烏東巴赫姆特非軍事重鎮、戰略價值不大，為何俄烏仍拚命攻奪？
我們想讓你知道的是
巴赫姆特之戰最重要地方或許在於，俄烏雙方會有多少人折損，以及這對俄烏戰爭下一階段的意義是什麼。俄方是否很多人傷亡，導致發動進一步攻勢的能力減弱？或者烏方是否會折損許多軍人，以致於軍隊較無法在晚春時發動反攻？
（中央社）烏克蘭東部小型工業城市巴赫姆特（Bakhmut）遭到俄羅斯軍隊狂轟濫炸7個多月後，副市長馬欽柯（Oleksandr Marchenko）說，當地只剩下數千位平民，他們住在地下避難處，沒有飲水、瓦斯或電力可用。
馬欽柯向《英國廣播公司》新聞網（BBC News）表示：「這座城市幾乎被摧毀了。沒有一棟建築物未受這場戰爭波及。」
巴赫姆特飽受戰火摧殘，為何俄烏仍拚命攻奪？
軍事分析家指出，巴赫姆特的戰略價值不大，既不是軍管城鎮，也不是交通樞紐或主要人口重鎮。在俄羅斯全面入侵烏克蘭前，當地只有大約7萬人居住。
這座城市以鹽礦、石膏礦和巨大釀酒廠聞名。巴赫姆特沒有特別的地理重要性。如同一名西方官員所說，巴赫姆特之戰是「發生在1200公里長前線的小型戰術事件」。
但俄羅斯卻投入大量軍事資源意圖奪下這座城市。西方官員估計，目前已有2萬至3萬俄軍在巴赫姆特及周邊區域戰死或受傷。
克里姆林宮需要象徵性的勝利。俄軍去年夏天攻占北頓內次克（Severodonetsk）與利西昌斯克（Lysychansk）等烏東城市，距離現在已過了很長一段時間。因此，俄羅斯需要取得成功，才能說服國內的親克里姆林宮政治宣傳人員。
烏克蘭安全合作中心（Ukrainian Security and Co-operation Centre）主席庫詹（Serhii Kuzan）向《BBC》表示：「他們正為政治任務而戰，而非單純的軍事任務。俄羅斯人會繼續犧牲成千上萬條性命來實現他們的政治目標。」
俄國指揮官奪取巴赫姆特也有軍事理由，他們希望這能成為俄軍進一步攻占更多領土的跳板。英國國防部去年12月指出，巴赫姆特被攻占「可能會讓俄羅斯威脅到克拉莫托斯克（Kramatorsk）和斯拉夫揚斯克（Sloviansk）等較大的都市地區。」
巴赫姆特成了瓦格納與俄國防長角力的地點
俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里戈任（Yevgeny Prigozhin）揮軍攻打巴赫姆特時，賭上的是自己和他旗下私人軍隊的名譽。
普里戈任希望向眾人展現，他的戰士打仗打得比俄羅斯正規軍還要好。他招募了數以千計的囚犯，令他們一批又一批攻擊烏克蘭的防禦陣地，許多人因此成了砲灰送死。
如果普里戈任沒有成功奪取巴赫姆特，他在莫斯科的政治影響力就會削弱。
普里戈任之前與俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）槓上，先是批評蕭依古的戰術，現在又抱怨沒有獲得足夠彈藥。庫詹表示，兩人為了克里姆林宮的影響力而進行政治鬥爭，「而鬥爭的地點就是巴赫姆特和周圍地區。」
為何烏方折損數以千計軍人仍頑強堅守？
烏克蘭主要戰略目的是利用這場戰役削弱俄國軍力。一名西方官員直白地說：「由於俄羅斯戰術的緣故，巴赫姆特給了烏克蘭一個獨特機會，讓他們可以殺害許多俄羅斯人。」
北大西洋公約組織（NATO）的消息人士估計，烏方在巴赫姆特每戰死1人，俄方就會有5人陣亡。烏克蘭國安會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）則透露，烏俄兩方在當地折損的軍人比例其實更高，為1比7。
如同俄羅斯一樣，烏克蘭也賦予巴赫姆特政治意義。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）把巴赫姆特當作抵禦俄軍的象徵。
澤倫斯基去年12月訪問華府時，稱巴赫姆特是「我方士氣的堡壘」，並把一面從巴赫姆特取得的烏克蘭國旗贈給美國國會。他說：「巴赫姆特之戰將改變我們爭取獨立和自由的戰爭走向。」
如果巴赫姆特淪陷，局勢會有何變化？
俄羅斯將聲稱取得勝利，這是難得可提升士氣的好消息。烏克蘭則會蒙受政治、象徵性的落敗，烏克蘭人不再能在社群媒體高呼「守住巴赫姆特！」僅有少數人認為這會造成重大軍事影響。
