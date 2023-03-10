2023/03/10,
經濟

蛋價漲不停，公平會初步了解無涉聯合行為，卜蜂董事長：缺蛋問題約中秋前後可緩解

蛋價漲不停，公平會初步了解無涉聯合行為，卜蜂董事長：缺蛋問題約中秋前後可緩解
圖為台北市萬華區一間蛋行貨車上的雞蛋。Photo Credit: 中央社

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雞蛋供給不足加上價格上漲，多位立委關注蛋價上揚情形。公平會昨天表示，目前從上、中、下游來看，初步看業者並沒有聯合行為、漲幅一致的狀況。

蛋價漲不停引關注，公平會：初步了解無涉聯合行為

（中央社）雞蛋供給不足加上價格上漲，多位立委關注蛋價上揚情形。公平會昨天表示，目前從上、中、下游來看，初步看業者並沒有聯合行為、漲幅一致的狀況，強調會持續關注民生重要物資價格狀況。

立法院經濟委員會昨天邀公平會主委李鎂列席報告業務概況並備質詢，不過李鎂因身體不適，改由公平會副主委陳志民出席。

主計總處數據顯示，今（2023）年2月雞蛋的物價指數年漲11％，且從2021年11月起，已經連續16個月雙位數上漲。包括民進黨立委蘇治芬、陳亭妃、賴瑞隆、國民黨立委呂玉玲、民眾黨立委張其祿、時代力量立委陳椒華等都關注蛋價上揚，以及公平會物價查處作為。

陳志民表示，目前從上、中、下游來看，初步看並沒有聯合行為，沒有漲幅一致的狀況。

多位立委質疑，蛋價上揚對民眾衝擊大，批評公平會要有更積極作為。陳志民強調，行政院已成立跨部會「行政院穩定物價小組」，公平會內部也有物價穩定小組，年節前也會關注民生重要物資。過去也曾針對漲幅較高的項目做調查，包含麵粉、鮮奶、衛生紙等都有調查過，公平會持續關注業者是否有聯合行為。

立委關注有團體疑似透過媒體放話，可能導致其他業者跟進調漲蛋價一事，陳志民表示，確實有時候一家業者喊話漲價後，其他業者如果馬上跟進、調整相近幅度讓價格趨於一致，就可能高度懷疑有「價格跟隨行為」，但實際上仍要檢視相關事證。

卜蜂新產能持續開出 審慎樂觀看待明年
Photo Credit: 中央社
台灣鬧蛋荒，卜蜂董事長鄭武樾9日表示，缺蛋是全球性問題，預估中秋節前後可以緩解；由於成本高漲，該漲還是要漲，但推估再漲幅度不會太大。

卜蜂董事長鄭武樾：缺蛋問題約中秋前後可緩解

（中央社）台灣大鬧「蛋荒」，卜蜂董事長鄭武樾昨（9）日表示，缺蛋是全球性的問題，由於成本高漲，該漲還是要漲，但推估再漲幅度也不會太大。至於台灣缺蛋缺雞問題，他預估在9月29日中秋節前後可以緩解。

卜蜂生產雞蛋，每天蛋產量80萬至90萬顆，國內市占不到5％。鄭武越昨天在季報例行記者會上表示，缺蛋主要的原因是爆發禽流感，國外的狀況也很嚴重，非人為問題，台灣的疫情不算嚴重，缺蛋也不能怪政府。他希望大家共同想辦法解決，「罵是不能解決的，政府也一直積極協助解決問題。」

鄭武樾指出，其實台灣缺蛋量並沒有那麼大，缺口大約在10％至20％左右，只是民眾恐慌心態造成了搶購潮與囤蛋潮，讓缺蛋情形更嚴重，過度時期只要大家稍降低食用頻率、尋找替代品，可以更快緩解。他推估到天氣回暖台灣蛋荒會緩解，第3季底、第4季、大約中秋節前後可以比較不缺蛋。

另外，針對雞、鴨、豬肉價格，鄭武樾預估，目前飼養成本仍高，後續還有上漲空間，但幅度不至於太高。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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