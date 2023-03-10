民進黨中執會不建議現任議員選立委，備戰議員不滿被污名化，國民黨批「得了便宜還賣乖」

黨中央不建議選立委，高市綠議員：無法一概而論

（中央社）針對民進黨中執會不建議現任議員參選立委，原本宣布參選高市第2選區立委的民進黨高市議員黃秋媖9日說，各區有各區的特性無法一概而論，目前仍按競選計畫執行並徵詢各方意見。

民進黨發言人張志豪8日在中執會後記者會表示，鑑於現任議員於甫當選之際，立即投入2024年立委選舉，恐有負選民之託，影響社會觀感，中執會做成不建議現任議員參與這次立委選舉，但艱困選區或無民進黨現任立委選區除外。

對此，黃秋媖9日發布新聞稿表示尊重，但目前仍按競選計畫執行並持續徵詢各方意見。她說，8日民進黨中執會結論，文字上並沒有明確禁止參與初選的規範，只是原則性宣示，各區有各區的特性無法一概而論。

黃秋媖表示，去年黨內多名優秀立委帶職參選市長，就是為了讓人才不斷向上流動，現在卻抑制優秀議員參加立委初選，還被污名化感到不解。

黃秋媖認為應該讓民意做出選擇，誰贏得初選，她一定百分百接受與支持。希望能以公平競爭促進團結，幫民進黨守住大岡山區立委席次，協助民進黨順利勝選總統，爭取更多資源挹注高雄發展。

高市第2選區現任民進黨籍立委邱志偉表示，民進黨中央是在通盤了解全台狀況後，經黨主席賴清德在會中說明，經黨內最高決策機關中執會討論通過，主要就是因為議員才剛當選，參選立委有負選民之託，影響社會觀感，身為黨員當然應該遵守黨的決議，依照黨中央規定辦理。

針對黃秋媖角逐立委初選，邱志偉說，基層民眾大多反映觀感不佳，尤其4個月前才向選民懇託支持，強調要在高雄市議會爭取預算、建設選區，4個月不到就說要爭取立委提名。

邱志偉說，這屆立委任期爭取北高雄許多建設，也已經如火如荼逐步推動，因為在乎選民託付，所以都兢兢業業，將地方聲音如實轉達到中央，為地方爭取最多的建設經費，也不負選民所託。

高雄市立委選舉第2選區包括岡山、路竹、湖內、茄萣、彌陀、永安、梓官、橋頭等區，目前民進黨部分，有表態參選的黃秋媖及爭取連任的邱志偉；國民黨部分，則有國民黨高市黨部副主委曹桓榮有意參選。

民進黨不建議議員選立委，高市藍營：得便宜還賣乖

民進黨中執會不建議現任議員參與明年立委選舉，國民黨高市黨部主委羅世雄9日說，民進黨「得了便宜還賣乖」；藍營高雄無現任區域立委，若議員參選被說「落跑」很不公平。

民進黨發言人張志豪8日在中執會後記者會表示，鑑於現任議員於甫當選之際，立即投入2024年立委選舉，恐有負選民之託，影響社會觀感，中執會做成不建議現任議員參與這次立委選舉，但艱困選區或無民進黨現任立委選區除外。

高雄市目前8席區域立委均為民進黨籍；2020立委選戰中，國民黨推出8名候選人中，有4人為當時市議員。羅世雄9日接受《中央社》記者訪問表示，民進黨此舉是「得了便宜還賣乖」，以高雄來說，國民黨沒有1席現任區域立委，可能參選人選除前任立委，就是有全國知名度者及現任議員等。

羅世雄說，若屆時國民黨高雄市議員要登記參選，可能要被綠營批「落跑」，民進黨解決自己內部立委、議員競爭問題之餘，還要反將國民黨一軍，對沒有現任區域立委的藍營來說很不公平。

羅世雄表示，國民黨有信心在明年區域立委至少拿下2、3席，甚至過半4席。目前有不少人有意願參選，國民黨一定會以公平公正公開方式，遴選出最強候選人，為國民黨打贏選仗。

民進黨高市議員黃秋媖原本有意爭取提名參選第2選區（大岡山區）立委，但在聽聞黨中央中執會建議後，她8日接受媒體訪問時說，準備立委選舉已有一段時間，突然聽到消息，還在跟競選團隊討論如何調整及應對。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航