美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）曾說：「巴赫姆特淪陷，不一定代表俄軍已經改變了這場戰鬥的態勢。」
現為戰略家的前澳洲將領萊恩（Mick Ryan）則認為，俄軍無法快速取得進展。
他說：「烏克蘭人……將撤退到克拉莫托斯克地區的防禦區。這座城市的地勢比巴赫姆特更高、更易守難攻。對俄羅斯而言，任何挺進克拉莫托斯克地區的行動都可能會跟巴赫姆特戰役一樣血腥。」
巴赫姆特之戰最重要地方或許在於，俄烏雙方會有多少人折損，以及這對俄烏戰爭下一階段的意義是什麼。俄方是否很多人傷亡，導致發動進一步攻勢的能力減弱？或者烏方是否會折損許多軍人，以致於軍隊較無法在晚春時發動反攻？
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延伸閱讀
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- 烏東巴赫姆特恐重演「凡爾登戰役」慘勝卻徒勞；英國宣布數年後才能提供戰機，聯合國籲提供1700億馳援烏克蘭難民
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- 俄烏戰情分析（下）：無人機成為開發新戰術的思想泉源，俄軍人海戰術把巴赫姆特打成「絞肉機」
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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不計回報的默默耕耘者，與《HERSHEY’S 好時》 一起看見她和她的故事
我們想讓你知道的是
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《HERSHEY’S好時》發起喝采女子時刻活動
2021年由巴西首度發起的喝采女子時刻活動，邀請到六位才華洋溢的女性創作者，包括：作家、詩人、歌手、插畫師等一同響應，並推出質感設計聯名包裝；隨後印度加入，表揚彰顯女性領導人；美國也加入為默默奉獻的傑出女性喝采，提醒大眾對女性貢獻的重視。而後《HERSHEY’S 好時》的喝采女子時刻活動更推廣至社群媒體，找來眾多女性參與，以#HerShe的關鍵字發起活動，獲得許多消費者關注。值得一提的是，2021年《富比士》公布「全球對女性最友善企業」，由女性掌舵的HERSHEY好時公司位居榜首。
今年，承襲《HERSHEY’S好時》喝采女子時刻的活動精神，台灣第一次加入這個活動, 邀請到四位台灣女性英雄，包括給予希望的樹木醫治者，瀕危物種的守護者，熱情的海洋倡議者，以及捍衛女性權益的改變者，一起來看看她們的故事，共同喝采屬於她們的時刻。
不到最後關頭不放棄，替樹木帶來「希望」的醫生
對於樹木醫療概念，台灣多數人的觀念仍停留在粗淺的農藥救治，試想吃太多藥對人的身體都是種負擔，樹木如是。詹鳳春，一位少數在日本取得樹醫執照的台灣人，信守承諾的她在台灣行醫，為生病的樹木們帶來希望。
如同臨床醫生，樹木醫生同樣必須有七年以上臨床經驗，才有報考資格，而在日本取得樹醫執照並非易事。花了十餘年時間，取得執照的詹鳳春回到台灣達成當時與老師許下的承諾——把知識傳回台灣，回家鄉救樹。「樹也在呼吸、吃東西，它用它的方式呈現生命。」她所描述的樹，是個不貪的生物，讓樹回歸自然，用自然的物質醫治樹木，是她的方式。回台灣的這些年，她將被誤診的嘉義美術館鳳凰木起死回生，把得了簇葉病的阿里山櫻花樹救活，詹鳳春站在樹木們能夠活上百年、千年的生命力，能救一顆是一顆，讓回天乏術的瀕死老樹安息，讓一旁的新生小苗延續傳承。
「我對樹從來沒有絕望過，阻礙反而是人」詹鳳春道出多數大眾對樹木一些無法改變的觀念，好比樹木也有公母之分，必須考慮它們的生理特性，所謂「適地適木」，是依據樹木的喜好，找到適合它們的家。帶給樹木們希望的詹鳳春，呼籲也想強調的是「預防勝於治療」，用正確的觀念、環境、土壤來保護樹木們，才是根本的解決之道。
一己之力有限，「守護」瀕危物種是人類共業
