BIA？許峻賓指出，維綱的談話代表歐盟，政府跟國會是常常有不同意見，有看到歐洲國會議員代表來台時都表示，希望可以跟台灣更緊密的合作，但當國家的政府官員表達的政策，講話必須是比較保守的。
立法院成立荷比盧國會友好協會，聚焦民主與高科技交流
立法院今（10）日成立與荷蘭、比利時、盧森堡國會友好協會成立大會，由近30位跨黨派立委共同組成，民進黨立委林宜瑾擔任會長，副會長則由民進黨的范雲、 時代力量王婉諭、民眾黨吳欣盈3人擔任。
立法院秘書長林志嘉表示，國會聯誼會的成立，在國會外交上給台灣很大幫助，立法院目前已經成立了64個相關聯誼會。立委林宜瑾表示，自由民主的台灣持續面臨中國威脅，身為立委推動國會外交責無旁貸，期待透過台灣與荷蘭、比利時、盧森堡的國會友好協會持續深化民主夥伴的關係。
外交部政務次長李淳表示，從人口與土地面積來看，荷比盧不是歐洲國家的主導國家，但這三國仍在歐盟運作扮演非常重要的角色，另外荷蘭與台灣在高科技領域的關係極為密切，沒有荷蘭的艾司摩爾（ASML）就沒有台積電，沒有台積電也就沒有艾司摩爾，而比利時微電子研究中心（imec）也在半導體研發裡面扮演重要角色，盧森堡更是台灣跟歐洲之間最重要的貨運航線據點，李淳表示，外交部非常樂見而且支持立法院推動各種國會友好協會。
不過民眾黨立委吳欣盈也指出，歐盟長期以來都是台灣最大的外國投資來源，相較之下，台灣對歐盟的投資佔台灣整體對外投資的比例低於10%，建議台灣應該透過主權基金等方式，擴大對於歐盟的投資促進雙方在綠能、資安、精準醫療等領域上的交流合作。
去年5月，盧森堡通過決議案，呼籲政府進一步加強與台灣、經濟科學及文化的關係；今年2月，荷蘭眾議院破例在院會接待台灣立委訪問團，創下台荷國會外交首例；比利時國會及區議會近年來也陸續通過4個友台決議，包括2020年7月比利時聯邦眾議院通過「台灣的國際地位」決議、2021年3月比利時佛拉蒙區議會通過「佛拉蒙區與台灣關係及台灣國際地位決議」、2021年3月比利時聯邦參議院通過「加強台灣國際社會地位決議」以及2022年10月比利時瓦隆區議會表決通過「有關台灣國際地位決議案」，支持台灣參與「世界衛生組織」（WHO）及其他專業性國際組織。
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核稿編輯：黃筱歡
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