深入人跡罕至的山區，長年以來持續尋覓飄忽不定的黑熊蹤跡，黑熊研究者黃美秀，以研究者角度來說，吃力不討好的「熊」之路，或許是她的冥冥註定。出生環境的性格養成到求學時候接觸各式物種的歷程，她很清楚自己想在山上做著受人敬重的工作，「研究者」是她過濾後的不二選項。
只不過，自然界物種之廣，既危險又難以親近的熊是怎麼讓黃美秀「找到自己想守護的，堅持到底」？原來是美國讀博士之際，教授指定她研究「熊」，附帶條件還有——台灣熊瀕臨絕種，妳必須回台灣。形容自己被遣送回台的黃美秀說：「徒步背三十公斤重裝、一星期沒洗澡、吃喝拉撒都在山上，⋯⋯」三年來她在玉山國家公園裡，徒步三天才能抵達的研究地點，捕捉繫放了十五隻黑熊，她說一半以上不是斷指就是斷掌，更別提誤觸陷阱自行扯斷手腳，引起敗血症而死亡的個體，捨不得也很不甘的她想守護台灣黑熊，並讓牠們從瀕危名單中移除。
「知道價值才會想去捍衛，而非做個隔岸觀火的人」黃美秀深切地表示，台灣教育需要扎根，尤其鄉土教育。認識台灣的原生、野生物種，起碼做到拒買、拒賣、拒吃，人類可以做的事太多，「有錢出錢有力出力，你就不會變得很無力」守護牠們的方式從來都不會少。
對海洋的「熱情」不滅，成就從來都不用在自己
四面環海的台灣，長期遭到忽視的海洋保育，絕非喊喊口號能成功。2005年加入黑潮海洋文教基金會的董事張卉君，面對未知的海洋和無法預料的航程，她親身感受著海洋的韻律、節奏，並用實際行動表達自己對海洋的熱情。
「因為從海洋中感受美，所以知道什麼是美，當你意識到，就想改變不美的一切，我想成為介入的人。」提及「倡議」，口說是一回事，付諸實踐又是另一回事，非一朝一夕的倡議之路，她表示不用馬上看到成功，位移一點點，都是成功。張卉君的樂觀源自沒有任何悲觀的權利，不把希望寄託他人，是個貨真價實的行動者。樂觀看待的她繼續說：「在議題裡頭夠久，你會看到變化，就不會輕易覺得沮喪。」她唯有期許人們在各種選擇上「思考」，思考人與自然之間，思考自己為何而選，真心認同、在乎，才有意義。
加入黑潮至今，明白不論任何倡議都需要長時間的「溝通」，不斷地來回推進、傳達的過程裡，偶然回頭你會看得見世界的改變。海洋帶給她的美，她用滿滿的實踐熱忱反映在「成就無需在我」的未來世代，延續、傳承、堆疊，向前一哩是一哩，她將成為下個世代人的肩頭。
「改變」從自己做起，不論是男是女都要精益求精
替陽剛氣息中的棒球世界，帶來改變的台灣第一位女主審，劉柏君主審之路的坎坷非三言兩語能道盡。世界上不論是在不同國家、宗教信仰、職場領域等，男女間的不平等依舊不少，而那些試圖改變的人所付出的努力，不過是為了爭取平等對待。
憶起報考裁判講習受到的不平等對待，現在的劉柏君已是坦然地說：「實習時，男生站5場可以站主審，我統計過我站了150場，才站到主審。」不斷被灌輸著「沒有女生在當裁判」、「有裁判站就好」、「女生摸到球會衰」、「女生坐過的椅子不能坐」⋯⋯等性別刻板印象，她強調：「基本上我是三個好球才拉三振，四個壞球保送，不會因為我執法有什麼差別。」劉柏君認知裡的性別平等，是男女都很自在地做自己，不因性別而有不同對待。回想一路上被潑的冷水，場上的酸言酸語，她只覺得不為什麼，單純為了志向所在——就是想做這工作。
用堅定不移的信念與行動，她改變了球場上先入為主的觀念，她更期許也期待台灣能夠有裁判學校。「不教而殺謂之虐」讓裁判們追求卓越，讓台灣裁判提升自我素質，讓以此為志業的人們，沒有性別之分，是劉柏君對台灣棒球運動的願景。
四位「女子」默默耕耘的前提是沒有想刻意強調，也沒有想因為自己做了什麼而獲得風光頭銜，她們的故事象徵希望、守護、熱情、與改變的精神，正呼應《HERSHEY’S好時》一直以來替女性發聲的品牌力量，我們看見詹鳳春、黃美秀、張卉君、劉柏君持續在捍衛的事情，都是讓台灣環境、生物、自然和社會變得更加和諧。
今年《HERSHEY’S好時》於台灣推出四位傑出女性限量特別包裝，獻給在自身領域發光發熱的她們，而每一年的3月8日《HERSHEY’S好時》亦將持續邀請大眾一同看見不同領域裡默默付出的她和她。一起到官方FB，了解她們的故事，為這些努力捍衛所關心的議題與自身領域價值的「女子」與「女子時刻」 共同喝采吧！